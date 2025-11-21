हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShani Dev: 25, 26 नहीं… 2027 में शनि का बड़ा राशि परिवर्तन! पांच राशियों के लिए खतरे की घंटी, क्यों हर कदम फूंक-फूंककर रखना होगा

Shani Dev: 25, 26 नहीं… 2027 में शनि का बड़ा राशि परिवर्तन! पांच राशियों के लिए खतरे की घंटी, क्यों हर कदम फूंक-फूंककर रखना होगा

Shani Dev: 2026 में भी नहीं, 2027 में शनि का बड़ा राशि परिवर्तन होगा जो रिश्तों, करियर, धन और परिवार को प्रभावित करेगा. कर्क, कन्या, तुला, धनु और मीन राशि वालों को हर कदम सावधानी जरूरी है.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 21 Nov 2025 03:30 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Shani Gochar 2027: नया साल जब भी दस्तक देता है तो लोगों में एक ग्रह को लेकर सबसे ज्यादा डर देखने को मिलता है, वो ग्रह है शनि. 2026 में शनि राशि बदलेंगे या नहीं इस बारे में लोग गूगल और इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं. लेकिन हकीकत ये है कि शनि न तो 2025 में और नहीं साल 2026 में कोई भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, हां शनि साल 2027 में अवश्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं.

शनि का 2027 होने वाला गोचर सामान्य ज्योतिषीय घटना नहीं है. यह एक ऐसा चरण है जिसका असर मानसिक स्वास्थ्य, धन, रिश्तों, परिवार, कानूनी मामलों, और करियर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों पर पड़ेगा. खासतौर पर कर्क, कन्या, तुला, धनु और मीन, इन पांच राशियों को 2027 में हर निर्णय सावधानी से लेना होगा. इस गोचर के दौरान शनि कर्म का हिसाब को तेज करता है और अधूरे कार्यों को अचानक आपके सामने खड़ा कर देता है.

2027 का शनि गोचर इतना निर्णायक क्यों है? 

खगोलशास्त्रीय दृष्टि से 2027 में शनि अपनी दीर्घकालिक गति के परिणामस्वरूप एक ऐसे बिंदु पर पहुंचेगा जहां उसकी स्थिति कई ग्रहों के साथ कठोर संबंध बनाती है, विशेषतः चंद्र, शुक्र, मंगल और राहु के साथ. इन ग्रहों का संबंध सीधे-सीधे मनोविज्ञान, वित्त और रिश्तों से है. वेदिक ज्योतिष में इसे कर्म-सक्रिय चरण (Karma-Active Phase) कहा गया है जिसमें छिपी हुई समस्याएं सतह पर आती हैं. यही कारण है कि 2027 को भविष्यवाणी के स्तर पर एक तोड़ने-बनाने वाला वर्ष माना जा रहा है.

रिश्तों और परिवार पर असर, क्यों बढ़ेगी दूरी?

शनि जब भावनात्मक ग्रहों के साथ विरोध बनाता है तो सबसे पहले असर दिखाई देता है संवाद और भरोसे पर. 2027 में विवाह, प्रेम, साझेदारी और पारिवारिक समीकरणों में तीखे उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. शनि रिश्तों से औपचारिकता हटाकर वास्तविकता उजागर करता है.
इसीलिए 2027 में इन पांच राशियों को अपने व्यवहार, शब्दों और निर्णयों में अनुशासित रहना होगा. यह गोचर उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा जो-

  • जोखिमभरे निवेश करते हैं
  • बार-बार नौकरी बदलते हैं
  • भावुक होकर आर्थिक फैसले लेते हैं
  • शनि वित्त पर अचानक लगाम कस देता है.

2027 उन महीनों की तरह होगा जहां बाज़ार का उतार-चढ़ाव और व्यक्तिगत आर्थिक दबाव कई लोगों की परीक्षा लेगा.

कौन-सी 5 राशियां सबसे प्रभावित होंगी? 

1. कर्क राशि – भावनात्मक विस्फोट का साल रहेगा. कर्क राशि चंद्र की राशि है और 2027 में चंद्र पर शनि की दृष्टि सबसे भारी होगी. इसके साथ ही-

  • परिवार में मतभेद
  • रिश्तों में गलतफहमी
  • स्वास्थ्य से जुड़ी चिंता
  • घर-गृहस्थी में दबाव

ये सब बढ़ सकते हैं. इसलिए कर्क राशि वालों को मानसिक संतुलन बनाए रखना अनिवार्य होगा.

2. कन्या राशि- शनि कर्मफल को सबसे सीधे तरीके से सक्रिय करता है. पुराने अधूरे काम, कानूनी मुद्दे या रिश्तों में दबी समस्याएं 2027 में सामने आ सकती हैं. गलत कदम उठाया तो आर्थिक नुकसान भी संभव है. धैर्य, अनुशासन और पारदर्शिता इस राशि की ढाल होगी.

3. तुला राशि-ये शुक्र की राशि है. जब शुक्र पर शनि की छाया पड़ती है तो जीवन में रिश्ते, पार्टनरशिप, सोशल इमेज और सहयोगियों के साथ तालमेल बिगड़ता है. 2027 में तुला राशि वालों को-

  • विवादों से बचना,
  • नए समझौतों में सावधानी,
  • रिश्तों में ईमानदारी बहुत ज़रूरी होगी.

4. धनु राशि- 2027 में सबसे बड़ा दबाव काम और परिवार के बीच संतुलन का होगा. नौकरी बदलने की स्थिति, अनिश्चितता, आर्थिक जोखिम, पारिवारिक तनाव, सब एक साथ सक्रिय हो सकते हैं. धनु को जल्दबाज़ी में कोई बड़ा कदम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए.

5. मीन राशि- मीन राशि शनि के केंद्र प्रभाव में रहेगी. यह साल 

  • घर
  • नौकरी
  • शहर
  • रिश्ते चारों मोर्चों पर बड़े बदलाव ला सकता है.
  • शनि मीन राशि वालों से कहता है भ्रम छोड़ो, वास्तविकता अपनाओ.

2027 कोई डराने वाला साल नहीं, बल्कि सीख का साल है

शनि दंड नहीं देता, सुधार कराता है. जो लोग जिम्मेदारी, ईमानदारी और धैर्य के साथ चलेंगे, 2027 उनका सबसे निर्माणकारी वर्ष बन सकता है. लेकिन पांच राशियां कर्क, कन्या, तुला, धनु और मीन को हर कदम सोच-समझकर रखना होगा. यही 2027 की सबसे बड़ी खगोलीय चेतावनी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 21 Nov 2025 03:29 PM (IST)
Tags :
Shani Dev Shani Transit Rashifal New Year 2026 Shani Gochar 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
Advertisement

वीडियोज

Fatafat News: बच्ची के आरोपी को कड़ी सजा की मांग | Rajasthan | Malegaon | ED Raid | SIR | Headlines
Rajasthan Dausa Accident: राजस्थान में कंटेनर पलटने से हो गया बड़ा गंभीर हादसा | ABP News Today
Delhi Car Blast पर आतंकी साजिश को लेकर शाहीन का बहुत बड़ा खुलासा
मृदुल तिवारी इंटरव्यू | एल्विश यादव सपोर्ट | बिग बॉस 19 और अधिक
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | मृदुल की नतालिया से मुलाकात | बिग बॉस 19 के राज़ और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज, वीडियो वायरल
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं राजू मंटेना, जानें कहां-कहां से करते हैं कमाई?
एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं राजू मंटेना, जानें कहां-कहां से करते हैं कमाई?
यूटिलिटी
शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कैसे बनाएं अकाउंट? जान लें फायदे की बात
शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कैसे बनाएं अकाउंट? जान लें फायदे की बात
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget