हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBada Mangal 2026: दूसरे बड़े मंगल पर पंचक का साया, कैसे होगी हनुमान जी की पूजा, जान लें नियम

Bada Mangal 2026: दूसरे बड़े मंगल पर पंचक का साया, कैसे होगी हनुमान जी की पूजा, जान लें नियम

Bada Mangal 2026: बड़ा मंगल हनुमान जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन है, लेकिन इस बार दूसरे बड़ा मंगल पर पंचक भी रहेगा, ऐसे में कैसे होगी बजरंगबली की पूजा देखें

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 07 May 2026 08:46 AM (IST)
Preferred Sources

Bada Mangal 2026: दूसरा बड़ा मंगल 12 मई 2026 को है. ये ज्येष्ठ माह का दूसरा मंगलवार होगा. ये दिन अन्य मंगलवार से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस माह के मंगलवार को ही श्रीराम और हनुमान जी की मुलाकात हुई थी. धार्मिक मान्यता है कि बड़ा मंगल के दिन जो लोग व्रत कर हनुमान जी की पूजा करते हैं, भंडारा, दान आदि करते हैं. दूसरे बड़े मंगल पर पंचका का साया मंडरा रहा है. ऐसे में किस समय करें हनुमान जी की पूजा, क्या पंचक बाधा बनेगा, जान लें नियम.

दूसरा बड़ा मंगल 2026 मुहूर्त

दूसरे बड़े मंगल पर सुबह 8.55 मिनट पर पूजा का मुहूर्त शुरू हो रहा है जो दोपहर 1.59 मिनट तक रहेगा. हनुमान जी की पूजा सुबह करना श्रेष्ठ माना जाता है. इस दिन बाबा को चोला चढ़ाना फलदायी है.

रोग पंचक में बड़ा मंगल

दूसरे बड़े मंगल के दिन रोग पंचक का साया भी रहेगा. पंचक में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जी को सर्वशक्तिशाली माना गया है, ऐसे में हनुमान जी की पूजा में पंचक में भी की जा सकती है. कहा जाता है कि पंचक में पंचमुखी हनुमान जी की पूजा से अज्ञात भय, तनाव और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है. भंडारा भी कर सकते हैं. बस इस दिन कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत न करें, न ही मांगलिक काम करें. 

ये भी पढ़ें- विजय थलपति की जीत के पीछे राहु का खेल, लेकिन क्या सीएम बन पाएंगे, जानें ?

पंचक में ऐसे करें हनुमान जी की पूजा

पंचक के दौरान बड़ा मंगल है तो उस दि  हनुमान जी को सिंदूर, लाल चंदन, और लाल पुष्प अर्पित करें. चमेली के तेल का दीपक जलाएं. ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय, पूर्वकपि मुखाय, सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा॥" मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही हनुमान बीसा, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना अत्यंत फलदायी है. इस दिन कोई हवन या यज्ञ न करें पंचक में ये वर्जित है.

इन बातों का रखें ध्यान

  • बड़ा मंगल के दिन हनुमत साधना करने वाले साधक को भूलकर भी काले या नीले रंग के कपड़ों को नहीं धारण करना चाहिए. आज के दिन लाल, पीले अथवा सफेद रंग के वस्त्र धारण करें.
  • ऐसे में बड़ा मंगल या फिर कहें बुढ़वा मंगल की पूजा करने वाले साधक को पूरे दिन काम-क्रोध से दूर रहते हुए पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए.
  • मान्यता के अनुसार बड़ा मंगल के दिन हनुमत साधना और व्रत करने वाले साधक को सात्विक चीजों को ग्रहण करना चाहिए और मांस-मंदिरा आदि तामसिक चीजों से पूरी तरह दूरी बनाए रखना चाहिए.

Jyeshtha Amavasya 2026: ज्येष्ठ अमावस्या कब ? पितर, शनि देव और सुहागिनों का गहरा संबंध, जानें महत्व

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 07 May 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
Hanuman Ji Bada Mangal 2026 Jyeshtha Mangalwar 2026

Frequently Asked Questions

बड़ा मंगल के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

बड़ा मंगल के दिन काले या नीले रंग के कपड़े न पहनें। काम-क्रोध से दूर रहें और सात्विक भोजन करें।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Bada Mangal 2026: दूसरे बड़े मंगल पर पंचक का साया, कैसे होगी हनुमान जी की पूजा, जान लें नियम
दूसरे बड़े मंगल पर पंचक का साया, कैसे होगी हनुमान जी की पूजा, जान लें नियम
धर्म
Thursday Vrat: देवगुरु बृहस्पति की कृपा कैसे पाएं? जानिए गुरुवार व्रत का सही तरीका और इसका जीवन पर असर
आर्थिक तंगी और करियर की बाधाएं होंगी दूर, जानें बृहस्पति देव को प्रसन्न करने की सही विधि!
धर्म
Aaj Ka Panchang 7 May 2026: आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी पर जनेऊ, मुंडन का शुभ मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी पर जनेऊ, मुंडन का शुभ मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
धर्म
Eid al Adha 2026: मई में इस दिन मनाया जाएगा इस्लाम का बड़ा त्योहार, तैयारियों में जुट जाएं मुसलमान
Eid al Adha 2026: मई में इस दिन मनाया जाएगा इस्लाम का बड़ा त्योहार, तैयारियों में जुट जाएं मुसलमान
Advertisement

वीडियोज

Basirhat में खूनी संघर्ष! झंडा लगाने पर BJP कार्यकर्ता को मारी गोली | West Bengal Result | Mamata
Suvendu Adhikari's PA shot dead: PA हत्या मामले में TMC का सनसनीखेज सच! | West Bengal Result
Sansani: लव स्टोरी का काला जादू ! | Crime News |
Bharat Ki Baat : धमाकों से दहला Punjab , Jalandhar और Amritsar में ब्लास्ट | Punjab Blasts 2026
Sandeep Chaudhary: विपक्ष के फाइनल गेम पर पत्रकारों का सबसे सटीक विश्लेषण | Mamata | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर का एक साल: ड्रोन, साइबर और एयर पावर पर बड़ा अलर्ट, एक्सपर्ट बोले- अगली लड़ाई और खतरनाक होगी
ऑपरेशन सिंदूर का एक साल: ड्रोन, साइबर और एयर पावर पर बड़ा अलर्ट, एक्सपर्ट बोले- अगली लड़ाई और खतरनाक होगी
बिहार
'चाचा जी को निर्जीव ही बना दिया', सम्राट कैबिनेट के विस्तार पर रोहिणी आचार्य ने शेयर किया कार्टून
'चाचा जी को निर्जीव ही बना दिया', सम्राट कैबिनेट के विस्तार पर रोहिणी आचार्य का बड़ा तंज
स्पोर्ट्स
Amanpreet Singh Gill Dies: महज 36 साल की उम्र में इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर
महज 36 साल की उम्र में इस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर
इंडिया
बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद शुभेंदु अधिकारी के PA की गोली मारकर हत्या, TMC का आया पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद शुभेंदु अधिकारी के PA की गोली मारकर हत्या, TMC का आया पहला रिएक्शन
साउथ सिनेमा
Spirit Box Office: 'स्पिरिट' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रभास! क्या ए रेटेड फिल्मों की लिस्ट में सबसे बड़ी ओपनर बनेगी फिल्म?
'स्पिरिट' से बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ेंगे प्रभास! क्या हासिल कर पाएंगे सबसे बड़ी ओपनिंग ?
चुनाव 2026
Election Results 2026 Highlights: तमिलनाडु में फिर चुनाव कराने की मांग, TVK के पास बहुमत न होने का इस नेता ने किया दावा
तमिलनाडु में फिर चुनाव कराने की मांग, TVK के पास बहुमत न होने का इस नेता ने किया दावा
महाराष्ट्र
शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर स्तब्ध हुईं प्रियंका चतुर्वेदी, कहा- 'चुनाव नतीजों के आधार पर...'
शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर स्तब्ध हुईं प्रियंका चतुर्वेदी, कहा- 'चुनाव नतीजों के आधार पर...'
जनरल नॉलेज
Mamata Banerjee Refuses Resign: क्या इस्तीफा नहीं देने पर ममता बनर्जी पर हो सकता है केस, जानिए क्या कहता है नियम?
क्या इस्तीफा नहीं देने पर ममता बनर्जी पर हो सकता है केस, जानिए क्या कहता है नियम?
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Embed widget