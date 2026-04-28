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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 29 April 2026: गुस्सा बिगाड़ेगा बनते काम, इन राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क, जानें मेष से मीन तक राशिफल

Rashifal 29 April 2026: गुस्सा बिगाड़ेगा बनते काम, इन राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क, जानें मेष से मीन तक राशिफल

Rashifal 29 April 2026: वैशाख शुक्ल त्रयोदशी और बुधवार का दिन मेष से मीन तक करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है जान लें.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 28 Apr 2026 05:36 PM (IST)
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Rashifal: 29 अप्रैल 2026 दिन बुधवार है.पंचांग के अनुसार बैशाख शुक्लपक्ष तिथि त्रयोदशी संध्या 07 बजकर 34 मिनट तक रहेगा,उपरांत चतुर्दशी तिथि आरम्भ हो जाएगी.आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए काफी एक्टिव और थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. सुबह से ही आप किसी न किसी काम में व्यस्त रहेंगे और दिमाग भी तेज़ी से काम करेगा. कई बार ऐसा लगेगा कि आप बहुत कुछ एक साथ संभाल रहे हैं, जिससे हल्की बेचैनी हो सकती है. लेकिन अच्छी बात ये है कि आपके अंदर काम को पूरा करने की जबरदस्त क्षमता रहेगी. दोपहर के बाद हालात आपके पक्ष में आते नजर आएंगे और जो चीजें उलझी हुई लग रही थीं, वे धीरे-धीरे सुलझने लगेंगी. शाम तक आप खुद को पहले से ज्यादा संतुलित महसूस करेंगे.

पारिवारिक जीवन:
घर में सामान्य माहौल रहेगा, लेकिन आपकी बातों का असर दूसरों पर ज्यादा पड़ेगा. कोशिश करें कि किसी भी चर्चा में आप ज्यादा आक्रामक न हों. माता-पिता की सेहत को लेकर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत हो सकती है. परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने से रिश्तों में गर्माहट बढ़ेगी.

व्यापार तथा नौकरी:
ऑफिस में काम का प्रेशर रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत नजर आएगी. सीनियर्स आपकी कोशिशों की सराहना कर सकते हैं. व्यापार में नए क्लाइंट मिलने के संकेत हैं, लेकिन किसी भी डील को फाइनल करने से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल कर लें.

करियर तथा शिक्षा:
स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भरा हो सकता है. अगर आप फोकस बनाए रखेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत बढ़ानी होगी.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:
रिश्तों में आज थोड़ा उतार-चढ़ाव आ सकता है. पार्टनर से किसी बात पर बहस हो सकती है, लेकिन बातचीत से स्थिति संभल जाएगी. शादीशुदा लोगों को एक-दूसरे के साथ समय बिताने की जरूरत है.

स्वास्थ्य:
थकान, सिरदर्द या आंखों में जलन महसूस हो सकती है. स्क्रीन टाइम कम करें और आराम जरूर लें.

लकी अंक: 9

लकी कलर: गहरा लाल

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं.

आज क्या करें: किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी पूरी योजना बनाएं और जल्दबाजी से बचें.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए स्थिरता और सुकून लेकर आएगा. आप हर काम को धैर्य और समझदारी से करेंगे, जिससे गलतियों की संभावना कम होगी. मन में एक अलग तरह की शांति महसूस होगी और आप छोटी-छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढ लेंगे. आर्थिक मामलों में भी आज आप सतर्क रहेंगे और बिना सोचे-समझे कोई खर्च नहीं करेंगे. शाम का समय दोस्तों या परिवार के साथ बिताने का मौका मिल सकता है, जो आपके मूड को और बेहतर बना देगा.

पारिवारिक जीवन:
घर का माहौल काफी अच्छा रहेगा. परिवार के साथ बैठकर हंसी-मजाक करने का मौका मिलेगा. किसी पुराने मतभेद का समाधान भी आज निकल सकता है.

व्यापार तथा नौकरी:
काम में स्थिरता बनी रहेगी. ऑफिस में आपका काम समय पर पूरा होगा और आपकी इमेज मजबूत बनेगी. व्यापारियों के लिए आज का दिन धीरे-धीरे प्रगति देने वाला रहेगा.

करियर तथा शिक्षा:
छात्रों के लिए दिन अच्छा है. पढ़ाई में मन लगेगा और कोई नई चीज समझने में आसानी होगी.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:
रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. शादीशुदा जीवन में सामंजस्य बना रहेगा.

स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन मीठा या तला-भुना खाने से बचें.

  • लकी अंक: 6
  • लकी कलर: हल्का हरा
  • उपाय: शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें.
  • आज क्या करें: अपने बजट को प्लान करें और फिजूल खर्चों से बचें.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए दिमागी तौर पर काफी एक्टिव रहने वाला है. सुबह से ही कई तरह के विचार मन में आते-जाते रहेंगे और आप हर चीज को अलग नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे. यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बनेगी, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा सोचने से कन्फ्यूजन भी बढ़ सकता है. दिन के बीच में किसी खास व्यक्ति से बातचीत आपको नई दिशा दे सकती है. काम के बीच-बीच में छोटे ब्रेक लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. शाम तक कोई ऐसा काम पूरा हो सकता है, जो लंबे समय से अटका हुआ था और इससे आपको संतुष्टि मिलेगी.

पारिवारिक जीवन:
घर का माहौल हल्का-फुल्का रहेगा. भाई-बहनों के साथ हंसी-मजाक का समय मिलेगा. किसी पुराने मुद्दे पर परिवार में बातचीत हो सकती है, जिसमें आपकी राय अहम रहेगी.

व्यापार तथा नौकरी:
ऑफिस में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको आगे बढ़ाएंगी. नए प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारियों को नए क्लाइंट्स से संपर्क बनाने का मौका मिलेगा, जो भविष्य में लाभ दे सकता है.

करियर तथा शिक्षा:
छात्रों के लिए दिन अच्छा है, खासकर जो नई चीजें सीखना चाहते हैं. प्रतियोगी परीक्षा वालों को अपने नोट्स पर ध्यान देना होगा.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:
रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी. शादीशुदा लोगों को रिश्ते में नयापन लाने की कोशिश करनी चाहिए.

स्वास्थ्य:
मानसिक थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है. ध्यान और रिलैक्सेशन जरूरी है.

  • लकी अंक: 5
  • लकी कलर: नींबू पीला
  • उपाय: हरे रंग की चीजें दान करें.
  • आज क्या करें: अपने विचारों को लिखें और प्लानिंग के साथ काम शुरू करें.

कर्क राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए भावनाओं और समझदारी के बीच संतुलन बनाने का रहेगा. सुबह की शुरुआत थोड़ी संवेदनशीलता के साथ हो सकती है—आप आसपास की छोटी-छोटी बातों को दिल से लगा सकते हैं. लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आप खुद को संभालना सीख जाएंगे और स्थिति को व्यावहारिक नजरिए से देखने लगेंगे. किसी करीबी व्यक्ति की मदद करने का मौका मिल सकता है, जिससे आपको अंदर से संतुष्टि मिलेगी. दोपहर के बाद समय आपके पक्ष में रहेगा और कोई अटका हुआ काम पूरा हो सकता है. शाम के समय मन शांत रहेगा और आप अपने लोगों के साथ सुकून भरे पल बिताना चाहेंगे.

पारिवारिक जीवन:
घर का माहौल पहले से बेहतर रहेगा. परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी. अगर पहले कोई मनमुटाव था तो आज बातचीत के जरिए उसे सुलझाने का मौका मिलेगा. माता-पिता के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा.

व्यापार तथा नौकरी:
कामकाज में आज आपको स्थिरता मिलेगी. ऑफिस में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे तो काम आसान रहेगा. व्यापार में आज कोई बड़ा रिस्क लेने से बचें, छोटी-छोटी प्रगति ही आगे चलकर बड़ा लाभ देगी.

करियर तथा शिक्षा:
स्टूडेंट्स को आज ध्यान केंद्रित रखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो स्थिति बेहतर होगी. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:
रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा. अगर कोई गलतफहमी चल रही है तो आज उसे दूर करने का अच्छा समय है. शादीशुदा जीवन में शांति बनी रहेगी.

स्वास्थ्य:
पेट या पाचन से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. भारी और तला-भुना खाने से बचें. पानी ज्यादा पिएं.

  • लकी अंक: 2
  • लकी कलर: क्रीम
  • उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें.
  • आज क्या करें: अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हुए हर फैसले को सोच-समझकर लें.

सिंह राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास, नेतृत्व और निर्णय क्षमता को दिखाने का है. सुबह से ही आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलेगी और आप हर काम को पूरे जोश के साथ करने की कोशिश करेंगे. लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे. हालांकि, इस दौरान आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप दूसरों की राय को भी उतनी ही अहमियत दें. दिन के बीच में कोई ऐसा मौका मिल सकता है, जो आपके लिए आगे का रास्ता खोल दे. शाम तक कोई रुका हुआ काम पूरा होने से मन में संतोष रहेगा.

पारिवारिक जीवन:
घर में आपकी भूमिका आज काफी महत्वपूर्ण रहेगी. परिवार के सदस्य किसी जरूरी फैसले में आपकी सलाह मांग सकते हैं. आप अगर शांति और समझदारी से बात करेंगे तो घर का माहौल और बेहतर हो जाएगा. बच्चों के साथ समय बिताना आपको सुकून देगा और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलेगा.

व्यापार तथा नौकरी:
ऑफिस में आपकी मेहनत साफ नजर आएगी और सीनियर्स आपके काम से खुश हो सकते हैं. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन मुनाफा देने वाला हो सकता है, खासकर अगर आप पहले से बनाई गई योजना पर काम करेंगे. कोई नई डील फाइनल हो सकती है.

करियर तथा शिक्षा:
छात्रों के लिए दिन अनुकूल है. जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. नए विषय को समझने में आसानी होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:
रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहेगी. पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और आप दोनों के बीच समझ भी मजबूत होगी. शादीशुदा लोगों के लिए दिन अच्छा है, आपसी तालमेल बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य:
ऊर्जा भरपूर रहेगी, लेकिन ओवरवर्क से बचें. दिल और ब्लड प्रेशर से जुड़े लोगों को सावधानी रखनी चाहिए.

  • लकी अंक: 1
  • लकी कलर: सुनहरा
  • उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और 7 बार “ॐ सूर्याय नमः” का जाप करें.
  • आज क्या करें: अपने आत्मविश्वास का सही दिशा में इस्तेमाल करें और किसी भी मौके को हाथ से न जाने दें.

कन्या राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए बारीकी से सोचने और हर काम को व्यवस्थित तरीके से करने का है. आप हर छोटी-बड़ी चीज पर ध्यान देंगे और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. हालांकि, ज्यादा परफेक्शन के चक्कर में काम की गति धीमी हो सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी है. दिन के बीच में कोई ऐसा काम सामने आ सकता है जिसमें आपकी समझदारी और विश्लेषण करने की क्षमता काम आएगी.

पारिवारिक जीवन:
घर का माहौल शांत और स्थिर रहेगा. परिवार के किसी सदस्य से आपको कोई अच्छी सलाह मिल सकती है, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होगी. आप घर की जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाएंगे.

व्यापार तथा नौकरी:
ऑफिस में काम करते समय छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि छोटी गलती भी बड़ा असर डाल सकती है. आपकी मेहनत धीरे-धीरे रंग लाएगी. व्यापारियों को आज धीमी लेकिन स्थिर प्रगति देखने को मिलेगी.

करियर तथा शिक्षा:
छात्रों को नियमितता बनाए रखने की जरूरत है. अगर आप रोजाना थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे. नई स्किल सीखने वालों के लिए दिन अच्छा है.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:
रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन आपको अपने पार्टनर को समय देना होगा. छोटी-छोटी बातों में खुशी ढूंढने की कोशिश करें.

स्वास्थ्य:
कमजोरी, गैस या पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है. खानपान का ध्यान रखें और समय पर भोजन करें.

  • लकी अंक: 7
  • लकी कलर: हल्का हरा
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और “ॐ गं गणपतये नमः” का जाप करें.
  • आज क्या करें: हर काम को प्लानिंग के साथ करें और जल्दबाजी से बचें.

तुला राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए संतुलन, समझदारी और रिश्तों को संभालने का रहेगा. आप हर परिस्थिति को शांत दिमाग से समझेंगे और सही निर्णय लेने की कोशिश करेंगे. आपकी यही खूबी आपको दूसरों से अलग बनाएगी. दिन के दौरान कोई पुराना अधूरा काम पूरा हो सकता है, जिससे मन हल्का महसूस करेगा.

पारिवारिक जीवन:
घर में तालमेल अच्छा रहेगा. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी और अगर पहले कोई मतभेद था तो आज उसे सुलझाने का मौका मिलेगा. आप परिवार के साथ समय बिताकर खुद को बेहतर महसूस करेंगे.

व्यापार तथा नौकरी:
ऑफिस में आपकी समझदारी और संतुलित व्यवहार की सराहना होगी. सीनियर्स आप पर भरोसा करेंगे. व्यापार में भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं, खासकर पार्टनरशिप वाले काम में.

करियर तथा शिक्षा:
छात्रों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. जो लोग इंटरव्यू या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिन सकारात्मक रहेगा.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:
रिश्तों में प्यार और समझ दोनों बढ़ेंगे. पार्टनर के साथ बातचीत से रिश्ते और मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन ज्यादा थकान या नींद की कमी से बचें.

  • लकी अंक: 8
  • लकी कलर: गुलाबी
  • उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें.
  • आज क्या करें: हर फैसले में संतुलन बनाए रखें और दूसरों की राय भी सुनें.

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए अंदरूनी सोच और गहराई से फैसले लेने का रहेगा. सुबह से ही आपका मन थोड़ा शांत लेकिन गंभीर रहेगा, और आप हर चीज़ को सतह से नहीं बल्कि गहराई से समझने की कोशिश करेंगे. किसी पुराने अनुभव या याद का असर आज आपके फैसलों पर पड़ सकता है. दिन के बीच में कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जहां आपको अपनी समझदारी और धैर्य दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा. जल्दबाजी से बचना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा. शाम के समय आप खुद को पहले से ज्यादा संतुलित और स्पष्ट महसूस करेंगे.

पारिवारिक जीवन:
घर में सब कुछ सामान्य रहेगा, लेकिन आप थोड़ा कम बोलने के मूड में रह सकते हैं. परिवार के किसी सदस्य को आपकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए खुद को पूरी तरह अलग न करें. अगर आप खुलकर बातचीत करेंगे तो रिश्तों में और मजबूती आएगी.

व्यापार तथा नौकरी:
कामकाज में आज बदलाव के संकेत मिल सकते हैं. ऑफिस में आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो शुरुआत में चुनौतीपूर्ण लगेगी लेकिन आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. व्यापारियों को आज किसी पुराने क्लाइंट से लाभ मिल सकता है, लेकिन नई डील में सावधानी जरूरी है.

करियर तथा शिक्षा:
छात्रों के लिए आज का दिन दिशा तय करने का है. अगर आप कन्फ्यूज हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें. रिसर्च या गहराई से पढ़ाई करने वालों के लिए दिन अच्छा है.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:
रिश्तों में थोड़ी दूरी या चुप्पी रह सकती है, लेकिन यह अस्थायी होगी. अगर आप अपनी भावनाएं खुलकर शेयर करेंगे तो गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. शादीशुदा लोगों को धैर्य रखना होगा.

स्वास्थ्य:
मानसिक तनाव या सिर भारी लगने की समस्या हो सकती है. मेडिटेशन और शांत माहौल में समय बिताना फायदेमंद रहेगा.

  • लकी अंक: 3
  • लकी कलर: गहरा लाल
  • उपाय: शिवलिंग पर जल और काले तिल अर्पित करें.
  • आज क्या करें: किसी भी निर्णय से पहले उसे अच्छी तरह सोचें और अपने मन को शांत रखें.

धनु राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए उत्साह और नई संभावनाओं से भरा रहेगा. सुबह से ही आपके अंदर कुछ नया करने की इच्छा जागेगी और आप अपने काम को लेकर काफी पॉजिटिव रहेंगे. आपकी सोच आज खुली और आगे बढ़ने वाली रहेगी, जिससे आपको नए मौके नजर आएंगे. दिन के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है या बातचीत हो सकती है, जो आपके विचारों को और मजबूत बनाएगी. शाम के समय कोई अच्छी खबर या छोटा-सा अचीवमेंट आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है.

पारिवारिक जीवन:
घर में खुशियों का माहौल रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और आप सभी के बीच अच्छा तालमेल बना रहेगा. किसी पारिवारिक कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है.

व्यापार तथा नौकरी:
काम में आज प्रगति के संकेत हैं. ऑफिस में आपकी मेहनत और सकारात्मक सोच की सराहना होगी. व्यापारियों के लिए आज का दिन नए अवसर लेकर आ सकता है, खासकर अगर आप नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं.

करियर तथा शिक्षा:
छात्रों के लिए दिन बहुत अच्छा है. नई चीजें सीखने और समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को अच्छे संकेत मिल सकते हैं.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:
रिश्तों में मजबूती और भरोसा बढ़ेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा और आप दोनों के बीच समझ बेहतर होगी.

स्वास्थ्य:
ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन ज्यादा भागदौड़ से बचें. शरीर को आराम देना भी जरूरी है.

  • लकी अंक: 4
  • लकी कलर: गहरा नारंगी
  • उपाय: गुरुवार को पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें.
  • आज क्या करें: नए अवसरों को पहचानें और बिना डर के आगे बढ़ें.

मकर राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों और अनुशासन का रहेगा. आप अपने काम को गंभीरता से लेंगे और हर चीज को समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे. सुबह से ही आप थोड़ा व्यस्त रह सकते हैं, लेकिन आपकी यही मेहनत आगे चलकर आपको सफलता दिलाएगी. दिन के बीच में कोई ऐसा काम आ सकता है जो आपको अतिरिक्त प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा. शाम के समय आपको अपने काम का संतोष मिलेगा.

पारिवारिक जीवन:
घर में आपकी भूमिका अहम रहेगी. परिवार के लोग आप पर भरोसा करेंगे और आपकी सलाह को महत्व देंगे. अगर कोई समस्या चल रही है तो आप उसे समझदारी से सुलझा सकते हैं.

व्यापार तथा नौकरी:
ऑफिस में काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप उसे अच्छे से मैनेज कर लेंगे. सीनियर्स आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे. व्यापारियों को आज धीरे-धीरे लाभ मिलने के संकेत हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें.

करियर तथा शिक्षा:
छात्रों के लिए मेहनत का समय है. अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:
रिश्तों में स्थिरता और भरोसा बना रहेगा. पार्टनर के साथ समझ बढ़ेगी और आपसी सहयोग भी मिलेगा.

स्वास्थ्य:
थकान, कमर दर्द या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. आराम और सही दिनचर्या जरूरी है.

  • लकी अंक: 2
  • लकी कलर: स्लेटी (ग्रे)
  • उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करें.
  • आज क्या करें: अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें, टालमटोल से बचें.

कुम्भ राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए कुछ नया सोचने और उसे लागू करने का बेहतरीन मौका लेकर आया है. सुबह से ही आपके दिमाग में अलग-अलग आइडियाज घूमते रहेंगे और आप सामान्य तरीके से हटकर सोचने की कोशिश करेंगे. यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है, लेकिन ध्यान रखें कि सिर्फ सोचने तक सीमित न रहें, उसे जमीन पर उतारने की कोशिश भी करें. दिन के बीच में कोई ऐसा मौका मिल सकता है जहां आपकी क्रिएटिव सोच दूसरों को प्रभावित करेगी. किसी दोस्त या सहकर्मी के साथ चर्चा से आपको अपने प्लान को और बेहतर बनाने का आइडिया मिल सकता है. शाम का समय सुकून भरा रहेगा और आप अपने किए कामों से संतुष्टि महसूस करेंगे.

पारिवारिक जीवन:
घर का माहौल हल्का और खुशहाल रहेगा. परिवार के लोग आपके विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी-कभी उन्हें आपकी सोच थोड़ी अलग लग सकती है. ऐसे में धैर्य से अपनी बात समझाएं. घर में किसी छोटे आयोजन या मिलन का माहौल भी बन सकता है.

व्यापार तथा नौकरी:
ऑफिस में आपकी अलग सोच और काम करने का तरीका आपको दूसरों से अलग बनाएगा. सीनियर्स आपके आइडियाज को नोटिस कर सकते हैं. अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आज उसमें अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है. व्यापारियों के लिए आज का दिन नई योजना बनाने और उसे शुरू करने के लिए अनुकूल है, खासकर टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन काम से जुड़े लोगों के लिए.

करियर तथा शिक्षा:
छात्रों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है. नई चीजें सीखने की इच्छा बढ़ेगी और आप किसी विषय को अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे. जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, उन्हें आज खास फायदा मिल सकता है.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:
रिश्तों में आज नयापन देखने को मिलेगा. आप और आपके पार्टनर किसी नए विषय पर चर्चा कर सकते हैं या साथ में कोई नया प्लान बना सकते हैं. सिंगल लोगों के लिए भी किसी दिलचस्प व्यक्ति से मिलने का मौका बन सकता है.

स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अनियमित दिनचर्या से बचें. नींद पूरी न होने से थकान या चिड़चिड़ापन हो सकता है.

  • लकी अंक: 7
  • लकी कलर: टर्कॉइज
  • उपाय: शनिवार को किसी जरूरतमंद को नीले रंग का वस्त्र दान करें.
  • आज क्या करें: अपने नए आइडियाज को सिर्फ सोच तक सीमित न रखें, उनमें से एक पर आज ही काम शुरू करें.

मीन राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के सातवें भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए भीतर की शांति और खुद को समझने का रहेगा. सुबह से ही आप थोड़ा शांत और सोच में डूबे रह सकते हैं. यह समय आपके लिए खुद के अंदर झांकने और यह समझने का है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं. दिन के दौरान कोई ऐसी बात या घटना हो सकती है, जो आपको अपनी दिशा को लेकर स्पष्टता दे. आप अपने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. शाम के समय आप खुद को हल्का और मानसिक रूप से संतुलित महसूस करेंगे, खासकर अगर आपने दिन में कुछ समय अकेले में बिताया हो.

पारिवारिक जीवन:
घर में शांति और सुकून बना रहेगा. परिवार के लोग आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे. अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हैं तो परिवार के साथ साझा करने से मन हल्का होगा. घर में आध्यात्मिक माहौल भी बन सकता है.

व्यापार तथा नौकरी:
कामकाज में आज ज्यादा भागदौड़ नहीं रहेगी, लेकिन आपको अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए सोचने का मौका मिलेगा. ऑफिस में शांत रहकर काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. व्यापारियों को आज पुराने कामों को सुधारने और प्लानिंग करने पर ध्यान देना चाहिए.

करियर तथा शिक्षा:
छात्रों के लिए आज ध्यान केंद्रित करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर आप खुद को अनुशासित रखेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे. क्रिएटिव और आर्ट से जुड़े छात्रों के लिए दिन खास अच्छा है.

प्रेम तथा वैवाहिक जीवन:
रिश्तों में भावनात्मक गहराई देखने को मिलेगी. आप अपने पार्टनर के साथ दिल की बातें शेयर कर सकते हैं. अगर कोई पुरानी बात मन में है तो आज उसे सुलझाने का सही समय है.

स्वास्थ्य:
सुस्ती, आलस्य या हल्की थकान महसूस हो सकती है. ज्यादा सोचने से मानसिक थकान भी हो सकती है, इसलिए खुद को रिलैक्स करने का समय दें.

  • लकी अंक: 3
  • लकी कलर: लैवेंडर
  • उपाय: गुरुवार को पीले चने या मिठाई का दान करें.
  • आज क्या करें: खुद के लिए समय निकालें, ध्यान करें और अपने मन की आवाज को समझने की कोशिश करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 28 Apr 2026 05:36 PM (IST)
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Today's Horoscope Aaj Ka Rashifal Today's Horoscope 29 April 2026 Rashifal

Frequently Asked Questions

29 अप्रैल 2026 को कौन सा पंचांग तिथि है?

29 अप्रैल 2026 को बैशाख शुक्लपक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो संध्या 07:34 बजे तक रहेगी, इसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी।

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन मेष राशि वालों के लिए एक्टिव और चुनौतीपूर्ण रह सकता है। दोपहर बाद हालात बेहतर होंगे और शाम तक संतुलन महसूस करेंगे।

वृषभ राशि वालों के लिए आज क्या सलाह है?

वृषभ राशि वालों को अपने बजट की योजना बनाने और फिजूलखर्चों से बचने की सलाह दी जाती है। आज का दिन स्थिरता और सुकून भरा रहेगा।

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है?

आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए दिमागी तौर पर एक्टिव रहेगा। ज्यादा सोचने से बचें और प्लानिंग के साथ काम शुरू करें।

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है?

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और नेतृत्व दिखाने का है। ऊर्जा भरपूर रहेगी, लेकिन ओवरवर्क से बचें।

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