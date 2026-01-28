हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHoroscope Today: 28 जनवरी को धनु-मीन सहित इन 4 राशियों पर 'राहु' की टेढ़ी नज़र, 13:54 तक भूलकर भी न करें ये गलतियां!

Horoscope Today: 28 जनवरी को धनु-मीन सहित इन 4 राशियों पर 'राहु' की टेढ़ी नज़र, 13:54 तक भूलकर भी न करें ये गलतियां!

Aaj Ka Rashifal: 28 जनवरी 2026 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 28 Jan 2026 06:24 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Rashifal: 28 जनवरी 2026 का दिन जीवन में स्थिरता, अनुशासन और व्यवहारिक निर्णयों की परीक्षा लेता है. चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित होने से भावनाओं में गहराई तो रहेगी, लेकिन प्राथमिकता सुरक्षा, संसाधन और ठोस परिणामों पर रहेगी. सुबह कृतिका नक्षत्र 09:28 तक प्रभावी रहेगा, जो पुराने विषयों को निर्णायक रूप से समाप्त करने की प्रवृत्ति देता है. इसके बाद दिन अपेक्षाकृत शांत, लेकिन गंभीर सोच के साथ आगे बढ़ेगा.

आज ब्रह्म योग रात 23:54 तक बना रहेगा, जिससे शाम के समय मानसिक स्पष्टता और संतुलन बढ़ेगा. हालांकि आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाज़ी करने से बचना उचित रहेगा. अशुभ समय इस प्रकार रहेगा-

  • यमघंट. 09:20 से 10:03
  • गुलिक काल. 11:13 से 12:34
  • राहु काल. 12:34 से 13:54

इन अवधियों में नई शुरुआत, निवेश, विवाद या भावनात्मक फैसलों से दूरी रखना ही समझदारी होगी. इसी ऊर्जा के आधार पर पेश है राशिफल-

धनु राशिफल. 28 जनवरी 2026

धनु राशि के लिए आज का दिन धैर्य, अनुशासन और आत्ममूल्यांकन का है. चंद्रमा वृषभ राशि में होने से आज आपका ध्यान कार्यप्रणाली, दिनचर्या और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर अधिक रहेगा. आप स्वभाव से बड़े लक्ष्य और दूर की सोच रखने वाले हैं, लेकिन आज परिस्थितियां आपसे छोटे और व्यवहारिक कदमों की मांग करेंगी.

सुबह कृतिका नक्षत्र 09:28 तक सक्रिय रहेगा. यह नक्षत्र आपको किसी पुरानी आदत, काम करने के तरीके या जिम्मेदारी को जड़ से बदलने का संकेत देता है. यदि आप लंबे समय से किसी अव्यवस्था या असंतुलन से जूझ रहे थे, तो आज उसके समाधान की दिशा स्पष्ट होगी.

यमघंट (09:20-10:03) और गुलिक काल (11:13-12:34) के दौरान स्वास्थ्य, नौकरी या दैनिक कार्यों से जुड़ा कोई नया प्रयोग न करें. 12:34 से 13:54 तक राहु काल रहेगा. इस समय जल्दबाज़ी में लिया गया कोई निर्णय थकान या नुकसान का कारण बन सकता है.

आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए निरंतरता और धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी. ब्रह्म योग के प्रभाव से शाम के समय मानसिक संतुलन लौटेगा और आप अपने काम को व्यवस्थित रूप में देख पाएंगे.

Career. कार्यप्रणाली सुधारने का अवसर, दबाव बढ़ सकता है.
Finance. खर्च नियंत्रित, लेकिन स्वास्थ्य पर खर्च संभव.
Love. व्यवहारिक संवाद रिश्तों को स्थिर करेगा.
Health. थकान, पेट या दिनचर्या से जुड़ी समस्या.
Lucky Color. पीला
Lucky Number. 3

मकर राशिफल. 28 जनवरी 2026

मकर राशि के लिए आज का दिन रचनात्मकता, जिम्मेदारी और भावनात्मक संतुलन की परीक्षा लेने वाला है. चंद्रमा वृषभ राशि में होने से आज आप अपने काम, उपलब्धियों और पहचान को लेकर गंभीर रहेंगे. आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत को सही स्थान मिले, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा.

सुबह कृतिका नक्षत्र 09:28 तक प्रभावी रहेगा. यह समय पुराने डर, संकोच या आत्म-संदेह को काटने के लिए अनुकूल है. यदि आप किसी रचनात्मक या नेतृत्व से जुड़े निर्णय को टाल रहे थे, तो आज उसके प्रति दृष्टिकोण बदल सकता है. यमघंट (09:20-10:03) और गुलिक काल (11:13-12:34) के दौरान जोखिम भरे निर्णय या टकराव से बचें. 12:34 से 13:54 तक राहु काल रहेगा.

इस समय प्रतिष्ठा, निवेश या संतान से जुड़े मामलों में सावधानी आवश्यक है. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए परिणामों की जल्द अपेक्षा न करें. ब्रह्म योग शाम के समय आत्मविश्वास और संतुलन लौटाएगा.

Career. जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन पहचान भी मिलेगी.
Finance. निवेश सोच-समझकर करें.
Love. भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.
Health. पीठ या जोड़ों में दर्द.
Lucky Color. स्लेटी
Lucky Number. 10

कुंभ राशिफल. 28 जनवरी 2026

कुंभ राशि के लिए आज का दिन घरेलू मामलों, मानसिक सुरक्षा और आंतरिक स्थिरता पर केंद्रित रहेगा. चंद्रमा वृषभ राशि में होने से घर, परिवार और भावनात्मक आधार से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. आप बाहरी दुनिया से ज़्यादा आज भीतर की स्थिरता खोजेंगे. सुबह कृतिका नक्षत्र 09:28 तक प्रभावी रहेगा.

यह समय पुराने पारिवारिक मतभेद, स्थान परिवर्तन या भावनात्मक बोझ को स्पष्ट करने के लिए अनुकूल है. हालांकि कटु शब्द स्थिति को बिगाड़ सकते हैं. यमघंट (09:20-10:03) और गुलिक काल (11:13-12:34) में घरेलू बहस या बड़े फैसले टालें.

12:34 से 13:54 तक राहु काल रहेगा. इस समय संपत्ति, वाहन या पारिवारिक निवेश से जुड़े निर्णय न लें. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए भावनात्मक संतुलन बनाए रखना ही सबसे सही मार्ग होगा. ब्रह्म योग शाम को मानसिक शांति देगा.

Career. घर से जुड़े कार्य या रिमोट काम में फोकस.
Finance. घरेलू खर्च बढ़ सकता है.
Love. परिवार का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा.
Health. छाती या तनाव से जुड़ी समस्या.
Lucky Color. नीला
Lucky Number. 11

मीन राशिफल. 28 जनवरी 2026

मीन राशि के लिए आज का दिन संवाद, सोच और मानसिक स्पष्टता का है. चंद्रमा वृषभ राशि में होने से आपकी सोच अधिक व्यवहारिक और ठोस होगी. आप जो महसूस करते हैं, उसे शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहेंगे.

सुबह कृतिका नक्षत्र 09:28 तक प्रभावी रहेगा. यह समय पुराने भ्रम, गलतफहमियों और अधूरी बातों को स्पष्ट करने के लिए अनुकूल है. हालांकि जल्दबाज़ी में कही गई बात बाद में पछतावे का कारण बन सकती है. यमघंट (09:20-10:03) और गुलिक काल (11:13-12:34) के दौरान महत्वपूर्ण संवाद या दस्तावेज़ से जुड़ा काम न करें.

12:34 से 13:54 तक राहु काल रहेगा. इस समय यात्रा, निवेश या वादे टालना बेहतर रहेगा. आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए धैर्य और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ना ही सही रहेगा. ब्रह्म योग के प्रभाव से शाम को मानसिक स्थिरता लौटेगी.

Career. लेखन, संवाद और योजना में सफलता.
Finance. खर्च सामान्य, लेकिन जल्दबाज़ी से बचें.
Love. भावनात्मक बातचीत से संबंध मजबूत होंगे.
Health. गले या सर्दी से जुड़ी परेशानी.
Lucky Color. समुद्री हरा
Lucky Number. 7

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Read
Published at : 28 Jan 2026 06:24 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अफगानिस्तान में गुलामी हुई लीगल! अपराध करने पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने बदले कानून
अफगानिस्तान में गुलामी हुई लीगल! अपराध करने पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने बदले कानून
दिल्ली NCR
दिल्ली: 2022 के बाद जनवरी में सबसे अधिक बारिश, जानें बुधवार को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?
दिल्ली: 2022 के बाद जनवरी में सबसे अधिक बारिश, जानें बुधवार को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?
क्रिकेट
61वां शतक ठोक Joe Root ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
61वां शतक ठोक जो रूट ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
Advertisement

वीडियोज

Crime News : दगाबाज डॉ के LOVE की दिलजली नर्स | Sansani
Hajipur Violence: मूर्ति विसर्जन में रास्ता बदलने की बात पर दो गुटों के बीच झड़प! | Bihar News
Chitra Tripathi: राजनीति का नया क्लेश...UGC पर भड़का देश? | UGC Protest | Dharmendra
Bharat Ki Baat: 2 अफसर 2 इस्तीफे..ब्राह्मण vs क्षत्रिय? | Shankaracharya | CM Yogi | UP Politics
Seedha Sawal: UGC-जाति भेदभाव पर वरिष्ठ पत्रकारों का बड़ा खुलासा | Sandeep Chaudhary | Shankaracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान में गुलामी हुई लीगल! अपराध करने पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने बदले कानून
अफगानिस्तान में गुलामी हुई लीगल! अपराध करने पर मौलवियों को नहीं मिलेगी सजा, तालिबान सरकार ने बदले कानून
दिल्ली NCR
दिल्ली: 2022 के बाद जनवरी में सबसे अधिक बारिश, जानें बुधवार को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?
दिल्ली: 2022 के बाद जनवरी में सबसे अधिक बारिश, जानें बुधवार को कैसा रहेगा राजधानी का मौसम?
क्रिकेट
61वां शतक ठोक Joe Root ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
61वां शतक ठोक जो रूट ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ब्रायन लारा का महारिकॉर्ड
बॉलीवुड
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
वो स्टारकिड जिसकी किस्मत बॉर्डर 2 ने चमका दी, पहली फिल्म हुई थी फ्लॉप, 5 साल पर्दे से रहे गायब
विश्व
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? आसिम मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक 4 ब्रिटिश नागरिक गिरफ्तार
ब्रिटेन में ISI का साइलेंट ऑपरेशन? मुनीर के आलोचकों पर अटैक, अब तक चार गिरफ्तार
इंडिया
'ये DK-DK कौन चिल्ला रहा...', मंच पर भाषण दे रहे कर्नाटक CM सिद्धारमैया यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भड़के
'ये DK-DK कौन चिल्ला रहा...', मंच पर भाषण दे रहे कर्नाटक CM सिद्धारमैया यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भड़के
ट्रेंडिंग
Video: फिल्मी अंदाज में लूट, एसयूवी लेकर शॉप में घुसे लुटेरे और उड़ा ले गए 10 करोड़ रुपये- वीडियो वायरल
फिल्मी अंदाज में लूट, एसयूवी लेकर शॉप में घुसे लुटेरे और उड़ा ले गए 10 करोड़ रुपये
हेल्थ
Skin Cancer: सावधान! सिर्फ धूप से ही नहीं, शरीर के इन 'छिपे हुए' हिस्सों में भी हो सकता है स्किन कैंसर
सावधान! सिर्फ धूप से ही नहीं, शरीर के इन 'छिपे हुए' हिस्सों में भी हो सकता है स्किन कैंसर
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget