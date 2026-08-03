Sawan 2026: सावन का महीना शुरू होते ही देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में शिव भक्ति की बयार बह रही है. सावन के पहले सोमवार पर राजधानी के प्रसिद्ध शिवालयों में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला. सुबह तड़के से ही मंदिरों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लग गईं और पूरा माहौल 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयकारों से गूंज उठा.

गौरी शंकर मंदिर से लेकर तमाम प्राचीन शिव मंदिरों में दिनभर भक्तों का तांता लगा रहा.

चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में उमड़े भक्त पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक स्थित श्री गौरी शंकर मंदिर में सावन के पहले सोमवार को विशेष रौनक देखने को मिली. सुबह से ही महिला, युवा और बुजुर्ग श्रद्धालु कतारबद्ध होकर भगवान शिव के दर्शन की प्रतीक्षा करते दिखे. विधि-विधान से शिवलिंग का जलाभिषेक कर भक्तों ने दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा और फूल अर्पित किए. मंदिर परिसर में गूंजती घंटियों की आवाज और शिव भजनों ने पूरे वातावरण को पूरी तरह आध्यात्मिक बना दिया.

सावन सोमवार का धार्मिक महत्व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन का पूरा महीना देवाधिदेव महादेव को समर्पित है, लेकिन सोमवार के दिन व्रत और पूजन का विशेष महत्व होता है. मंदिर के पुजारियों का कहना है कि सावन के सोमवार पर जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. इस दिन विशेष तौर पर सुखी वैवाहिक जीवन, उत्तम स्वास्थ्य और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए व्रत रखे जाते हैं और रुद्राभिषेक किया जाता है.

भव्य सजावट और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम राजधानी के प्रमुख शिव मंदिरों को आकर्षक फूलों, रंग-बिरंगी लाइटों और भव्य झालरों से सजाया गया है. उमड़ती भारी भीड़ को देखते हुए मंदिरों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. पुलिस बल की तैनाती के साथ ही सीसीटीवी कैमरों से चप्पे-चप्पे पर नजर रखी गई. इसके अलावा, नगर निगम की टीमों द्वारा साफ-सफाई और जलापूर्ति की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

कांवड़ियों की सेवा में जुटे सेवा शिविर सावन के साथ ही पवित्र कांवड़ यात्रा भी परवान चढ़ रही है. राजधानी के विभिन्न मार्गों पर शिवभक्त कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह-जगह शिविर लगाए गए हैं. इन शिविरों में उनके ठहरने, खान-पान, पेयजल और चिकित्सीय सहायता का पूरा प्रबंध किया गया है, जिससे दूर-दराज से आ रहे कांवड़ियों को राहत मिल रही है.

रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप के लिए मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जिसमें हिस्सा लेने के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है. सावन का यह पहला सोमवार शहरभर में भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हुआ.

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