Panchang 10 July 2026: योगिनी एकादशी पर भद्रा का साया, देखें पूजा मुहूर्त और पूरा पंचांग
Panchang 10 July 2026: इस दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादसी और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें
Hindi Panchang, 10 July 2026: इस दिन आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी और शुक्रवार है. पुराणों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से ज्ञात-अज्ञात पापों का नाश होता है और व्यक्ति को शुभ कर्मों का फल प्राप्त होता है. इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति की आयु लंबी होने की मान्यता है साथ ही वह सुखमय जीवन व्यतीत करता है.
आज का व्रत - योगिनी एकादशी के दिन फलाहार व्रत करें और विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें. साथ ही दोपहर और रात्रि में सोए नहीं. विष्णु जी का भजन करें, दान दें.
10 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 10 July 2026)
- तिथि - दशमी (8 जुलाई 2026, सुबह 10.37 - 11 जुलाई 2026, सुबह 8.16, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी)
- वार- शुक्रवार
- नक्षत्र- भरणी
- योग- धृति
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- रात 1.53
- चंद्रोस्त- सुबह 3.10, 11 जुलाई
- चंद्र राशि- मेष
चौघड़िया पूजा मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.30 - सुबह 10.42
- शाम का चौघड़िया - रात 9.54 - रात 11.11
राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)
- राहुकाल - सुबह 10.42 - दोपहर 12.26
- यमगण्ड काल- दोपहर 3.य54 - शाम 5.38
- गुलिक काल - सुबह 7.15 - सुबह 8.59
- विडाल योग - सुबह 5.31 - दोपहर 1.15
- भद्रा काल - सुबह 5.31- सुबह 8.16
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 10 July 2026)
- सूर्य- मिथुन
- चंद्रमा - मेष
- मंगल- वृषभ
- बुध- कर्क
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
10 जुलाई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है
लकी कलर
पीला, गुलाबी रंग
Yogini Ekadashi 2026 Date: योगिनी एकादशी व्रत की तारीख को लेकर न हों परेशान, जोधपुर के ज्योतिषाचार्य ने बताया 10 या 11 जुलाई का सही गणित
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