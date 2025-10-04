हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मशैतान आपके पीछे है? जानें कैसे पहचानें खतरे के संकेत और करें बचाव!

शैतान आपके पीछे है? जानें कैसे पहचानें खतरे के संकेत और करें बचाव!

Devil: शैतान इस्लाम और यहूदी धर्म में ईश्वर के विरोधी, बुराई के प्रतीक और मनुष्यों को पाप में फंसाने के लिए जानें जाते हैं. शैतान आपके पीछे हो तो कैसे पहचानें इसके लक्षण! जानिए इसके संकेत.

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 04 Oct 2025 04:25 PM (IST)
Preferred Sources

Devil in Different Religion: शैतान या इब्लीस, इब्राहीम धर्मों (ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म) में ईश्वर के विरोधी, बुराई के प्रतीक और मनुष्यों को पाप में फंसाने वाले के रूप में देखा जाता है.

उसे एक गिरे हुए देवदूत या जिन्न के रूप में वर्णित किया गया है, जिसने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया.

विभिन्न धर्मों में शैतान

ईसाई धर्म में
शैतान को बुराई का स्रोत माना जाता है, एक पतित स्वर्गदूत जो ईश्वर के बराबर बनने की कोशिश में विद्रोह किया था. उसे अक्सर एक भयानक राक्षस या आकर्षक प्रलोभक के रूप में चित्रित किया जाता है, जो लोगों को धोखे और पाप की ओर खींचता है.

इस्लाम में
शैतान को इब्लीस के नाम से जाना जाता है, एक जिन्न था जिसने आदम को प्रणाम करने से इनकार किया और इसलिए उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया. वह लोगों को कुमार्ग पर ले जाने वाले जिन्न और मनुष्य के बीच की दुष्ट आत्माओं का नेता है.

यहूदी धर्म में
शैतान को ईश्वर के अधीन एक एजेंट या "बुरी प्रवृत्ति" येत्जर हारा के रूपक के रूप में देखा जाता है, जो मनुष्यों को पाप की ओर झुकाता है.

शैतान आप के पीछे है इसका पता कैसे लगाएं?

यह पता लगाने के लिए कि क्या 'शैतान आपके पीछे है', अपने मन और कार्यों पर ध्यान दें, क्योंकि शैतान के संकेतों में अजीब विचार, बुरी इच्छाएं जैसे पोर्नोग्राफी या नशे की लत, ईश्वर की भलाई पर अविश्वास और ईश्वर के प्रति घृणा या क्रोध शामिल हो सकते हैं.

अगर आप ऐसे विचारों या इच्छाओं से संघर्ष कर रहे हैं, तो यह शैतानी प्रभाव का संकेत हो सकता है.

शैतान के प्रभाव के संभावित संकेत:

अजीब विचार या लालसाएं
अगर आपको तीव्र और अनियंत्रित रूप से बुरी या निषिद्ध चीजों की लालसा होती है, जैसे कि शराब, ड्रग्स या पोर्नोग्राफी की लत, तो यह एक दुष्टात्मा के प्रभाव का संकेत हो सकता है.

ईश्वर पर अविश्वास
शैतान ईश्वर की भलाई और उसके प्रेम पर आपके विश्वास को कमजोर करना चाहता है. अगर आप भगवान से सवाल करते हैं, "ईश्वर ने ऐसा क्यों किया?", या उसे मतलबी मानते हैं, तो यह शैतानी प्रभाव का संकेत हो सकता है.

मन में बार-बार बुरी इच्छाएं
हर किसी के मन में कभी न कभी ऐसे विचार आ सकते हैं, लेकिन अगर ये विचार वासना, भय, घबराहट या क्रोध से शुरू होकर आपको बहुत परेशान करते हैं और आप उन्हें रोक नहीं पाते हैं, तो यह शैतानी प्रभाव हो सकता है.

अपने कार्यों को उचित ठहराना
जब आप अपनी बुराइयों को तर्कसंगत बनाते हैं और दूसरों पर दोष मढ़ते हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
04 Oct 2025 04:25 PM (IST)
Devil Christian Religion Jewish Religion Islam Religion
Embed widget