Dhanu Rashifal 8 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आय, लाभ और नए अवसरों में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं. श्री रंगपंचमी का उत्सव आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और विश्व महिला दिवस परिवार और समाज में महिलाओं के सम्मान का महत्व याद दिलाएगा.

करियर और जॉब राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा. कार्यस्थल पर आप ऊर्जा और उत्साह के साथ अपने काम को पूरा करेंगे. लंबे समय से रुके हुए पेंडिंग कार्य भी आज पूरे हो सकते हैं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:

व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहने की संभावना है. खासकर एक्सपोर्ट या इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़े लोगों को विदेशी क्लाइंट से अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. करेंसी एक्सचेंज रेट भी अनुकूल रह सकता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लाभ मिलने की संभावना बढ़ेगी. पार्टनरशिप बिजनेस में किसी भी एमओयू या समझौते से पहले दस्तावेजों की पूरी जांच करना जरूरी रहेगा. आर्थिक मामलों में लाभ के योग बन रहे हैं.

लव और फैमिली राशिफल:

परिवार में खुशी और संतुलन का वातावरण रहेगा. जो लोग विवाह के इच्छुक हैं, उन्हें अच्छा रिश्ता मिल सकता है और बातचीत आगे बढ़ सकती है. जीवनसाथी या प्रियजन के साथ प्रेम और स्नेह का अनुभव होगा. घर के कामों से भी आज कुछ राहत मिल सकती है. अचानक कोई खुशखबरी मिलने से परिवार में उत्साह का माहौल बनेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:

स्वास्थ्य के मामले में दिन आपके पक्ष में रहेगा. आप खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल:

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपने क्षेत्र में किसी अनुभवी या दिग्गज व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है, जिससे उन्हें नई प्रेरणा मिलेगी.

भाग्यशाली रंग: व्हाइट

भाग्यशाली अंक: 4

उपाय:

श्री रंगपंचमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण को गुलाल अर्पित करें और किसी महिला का सम्मान या सहयोग करें, इससे भाग्य में वृद्धि होगी.

FAQs

1. क्या आज धनु राशि के व्यापारियों को लाभ मिलेगा?

हाँ, खासकर इंटरनेशनल या एक्सपोर्ट बिजनेस में अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

2. धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा?

पेंडिंग कार्य पूरे होंगे और कार्यस्थल पर सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

3. आज धनु राशि के लिए शुभ रंग और अंक क्या हैं?

आज का शुभ रंग व्हाइट और शुभ अंक 4 है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.