Aaj Ka Dhanu Rashifal 8 March 2026: धनु राशि इंटरनेशनल बिजनेस में होगा मोटा मुनाफा, जल्द मिल सकती है कोई गुड न्यूज

Sagittarius Horoscope 8 March 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Mar 2026 02:40 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Dhanu Rashifal 8 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आय, लाभ और नए अवसरों में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं. श्री रंगपंचमी का उत्सव आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और विश्व महिला दिवस परिवार और समाज में महिलाओं के सम्मान का महत्व याद दिलाएगा.

करियर और जॉब राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. कार्यस्थल पर आप ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने काम को पूरा करेंगे. लंबे समय से रुके हुए पेंडिंग कार्य भी आज पूरे हो सकते हैं. 

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:
व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहने की संभावना है. खासकर एक्सपोर्ट या इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़े लोगों को विदेशी क्लाइंट से अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. करेंसी एक्सचेंज रेट भी अनुकूल रह सकता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी. पार्टनरशिप बिजनेस में किसी भी एमओयू या समझौते से पहले दस्तावेजों की पूरी जांच करना जरूरी रहेगा. आर्थिक मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं.

लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में खुशी और संतुलन का वातावरण रहेगा. जो लोग विवाह के इच्छुक हैं, उन्हें अच्छा रिश्ता मिल सकता है और बातचीत आगे बढ़ सकती है. जीवनसाथी या प्रियजन के साथ प्रेम और स्नेह का अनुभव होगा. घर के कामों से भी आज कुछ राहत मिल सकती है. अचानक कोई खुशखबरी मिलने से परिवार में उत्साह का माहौल बनेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में दिन आपके पक्ष में रहेगा. आप खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपने क्षेत्र में किसी अनुभवी या दिग्गज व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है, जिससे उन्हें नई प्रेरणा मिलेगी.

भाग्यशाली रंग: व्हाइट
भाग्यशाली अंक: 4

उपाय:
श्री रंगपंचमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण को गुलाल अर्पित करें और किसी महिला का सम्मान या सहयोग करें, इससे भाग्य में वृद्धि होगी.

FAQs

1. क्या आज धनु राशि के व्यापारियों को लाभ मिलेगा?
हाँ, खासकर इंटरनेशनल या एक्सपोर्ट बिजनेस में अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

2. धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा?
पेंडिंग कार्य पूरे होंगे और कार्यस्थल पर सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

3. आज धनु राशि के लिए शुभ रंग और अंक क्या हैं?
आज का शुभ रंग व्हाइट और शुभ अंक 4 है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 08 Mar 2026 02:40 AM (IST)
Embed widget