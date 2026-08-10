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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मWeekly Rashifal 10-16 August 2026: किस राशि की बढ़ेगी परेशानी, किसे मिलेगा भाग्य का साथ?

Weekly Rashifal 10-16 August 2026: किस राशि की बढ़ेगी परेशानी, किसे मिलेगा भाग्य का साथ?

Weekly Rashifal 2026: 10 से 16 अगस्त तक किस राशि को करियर में सफलता, धन लाभ और रिश्तों में खुशियां मिलेंगी? वहीं किन राशियों को सेहत, खर्च और विवादों में सावधानी रखनी होगी?

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Aug 2026 05:30 AM (IST)
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Weekly Rashifal 10 to 16 August 2026: 10 अगस्त से शुरू हो रहा नया सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आएगा. किसी के लिए नौकरी, कारोबार और आर्थिक मामलों में अच्छे मौके बनेंगे, तो कुछ राशियों को काम के दबाव, खर्च और रिश्तों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. 

परिवार, करियर, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन को लेकर भी सितारों के अलग-अलग संकेत मिल रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए 10 से 16 अगस्त 2026 का साप्ताहिक राशिफल.

मेष राशि साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक जीवन:
मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चिंता के साथ हो सकती है. संतान की पढ़ाई, करियर या भविष्य को लेकर मन परेशान रह सकता है. हालांकि परिवार के बड़े-बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद आपको सही दिशा दिखाएगा. उनकी सलाह मानने से कई उलझनों का हल निकल सकता है. घर का माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.

व्यापार, नौकरी और करियर:
इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में आपको अपेक्षा से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. छोटे-छोटे कामों को पूरा करने में भी अतिरिक्त प्रयास करना होगा. नौकरीपेशा लोगों को विरोधियों की गतिविधियों से सतर्क रहना चाहिए. साझेदारी में कारोबार करने वालों को लेन-देन और नए फैसलों में सावधानी बरतनी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को लक्ष्य से भटकने से बचना होगा.

स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति:
सप्ताह के दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी है. मौसम में बदलाव और खानपान की गड़बड़ी से पेट संबंधी परेशानी हो सकती है. बाहर का खाना कम करें और संतुलित आहार लें. आर्थिक मामलों में भी जल्दबाजी से बचें. सप्ताह के अंत में बड़ा निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति या वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

प्रेम जीवन:
प्रेम संबंधों में गलतफहमी या दूरी की स्थिति बन सकती है. छोटी-छोटी बातों को विवाद न बनने दें और पार्टनर से खुलकर बात करें. धैर्य और विश्वास रिश्ते को संभालने में मदद करेंगे.

शुभ अंक: 4, 9
शुभ रंग: हल्का हरा
शुभ तारीख: 9, 13

उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर बेलपत्र या शमीपत्र अर्पित करें और श्रद्धापूर्वक शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें. इससे मानसिक तनाव कम करने और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में मदद मिलेगी.

वृषभ राशि साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक जीवन:
वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह परिवार के लिहाज से काफी सुखद रहने वाला है. घर में शांति और सकारात्मक माहौल बना रहेगा. पिता का सहयोग और आशीर्वाद आत्मविश्वास बढ़ाएगा. परिवार में पूजा, यज्ञ या किसी शुभ मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है, जिससे घर में खुशियां बढ़ेंगी.

व्यापार और नौकरी:
कारोबार और नौकरी में नई संभावनाएं सामने आएंगी. कार्यक्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं और लंबे समय से अटके काम पूरे होने लगेंगे. किसी करीबी या प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग आपके लिए फायदेमंद रहेगा. नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं.

करियर और शिक्षा:
सप्ताह का दूसरा भाग करियर के लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा. राजनीति और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के मान-सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है. विद्यार्थियों की मेहनत रंग लाएगी और परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति:
सेहत सामान्य से बेहतर रहेगी. ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, लेकिन दिनचर्या और खानपान में संतुलन जरूरी है. आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी. भूमि, भवन या वाहन से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है. पैतृक संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद सुलझने से आर्थिक लाभ हो सकता है.

प्रेम जीवन:
प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. प्रेमी जोड़ों के बीच विश्वास मजबूत होगा और वैवाहिक जीवन में भी तालमेल बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ घूमने या साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है.

शुभ अंक: 2, 7
शुभ रंग: हल्का हरा
शुभ तारीख: 10, 11

उपाय: प्रतिदिन स्फटिक शिवलिंग की पूजा करें और श्रद्धापूर्वक शिव चालीसा का पाठ करें.

मिथुन राशि साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक जीवन:
इस सप्ताह घर में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी और परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा. परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. अचानक घूमने या पार्टी का प्लान बन सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा.

व्यापार और नौकरी:
कारोबार के लिहाज से समय काफी अनुकूल है. लंबे समय से नौकरी या व्यवसाय के अवसर तलाश रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को बेहतर ऑफर मिलने की संभावना है. हालांकि कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने से बचें.

करियर और शिक्षा:
सप्ताह के मध्य में कला, संगीत और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को उपलब्धि मिल सकती है. सप्ताह के अंत में काम के सिलसिले में होने वाली यात्राएं लाभदायक रहेंगी. प्रभावशाली लोगों से संपर्क भविष्य में करियर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य:
परिवार के साथ अच्छा समय बिताने और मनोरंजन के चलते मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. यात्राओं के दौरान खानपान का ध्यान रखें, ताकि थकान परेशानी न बने.

आर्थिक स्थिति:
आर्थिक स्थिति के लिहाज से सप्ताह शानदार रह सकता है. लंबे समय से अटका धन वापस मिलने की संभावना है. किसी बड़ी डील के पूरे होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है.

प्रेम जीवन:
जीवनसाथी या प्रेमी-प्रेमिका के साथ अचानक बना घूमने या पार्टी का प्लान रिश्ते में मिठास बढ़ाएगा. आपसी तालमेल बेहतर होगा और प्यार गहरा होगा.

शुभ अंक: 1, 4
शुभ रंग: हल्का हरा
शुभ तारीख: 12, 15

उपाय: प्रतिदिन भगवान गणेश की विधिपूर्वक पूजा करें और गणेश चालीसा का पाठ करें.

कर्क राशि साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक जीवन:
कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह मिला-जुला रह सकता है. शुरुआत में कई काम समय पर पूरे होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन सप्ताह के मध्य में करियर और कारोबार से जुड़े उतार-चढ़ाव सामने आ सकते हैं. किसी भी काम में लापरवाही या आलस्य से बचना जरूरी होगा.

करियर और कारोबार:
सप्ताह के अंत तक कुछ कामों में देरी हो सकती है, जिससे मन में असंतोष रहेगा. अपेक्षित सहयोग समय पर न मिलने से निराशा भी हो सकती है. भाई-बहनों के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए बातचीत में संयम रखें.

प्रेम जीवन:
प्रेम संबंधों में समझदारी से आगे बढ़ें. छोटी बातों को बड़ा विवाद बनाने से बचें. परिवार के साथ बेहतर तालमेल के लिए भी शांत और संयमित व्यवहार जरूरी होगा.

उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें तथा रुद्राष्टक का पाठ करें.

सिंह राशि साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक जीवन:
सिंह राशि वालों को इस सप्ताह पारिवारिक मामलों में थोड़ा संवेदनशील रहना होगा. सप्ताह के मध्य में अचानक कोई परेशानी या विवाद सामने आ सकता है. घर के किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें.

व्यापार और नौकरी:
सप्ताह के अंत तक कार्यक्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित बदलाव चुनौती बन सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों पर काम का दबाव बढ़ सकता है और ओवरटाइम करना पड़ सकता है. व्यापारियों को बड़ा फैसला सोच-समझकर लेना चाहिए.

करियर और शिक्षा:
विद्यार्थियों को अति आत्मविश्वास और अहंकार से बचना होगा. पढ़ाई में लगातार मेहनत की जरूरत रहेगी. करियर से जुड़ा कोई भी कदम सोच-समझकर उठाएं, क्योंकि लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है.

स्वास्थ्य:
परिवार और काम का तनाव स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है. थकान और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है. योग, प्राणायाम और ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें.

आर्थिक स्थिति:
आर्थिक स्थिति मिश्रित रहेगी. भावनात्मक होकर खर्च करने, किसी को बिना सोचे उधार देने और जोखिम भरे निवेश से बचें.

प्रेम जीवन:
रिश्तों में विनम्रता बनाए रखें. छोटी बातों पर कड़वे शब्द बोलने से दूरी बढ़ सकती है. अहंकार पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

शुभ अंक: 1, 5
शुभ रंग: सुनहरा और गुलाबी
शुभ तारीख: 11, 13

उपाय: प्रतिदिन सुबह तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें और सूर्याष्टक का पाठ करें.

कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक जीवन:
परिवार में छोटी-मोटी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन किसी बड़े विवाद की स्थिति नहीं बनेगी. बातचीत में संयम रखें. सप्ताह के दूसरे हिस्से में सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में समय बिताने से सकारात्मकता और मानसिक शांति मिलेगी. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहेगा.

व्यापार और नौकरी:
सप्ताह की शुरुआत में काम का दबाव और अतिरिक्त जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. घबराने या गुस्सा करने के बजाय धैर्य से काम लें. धीरे-धीरे परिस्थितियां बेहतर होंगी और काम में आसानी आएगी.

करियर और शिक्षा:
विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाए रखने के लिए मेहनत करनी होगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को भटकाव से बचना चाहिए. नौकरीपेशा लोगों के लिए वरिष्ठों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा.

स्वास्थ्य:
काम के बोझ और मानसिक तनाव से थकान और सिरदर्द हो सकता है. नींद और दिनचर्या का ध्यान रखें. योग और प्राणायाम से राहत मिलेगी.

आर्थिक स्थिति:
निवेश में सावधानी बरतें. शेयर बाजार या जोखिम वाले कामों से फिलहाल दूरी रखना बेहतर होगा. जमीन या संपत्ति से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें और कागजी प्रक्रिया अच्छी तरह जांच लें.

प्रेम जीवन:
रिश्तों में दिखावे से बचें. सरलता और ईमानदारी बनाए रखने से संबंध मजबूत होंगे. वैवाहिक जीवन में पार्टनर की बातों को समझने की कोशिश करें.

शुभ अंक: 5
शुभ रंग: हरा, पर्पल
शुभ तारीख: 12, 14

उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा को लाल फूल अर्पित कर पूजा करें. बुधवार को जरूरतमंदों को हरे वस्त्र और धन का दान करें.

तुला राशि साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक जीवन:
तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह परिवार के लिहाज से बेहद अच्छा रहने वाला है. सप्ताह के मध्य में घर पर धार्मिक या शुभ आयोजन हो सकता है. परिवार के साथ यादगार समय बिताने का मौका मिलेगा. हालांकि सप्ताह के अंतिम दिनों में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह संभाल लेंगे.

व्यापार और नौकरी:
किस्मत का साथ मिलेगा और योजनाएं समय पर पूरी होंगी. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे काम आसानी से आगे बढ़ेगा.

करियर और शिक्षा:
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सप्ताह शुभ है. मेहनत का अच्छा परिणाम या कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

स्वास्थ्य:
सेहत अच्छी रहेगी. मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को बेहतर महसूस करेंगे. दिनचर्या में योग या व्यायाम जरूर शामिल करें.

आर्थिक स्थिति:
आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं. पुराने प्रयासों का फल मिलेगा और अटका हुआ धन वापस आ सकता है. जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में भी सफलता के संकेत हैं.

प्रेम जीवन:
वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बढ़ेगा और ससुराल पक्ष से भी सहयोग मिलेगा.

शुभ अंक: 6, 9
शुभ रंग: सफेद और हल्का नीला
शुभ तारीख: 12, 13

उपाय: प्रतिदिन स्फटिक शिवलिंग की विधिपूर्वक पूजा करें और शिव चालीसा का पाठ करें.

वृश्चिक राशि साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक जीवन:
परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. संतान से जुड़ी कोई बात या उनके भविष्य को लेकर भी मन परेशान रहेगा. ऐसे में बच्चों को सही मार्गदर्शन देना जरूरी होगा.

व्यापार और नौकरी:
नौकरी या रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या सम्मान पाने के लिए मेहनत जारी रखनी होगी. सरकारी और प्रशासनिक कामों में देरी हो सकती है.

करियर और शिक्षा:
काम में कुछ बाधाएं सामने आ सकती हैं. विद्यार्थियों को लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना होगा, क्योंकि लगातार प्रयास के बाद ही सफलता मिलने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य:
थकान और तनाव से बचें. हल्का भोजन लें, योग-प्राणायाम करें और सोने-जागने का समय नियमित रखें.

आर्थिक स्थिति:
सप्ताह की शुरुआत में अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे बजट प्रभावित होगा. गैरजरूरी खर्चों पर रोक लगाएं और आर्थिक फैसले सोच-समझकर लें.

प्रेम जीवन:
प्रेम संबंधों में गलतफहमी या भावनात्मक दूरी आ सकती है. पार्टनर से शांतिपूर्वक बातचीत करें और मन की बात स्पष्ट रखें.

शुभ अंक: 9, 18
शुभ रंग: लाल और मैरून
शुभ तारीख: 9, 12

उपाय: प्रतिदिन भगवान हनुमान जी की पूजा करें और शांति के लिए बजरंग बाण का पाठ करें.

धनु राशि साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक जीवन:
सप्ताह के अंतिम दिनों में पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद या पारिवारिक मतभेद मानसिक परेशानी दे सकता है. भाई-बहनों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से मन खिन्न रहेगा. भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा.

व्यापार और नौकरी:
कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखें. विरोधियों से सतर्क रहें और कोशिश करें कि जरूरी काम खुद पूरा करें. व्यापारियों को दस्तावेज समय पर पूरे करने चाहिए, वरना परेशानी बढ़ सकती है.

करियर और शिक्षा:
सप्ताह की शुरुआत में विरोधियों की वजह से कुछ परेशानियां आ सकती हैं. सफलता के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखें.

स्वास्थ्य:
सप्ताह के मध्य में स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है. पुरानी बीमारी या मौसमी समस्या परेशान कर सकती है. वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी रखें.

आर्थिक स्थिति:
पारिवारिक विवाद और अधूरे कागजात धन हानि का कारण बन सकते हैं. बड़े निवेश से बचें और बजट पर नियंत्रण रखें.

प्रेम जीवन:
घर का तनाव प्रेम जीवन पर असर डाल सकता है. पार्टनर से बातचीत में भावनाओं पर नियंत्रण रखें और छोटी बातों को विवाद न बनने दें.

शुभ अंक: 3
शुभ रंग: पीला
शुभ तारीख: 11, 13

उपाय: प्रतिदिन सुबह जल में लाल चंदन मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें और 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' मंत्र का 5 बार जाप करें.

मकर राशि साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक जीवन:
मकर राशि वालों के लिए घर में धार्मिक और शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा. घर की महिलाएं पूजा-पाठ और धार्मिक कार्यों में समय देंगी, जिससे सकारात्मक वातावरण बनेगा. बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद मिलेगा. किसी रिश्तेदार से चल रहा तनाव बातचीत के जरिए कम हो सकता है.

व्यापार और नौकरी:
करियर और व्यापार के लिए सप्ताह शुभ संकेत लेकर आया है. शुरुआत विशेष रूप से अच्छी रहेगी. सरकारी और प्रशासनिक कामों में सफलता मिल सकती है. साझेदारी के कारोबार में लाभ के अवसर बनेंगे. व्यापारिक यात्राएं फायदेमंद रहेंगी और सप्ताह के अंत तक कोई महत्वपूर्ण समझौता पूरा हो सकता है.

करियर और शिक्षा:
किस्मत का पूरा साथ मिलेगा. योजनाबद्ध काम समय पर पूरे होंगे. कठिन काम भी आसानी से पूरे करने में सफल रहेंगे. उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है.

स्वास्थ्य:
सेहत सामान्य रहेगी. काम के दबाव से थकान हो सकती है, इसलिए दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें. सकारात्मक सोच मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद रहेगी.

आर्थिक स्थिति:
नौकरी और व्यापार से आय बढ़ सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बचत बढ़ाने में सफलता मिलेगी. फंसा हुआ पैसा वापस आने की भी संभावना है.

प्रेम जीवन:
प्रेम जीवन की बाधाएं दूर होंगी. पार्टनर के साथ खुशनुमा समय बिताएंगे और आपसी विश्वास मजबूत होगा.

शुभ अंक: 8, 17
शुभ रंग: गहरा नीला और काला
शुभ तारीख: 9, 12

उपाय: प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा करें और शिव चालीसा का पाठ करें.

कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक जीवन:
घरेलू मोर्चे पर अचानक कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं. इन्हें सुलझाने के लिए आपको ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ सकती है. परिवार के किसी सदस्य से मतभेद भी हो सकता है, जिससे मन विचलित रहेगा.

व्यापार और नौकरी:
कार्यस्थल पर व्यस्तता काफी अधिक रहेगी. सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा. आधिकारिक नियमों की अनदेखी करने से बचें, वरना प्रतिष्ठा और नौकरी दोनों प्रभावित हो सकते हैं.

करियर और शिक्षा:
नौकरी बदलने या शिक्षा में नया विषय चुनने जैसे फैसलों में जल्दबाजी न करें. कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले माता-पिता या अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य:
तनाव और भागदौड़ से ऊर्जा कम हो सकती है. संतुलित भोजन लें, पर्याप्त नींद लें और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

आर्थिक स्थिति:
आर्थिक मामलों में सतर्क रहना होगा. सप्ताह के दूसरे हिस्से में परिवार या किसी जरूरी काम के कारण बड़ा खर्च हो सकता है. जोखिम वाले निवेश से बचें.

प्रेम जीवन:
रिश्तों को लेकर संवेदनशीलता बनी रहेगी. बातचीत में संयम रखें, क्योंकि आपकी बात का गलत अर्थ निकाला जा सकता है. प्रेम और वैवाहिक जीवन में अनावश्यक बहस से बचना ही बेहतर होगा.

शुभ अंक: 4, 8
शुभ रंग: आसमानी नीला और बादामी
शुभ तारीख: 13, 15

उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का सात बार पाठ करें.

मीन राशि साप्ताहिक राशिफल

पारिवारिक जीवन:
मीन राशि वालों के लिए सप्ताह परिवार के लिहाज से मिला-जुला रहेगा. सप्ताह के मध्य में छोटे भाई-बहनों से जुड़ी कोई चिंता मन परेशान कर सकती है. भूमि, भवन या संपत्ति से जुड़े विवाद को कानूनी रास्ते पर ले जाने के बजाय बातचीत और समझौते से सुलझाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

व्यापार और नौकरी:
कारोबार में अपेक्षित प्रगति न होने से थोड़ी निराशा हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर उपेक्षा महसूस हो सकती है. हालांकि शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा, लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक मिलने में समय लग सकता है.

करियर और शिक्षा:
दूसरों से बातचीत करते समय संयम रखें. छोटी बात भी विवाद का रूप ले सकती है और प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है. विरोधियों के सामने अपनी कमजोरियां उजागर न करें. विद्यार्थियों को लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना होगा.

स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें. सप्ताह की शुरुआत में यात्रा के योग हैं. यात्रा के दौरान अपनी सेहत और सामान दोनों का ध्यान रखें.

आर्थिक स्थिति:
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन काम की धीमी गति के कारण बड़े वित्तीय लाभ की उम्मीद कम रखें. अनावश्यक खर्चों से बचें और बचत पर ध्यान दें.

प्रेम जीवन:
प्रेम संबंधों में सोच-समझकर आगे बढ़ें. गलतफहमियों को धैर्य के साथ दूर करने की कोशिश करें. जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है.

शुभ अंक: 3, 7
शुभ रंग: पीला और समुद्री हरा
शुभ तारीख: 11, 14

उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करें और नारायण कवच का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 10 Aug 2026 05:30 AM (IST)
Tags :
Weekly Rashifal 2026 Saptahik Horoscope 10 To 16 August 2026 Rashifal
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थरूर के बयान पर आया कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का रिएक्शन, बोले- 'ध्यान रखना चाहिए कि...'
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Monsoon Travel Insurance: घूमने से पहले करा लें Monsoon Travel Insurance, इसमें क्या-क्या कवर?
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अब दोबारा से होगी आरजीकर अस्पताल रेप मर्डर केस की जांच, शुभेंदु सरकार का फैसला
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हेल्थ
Gum Disease Can Cause Heart Attack: मसूड़ों से खून को न करें नजरअंदाज, दिल से है कनेक्शन
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ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
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सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
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अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
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दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
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प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
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