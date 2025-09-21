Maa Bhadrakali Temple in Keral: जब बात माता रानी के नौ स्वरूपों की होती है, तो भक्त उनका पूजन विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ करना पसंद करते हैं. माता रानी के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए नाम जप, भक्ति, धार्मिक अनुष्ठान जैसे कर्मकांड का इस्तेमाल करते हैं.

लेकिन केरल में स्थित भद्रकाली का एक ऐसा मंदिर भी है, जहां भक्त उन्हें गालियां देकर पूजते हैं. जी हां! अपने बिल्कुल सही पढ़ा है. केरल के भद्रकाली मंदिर में भक्त माता को गाली देते हैं.

दक्षिण भारत के मंदिर में मां भद्रकाली को दी जाती है गालियां

दक्षिण भारत के केरल में स्थित मां भद्रकाली का मंदिर, जहां उनके उग्र स्वभाव की पूजा की जाती है. मंदिर में भक्त देवी को गालियां देते हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि, इसे अपमान के तौर पर नहीं बल्कि श्रद्धा के रूप में देखा जाता है.

मंदिर में मां काली के भयंकर रूप भद्रकाली की पूजा की जाती है, जिन्हें स्थानीय लोग कुरुंबा भगवती के नाम से जानते हैं. मंदिर में स्थापित उनकी मूर्ति 8 भुजाओं वाली, 6 फीट की क्रोध से भरी हुई है.

प्रत्येक वर्ष मार्च-अप्रैल के महीने में यहां भरानी त्योहार मनाया जाता है, जो गालियों, तलवारों और देवी की चेतना से भरा वेलिचपड़ साधकों के लिए काफी चर्चित है.

उग्र भक्ति की अनोखी परंपरा क्या है?

माना जाता है कि, रक्तबीज से युद्ध के बाद भद्रकाली का स्वभाव अत्यंत उग्र हो गया था, तब भक्तों ने उन्हें गालियां देकर शांत किया था. यही परंपरा आज भी जीवित है.

त्योहार के समापन के बाद मां भद्रकाली की मूर्ति का चंदन से शुद्धिकरण किया जाता है. यह परंपरा शांति और सौम्यता का प्रतीक है. इस मंदिर की पौराणिक मान्यता ये भी है कि, मंदिर का संबंध कनकी नामक महिला से भी जोड़ा जाता है, जिन्हें भद्रकाली का अवतार भी माना जाता है.

भारत की यही खासियत इसे बाकी देशों की संस्कृति से अलग बनाती है. भारत विभिन्नताओं का देश है, जहां एक साथ कई धर्म,परंपराएं और संस्कृतियां फलती फूलती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.