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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAstro Tips: शनिवार को शराब क्यों नहीं पीने की सलाह दी जाती है? जानिए क्या है कारण

Astro Tips: शनिवार को शराब क्यों नहीं पीने की सलाह दी जाती है? जानिए क्या है कारण

Astro Tips: क्या शनिवार को शराब पीना अशुभ माना जाता है? जानिए शनि देव से जुड़ी धार्मिक मान्यता, ज्योतिषीय दृष्टिकोण और इस दिन किन कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 13 Jul 2026 11:26 AM (IST)
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Astro Tips: हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी-देवता को समर्पित माना गया है. शनिवार का दिन शनि देव की पूजा के लिए विशेष माना जाता है. इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु व्रत रखते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं और शनि मंदिर में दर्शन करने जाते हैं.

इसी वजह से कई लोग शनिवार को शराब और तामसिक भोजन से दूरी बनाए रखते हैं. हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि शनिवार को शराब न पीने का कोई सार्वभौमिक धार्मिक नियम या कानून नहीं है. यह मान्यता मुख्य रूप से धार्मिक परंपराओं, ज्योतिषीय मान्यताओं और लोकविश्वासों पर आधारित है.

क्या है धार्मिक मान्यता?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार का दिन संयम, सेवा और साधना का दिन माना जाता है. शनि देव को न्याय और कर्मफल का देवता कहा जाता है. इसलिए इस दिन सात्विक जीवनशैली अपनाने, पूजा-पाठ करने और नशे जैसी आदतों से दूर रहने की सलाह दी जाती है. मान्यता है कि जो व्यक्ति शनिवार को संयम रखता है और अच्छे कर्म करता है, उस पर शनि देव की कृपा बनी रहती है.

ज्योतिष में क्या कहा गया है?

वैदिक ज्योतिष में शनि ग्रह अनुशासन, कर्म, धैर्य और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शराब या अन्य नशीले पदार्थ व्यक्ति की निर्णय क्षमता और आत्मसंयम को प्रभावित कर सकते हैं. इसी कारण कुछ ज्योतिषाचार्य शनिवार को इनसे दूर रहने की सलाह देते हैं.

हालांकि, यह ज्योतिषीय मान्यता है, कोई वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य नहीं.

क्या शनिवार को शराब पीने से शनि दोष लगता है?

ऐसा कोई प्रमाणित धार्मिक ग्रंथ नहीं कहता कि केवल शनिवार को शराब पीने से शनि दोष लग जाता है. लेकिन कई परंपराओं में यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति शनि पूजा या शनिवार का व्रत कर रहा है, तो उसे उस दिन शराब, मांसाहार और अन्य तामसिक पदार्थों से बचना चाहिए.

शनिवार को किन कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है?

  • शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन.
  • बिना वजह क्रोध और विवाद करना.
  • जरूरतमंदों का अपमान करना.
  • झूठ बोलना या किसी के साथ अन्याय करना.
  • व्रत या पूजा के दौरान तामसिक भोजन करना.

शनिवार को क्या करना शुभ माना जाता है?

  • शनि देव की पूजा करें.
  • 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें.
  • जरूरतमंदों को दान दें.
  • काले तिल, उड़द या सरसों के तेल का दान करें (यदि आपकी परंपरा में प्रचलित हो).
  • पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं (स्थानीय परंपरा के अनुसार).
  • संयमित और सात्विक जीवनशैली अपनाएं.

यह भी पढ़े- Sawan 2026 Vastu Tips: सावन शुरू होने से पहले घर के ईशान कोण में रखें ये 5 चीजें, महादेव की कृपा से घर में आएगी सुख-समृद्धि

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 13 Jul 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
Astro Tips Shani Puja Saturday Tips Shani Dev Saturday Rules Saturday Astrology
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