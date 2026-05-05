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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 6 May 2026: वृषभ सहित 3 राशियों को मिल सकती है खुशखबरी, मेष से मीन तक जानें राशिफल

Rashifal 6 May 2026: वृषभ सहित 3 राशियों को मिल सकती है खुशखबरी, मेष से मीन तक जानें राशिफल

Rashifal 6 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और बुधवार का दिन मेष से मीन तक के राशिफल में जानें इस दिन आपका करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 05 May 2026 06:12 PM (IST)
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Rashifal: 06 मई 2026 दिन बुधवार है.पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुद्ध कृष्णपक्ष तिथि पंचमी सुबह 06 बजकर 52 मिनट तक रहेगा (07 मई 2026 ) ,उपरांत पंचमी तिथि आरम्भ हो जाएगी.आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, देखें पूरा राशिफल.

मेष राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए जोश और फैसलों से भरा रहेगा. सुबह से ही अंदर एक अलग तरह की बेचैनी रहेगी, जैसे कुछ बड़ा करना है. मंगल ग्रह का प्रभाव आपको तेज और एक्टिव बनाएगा, लेकिन इसी वजह से आप थोड़ा जल्दबाज भी हो सकते हैं. दिन के आखिर में छोटी-सी सफलता आपका मूड बेहतर कर देगी.

  • पारिवारिक जीवन: घर में किसी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, लेकिन आप स्थिति संभाल लेंगे.
  • व्यापार तथा नौकरी: नई जिम्मेदारी मिल सकती है, काम का दबाव बढ़ेगा.
  • करियर तथा शिक्षा: फोकस बनाए रखें, जल्दबाजी से बचें.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ स्पष्ट बातचीत जरूरी होगी.
  • स्वास्थ्य: ब्लड प्रेशर या सिर भारी लग सकता है.
  • लकी अंक: 2
  • लकी कलर: ऑरेंज
  • उपाय: मंगलवार को मसूर दाल दान करें.
  • आज क्या करें: किसी भी निर्णय में धैर्य रखें.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के आठवें भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन थोड़ा स्थिर लेकिन सोच-समझकर चलने वाला रहेगा. शुक्र ग्रह का प्रभाव आपको आराम और सुख की ओर खींचेगा, लेकिन जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें. आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है. आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करेंगे और रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ सुकून भरा समय बितेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: धन से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें.
  • करियर तथा शिक्षा: धीरे-धीरे प्रगति होगी.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में प्यार और समझ बढ़ेगी.
  • स्वास्थ्य: गले में खराश या एलर्जी हो सकती है.
  • लकी अंक: 8
  • लकी कलर: सिल्वर
  • उपाय: शुक्रवार को सफेद मिठाई बांटें.
  • आज क्या करें: खर्चों पर कंट्रोल रखें.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के सातवें भाव में संचरण करेंगे. आज आपका दिन बातचीत और कनेक्शन बनाने में बीतेगा. बुध ग्रह का असर आपकी सोच और बोलने की क्षमता को तेज करेगा. आप अपनी बातों से लोगों को आसानी से समझा पाएंगे. काम में नए आइडिया आएंगे, लेकिन ज्यादा सोचने से बचें. किसी पुराने दोस्त से संपर्क हो सकता है.

  • पारिवारिक जीवन: घर में हंसी-मजाक का माहौल रहेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: नेटवर्किंग से फायदा होगा.
  • करियर तथा शिक्षा: नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: दिल की बात कहने का सही समय है.
  • स्वास्थ्य: मानसिक थकान महसूस हो सकती है.
  • लकी अंक: 1
  • लकी कलर: स्काई ब्लू
  • उपाय: हरे मूंग का दान करें.
  • आज क्या करें: नई शुरुआत करने से न डरें.

कर्क राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे. आज भावनाएं थोड़ी ज्यादा हावी रह सकती हैं. चंद्रमा का प्रभाव आपके मन को संवेदनशील बनाएगा. छोटी-छोटी बातों का असर आप पर ज्यादा हो सकता है. आपको अपने काम और भावनाओं के बीच संतुलन बनाना होगा. शाम तक मन हल्का हो जाएगा.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में उतार-चढ़ाव रह सकता है.
  • करियर तथा शिक्षा: ध्यान भटक सकता है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर से भावनात्मक सपोर्ट मिलेगा.
  • स्वास्थ्य: पेट या नींद से जुड़ी परेशानी हो सकती है.
  • लकी अंक: 7
  • लकी कलर: क्रीम
  • उपाय: चावल और दूध का दान करें.
  • आज क्या करें: खुद को शांत रखने की कोशिश करें.

सिंह राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे. आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. सूर्य देव का प्रभाव आपको लीडरशिप क्वालिटी देगा. लोग आपकी बातों को महत्व देंगे और आप अपने काम से सबको प्रभावित करेंगे. लेकिन अहंकार से बचना जरूरी है. कोई नया मौका मिल सकता है.

  • पारिवारिक जीवन: घर में आपकी बात सुनी जाएगी.
  • व्यापार तथा नौकरी: प्रमोशन या सराहना मिल सकती है.
  • करियर तथा शिक्षा: मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहेगी.
  • स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी.
  • लकी अंक: 4
  • लकी कलर: ब्रॉन्ज
  • उपाय: सुबह सूर्य को गुड़ मिला जल अर्पित करें.
  • आज क्या करें: विनम्र बने रहें.

कन्या राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपको प्लानिंग और डिटेल्स पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करेगा. बुध ग्रह का असर आपको हर चीज में परफेक्शन ढूंढने की ओर ले जाएगा. काम में सुधार होगा, लेकिन ओवरथिंकिंग से बचना जरूरी है. दिन के दूसरे हिस्से में राहत महसूस होगी.

  • पारिवारिक जीवन: घर में सहयोग मिलेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में सुधार होगा.
  • करियर तथा शिक्षा: मेहनत रंग लाएगी.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में समझदारी बढ़ेगी.
  • स्वास्थ्य: पेट या गैस की समस्या हो सकती है.
  • लकी अंक: 6
  • लकी कलर: ऑलिव ग्रीन
  • उपाय: हरे फल दान करें.
  • आज क्या करें: हर काम को व्यवस्थित तरीके से करें.

तुला राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे. आज संतुलन बनाना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा. शुक्र ग्रह का प्रभाव आपको सुंदरता और रिश्तों की ओर आकर्षित करेगा. आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और रिश्तों में मिठास आएगी. कोई नया मौका भी मिल सकता है.

  • पारिवारिक जीवन: रिश्तों में तालमेल अच्छा रहेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: नई डील फाइनल हो सकती है.
  • करियर तथा शिक्षा: अवसर मिलेंगे.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रोमांस बढ़ेगा.
  • स्वास्थ्य: हल्की कमजोरी हो सकती है.
  • लकी अंक: 3
  • लकी कलर: लैवेंडर
  • उपाय: सुगंधित फूल देवी को चढ़ाएं.
  • आज क्या करें: संतुलन बनाए रखें.

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे. आज आप गहराई से सोचने वाले मूड में रहेंगे. मंगल ग्रह का प्रभाव आपको मजबूत और रहस्यमयी बनाएगा. आप अपने काम में पूरी तरह डूबे रहेंगे. गुस्से पर कंट्रोल रखना जरूरी होगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में सामान्य माहौल रहेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: रिसर्च से जुड़े काम में सफलता मिलेगी.
  • करियर तथा शिक्षा: ध्यान केंद्रित रहेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: गलतफहमी से बचें.
  • स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है.
  • लकी अंक: 9
  • लकी कलर: मैरून
  • उपाय: लाल कपड़ा दान करें.
  • आज क्या करें: धैर्य से काम लें.

धनु राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे. आज आपका मन कुछ नया करने का करेगा. बृहस्पति ग्रह का असर आपको ज्ञान और विस्तार की ओर ले जाएगा. यात्रा या नई योजना बन सकती है. काम में ध्यान बनाए रखना जरूरी है.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ खुशी का माहौल रहेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: नई दिशा में सोचेंगे.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: खुलकर बात करेंगे.
  • स्वास्थ्य: फिटनेस का ध्यान रखें.
  • लकी अंक: 5
  • लकी कलर: मस्टर्ड
  • उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें.
  • आज क्या करें: कुछ नया सीखें.

मकर राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन मेहनत और अनुशासन का रहेगा. शनि देव का प्रभाव आपको जिम्मेदार और गंभीर बनाएगा. काम ज्यादा रहेगा, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे.

  • पारिवारिक जीवन: घर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी.
  • व्यापार तथा नौकरी: स्थिरता आएगी.
  • करियर तथा शिक्षा: लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर का सहयोग मिलेगा.
  • स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द हो सकता है.
  • लकी अंक: 1
  • लकी कलर: डार्क ब्लू
  • उपाय: काली उड़द दान करें.
  • आज क्या करें: समय का सही उपयोग करें.

कुंभ राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे. आज आपका नजरिया अलग रहेगा. शनि देव का प्रभाव आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा. आप नए आइडिया के साथ काम करेंगे और क्रिएटिविटी दिखेगी.

  • पारिवारिक जीवन: घर में हल्का माहौल रहेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: नए प्रयोग से फायदा होगा.
  • करियर तथा शिक्षा: क्रिएटिव काम में सफलता मिलेगी.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: दोस्ती मजबूत होगी.
  • स्वास्थ्य: सिर दर्द हो सकता है.
  • लकी अंक: 2
  • लकी कलर: इंडिगो
  • उपाय: जरूरतमंद को कंबल दान करें.
  • आज क्या करें: नए विचार अपनाएं.

मीन राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन थोड़ा भावनात्मक लेकिन शांत रहेगा. बृहस्पति ग्रह का प्रभाव आपको आध्यात्मिक और संवेदनशील बनाएगा. आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे और मन की शांति ढूंढेंगे.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार का सहयोग मिलेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में स्थिरता रहेगी.
  • करियर तथा शिक्षा: धीरे-धीरे सफलता मिलेगी.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में गहराई आएगी.
  • स्वास्थ्य: नींद पूरी करें.
  • लकी अंक: 7
  • लकी कलर: एक्वा
  • उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें.
  • आज क्या करें: खुद के लिए समय निकालें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 05 May 2026 06:12 PM (IST)
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Frequently Asked Questions

कर्क राशि वालों को आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

कर्क राशि वालों को आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने काम व भावनाओं के बीच संतुलन बनाना चाहिए।

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