मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan 2026: सावन पहला सोमवार, गौरी शंकर मंदिर में लगा भक्तों का तांता, महामृत्युंजय जाप और रुद्राभिषेक की बढ़ी मांग

Sawan 2026: सावन पहला सोमवार, गौरी शंकर मंदिर में लगा भक्तों का तांता, महामृत्युंजय जाप और रुद्राभिषेक की बढ़ी मांग

Sawan 2026: सावन के पहले सोमवार पर राजधानी के शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब. गौरी शंकर मंदिर में 'हर-हर महादेव' के जयघोष, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और कांवड़ शिविरों के साथ भक्तिमय हुआ माहौल.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 03 Aug 2026 01:46 PM (IST)
Preferred Sources

Sawan 2026: सावन का महीना शुरू होते ही देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में शिव भक्ति की बयार बह रही है. सावन के पहले सोमवार पर राजधानी के प्रसिद्ध शिवालयों में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला. सुबह तड़के से ही मंदिरों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लग गईं और पूरा माहौल 'हर-हर महादेव' और 'बम-बम भोले' के जयकारों से गूंज उठा.

गौरी शंकर मंदिर से लेकर तमाम प्राचीन शिव मंदिरों में दिनभर भक्तों का तांता लगा रहा.

चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में उमड़े भक्त पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक चांदनी चौक स्थित श्री गौरी शंकर मंदिर में सावन के पहले सोमवार को विशेष रौनक देखने को मिली. सुबह से ही महिला, युवा और बुजुर्ग श्रद्धालु कतारबद्ध होकर भगवान शिव के दर्शन की प्रतीक्षा करते दिखे. विधि-विधान से शिवलिंग का जलाभिषेक कर भक्तों ने दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा और फूल अर्पित किए. मंदिर परिसर में गूंजती घंटियों की आवाज और शिव भजनों ने पूरे वातावरण को पूरी तरह आध्यात्मिक बना दिया.

सावन सोमवार का धार्मिक महत्व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन का पूरा महीना देवाधिदेव महादेव को समर्पित है, लेकिन सोमवार के दिन व्रत और पूजन का विशेष महत्व होता है. मंदिर के पुजारियों का कहना है कि सावन के सोमवार पर जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं. इस दिन विशेष तौर पर सुखी वैवाहिक जीवन, उत्तम स्वास्थ्य और परिवार की सुख-समृद्धि के लिए व्रत रखे जाते हैं और रुद्राभिषेक किया जाता है.

भव्य सजावट और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम राजधानी के प्रमुख शिव मंदिरों को आकर्षक फूलों, रंग-बिरंगी लाइटों और भव्य झालरों से सजाया गया है. उमड़ती भारी भीड़ को देखते हुए मंदिरों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. पुलिस बल की तैनाती के साथ ही सीसीटीवी कैमरों से चप्पे-चप्पे पर नजर रखी गई. इसके अलावा, नगर निगम की टीमों द्वारा साफ-सफाई और जलापूर्ति की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

कांवड़ियों की सेवा में जुटे सेवा शिविर सावन के साथ ही पवित्र कांवड़ यात्रा भी परवान चढ़ रही है. राजधानी के विभिन्न मार्गों पर शिवभक्त कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह-जगह शिविर लगाए गए हैं. इन शिविरों में उनके ठहरने, खान-पान, पेयजल और चिकित्सीय सहायता का पूरा प्रबंध किया गया है, जिससे दूर-दराज से आ रहे कांवड़ियों को राहत मिल रही है.

रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप के लिए मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जिसमें हिस्सा लेने के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है. सावन का यह पहला सोमवार शहरभर में भक्ति और उल्लास के साथ संपन्न हुआ.

यह भी पढ़े- Surya Grahan Rahu Yog: सूर्य ग्रहण पर बन रहा राहु योग, इन 4 राशियों के लिए अगले 15 दिन भारी, क्या आप भी हैं लिस्ट में?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
Read More
Published at : 03 Aug 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
Kanwar Yatra 2026 Sawan 2026 Sawan First Somwar Gauri Shankar Temple Delhi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Sawan 2026: सावन पहला सोमवार, गौरी शंकर मंदिर में लगा भक्तों का तांता, महामृत्युंजय जाप और रुद्राभिषेक की बढ़ी मांग
सावन का पहला सोमवार, दिल्ली के शिवालयों में आस्था का सैलाब, कड़े सुरक्षा घेरे में हुआ जलाभिषेक
धर्म
First Sawan Somwar 2026 LIVE: सावन का पहला सोमवार आज: इस शुभ मुहूर्त में करें शिवलिंग का अभिषेक, चढ़ाएं ये 5 खास चीजें
First Sawan Somwar 2026 LIVE: सावन का पहला सोमवार आज: इस शुभ मुहूर्त में करें शिवलिंग का अभिषेक, चढ़ाएं ये 5 खास चीजें
धर्म
Sawan 2026: रायबरेली में सावन के पहले सोमवार पर उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब, जगमोहनेश्वर मंदिर में लगीं लंबी कतारें
रायबरेली में सावन के पहले सोमवार पर उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब, जगमोहनेश्वर मंदिर में लगीं लंबी कतारें
धर्म
Hariyali Amavasya 2026: सूर्य ग्रहण और रक्षाबंधन चंद्र ग्रहण, भारत में सूतक लगेगा या नहीं?
सूर्य ग्रहण और रक्षाबंधन चंद्र ग्रहण, भारत में सूतक लगेगा या नहीं?
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan ने SVC63 के लिए घटाई फीस? 120 करोड़ से 70 करोड़ लेने की चर्चा
हम सालों से घुटने के दर्द से बेवजह डर रहे थे? जो बात डॉक्टर भी छुपाते हैं, वो आज बाहर आ गई!
Baba Bageshwar: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट ? | Dhirendra Shashtri
Mahadev & Sons: Narmada ने दी बड़ी खुशखबरी, किन्नर के भेष में Mogra का बाप देगा झटका!
Bollywood News: सालों बाद आमने-सामने कंगना-ऋतिक, वायरल मीम्स पर ऋतिक के रिएक्शन से भड़कीं कंगना (02.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले युवाओं को राहत? CJI सूर्यकांत की बेंच करेगी सुनवाई
अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले युवाओं को राहत? CJI सूर्यकांत की बेंच करेगी सुनवाई
मध्य प्रदेश
Datia By-election Result 2026 Live: दतिया उपचुनाव में 6 राउंड की काउंटिंग के बाद कितना पीछे हुई BJP? कांग्रेस की लगातार बढ़त
Live: दतिया उपचुनाव में 6 राउंड की काउंटिंग के बाद कितना पीछे हुई BJP? कांग्रेस की लगातार बढ़त
विश्व
दिल्ली आने से पहले बांग्लादेश के पीएम का बड़ा दांव! भारत को दी गुड न्यूज
दिल्ली आने से पहले बांग्लादेश के पीएम का बड़ा दांव! भारत को दी गुड न्यूज
स्पोर्ट्स
दुनिया का इकलौता खिलाड़ी कौन जिसनें 50 गेंदों से कम में ठोके तीन शतक
दुनिया का इकलौता खिलाड़ी कौन जिसनें 50 गेंदों से कम में ठोके तीन शतक
ओटीटी
'मैं राक्षस बन गया था, सेट पर शराब पीता था', राम कपूर ने बताया क्यों बंद हुआ था 'बड़े अच्छे लगते हैं' शो
राम कपूर ने बताया क्यों बंद हुआ था 'बड़े अच्छे लगते हैं'? बोले- 'मैं सेट पर शराब पीता था'
इंडिया
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
इंडिया
Xप्लेन: आपके राज्य में अब भी बारिश नहीं हुई, तो पानी को कितना तरस जाएंगे?
आपके राज्य में अब भी बारिश नहीं हुई, तो पानी को कितना तरस जाएंगे?
बिहार
बांकीपुर: प्रशांत किशोर तबाही बनकर आए! 5 राउंड के बाद कौन आगे कौन पीछे?
बांकीपुर: प्रशांत किशोर तबाही बनकर आए! 5 राउंड के बाद कौन आगे कौन पीछे?
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Embed widget