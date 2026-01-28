Aaj Ka Rashifal: 28 जनवरी 2026 का दिन जीवन में स्थिरता, अनुशासन और व्यवहारिक निर्णयों की परीक्षा लेता है. चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित होने से भावनाओं में गहराई तो रहेगी, लेकिन प्राथमिकता सुरक्षा, संसाधन और ठोस परिणामों पर रहेगी. सुबह कृतिका नक्षत्र 09:28 तक प्रभावी रहेगा, जो पुराने विषयों को निर्णायक रूप से समाप्त करने की प्रवृत्ति देता है. इसके बाद दिन अपेक्षाकृत शांत, लेकिन गंभीर सोच के साथ आगे बढ़ेगा.

आज ब्रह्म योग रात 23:54 तक बना रहेगा, जिससे शाम के समय मानसिक स्पष्टता और संतुलन बढ़ेगा. हालांकि आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाज़ी करने से बचना उचित रहेगा. अशुभ समय इस प्रकार रहेगा-

यमघंट. 09:20 से 10:03

गुलिक काल. 11:13 से 12:34

राहु काल. 12:34 से 13:54

इन अवधियों में नई शुरुआत, निवेश, विवाद या भावनात्मक फैसलों से दूरी रखना ही समझदारी होगी. इसी ऊर्जा के आधार पर पेश है राशिफल-

धनु राशिफल. 28 जनवरी 2026

धनु राशि के लिए आज का दिन धैर्य, अनुशासन और आत्ममूल्यांकन का है. चंद्रमा वृषभ राशि में होने से आज आपका ध्यान कार्यप्रणाली, दिनचर्या और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर अधिक रहेगा. आप स्वभाव से बड़े लक्ष्य और दूर की सोच रखने वाले हैं, लेकिन आज परिस्थितियां आपसे छोटे और व्यवहारिक कदमों की मांग करेंगी.

सुबह कृतिका नक्षत्र 09:28 तक सक्रिय रहेगा. यह नक्षत्र आपको किसी पुरानी आदत, काम करने के तरीके या जिम्मेदारी को जड़ से बदलने का संकेत देता है. यदि आप लंबे समय से किसी अव्यवस्था या असंतुलन से जूझ रहे थे, तो आज उसके समाधान की दिशा स्पष्ट होगी.

यमघंट (09:20-10:03) और गुलिक काल (11:13-12:34) के दौरान स्वास्थ्य, नौकरी या दैनिक कार्यों से जुड़ा कोई नया प्रयोग न करें. 12:34 से 13:54 तक राहु काल रहेगा. इस समय जल्दबाज़ी में लिया गया कोई निर्णय थकान या नुकसान का कारण बन सकता है.

आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए निरंतरता और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी. ब्रह्म योग के प्रभाव से शाम के समय मानसिक संतुलन लौटेगा और आप अपने काम को व्यवस्थित रूप में देख पाएंगे.

Career. कार्यप्रणाली सुधारने का अवसर, दबाव बढ़ सकता है.

Finance. खर्च नियंत्रित, लेकिन स्वास्थ्य पर खर्च संभव.

Love. व्यवहारिक संवाद रिश्तों को स्थिर करेगा.

Health. थकान, पेट या दिनचर्या से जुड़ी समस्या.

Lucky Color. पीला

Lucky Number. 3

मकर राशिफल. 28 जनवरी 2026

मकर राशि के लिए आज का दिन रचनात्मकता, जिम्मेदारी और भावनात्मक संतुलन की परीक्षा लेने वाला है. चंद्रमा वृषभ राशि में होने से आज आप अपने काम, उपलब्धियों और पहचान को लेकर गंभीर रहेंगे. आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत को सही स्थान मिले, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा.

सुबह कृतिका नक्षत्र 09:28 तक प्रभावी रहेगा. यह समय पुराने डर, संकोच या आत्म-संदेह को काटने के लिए अनुकूल है. यदि आप किसी रचनात्मक या नेतृत्व से जुड़े निर्णय को टाल रहे थे, तो आज उसके प्रति दृष्टिकोण बदल सकता है. यमघंट (09:20-10:03) और गुलिक काल (11:13-12:34) के दौरान जोखिम भरे निर्णय या टकराव से बचें. 12:34 से 13:54 तक राहु काल रहेगा.

इस समय प्रतिष्ठा, निवेश या संतान से जुड़े मामलों में सावधानी आवश्यक है. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए परिणामों की जल्द अपेक्षा न करें. ब्रह्म योग शाम के समय आत्मविश्वास और संतुलन लौटाएगा.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन पहचान भी मिलेगी.

Finance. निवेश सोच-समझकर करें.

Love. भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

Health. पीठ या जोड़ों में दर्द.

Lucky Color. स्लेटी

Lucky Number. 10

कुंभ राशिफल. 28 जनवरी 2026

कुंभ राशि के लिए आज का दिन घरेलू मामलों, मानसिक सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता पर केंद्रित रहेगा. चंद्रमा वृषभ राशि में होने से घर, परिवार और भावनात्मक आधार से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. आप बाहरी दुनिया से ज़्यादा आज भीतर की स्थिरता खोजेंगे. सुबह कृतिका नक्षत्र 09:28 तक प्रभावी रहेगा.

यह समय पुराने पारिवारिक मतभेद, स्थान परिवर्तन या भावनात्मक बोझ को स्पष्ट करने के लिए अनुकूल है. हालांकि कटु शब्द स्थिति को बिगाड़ सकते हैं. यमघंट (09:20-10:03) और गुलिक काल (11:13-12:34) में घरेलू बहस या बड़े फैसले टालें.

12:34 से 13:54 तक राहु काल रहेगा. इस समय संपत्ति, वाहन या पारिवारिक निवेश से जुड़े निर्णय न लें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए भावनात्मक संतुलन बनाए रखना ही सबसे सही मार्ग होगा. ब्रह्म योग शाम को मानसिक शांति देगा.

Career. घर से जुड़े कार्य या रिमोट काम में फोकस.

Finance. घरेलू खर्च बढ़ सकता है.

Love. परिवार का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा.

Health. छाती या तनाव से जुड़ी समस्या.

Lucky Color. नीला

Lucky Number. 11

मीन राशिफल. 28 जनवरी 2026

मीन राशि के लिए आज का दिन संवाद, सोच और मानसिक स्पष्टता का है. चंद्रमा वृषभ राशि में होने से आपकी सोच अधिक व्यवहारिक और ठोस होगी. आप जो महसूस करते हैं, उसे शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहेंगे.

सुबह कृतिका नक्षत्र 09:28 तक प्रभावी रहेगा. यह समय पुराने भ्रम, गलतफहमियों और अधूरी बातों को स्पष्ट करने के लिए अनुकूल है. हालांकि जल्दबाज़ी में कही गई बात बाद में पछतावे का कारण बन सकती है. यमघंट (09:20-10:03) और गुलिक काल (11:13-12:34) के दौरान महत्वपूर्ण संवाद या दस्तावेज़ से जुड़ा काम न करें.

12:34 से 13:54 तक राहु काल रहेगा. इस समय यात्रा, निवेश या वादे टालना बेहतर रहेगा. आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए धैर्य और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ना ही सही रहेगा. ब्रह्म योग के प्रभाव से शाम को मानसिक स्थिरता लौटेगी.

Career. लेखन, संवाद और योजना में सफलता.

Finance. खर्च सामान्य, लेकिन जल्दबाज़ी से बचें.

Love. भावनात्मक बातचीत से संबंध मजबूत होंगे.

Health. गले या सर्दी से जुड़ी परेशानी.

Lucky Color. समुद्री हरा

Lucky Number. 7