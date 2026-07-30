Sawan 2026: पवित्र सावन महीने की शुरुआत के साथ ही धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह शिवमय हो गई है. देश के कोने-कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं. हर की पौड़ी समेत आसपास के तमाम गंगा घाटों पर आस्था का महासैलाब उमड़ पड़ा है.

चारों ओर गूंजते "बम-बम भोले" और "जय शिव शंभू" के जयकारों से पूरी धर्मनगरी गुंजायमान है.

भगवामय हुआ 'हर की पौड़ी' का नजारा

कांवड़ यात्रा के शुरुआती दिनों में ही हरिद्वार का नजारा अद्भुत और अलौकिक नजर आ रहा है. भगवा वस्त्रों में सजे लाखों शिवभक्त गंगा नदी में आस्था की पवित्र डुबकी लगा रहे हैं. घाटों से पवित्र गंगाजल भरकर कांवड़िया अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं. श्रद्धालुओं का उत्साह, अटूट श्रद्धा और भक्ति का यह संगम हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा है.

श्रद्धालु की जुबानी: "हरिद्वार में इस बार का माहौल अद्भुत है. गंगा घाटों पर सुरक्षा और सफाई की बेहतरीन व्यवस्था है, जिससे यात्रा बेहद सुखद लग रही है."

सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के कड़े इंतजाम

कांवड़ यात्रा में उमड़ रही भारी भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस और स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड पर है. यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए व्यापक इंतज़ाम किए गए हैं:

सीसीटीवी से निगरानी: कांवड़ मार्गों और प्रमुख घाटों पर सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे नजर रखी जा रही है.

सुरक्षा बलों की तैनाती: भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए पुलिस व पैरामिलिट्री जवानों को तैनात किया गया है.

मूलभूत सुविधाएं: कांवड़ियों के लिए जगह-जगह स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा शिविर, सफाई और लाइटिंग की व्यवस्था की गई है.

यातायात डायवर्जन: कांवड़ मार्ग पर सुगम यातायात बनाए रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है.

प्रशासन की व्यवस्थाओं से खुश दिखे कांवड़िया

हरिद्वार पहुंचे शिवभक्तों ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया है. कांवड़ियों का कहना है कि जल भरने से लेकर विश्राम करने तक किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है.

आस्था, उत्साह और प्रशासन के बेहतर समन्वय के साथ हरिद्वार से कांवड़ यात्रा पूरी भव्यता के साथ आगे बढ़ रही है.

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