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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan 2026: सावन में सुबह 4 बजे उठकर करें ये 5 काम, बरसेगी शिव कृपा!

Sawan 2026: सावन में सुबह 4 बजे उठकर करें ये 5 काम, बरसेगी शिव कृपा!

Sawan 2026: सावन 2026 में सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव का स्मरण, जलाभिषेक, 108 बार ‘ॐ नमः शिवाय’ जाप, धार्मिक ग्रंथों का पाठ और ध्यान करना शुभ माना जाता है. जानें इन 5 आदतों का महत्व.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Aug 2026 02:34 PM (IST)
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Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है. इस दौरान शिव भक्त विशेष रूप से पूजा-अर्चना, मंत्र जाप, जलाभिषेक और ध्यान करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में की गई शिव आराधना का विशेष महत्व होता है. यही वजह है कि इस महीने में मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ नजर आने लगती है.

कहा जाता है कि सावन में अगर दिन की शुरुआत भगवान शिव के स्मरण और सकारात्मक विचारों के साथ की जाए तो मन को शांति मिलती है और व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है. अगर आप भी सावन 2026 में अपनी दिनचर्या को थोड़ा अधिक अनुशासित और आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं, तो सुबह जल्दी उठकर इन 5 कामों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं.

सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले करें शिव का स्मरण:

सावन में सुबह का समय पूजा-पाठ और आत्मचिंतन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. अगर संभव हो तो सुबह करीब 4 बजे उठकर सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करें. आंखें बंद करके कुछ क्षण शांत बैठें और श्रद्धा के साथ 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

दिन की शुरुआत मोबाइल, सोशल मीडिया या दूसरी व्यस्तताओं के बजाय ईश्वर के ध्यान से करने से मन को शांत रखने में मदद मिल सकती है. इसके बाद आने वाले दिन के लिए कोई सकारात्मक संकल्प लें. मसलन, आज किसी से बेवजह विवाद नहीं करेंगे या अपने जरूरी काम पूरे करने पर ध्यान देंगे.

स्नान के बाद शिवलिंग पर चढ़ाएं जल:

सुबह उठने के बाद दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें. इसके बाद भगवान शिव की पूजा करें. यदि आपके घर में शिवलिंग है तो परंपरा के अनुसार उस पर श्रद्धापूर्वक जल अर्पित कर सकते हैं.

सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने, बेलपत्र अर्पित करने और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करने की परंपरा रही है. पूजा करते समय जल्दबाजी के बजाय कुछ समय शांत मन से भगवान शिव का ध्यान करें.

धार्मिक मान्यताओं में बेलपत्र को भगवान शिव को प्रिय माना गया है. हालांकि पूजा की सामग्री से अधिक महत्वपूर्ण श्रद्धा और भाव को माना जाता है.

108 बार करें 'ॐ नमः शिवाय' का जाप:

भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र 'ॐ नमः शिवाय' का जाप सावन में विशेष रूप से किया जाता है. सुबह पूजा के बाद अपनी सुविधा के अनुसार 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं.

मंत्र जाप के दौरान कोशिश करें कि आपका ध्यान इधर-उधर न भटके. एक शांत स्थान पर बैठकर धीरे-धीरे मंत्र का उच्चारण करें. धार्मिक दृष्टि से इसे शिव आराधना का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है.

वहीं व्यावहारिक रूप से भी कुछ समय तक एक ही मंत्र या ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना मन को स्थिर करने और दिन की शुरुआत एकाग्रता के साथ करने में मदद कर सकता है.

शिव पुराण या भगवद्गीता का करें पाठ:

सावन में केवल पूजा ही नहीं, बल्कि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा सकता है. सुबह के शांत वातावरण में कुछ समय शिव पुराण, भगवद्गीता या अन्य आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ें.

जरूरी नहीं कि आप रोजाना घंटों इसका पाठ करें. शुरुआत केवल 10 से 15 मिनट से भी की जा सकती है. पढ़ते समय कोशिश करें कि उसमें दिए गए विचारों को अपने जीवन से जोड़कर समझें.

आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन व्यक्ति को आत्मचिंतन का अवसर देता है और दिनभर के व्यवहार को लेकर सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद कर सकता है.

पूजा के बाद 10 मिनट करें ध्यान:

सुबह की शिव पूजा और मंत्र जाप के बाद करीब 10 मिनट ध्यान और मौन का अभ्यास करें. इस दौरान मोबाइल फोन को अपने से दूर रखें और किसी शांत स्थान पर आराम से बैठें.

अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें. मन में आने वाले विचारों को रोकने की कोशिश करने के बजाय उन्हें आने-जाने दें. नियमित ध्यान का अभ्यास एकाग्रता और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकता है.

सावन में यह छोटी-सी आदत आपकी सुबह को अधिक व्यवस्थित बनाने के साथ दिनभर के कामों के लिए मानसिक रूप से तैयार करने में भी मदद कर सकती है.

सावन में इन आदतों को बनाएं अपनी दिनचर्या का हिस्सा:

सावन केवल पूजा-पाठ का महीना नहीं, बल्कि आत्मअनुशासन और सकारात्मक बदलाव का अवसर भी माना जाता है. सुबह जल्दी उठना, शिव का स्मरण करना, जलाभिषेक, मंत्र जाप, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और ध्यान ये ऐसी आदतें हैं जिन्हें अपनी क्षमता और दिनचर्या के अनुसार अपनाया जा सकता है.

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा, ज्योतिष वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ, के अनुसार सावन में शिव आराधना के दौरान व्यक्ति को बाहरी दिखावे से ज्यादा अपने मन की शुद्धता और सकारात्मक भाव पर ध्यान देना चाहिए. पूजा का उद्देश्य केवल किसी फल की इच्छा करना नहीं, बल्कि अपने भीतर संयम, श्रद्धा और सकारात्मकता विकसित करना भी हो सकता है.

यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि सुबह 4 बजे उठना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है. अपनी नींद, स्वास्थ्य और दैनिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए समय तय करना बेहतर है. धार्मिक मान्यताओं में इन कार्यों को शुभ माना जाता है, लेकिन इनके परिणाम आस्था और व्यक्तिगत विश्वास पर आधारित हैं.

FAQs

1. सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या अर्पित करें?
सावन में भगवान शिव को जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करने की परंपरा है. पूजा में सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा और भक्ति के भाव को माना जाता है.

2. क्या सावन में रोज मंदिर जाना जरूरी है?
नहीं, रोज मंदिर जाना जरूरी नहीं है. घर पर भी भगवान शिव का ध्यान, मंत्र जाप और पूजा श्रद्धा के साथ की जा सकती है.

3. सावन में शिव पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
पूजा के दौरान स्वच्छता, शांत मन और श्रद्धा का ध्यान रखें. अपनी सुविधा के अनुसार पूजा करें और धार्मिक परंपराओं का सम्मानपूर्वक पालन करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 10 Aug 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
Om Namah Shivay Sawan Somwar Sawan 2026 Sawan Mahina
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