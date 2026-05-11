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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSomnath Amrit Mahotsav 2026: सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ आज, पीएम मोदी करेंगे कुंभाभिषेक

Somnath Amrit Mahotsav 2026: सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ आज, पीएम मोदी करेंगे कुंभाभिषेक

Somnath Amrit Mahotsav 2026: सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ पर आज 11 मई को पीएम मोदी शामिल होंगे और कुंभाभिषेक करेंगे. सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन मंदिर के प्रांगण में आयोजित होगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 11 May 2026 10:56 AM (IST)
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Somnath Amrit Mahotsav 2026: भारत के प्राचीन और आस्था के प्रमुख केंद्रों में सोमनाथ मंदिर (Somnath Temple) भी एक है. आज सोमवार, 11 मई को मंदिर अपने आधुनिक पुनर्निर्माण और लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है. गुजरात में आयोजित सोममाथ अमृत महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं.

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र (PM Narendra Modi) मोदी समेत कई नेता इस भव्य और आध्यात्मिक महोत्सव का हिस्सा बनेंगे. साथ ही पीएम मोदी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और कुंभाभिषेक भी करेंगे. कुंभाभिषेक को हिंदू परंपरा में बहुत ही शुभ और पवित्र अनुष्ठान माना जाता है. मान्यता है कि इससे मंदिर की आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्यता में वृद्धि होती है.

सोमनाथ मंदिर को हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है, जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र (वेरावल बंदरगाह) के प्रभास पाटन में स्थित है. धार्मिक मान्यता है कि, चंद्रदेव ने राजा दक्ष के श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहीं तपस्या की थी और यहीं सबसे पहले शिवजी अग्नि स्तंभ रूप में प्रकट हुए थे. इसलिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के अनंत और अविनाशी स्वरूप का प्रतीक है. 

सोमनाथ मंदिर सदियों से आस्था, संस्कृति और भारतीय गौरव का प्रतीक रहा है. इतिहास में कई बार विध्वंस और आक्रमण झेलने के बाद भी मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और आज यह भारतीय सनातन परंपरा की अटूट शक्ति का प्रतीक है.

सोमनाथ अमृत महोत्सव की तैयारी

  • सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव की तैयारियां चल रही है. मंदिर प्रांगण में धार्मिक और सांस्कृति आयोजन आयोजित होंगे.
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और कुंभाभिषेक करेंगे. साथ ही वे जनसभा को संबोधित भी करेंगे.
  • सोमनाथ अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम एयर शो करेगी. साथ ही हैलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी.

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सोमनाथ मंदिर के विध्वंस से सृजन की गाथा

मोदी ने कहा- जिस तरग सोमनाथ को नष्ट करने के लिए बार-बार षड्यंत्र और प्रयास किए गए, उसी प्रकार से विदेशी आक्रमणकारियों ने सदियों तक भारत को नष्ट करने की कोशिश की. फिर भी न तो सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत.

सोमनाथ मंदिर का इतिहास विनाश और पुनर्निर्माण का एक गौरवशाली प्रतीक है. आजादी के बाद देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल (Sardar Vallabhbhai Patel) ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया. 

फिर 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद (Rajendra Prasad) ने मंदिर के पुनः लोकार्पण समारोह में भाग लिया. इसी ऐतिहासिक क्षण की याद में आज 11 मई 2026 को 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
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  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 11 May 2026 10:09 AM (IST)
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