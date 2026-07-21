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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan 2026: भगवान शिव के डमरू से जुड़े 10 रहस्य, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं

Sawan 2026: भगवान शिव के डमरू से जुड़े 10 रहस्य, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं

Sawan 2026: सावन माह में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के हाथ में रहने वाला डमरू सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि ऊर्जा का भी प्रतीक माना जाता है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 21 Jul 2026 06:49 PM (IST)
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Sawan 2026 Special: सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है. इस दौरान देशभर के शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा की जाएगी. शिव जी की जटा, त्रिशूल, नंदी और तीसरे नेत्र के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन उनके हाथ में रहने वाले डमरू का भी अपना अलग महत्व है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार डमरू सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि सृष्टि, ऊर्जा और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है. ज्योतिषाचार्य नीतिका शर्मा के अनुसार, भगवान शिव का डमरू जीवन में संतुलन, सकारात्मक ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. डमरू की ध्वनि को सृष्टि के प्रथम नाद से भी जोड़ा जाता है.

डमरू को सृष्टि की पहली ध्वनि माना जाता है

धार्मिक मान्यता है कि जब भगवान शिव ने तांडव किया था, तब उनके डमरू से निकली ध्वनि से सृष्टि में कंपन उत्पन्न हुआ. इसे सृष्टि के आरंभ का प्रतीक माना जाता है.

संस्कृत भाषा का संबंध भी डमरू से माना जाता है

ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के डमरू से निकली ध्वनियों से महर्षि पाणिनि को संस्कृत व्याकरण के सूत्रों की प्रेरणा मिली थी. इसलिए डमरू को ज्ञान का भी प्रतीक माना जाता है.

डमरू सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार डमरू की आवाज नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है. कई मंदिरों में पूजा के समय आज भी डमरू बजाया जाता है.

शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक

डमरू का आकार बीच से पतला और दोनों ओर गोल होता है. इसे भगवान शिव और माता शक्ति के मिलन तथा सृष्टि में संतुलन का प्रतीक माना जाता है.

तांडव से जुड़ा है डमरू

जब भगवान शिव तांडव करते हैं, तब उनके हाथ में डमरू होता है. धार्मिक मान्यता है कि यह सृष्टि के निर्माण और परिवर्तन का संदेश देता है.

डमरू को शुभ क्यों माना जाता है?

ऐसा माना जाता है कि पूजा में डमरू की ध्वनि वातावरण को पवित्र बनाती है और मन को एकाग्र करने में मदद करती है. इसलिए कई शिव मंदिरों में आरती के दौरान डमरू बजाया जाता है.

डमरू और महाशिवरात्रि का खास संबंध

महाशिवरात्रि और सावन में डमरू का विशेष महत्व माना जाता है. इन दिनों शिव भक्ति के दौरान डमरू बजाना शुभ माना जाता है.

डमरू परिवर्तन का संदेश देता है

भगवान शिव को संहार और पुनर्निर्माण का देवता कहा जाता है. डमरू यह संदेश देता है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है.

डमरू का संबंध ध्यान से भी माना जाता है

धार्मिक मान्यता है कि डमरू की लयबद्ध ध्वनि मन को शांत करने और ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने में सहायक मानी जाती है.

डमरू हमें क्या सीख देता है?

डमरू हमें सिखाता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते-जाते रहते हैं. जैसे डमरू के दोनों सिरों में संतुलन होता है, वैसे ही जीवन में भी संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

भगवान शिव का डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि सनातन परंपरा में सृष्टि, ज्ञान, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. यही कारण है कि सावन, महाशिवरात्रि और अन्य शिव पर्वों पर डमरू का विशेष महत्व बताया गया है. हालांकि, इससे जुड़ी सभी बातें धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित हैं.

FAQ

भगवान शिव के डमरू का धार्मिक महत्व क्या है?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का डमरू सृष्टि, ज्ञान, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है.

भगवान शिव के डमरू से क्या संदेश मिलता है?
डमरू यह संदेश देता है कि जीवन में परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है.

क्या डमरू का संबंध संस्कृत भाषा से भी माना जाता है?
धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव के डमरू से निकली ध्वनियों से महर्षि पाणिनि को संस्कृत व्याकरण के सूत्रों की प्रेरणा मिली थी.

सावन में डमरू का महत्व क्यों बढ़ जाता है?
सावन भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है. इस दौरान पूजा, आरती और शिव भक्ति में डमरू की ध्वनि को शुभ माना जाता है.

क्या डमरू बजाना शुभ माना जाता है?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा के समय डमरू बजाने से वातावरण में सकारात्मकता और भक्ति का भाव बढ़ता है. हालांकि यह आस्था और परंपरा पर आधारित मान्यता है.

यह भी पढ़ें- Monsoon: रूठे मानसून को मनाने के लिए गधे को गुलाब जामुन तो कहीं श्मशान में बुवाई, अनोखे टोटके अपना रहे लोग

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 21 Jul 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
Hinduism Lord Shiva Sawan 2026 Shiva Damru Shiv Special
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