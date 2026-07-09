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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchang 10 July 2026: योगिनी एकादशी पर भद्रा का साया, देखें पूजा मुहूर्त और पूरा पंचांग

Panchang 10 July 2026: योगिनी एकादशी पर भद्रा का साया, देखें पूजा मुहूर्त और पूरा पंचांग

Panchang 10 July 2026: इस दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादसी और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 09 Jul 2026 06:37 PM (IST)
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Hindi Panchang, 10 July 2026: इस दिन आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी और शुक्रवार है. पुराणों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से ज्ञात-अज्ञात पापों का नाश होता है और व्यक्ति को शुभ कर्मों का फल प्राप्त होता है. इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति की आयु लंबी होने की मान्यता है साथ ही वह सुखमय जीवन व्यतीत करता है. 

आज का व्रत - योगिनी एकादशी के दिन फलाहार व्रत करें और विष्णु जी का पंचामृत से अभिषेक करें. साथ ही दोपहर और रात्रि में सोए नहीं. विष्णु जी का भजन करें, दान दें. 

10 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 10 July 2026)

  • तिथि - दशमी (8 जुलाई 2026, सुबह 10.37 - 11 जुलाई 2026, सुबह 8.16, इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी)
  • वार- शुक्रवार
  • नक्षत्र- भरणी
  • योग- धृति
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- रात 1.53
  • चंद्रोस्त- सुबह 3.10, 11 जुलाई
  • चंद्र राशि- मेष

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया -  सुबह 5.30 - सुबह 10.42
  • शाम का चौघड़िया - रात 9.54 - रात 11.11

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)

  • राहुकाल - सुबह 10.42 - दोपहर 12.26 
  • यमगण्ड काल-  दोपहर 3.य54 - शाम 5.38
  • गुलिक काल - सुबह 7.15 - सुबह 8.59
  • विडाल योग - सुबह 5.31 - दोपहर 1.15
  • भद्रा काल - सुबह 5.31- सुबह 8.16

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 10 July 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - मेष
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

10 जुलाई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष राशि

कल आर्थिक लाभ और करियर में बड़ी उपलब्धि मिलने के योग हैं. व्यापार में नई प्रॉपर्टी या विदेश यात्रा के अवसर मिल सकते हैं, छात्रों को सफलता मिलेगी.

वृषभ राशि

करियर और व्यापार के विस्तार के नए अवसर प्राप्त होंगे. उधार दिया धन वापस मिल सकता है और परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा.

मिथुन राशि

पेंडिंग काम पूरे होंगे और नए बिजनेस में निवेश की योजना बन सकती है. छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में शुभ समाचार मिलेगा.

कर्क राशि

करियर में अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा और सोशल नेटवर्क मजबूत होगा. परिवार में खुशियां रहेंगी और छात्रों को एजुकेशनल ट्रिप का अवसर मिल सकता है.

सिंह राशि

करियर में मेहनत का पूरा फल मिलेगा और व्यापार में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के योग हैं. परिवार में खुशियां आएंगी, लेकिन सेहत का विशेष ध्यान रखें.

कन्या राशि

नई नौकरी या इंटरव्यू का अवसर मिल सकता है और आय के नए स्रोत बनेंगे. छात्रों को अच्छे संस्थान में प्रवेश मिलने के योग हैं.

तुला राशि

सरकारी नौकरी और व्यापार में सफलता के साथ धन लाभ होगा. प्रॉपर्टी से जुड़ी बड़ी डील फाइनल हो सकती है और परिवार के साथ यात्रा का योग है.

वृश्चिक राशि

करियर में नए आइडियाज सफलता दिलाएंगे और प्रॉपर्टी से लाभ होगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

धनु राशि

बिजनेस में बड़ा ऑर्डर मिलने और नौकरी में प्रशंसा मिलने के योग हैं. छात्रों को प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है, वाहन चलाते समय सावधानी रखें.

मकर राशि

व्यापार में धन लाभ होगा, लेकिन आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और परिवार के साथ यात्रा की योजना बन सकती है.

कुंभ राशि

रुके हुए काम पूरे होंगे और करियर में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे. व्यापार में लाभ और नौकरी में प्रमोशन या इंक्रीमेंट की संभावना है.

मीन राशि

व्यापारिक यात्राओं में सफलता मिलेगी, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें. कार्यों की बेहतर योजना बनाएं और सेहत के साथ खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

उपाय

योगिनी एकादशी के दिन ब्राह्मण को अन्न दान करें. साथ ही इस दिन मंदिर में शाम को घी का दीपक लगाकर केले के पेड़ के नीचे रखें. मान्यता है सौभाग्य की प्राप्ति होती है. 

लकी कलर

पीला, गुलाबी रंग

Yogini Ekadashi 2026 Date: योगिनी एकादशी व्रत की तारीख को लेकर न हों परेशान, जोधपुर के ज्योतिषाचार्य ने बताया 10 या 11 जुलाई का सही गणित

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 09 Jul 2026 05:26 PM (IST)
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