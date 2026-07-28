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सावन का व्रत हर कोई नहीं रख सकता? जानें किन लोगों के लिए हैं अलग नियम

Sawan 2026: सावन सोमवार का व्रत हर कोई नहीं रख सकता. जानें गर्भवती महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए व्रत से जुड़े जरूरी नियम और सावधानियां.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 28 Jul 2026 02:08 PM (IST)
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Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए विशेष माना जाता है. इस दौरान पड़ने वाले सोमवार को भक्त शिव पूजा और व्रत करते हैं. उत्तर भारत की पंचांग परंपरा के अनुसार सावन 30 जुलाई 2026 से शुरू होगा और पहला सावन सोमवार 3 अगस्त को पड़ेगा. इसके बाद 10, 17 और 24 अगस्त को सावन सोमवार होंगे. 

सावन सोमवार का व्रत श्रद्धा और संकल्प से किया जाता है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए लंबे समय तक बिना भोजन-पानी के उपवास करना जरूरी या उचित नहीं होता. खासकर गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग और किसी बीमारी या नियमित दवा लेने वाले लोगों को अपनी सेहत के अनुसार व्रत का तरीका तय करना चाहिए.

गर्भवती महिलाओं के लिए क्या नियम हैं?

गर्भावस्था में शरीर को पर्याप्त पोषण और पानी की जरूरत होती है. इसलिए बिना चिकित्सकीय सलाह के कठिन या निर्जल व्रत रखना उचित नहीं माना जाता. धार्मिक आस्था रखने वाली महिलाएं अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या सात्विक भोजन के साथ शिव पूजा कर सकती हैं.

बीमार और कमजोर लोगों को सावधानी जरूरी

अगर किसी व्यक्ति को कमजोरी, डिहाइड्रेशन या कोई बीमारी है, तो कठोर उपवास से परेशानी बढ़ सकती है. ऐसे लोगों के लिए व्रत से ज्यादा जरूरी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है. पिछले साल भी स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर बीमार और कमजोर लोगों को सावधानी बरतने की बात कही गई थी. 

डायबिटीज और दूसरी बीमारी वाले लोग क्या करें?

डायबिटीज, हृदय, किडनी या दूसरी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के उपवास नहीं करना चाहिए. खासकर जो लोग नियमित दवाएं लेते हैं, उनके लिए लंबे समय तक भोजन न करना दिक्कत पैदा कर सकता है. डायबिटीज में उपवास की योजना बनाते समय चिकित्सकीय सलाह जरूरी मानी जाती है. 

छोटे बच्चों को करवाएं हल्का फलाहार

छोटे बच्चों का शरीर अभी विकास की अवस्था में होता है. इसलिए उनसे लंबे समय तक निर्जल या कठोर व्रत करवाना उचित नहीं है. बच्चे चाहें तो फल, दूध या अन्य पौष्टिक सात्विक भोजन लेकर भगवान शिव की पूजा में शामिल हो सकते हैं.

बुजुर्गों के लिए भी जरूरी है सावधानी

उम्र बढ़ने के साथ शरीर की जरूरतें और दवाओं का सेवन अलग हो सकता है. इसलिए बुजुर्गों को अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए. कमजोरी, चक्कर या किसी अन्य परेशानी की स्थिति में उपवास जारी रखने के बजाय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बेहतर है.

क्या व्रत नहीं रख सकते तो शिव पूजा नहीं कर सकते?

ऐसा जरूरी नहीं है. व्रत रखना ही भगवान शिव की भक्ति का एकमात्र तरीका नहीं है. जो लोग उपवास नहीं कर सकते, वे शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं, 'ॐ नमः शिवाय' का जाप कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं या अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा-अर्चना कर सकते हैं.

सावन सोमवार पर क्या करें?

सावन सोमवार के दिन सुबह स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करें. इसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित कर बेलपत्र और फूल चढ़ाने की परंपरा है. श्रद्धा के अनुसार 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप किया जा सकता है. सावन सोमवार को जलाभिषेक, पूजा और व्रत की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है.

क्या कहती हैं धार्मिक मान्यताएं?

धार्मिक मान्यता के अनुसार व्रत अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए. किसी व्यक्ति की सेहत अनुमति नहीं देती तो केवल परंपरा निभाने के लिए कठोर उपवास करना जरूरी नहीं माना जाना चाहिए. भगवान शिव की पूजा बिना कठिन व्रत के भी श्रद्धा से की जा सकती है.

FAQ

सावन सोमवार 2026 में कब-कब है?

उत्तर भारत की पंचांग परंपरा के अनुसार सावन सोमवार 3, 10, 17 और 24 अगस्त 2026 को होंगे. 

क्या गर्भवती महिलाएं सावन सोमवार का व्रत रख सकती हैं?

गर्भावस्था में कठोर या निर्जल व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है. धार्मिक आस्था के लिए फलाहार या पूजा का विकल्प अपनाया जा सकता है.

क्या डायबिटीज के मरीज व्रत रख सकते हैं?

डायबिटीज में उपवास से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, खासकर यदि दवाएं या इंसुलिन चल रहा हो. 

छोटे बच्चों को सावन सोमवार का व्रत करवाना चाहिए?

छोटे बच्चों को कठोर या निर्जल व्रत कराने से बचना चाहिए. वे पौष्टिक भोजन लेकर पूजा में शामिल हो सकते हैं.

व्रत न रखें तो भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं?

हां. जलाभिषेक, मंत्र जाप, शिव चालीसा और श्रद्धा से पूजा करना भी भगवान शिव की भक्ति के तरीके माने जाते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 28 Jul 2026 02:08 PM (IST)
Tags :
Shiva Puja Sawan Somwar Vrat Sawan 2026 Sawan Fasting Rules
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