हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShardiya Navratri 2025: नवरात्रि में भूलकर भी न करें ये काम, वरना मां हो जाएंगी नाराज़! जान लें ये जरूरी बातें।

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि में भूलकर भी न करें ये काम, वरना मां हो जाएंगी नाराज़! जान लें ये जरूरी बातें।

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के इन नौ दिनों में भक्त माता रानी की पूजा करते हैं. जिससे उनके परिवार पर सुख-समृद्धि का वास बना रहता है. ऐसे में कुछ नियमों को मानने से मां कृपा और भी बढ़ जाती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Sep 2025 03:52 PM (IST)

Shardiya Navratri 2025: शारदिय नवरात्रि की शुरूआत कल 22 सितंबर से हो रही है, जो 1 अक्टूबर तक चलेगी और 2 अक्टूबर को रावण दहन और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा.

नवरात्रि के इन नौ दिनों में मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा-अर्चना बड़े धूमधाम से की जाती है. इस पावन समय में कुछ काम ऐसे है जिनसे दूर रहना चाहिए, वरना मां के आशिर्वाद से वंचित रह सकते है. आइए जानते है कौन से है वे काम.

इन बातों का करें पालन
नवरात्रि के समय सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपडे़ पहने के बाद पूजा-अर्चना शुरू करनी चाहिए. क्योंकि मां का ध्यान करते वक्त, आपका मन-तन दोनों साफ रहना चाहिए और किसी भी प्रकार का नकारात्मक खयाल भी नहीं आना चाहिए.

पूजा घर की अच्छी तरह से साफ-सफाई कर के रखे. इससे देवी मां प्रसन्न होती है और उनका आशिर्वाद प्राप्त होता है और जो व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता उसे देवी मां की कर्पा प्राप्त नहीं होती. 

नवरात्र में इन बातों से रहें दूर
शारदीय नवरात्र का समय साधना और भक्ति का पर्व माना जाता है. इस पावन अवधि में मांसाहार और शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. खासकर जो लोग व्रत रखते हैं, उन्हें केवल सात्विक आहार ही करना चाहिए.

माना जाता है कि सात्विक भोजन ना करने से व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता और देवी मां की कृपा भी कम हो जाती है. इससे जीवन में सुख-समृद्धि भी रुक सकती है.

माता की कृपा पाने के लिए आचरण शुद्ध रखें
नवरात्र के दिनों में भक्त को अपने आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए. इस दौरान क्रोध, झूठ, अपमानजनक व्यवहार और जुआ जैसे गलत कामों से बचना चाहिए. धार्मिक मान्यता है कि ऐसे कर्मों से मां दुर्गा अप्रसन्न हो जाती हैं.

इन आदतों का जीवनभर के लिए त्याग कर देना चाहिए. तभी भक्त को माता रानी का पूर्ण आशीर्वाद और सच्चा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 22 Sep 2025 03:52 PM (IST)
Shardiya Navratri Navratri Vrat Niyam Navratri 2025
