Tirupati Balaji: आंध्र प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के इतिहास में भक्ति और दान का एक नया अध्याय जुड़ गया है. चेन्नई के जाने-माने उद्योगपति वर्धमान जैन और उनकी पत्नी राधिका जैन ने भगवान वेंकटेश्वर को 121 किलोग्राम सोने के आभूषण भेंट किए हैं. गुरुवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.

चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में ये आभूषण तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को सौंपे गए. मंदिर प्रशासन के मुताबिक, आज यानी शुक्रवार को इन नए और भव्य आभूषणों से भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाएगा.

विशेष पूजा के बाद अर्पित होंगे आभूषण

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) के अधिकारियों और मंदिर के मुख्य पुजारियों की मौजूदगी में इन नए आभूषणों का विधि-विधान से शुद्धिकरण और विशेष पूजा की गई है. मंदिर की प्राचीन आगम शास्त्र परंपरा के अनुसार, किसी भी नए आभूषण को भगवान को धारण कराने से पहले विशेष वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभिमंत्रित किया जाता है. आज विशेष सेवा के दौरान भगवान वेंकटेश्वर को ये नए स्वर्ण आभूषण पहनाए जाएंगे, जिसके बाद भक्त इनके दिव्य दर्शन कर सकेंगे.

क्या है इन नए आभूषणों की खासियत?

मंदिर से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, दान किए गए इस 121 किलो सोने से भगवान के लिए विशेष पारंपरिक आभूषण तैयार किए गए हैं.

पारंपरिक नक्काशी: इन आभूषणों को दक्षिण भारत के कुशल कारीगरों ने सदियों पुरानी पारंपरिक शैली में तैयार किया है.

इन आभूषणों को दक्षिण भारत के कुशल कारीगरों ने सदियों पुरानी पारंपरिक शैली में तैयार किया है. रत्नजड़ित बनावट: शुद्ध सोने से बने इन आभूषणों में कई बहुमूल्य रत्न भी जड़े गए हैं, जो भगवान के दिव्य स्वरूप की शोभा को और बढ़ाते हैं.

शुद्ध सोने से बने इन आभूषणों में कई बहुमूल्य रत्न भी जड़े गए हैं, जो भगवान के दिव्य स्वरूप की शोभा को और बढ़ाते हैं. शास्त्रों के अनुरूप निर्माण: आभूषणों का डिजाइन और वजन मंदिर के प्राचीन मानकों और भगवान की प्रतिमा के आकार के बिल्कुल अनुरूप रखा गया है.

तिरुपति बालाजी में गुप्त और भव्य दान की परंपरा

तिरुमाला मंदिर में भक्तों द्वारा सोना, चांदी और नकदी दान करने की परंपरा सदियों पुरानी है. मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर ने अपने विवाह के लिए कुबेर से कर्ज लिया था, जिसे चुकाने के लिए भक्त आज भी अपनी श्रद्धा अनुसार धन और स्वर्ण अर्पित करते हैं. कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर अपनी पहचान गुप्त रखते हुए करोड़ों रुपये के आभूषण भगवान को भेंट करते हैं.

भक्तों के लिए दर्शन की व्यवस्था

नए आभूषणों से होने वाले आज के इस विशेष श्रृंगार को देखने के लिए तिरुमाला की पहाड़ियों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है. TTD प्रशासन ने भक्तों की सुविधा और सुगम दर्शन के लिए मंदिर परिसर में सुरक्षा और कतार प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम किए हैं.

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