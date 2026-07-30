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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसावन सूर्य ग्रहण से 24 घंटे पहले घर के मुख्य द्वार पर लिख दें यह 1 शुभ अंक?

सावन सूर्य ग्रहण से 24 घंटे पहले घर के मुख्य द्वार पर लिख दें यह 1 शुभ अंक?

Surya Grahan 2026: क्या सूर्य ग्रहण से पहले घर के मुख्य द्वार पर कोई शुभ अंक लिखना चाहिए? जानें इस वायरल मान्यता का सच, धर्म शास्त्र क्या कहते हैं और ग्रहण से पहले कौन-से उपाय शुभ माने जाते हैं.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 30 Jul 2026 01:44 PM (IST)
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Surya Grahan 2026: सावन के पवित्र महीने में 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. ग्रहण और सावन का एक साथ पड़ना धार्मिक दृष्टि से चर्चा का विषय बना हुआ है.

इसी बीच सोशल मीडिया पर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि सूर्य ग्रहण से 24 घंटे पहले घर के मुख्य द्वार पर एक खास अंक लिखने से बड़ा संकट टल जाता है. लेकिन क्या धर्म शास्त्र या ज्योतिष में ऐसी कोई मान्यता मिलती है? आइए जानते हैं.

क्या मुख्य द्वार पर कोई गुप्त अंक लिखने की परंपरा है?

धार्मिक ग्रंथों और प्राचीन शास्त्रों में सूर्य ग्रहण से पहले घर के मुख्य द्वार पर कोई गुप्त अंक या विशेष संख्या लिखने का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता. हालांकि, भारत के अलग-अलग राज्यों और समुदायों में कई तरह की लोक परंपराएं और क्षेत्रीय मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनमें लोग अपनी आस्था के अनुसार कुछ विशेष प्रतीक, शुभ चिह्न या अंक का प्रयोग करते हैं.

लेकिन इन्हें सभी हिंदुओं के लिए मान्य या शास्त्रों द्वारा निर्धारित नियम नहीं माना जाता. ज्योतिष और धर्म विशेषज्ञों का भी मानना है कि ग्रहण के समय सबसे अधिक महत्व श्रद्धा, पूजा, मंत्र जाप, दान-पुण्य और सकारात्मक सोच का होता है, न कि किसी अप्रमाणित उपाय का.

इसलिए सोशल मीडिया या इंटरनेट पर वायरल होने वाले ऐसे दावों पर बिना पुष्टि के विश्वास करने से बचना चाहिए. किसी भी धार्मिक उपाय को अपनाने से पहले उसकी शास्त्रीय प्रामाणिकता या किसी योग्य विद्वान की सलाह अवश्य लेनी चाहिए.

सूर्य ग्रहण से पहले क्या करना शुभ माना जाता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण से पहले श्रद्धालु कुछ शुभ कार्य कर सकते हैं.

  • घर और मंदिर की साफ-सफाई करें.
  • भगवान शिव, भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव का स्मरण करें.
  • "ॐ नमः शिवाय" या "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें.
  • जरूरतमंद लोगों की सहायता और दान करें.
  • मन में सकारात्मक भाव रखें.

मुख्य द्वार का धार्मिक महत्व क्या है?

वास्तु और धार्मिक मान्यताओं में मुख्य द्वार को घर में ऊर्जा के प्रवेश का स्थान माना गया है. इसलिए मुख्य द्वार को साफ रखना, शुभ चिह्न जैसे स्वस्तिक, ॐ या शुभ-लाभ बनाना कई परिवारों की परंपरा का हिस्सा है. हालांकि, किसी एक विशेष अंक को लिखना सभी शास्त्रों में अनिवार्य नहीं बताया गया है.

क्या 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा?

नहीं. 12 अगस्त 2026 का पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस स्थान पर ग्रहण दिखाई नहीं देता, वहां सामान्यतः सूतक काल मान्य नहीं माना जाता.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, सूर्य ग्रहण से पहले मुख्य द्वार पर कोई "गुप्त अंक" लिखने का दावा धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलता. ऐसे दावों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए.

उनका कहना है कि यदि कोई व्यक्ति ग्रहण से पहले शुभ कार्य करना चाहता है, तो घर की साफ-सफाई, भगवान का स्मरण, मंत्र जाप, दान-पुण्य और सकारात्मक सोच पर ध्यान देना अधिक उचित माना जाता है.

नीतिका शर्मा के मुताबिक, मुख्य द्वार पर स्वस्तिक, ॐ या शुभ-लाभ जैसे पारंपरिक शुभ चिह्न बनाना कई परिवारों की परंपरा हो सकती है, लेकिन किसी विशेष अंक को लिखना अनिवार्य धार्मिक नियम नहीं है.

FAQ

क्या सूर्य ग्रहण से पहले मुख्य द्वार पर कोई गुप्त अंक लिखना जरूरी है?

नहीं. धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं मिलता.

सूर्य ग्रहण से पहले क्या करना शुभ माना जाता है?

घर की सफाई, मंत्र जाप, पूजा और दान करना शुभ माना जाता है.

क्या 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा?

नहीं. यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा.

क्या ग्रहण से पहले स्वस्तिक बनाना शुभ माना जाता है?

कई परिवारों में मुख्य द्वार पर स्वस्तिक या ॐ बनाना शुभ परंपरा मानी जाती है.

क्या सोशल मीडिया पर बताए गए सभी ग्रहण उपाय सही होते हैं?

नहीं. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले उसकी धार्मिक प्रामाणिकता जांचना उचित है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 30 Jul 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
Sawan 2026 Surya Grahan 2026 Sawan Solar Eclipse 2026 Solar Eclipse Remedies
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