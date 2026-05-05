Rashifal 6 May 2026: वृषभ सहित 3 राशियों को मिल सकती है खुशखबरी, मेष से मीन तक जानें राशिफल

Rashifal: 06 मई 2026 दिन बुधवार है.पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुद्ध कृष्णपक्ष तिथि पंचमी सुबह 06 बजकर 52 मिनट तक रहेगा (07 मई 2026 ) ,उपरांत पंचमी तिथि आरम्भ हो जाएगी.आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, देखें पूरा राशिफल.

मेष राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए जोश और फैसलों से भरा रहेगा. सुबह से ही अंदर एक अलग तरह की बेचैनी रहेगी, जैसे कुछ बड़ा करना है. मंगल ग्रह का प्रभाव आपको तेज और एक्टिव बनाएगा, लेकिन इसी वजह से आप थोड़ा जल्दबाज भी हो सकते हैं. दिन के आखिर में छोटी-सी सफलता आपका मूड बेहतर कर देगी.

पारिवारिक जीवन: घर में किसी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, लेकिन आप स्थिति संभाल लेंगे.

घर में किसी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, लेकिन आप स्थिति संभाल लेंगे. व्यापार तथा नौकरी: नई जिम्मेदारी मिल सकती है, काम का दबाव बढ़ेगा.

नई जिम्मेदारी मिल सकती है, काम का दबाव बढ़ेगा. करियर तथा शिक्षा: फोकस बनाए रखें, जल्दबाजी से बचें.

फोकस बनाए रखें, जल्दबाजी से बचें. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ स्पष्ट बातचीत जरूरी होगी.

पार्टनर के साथ स्पष्ट बातचीत जरूरी होगी. स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर या सिर भारी लग सकता है.

ब्लड प्रेशर या सिर भारी लग सकता है. लकी अंक: 2

2 लकी कलर: ऑरेंज

ऑरेंज उपाय: मंगलवार को मसूर दाल दान करें.

मंगलवार को मसूर दाल दान करें. आज क्या करें: किसी भी निर्णय में धैर्य रखें.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के आठवें भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन थोड़ा स्थिर लेकिन सोच-समझकर चलने वाला रहेगा. शुक्र ग्रह का प्रभाव आपको आराम और सुख की ओर खींचेगा, लेकिन जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें. आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है. आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करेंगे और रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.

पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ सुकून भरा समय बितेगा.

परिवार के साथ सुकून भरा समय बितेगा. व्यापार तथा नौकरी: धन से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें.

धन से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें. करियर तथा शिक्षा: धीरे-धीरे प्रगति होगी.

धीरे-धीरे प्रगति होगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी.

रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी. स्वास्थ्य: गले में खराश या एलर्जी हो सकती है.

गले में खराश या एलर्जी हो सकती है. लकी अंक: 8

8 लकी कलर: सिल्वर

सिल्वर उपाय: शुक्रवार को सफेद मिठाई बांटें.

शुक्रवार को सफेद मिठाई बांटें. आज क्या करें: खर्चों पर कंट्रोल रखें.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के सातवें भाव में संचरण करेंगे. आज आपका दिन बातचीत और कनेक्शन बनाने में बीतेगा. बुध ग्रह का असर आपकी सोच और बोलने की क्षमता को तेज करेगा. आप अपनी बातों से लोगों को आसानी से समझा पाएंगे. काम में नए आइडिया आएंगे, लेकिन ज्यादा सोचने से बचें. किसी पुराने दोस्त से संपर्क हो सकता है.

पारिवारिक जीवन: घर में हंसी-मजाक का माहौल रहेगा.

घर में हंसी-मजाक का माहौल रहेगा. व्यापार तथा नौकरी: नेटवर्किंग से फायदा होगा.

नेटवर्किंग से फायदा होगा. करियर तथा शिक्षा: नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा.

नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: दिल की बात कहने का सही समय है.

दिल की बात कहने का सही समय है. स्वास्थ्य: मानसिक थकान महसूस हो सकती है.

मानसिक थकान महसूस हो सकती है. लकी अंक: 1

1 लकी कलर: स्काई ब्लू

स्काई ब्लू उपाय: हरे मूंग का दान करें.

हरे मूंग का दान करें. आज क्या करें: नई शुरुआत करने से न डरें.

कर्क राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे. आज भावनाएं थोड़ी ज्यादा हावी रह सकती हैं. चंद्रमा का प्रभाव आपके मन को संवेदनशील बनाएगा. छोटी-छोटी बातों का असर आप पर ज्यादा हो सकता है. आपको अपने काम और भावनाओं के बीच संतुलन बनाना होगा. शाम तक मन हल्का हो जाएगा.

पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. व्यापार तथा नौकरी: काम में उतार-चढ़ाव रह सकता है.

काम में उतार-चढ़ाव रह सकता है. करियर तथा शिक्षा: ध्यान भटक सकता है.

ध्यान भटक सकता है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर से भावनात्मक सपोर्ट मिलेगा.

पार्टनर से भावनात्मक सपोर्ट मिलेगा. स्वास्थ्य: पेट या नींद से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

पेट या नींद से जुड़ी परेशानी हो सकती है. लकी अंक: 7

7 लकी कलर: क्रीम

क्रीम उपाय: चावल और दूध का दान करें.

चावल और दूध का दान करें. आज क्या करें: खुद को शांत रखने की कोशिश करें.

सिंह राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे. आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. सूर्य देव का प्रभाव आपको लीडरशिप क्वालिटी देगा. लोग आपकी बातों को महत्व देंगे और आप अपने काम से सबको प्रभावित करेंगे. लेकिन अहंकार से बचना जरूरी है. कोई नया मौका मिल सकता है.

पारिवारिक जीवन: घर में आपकी बात सुनी जाएगी.

घर में आपकी बात सुनी जाएगी. व्यापार तथा नौकरी: प्रमोशन या सराहना मिल सकती है.

प्रमोशन या सराहना मिल सकती है. करियर तथा शिक्षा: मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा.

मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहेगी.

रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहेगी. स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी.

ऊर्जा बनी रहेगी. लकी अंक: 4

4 लकी कलर: ब्रॉन्ज

ब्रॉन्ज उपाय: सुबह सूर्य को गुड़ मिला जल अर्पित करें.

सुबह सूर्य को गुड़ मिला जल अर्पित करें. आज क्या करें: विनम्र बने रहें.

कन्या राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपको प्लानिंग और डिटेल्स पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा. बुध ग्रह का असर आपको हर चीज में परफेक्शन ढूंढने की ओर ले जाएगा. काम में सुधार होगा, लेकिन ओवरथिंकिंग से बचना जरूरी है. दिन के दूसरे हिस्से में राहत महसूस होगी.

पारिवारिक जीवन: घर में सहयोग मिलेगा.

घर में सहयोग मिलेगा. व्यापार तथा नौकरी: काम में सुधार होगा.

काम में सुधार होगा. करियर तथा शिक्षा: मेहनत रंग लाएगी.

मेहनत रंग लाएगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में समझदारी बढ़ेगी.

रिश्तों में समझदारी बढ़ेगी. स्वास्थ्य: पेट या गैस की समस्या हो सकती है.

पेट या गैस की समस्या हो सकती है. लकी अंक: 6

6 लकी कलर: ऑलिव ग्रीन

ऑलिव ग्रीन उपाय: हरे फल दान करें.

हरे फल दान करें. आज क्या करें: हर काम को व्यवस्थित तरीके से करें.

तुला राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे. आज संतुलन बनाना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा. शुक्र ग्रह का प्रभाव आपको सुंदरता और रिश्तों की ओर आकर्षित करेगा. आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और रिश्तों में मिठास आएगी. कोई नया मौका भी मिल सकता है.

पारिवारिक जीवन: रिश्तों में तालमेल अच्छा रहेगा.

रिश्तों में तालमेल अच्छा रहेगा. व्यापार तथा नौकरी: नई डील फाइनल हो सकती है.

नई डील फाइनल हो सकती है. करियर तथा शिक्षा: अवसर मिलेंगे.

अवसर मिलेंगे. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रोमांस बढ़ेगा.

रोमांस बढ़ेगा. स्वास्थ्य: हल्की कमजोरी हो सकती है.

हल्की कमजोरी हो सकती है. लकी अंक: 3

3 लकी कलर: लैवेंडर

लैवेंडर उपाय: सुगंधित फूल देवी को चढ़ाएं.

सुगंधित फूल देवी को चढ़ाएं. आज क्या करें: संतुलन बनाए रखें.

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे. आज आप गहराई से सोचने वाले मूड में रहेंगे. मंगल ग्रह का प्रभाव आपको मजबूत और रहस्यमयी बनाएगा. आप अपने काम में पूरी तरह डूबे रहेंगे. गुस्से पर कंट्रोल रखना जरूरी होगा.

पारिवारिक जीवन: घर में सामान्य माहौल रहेगा.

घर में सामान्य माहौल रहेगा. व्यापार तथा नौकरी: रिसर्च से जुड़े काम में सफलता मिलेगी.

रिसर्च से जुड़े काम में सफलता मिलेगी. करियर तथा शिक्षा: ध्यान केंद्रित रहेगा.

ध्यान केंद्रित रहेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: गलतफहमी से बचें.

गलतफहमी से बचें. स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है.

थकान महसूस हो सकती है. लकी अंक: 9

9 लकी कलर: मैरून

मैरून उपाय: लाल कपड़ा दान करें.

लाल कपड़ा दान करें. आज क्या करें: धैर्य से काम लें.

धनु राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे. आज आपका मन कुछ नया करने का करेगा. बृहस्पति ग्रह का असर आपको ज्ञान और विस्तार की ओर ले जाएगा. यात्रा या नई योजना बन सकती है. काम में ध्यान बनाए रखना जरूरी है.

पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ खुशी का माहौल रहेगा.

परिवार के साथ खुशी का माहौल रहेगा. व्यापार तथा नौकरी: नई दिशा में सोचेंगे.

नई दिशा में सोचेंगे. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी.

पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: खुलकर बात करेंगे.

खुलकर बात करेंगे. स्वास्थ्य: फिटनेस का ध्यान रखें.

फिटनेस का ध्यान रखें. लकी अंक: 5

5 लकी कलर: मस्टर्ड

मस्टर्ड उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें.

केले के पेड़ की पूजा करें. आज क्या करें: कुछ नया सीखें.

मकर राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन मेहनत और अनुशासन का रहेगा. शनि देव का प्रभाव आपको जिम्मेदार और गंभीर बनाएगा. काम ज्यादा रहेगा, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे.

पारिवारिक जीवन: घर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी.

घर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. व्यापार तथा नौकरी: स्थिरता आएगी.

स्थिरता आएगी. करियर तथा शिक्षा: लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे.

लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर का सहयोग मिलेगा.

पार्टनर का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द हो सकता है.

जोड़ों में दर्द हो सकता है. लकी अंक: 1

1 लकी कलर: डार्क ब्लू

डार्क ब्लू उपाय: काली उड़द दान करें.

काली उड़द दान करें. आज क्या करें: समय का सही उपयोग करें.

कुंभ राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे. आज आपका नजरिया अलग रहेगा. शनि देव का प्रभाव आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा. आप नए आइडिया के साथ काम करेंगे और क्रिएटिविटी दिखेगी.

पारिवारिक जीवन: घर में हल्का माहौल रहेगा.

घर में हल्का माहौल रहेगा. व्यापार तथा नौकरी: नए प्रयोग से फायदा होगा.

नए प्रयोग से फायदा होगा. करियर तथा शिक्षा: क्रिएटिव काम में सफलता मिलेगी.

क्रिएटिव काम में सफलता मिलेगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: दोस्ती मजबूत होगी.

दोस्ती मजबूत होगी. स्वास्थ्य: सिर दर्द हो सकता है.

सिर दर्द हो सकता है. लकी अंक: 2

2 लकी कलर: इंडिगो

इंडिगो उपाय: जरूरतमंद को कंबल दान करें.

जरूरतमंद को कंबल दान करें. आज क्या करें: नए विचार अपनाएं.

मीन राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन थोड़ा भावनात्मक लेकिन शांत रहेगा. बृहस्पति ग्रह का प्रभाव आपको आध्यात्मिक और संवेदनशील बनाएगा. आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे और मन की शांति ढूंढेंगे.

पारिवारिक जीवन: परिवार का सहयोग मिलेगा.

परिवार का सहयोग मिलेगा. व्यापार तथा नौकरी: काम में स्थिरता रहेगी.

काम में स्थिरता रहेगी. करियर तथा शिक्षा: धीरे-धीरे सफलता मिलेगी.

धीरे-धीरे सफलता मिलेगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में गहराई आएगी.

रिश्तों में गहराई आएगी. स्वास्थ्य: नींद पूरी करें.

नींद पूरी करें. लकी अंक: 7

7 लकी कलर: एक्वा

एक्वा उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें.

भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें. आज क्या करें: खुद के लिए समय निकालें.

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