हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मIslam religion: मुस्लिम लोग किसी काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों पढ़ते हैं?

Islam religion: मुस्लिम लोग किसी काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों पढ़ते हैं?

Islam religion: मुस्लिम किसी भी काम को करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं क्योंकि इसे पढ़ने से अल्लाह की रहमत और बरकत प्राप्त होती है. जानिए इस्लाम धर्म में इसका महत्व क्या है?

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 24 Sep 2025 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

Islam religion: मुस्लिम लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, क्योंकि यह अल्लाह के नाम पर मदद और आशीर्वाद मांगने का एक तरीका है, जो काम की सफलता सुनिश्चित करता है और नुकसान से बचाता है.

यह एक हदीस से भी जुड़ा है, जो बताता है कि अल्लाह के स्मरण के बिना कोई भी काम अधूरा है.

मुस्लिम किसी भी काम को करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं क्योंकि यह अल्लाह को धन्यवाद देने, उनका अनुग्रह और आशीर्वाद पाने, शैतानी रुकावटों से बचने और अपने इरादों को अल्लाह के लिए शुद्ध करने का एक तरीका है.

बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ने से क्या होता है?

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से अल्लाह की रहमत और बरकत प्राप्त होती है, जिससे काम में सफलता मिलती है, शैतानी ताकतों से बचाव होता है और मन को शांति मिलती है. हर अच्छे काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से होती है, और इसे पढ़ने से कार्य पूर्ण और सार्थक बनता है. 

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से खाने-पीने, घर में प्रवेश करने और कपड़े उतारने जैसे हर काम में बरकत और सुरक्षा सुनिश्चित करता है. 

हर काम को शुरु करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने के कारण

अल्लाह से मदद और आशीर्वाद मांगना
यह अल्लाह के नाम पर किसी भी कार्य को शुरू करने का एक तरीका है, जिससे उस कार्य में सफलता और सुरक्षा मिलती है.

अल्लाह के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना
यह अल्लाह की महानता और कृपा का सम्मान करने और अपना आभार व्यक्त करने का एक तरीका है.

शैतान की रुकावटों से बचना
कुरान के अनुसार, जो व्यक्ति किसी काम को शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम नहीं लेता, शैतान उसके साथ उस काम में लग जाता है. बिस्मिल्लाह कहने से शैतान की दखलअंदाजी से बचा जाता है.

नियत को शुद्ध करना
यह अल्लाह के लिए अपने इरादों को नवीनीकृत करने और यह स्पष्ट करने का एक अवसर है कि यह कार्य केवल अल्लाह के लिए किया जा रहा है.

सभी काम अल्लाह के लिए हैं: बिस्मिल्लाह कहने से स्वयं को याद दिलाया जाता है कि आपकी हर रोजी, आपका भविष्य और आपकी हर चीज सिर्फ अल्लाह के पास है.

दैनिक जीवन में इसका अभ्यास
यह कुरान में सिखाया गया एक तरीका है और पैगंबर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने स्वयं भी अपने सभी कार्यों की शुरुआत अल्लाह के नाम से करने को कहा है.

धार्मिक महत्व
बिस्मिल्लाह को कुरान का निचोड़ माना जाता है और इसे हर महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से पहले पढ़ा जाना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Read
Published at : 24 Sep 2025 11:50 AM (IST)
Tags :
Islam Quran Prophet Muhammad Islam Religion
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
H-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
गुजरात
सूरत के सिविल अस्पताल में आसाराम की आरती! रेप के दोषी की पूजा में डॉक्टर और स्टाफ भी दिखे शामिल
सूरत के सिविल अस्पताल में आसाराम की आरती! रेप के दोषी की पूजा में डॉक्टर और स्टाफ भी दिखे शामिल
विश्व
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
H-1B Visa Row: ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
ट्रंप की बेइज्जती! अमेरिका ने ठुकराया तो जर्मनी ने भारतीयों पर लुटाया प्यार, जर्मन एंबेसडर बोले- 'आप हमारे यहां आओ'
गुजरात
सूरत के सिविल अस्पताल में आसाराम की आरती! रेप के दोषी की पूजा में डॉक्टर और स्टाफ भी दिखे शामिल
सूरत के सिविल अस्पताल में आसाराम की आरती! रेप के दोषी की पूजा में डॉक्टर और स्टाफ भी दिखे शामिल
विश्व
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
पाकिस्तान और सऊदी के बीच हो गई एक और बड़ी डील, अब ISI और GID मिलकर करेगी खेल! भारत को टेंशन
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
ओटीटी
यूट्यूबर अरमान मलिक ने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ा, पहली पत्नी पायल मलिक को दिया तलाक? दूसरी पत्नी कृतिक संग ये है प्लानिंग!
यूट्यूबर अरमान मलिक ने प्रेग्नेंट बीवी को छोड़ा, पहली पत्नी पायल को दिया तलाक? दूसरी पत्नी कृतिक संग ये है प्लानिंग!
बिहार
Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
नौकरी
BEL Recruitment 2025: ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
ग्रेजुएट्स के लिए BEL में निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं आवेदन
ट्रेंडिंग
Video: बीच सड़क भयंकर कुटाई! स्कूल से बंक मार घूमने जाती थी लड़की, मां ने बरसाए थप्पड़, वीड़ियो वायरल
Video: बीच सड़क भयंकर कुटाई! स्कूल से बंक मार घूमने जाती थी लड़की, मां ने बरसाए थप्पड़, वीड़ियो वायरल
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget