हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलराशिफल 28 January 2026: सिंह-वृश्चिक सहित इन 4 राशियों के लिए आज बंद रहेंगे 'तरक्की के द्वार', दोपहर तक का समय है सबसे बड़ा कांटा!

राशिफल 28 January 2026: सिंह-वृश्चिक सहित इन 4 राशियों के लिए आज बंद रहेंगे 'तरक्की के द्वार', दोपहर तक का समय है सबसे बड़ा कांटा!

Aaj Ka Rashifal: 28 जनवरी 2026 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 28 Jan 2026 05:48 AM (IST)
Horoscope Today: जनवरी 2026 का दिन व्यवहारिक निर्णयों, मानसिक अनुशासन और संतुलित दृष्टिकोण की मांग करता है. चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित होने के कारण आज स्थिरता, सुरक्षा और व्यावहारिक सोच का प्रभाव सभी राशियों पर दिखाई देगा. सुबह कृतिका नक्षत्र 09:28 तक सक्रिय रहेगा, जो निर्णयों में तीखापन और पुराने विषयों को स्पष्ट रूप से काटने की प्रवृत्ति देता है. इसके बाद दिन अपेक्षाकृत शांत लेकिन गंभीर ऊर्जा में प्रवेश करता है.

आज ब्रह्म योग रात 23:54 तक बना रहेगा, जिससे शाम के समय मानसिक स्पष्टता और संतुलन बढ़ेगा. हालांकि आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए बड़े या निर्णायक कार्यों में जल्दबाज़ी से बचना ही समझदारी होगी. अशुभ समय इस प्रकार रहेगा-

  • यमघंट. 09:20 से 10:03
  • गुलिक काल. 11:13 से 12:34
  • राहु काल. 12:34 से 13:54

इन अवधियों में नई शुरुआत, निवेश, विवाद या भावनात्मक फैसलों से दूरी रखना बेहतर माना जाएगा. इसी पंचांग के आधार पर प्रस्तुत है आज का दैनिक राशिफल

सिंह राशिफल. 28 जनवरी 2026

सिंह राशि के लिए आज का दिन धैर्य, आत्मनियंत्रण और आंतरिक मजबूती की परीक्षा लेने वाला है. चंद्रमा वृषभ राशि में होने से आज आपका ध्यान करियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि पर अधिक रहेगा. आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत को पहचाना जाए, लेकिन परिस्थितियां आपसे अपेक्षा करेंगी कि आप पहले स्थिरता बनाए रखें.

सुबह कृतिका नक्षत्र 09:28 तक सक्रिय रहेगा. यह नक्षत्र नेतृत्व क्षमता को मजबूत करता है, लेकिन साथ ही अहंकार और जिद की संभावना भी बढ़ाता है. आज यह जरूरी होगा कि आप अधिकार और संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाएं.

यमघंट (09:20-10:03) और गुलिक काल (11:13-12:34) के दौरान किसी भी तरह की टकरावपूर्ण बातचीत या नई पहल से बचें. 12:34 से 13:54 तक राहु काल रहेगा. इस समय करियर या प्रतिष्ठा से जुड़े जोखिम भरे निर्णय नुकसानदेह हो सकते हैं.

आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा. ब्रह्म योग के प्रभाव से शाम के समय चीजें स्पष्ट होती दिखाई देंगी और आप स्थिति को अधिक परिपक्वता से संभाल पाएंगे.

Career. जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, नेतृत्व दिखाने का अवसर मिलेगा.
Finance. आय स्थिर, लेकिन खर्च सोच-समझकर करें.
Love. अहंकार संबंधों में दूरी पैदा कर सकता है.
Health. पीठ या रक्तचाप से जुड़ी परेशानी.
Lucky Color. सुनहरा
Lucky Number. 1

कन्या राशिफल. 28 जनवरी 2026

कन्या राशि के लिए आज का दिन योजना, अनुशासन और व्यावहारिक समझ पर आधारित रहेगा. चंद्रमा वृषभ राशि में होने से आपकी सोच स्थिर और स्पष्ट रहेगी. आप चीजों को क्रम में रखना चाहेंगे और अनावश्यक अव्यवस्था आपको परेशान कर सकती है.

सुबह कृतिका नक्षत्र 09:28 तक प्रभावी रहेगा. यह समय पुराने कार्यों को पूरा करने, अधूरे मामलों को निपटाने और स्पष्ट निर्णय लेने के लिए अनुकूल है. हालांकि अत्यधिक आलोचनात्मक रवैया दूसरों को असहज कर सकता है.

यमघंट (09:20-10:03) और गुलिक काल (11:13-12:34) के दौरान किसी नई योजना की शुरुआत टालना बेहतर रहेगा. राहु काल (12:34-13:54) में दस्तावेज़, निवेश या कानूनी मामलों में सावधानी आवश्यक है. आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए धैर्य और प्रक्रिया पर भरोसा रखें. ब्रह्म योग शाम के समय मानसिक स्पष्टता और संतोष देगा.

Career. कार्यक्षमता बढ़ेगी, प्रशंसा मिलेगी.
Finance. खर्च नियंत्रित, बचत पर ध्यान.
Love. व्यवहारिक संवाद संबंध मजबूत करेगा.
Health. पेट या पाचन से जुड़ी समस्या.
Lucky Color. हरा
Lucky Number. 5

तुला राशिफल. 28 जनवरी 2026

तुला राशि के लिए आज का दिन संतुलन, समझौता और विवेक की मांग करता है. चंद्रमा वृषभ राशि में होने से भावनात्मक गहराई बढ़ेगी और आप रिश्तों में सुरक्षा की भावना तलाशेंगे. आज किसी भी फैसले में जल्दबाज़ी आपके स्वभाव के विपरीत नुकसानदेह हो सकती है.

सुबह कृतिका नक्षत्र 09:28 तक रहेगा, जो पुराने मतभेदों को स्पष्ट करने का अवसर देता है. लेकिन शब्दों में कठोरता आ गई तो संबंध बिगड़ सकते हैं. यमघंट (09:20-10:03) और गुलिक काल (11:13-12:34) में संवेदनशील बातचीत से बचें. 12:34 से 13:54 तक राहु काल रहेगा, इस समय भावनात्मक निर्णय या वित्तीय जोखिम से दूरी रखें.

आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए दिन को संतुलन और प्रतीक्षा के साथ बिताना ही बेहतर रहेगा. ब्रह्म योग शाम के समय रिश्तों में स्पष्टता और समझ बढ़ाएगा.

Career. साझेदारी और सहयोग से लाभ.
Finance. आय सामान्य, खर्च नियंत्रित रखें.
Love. भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा.
Health. कमर या किडनी से जुड़ी परेशानी.
Lucky Color. गुलाबी
Lucky Number. 6

वृश्चिक राशिफल. 28 जनवरी 2026

वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन धैर्य, आत्मनियंत्रण और रणनीति की परीक्षा लेने वाला है. चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित होने से संबंधों और साझेदारी के मुद्दे प्रमुख रहेंगे. आप भीतर से तीव्र भावनाएं महसूस करेंगे, लेकिन उन्हें प्रकट करने में संयम आवश्यक होगा.

सुबह कृतिका नक्षत्र 09:28 तक प्रभावी रहेगा. यह समय पुराने मुद्दों को जड़ से समाप्त करने का अवसर देता है, लेकिन टकराव की संभावना भी बढ़ाता है. यमघंट (09:20-10:03) और गुलिक काल (11:13-12:34) के दौरान बहस या टकराव से बचें.

12:34 से 13:54 तक राहु काल रहेगा, इस समय कोई भी गुप्त निर्णय या जोखिम उठाना नुकसानदेह हो सकता है. आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए धैर्य और मौन ही आपकी रणनीति होनी चाहिए. ब्रह्म योग शाम के समय मानसिक संतुलन लौटाएगा.

Career. रणनीति से काम लें, टकराव से बचें.
Finance. साझा धन या निवेश में सावधानी.
Love. शक और जिद से बचें.
Health. तनाव और हार्मोनल असंतुलन.
Lucky Color. मरून
Lucky Number. 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 28 Jan 2026 05:48 AM (IST)
