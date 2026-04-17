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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShani Dev: शनिवार के लिए स्त्रियों के लिए 5 खास हिदायतें, चूके तो शनि देव का दंड मिलना तय

Shani Dev: शनिवार के लिए स्त्रियों के लिए 5 खास हिदायतें, चूके तो शनि देव का दंड मिलना तय

Shanivar women Shani dev Puja: शनि देव की पूजा में महिलाओं के लिए अलग नियम है. इन बातों का ध्यान रखना भी जरुरी है नहीं तो पूजा में पुण्य नहीं पाप के भागी बन सकते हैं.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 17 Apr 2026 01:55 PM (IST)
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Shani Dev: अगर आपकी कुंडली में यह ग्रह अशांत है तो शनि दोष से बचने और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा और व्रत रखने की सलाह दी जाती है लेकिन शनि देव की पूजा करने के भी कुछ खास नियम है.

शनि देव की पूजा को लेकर अक्सर लोगों के मन में अलग-अलग धारणाएं बनी रहती हैं. खासकर महिलाओं के लिए कई तरह के सवाल उठते हैं. धर्म में कहीं भी महिलाओं के लिए पूजा करने की मनाही नहीं है लेकिन शनि देव को न्याय और कर्मफल के देवता माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा में कुछ सावधानियां रखना जरूरी होता है, खासकर महिलाओं के लिए.

शनि पूजा के दौरान महिलाएं इन बातों को न करें नजरअंदाज

तांबा नहीं स्टील बर्तन का इस्तेमाल

शनिदेव की पूजा में कभी भी तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. तांबे का संबंध सूर्य देव से होता है और भले ही शनि देव सूर्य पुत्र हैं लेकिन वह सूर्यदेव के परम शत्रु हैं. ऐसे में शनिदेव की पूजा में हमेशा लोहे या स्टील के बर्तनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए.

प्रत्यक्ष दृष्टि से बचें

शनि देव की पूजा करते समय उनकी आंखों में सीधे देखने से बचना चाहिए. मान्यता है कि उनकी दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली होती है, इसलिए पूजा करते समय विनम्रता और संयम जरूरी है।

मूर्ति को स्पर्श न करें

महिलाओं को शनि देव की मूर्ति को छूने से बचना चाहिए. इसके बजाय दूर से ही प्रणाम करना और श्रद्धा व्यक्त करना अधिक उचित माना जाता है.

तेल अर्पित करने का सही तरीका

  • शनि पूजा में सरसों के तेल का विशेष महत्व है, लेकिन महिलाओं को सीधे मूर्ति पर तेल चढ़ाने से बचना चाहिए.
  • आप दीपक जला सकती हैं या तेल को किसी पात्र में रखकर अर्पित कर सकती हैं.
  • ध्यान रखें कि मूर्ति के साथ सीधा संपर्क न हो.

गर्भावस्था में रखें विशेष सावधानी

परंपराओं के अनुसार, गर्भवती महिलाओं को शनि मंदिर जाने या पूजा करने से परहेज करने की सलाह दी जाती है. इस दौरान घर से ही प्रार्थना करना अधिक उपयुक्त माना जाता है.

दान से भी मिलती है कृपा

अगर आप मंदिर नहीं जा पातीं, तो शनिवार के दिन शनि से जुड़ी वस्तुओं का दान कर सकती हैं, जैसे सरसों का तेल, काला तिल, काली उड़द, लोहे की वस्तुएं

स्थिति के अनुसार ही करें पूजा

अगर आपकी कुंडली में शनि से जुड़ी स्थितियां जैसे साढ़े साती या ढैया चल रही हों, तो पूजा शुरू करने से पहले किसी जानकार से सलाह लेना बेहतर रहता है. सही विधि से की गई पूजा ही सकारात्मक परिणाम देती है.

शनि देव क्या दंड देते हैं

  • धन हानि, कर्ज या आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है.
  • परिवार या रिश्तों में गलतफहमी, विवाद या दूरी आना.
  • बार-बार मेहनत के बाद भी सफलता न मिलना, नौकरी में समस्या या बिजनेस में नुकसान होना.
  • शनि के दंड के रूप में देखा जाता है, खासकर जब व्यक्ति अपनी दिनचर्या और जीवनशैली में लापरवाही करता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 17 Apr 2026 01:55 PM (IST)
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