Jyotirlinga Darshan: दर्शन के बाद क्यों होता है 'एनर्जी असंतुलन'? जानें इससे जुड़ी खास बातें

Jyotirlinga Darshan: सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है. माना जाता है कि इन पवित्र स्थानों पर भगवान शिव साक्षात रूप में विराजमान हैं. यही वजह है कि ओंकारेश्वर (मध्य प्रदेश), मल्लिकार्जुन (आंध्र प्रदेश), त्र्यंबकेश्वर (महाराष्ट्र), काशी विश्वनाथ (उत्तर प्रदेश) और महाकालेश्वर (उज्जैन) जैसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्रों पर सालभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है. लेकिन अक्सर कई भक्तों के साथ एक अजीब घटना होती है, दर्शन करने के बाद अचानक उनका शरीर भारी होने लगता है, थकान होती है या तबीयत बिगड़ने लगती है.

सोशल मीडिया से लेकर आम चर्चाओं तक, लोग इसके अलग-अलग कारण बताते हैं. आइए जानते हैं कि इस स्थिति को लेकर धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं और इसके पीछे का वैज्ञानिक व व्यावहारिक सच क्या है.

क्या नकारात्मक ऊर्जा का बाहर निकलना है वजह?

अध्यात्म और ऊर्जा विज्ञान के जानकारों का मानना है कि इन पवित्र मंदिरों में अत्यधिक उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा और तीव्र कंपन होते हैं. जब कोई व्यक्ति इन गर्भगृहों में प्रवेश करता है, तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा शरीर पर गहरा प्रभाव डालती है.

मान्यता है कि इस तीव्र सकारात्मकता के संपर्क में आने से शरीर के भीतर लंबे समय से संचित नकारात्मक विचार, तनाव और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने लगती है. इस आंतरिक शुद्धि (Cleansing Process) के कारण व्यक्ति का शरीर कुछ समय के लिए भारीपन, सिरदर्द या थकावट महसूस कर सकता है. इसे एक प्रकार का आध्यात्मिक डिटॉक्स माना जाता है, जिससे डरने की जरूरत नहीं होती.

साधना, उपवास और श्रद्धा का नियम

धार्मिक दृष्टि से देखें तो ज्योतिर्लिंगों की यात्रा नियमों और संयम से बंधी होती है. श्रद्धालु अक्सर दर्शन से पूर्व उपवास रखते हैं, मीलों पैदल चलते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान के ध्यान में लीन रहते हैं. दर्शन के समय जब उनकी भक्ति पराकाष्ठा पर होती है, तो भावुकता और आंतरिक ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन (Energy Shift) के कारण भी दर्शन के तुरंत बाद शरीर पूरी तरह शांत और शिथिल हो जाता है, जिसे लोग कभी-कभी कमजोरी या तबीयत का नासाज होना मान लेते हैं.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का क्या है कहना?

लंबी यात्रा और शारीरिक थकान: ज्योतिर्लिंगों की यात्रा में अक्सर लोगों को लंबा सफर तय करना पड़ता है. नींद पूरी न होना, समय पर भोजन न मिलना और घंटों लाइनों में खड़े रहने से शरीर बुरी तरह थक जाता है.

मौसम और ऑक्सीजन का स्तर: केदारनाथ जैसे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित ज्योतिर्लिंगों में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है. अचानक ऊंचाई पर जाने से 'एल्टीट्यूड सिकनेस' हो सकती है, जिससे चक्कर आना और उल्टी जैसी समस्याएं आम हैं.

भीड़ और डिहाइड्रेशन: गर्भगृह में भारी भीड़ के कारण उमस होना और पर्याप्त पानी न पीने से शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे तुरंत तबीयत खराब महसूस होने लगती है.

यह भी पढ़े- Jagannath Rath Yatra 2026: रथ की रस्सी खींचने से पहले जान लें ये नियम, क्यों मनाई जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.