आज का राशिफल: 28 जनवरी को भूलकर भी न करें ये 'शुभ काम', मेष से कर्क वालों के लिए 12:34 से शुरू होगा सबसे बुरा समय!

आज का राशिफल: 28 जनवरी को भूलकर भी न करें ये 'शुभ काम', मेष से कर्क वालों के लिए 12:34 से शुरू होगा सबसे बुरा समय!

Aaj Ka Rashifal: 28 जनवरी 2026 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 28 Jan 2026 05:24 AM (IST)
Rashifal 28 January 2026: आज पंचांग अनुसार शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और बुधवार का संयोग लेकर आई है. चंद्रमा आज वृषभ राशि में स्थित है, जिससे दिन का स्वभाव स्थिरता, व्यवहारिक सोच और भौतिक सुरक्षा की भावना से जुड़ा रहेगा.

कृतिका नक्षत्र सुबह 09 बजकर 28 मिनट तक प्रभावी रहेगा, जो निर्णय लेने, पुराने विषयों को काटने और स्पष्ट रुख अपनाने की प्रवृत्ति देता है. इसके बाद दिन अपेक्षाकृत शांत लेकिन गंभीर ऊर्जा में प्रवेश करता है.

आज ब्रह्म योग रात 23 बजकर 54 मिनट तक बना रहेगा, जो दिन के उत्तरार्ध में मानसिक स्पष्टता और संतुलन देता है. हालांकि आज अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसी भी बड़े या निर्णायक कार्य में जल्दबाज़ी से बचना उचित रहेगा.

अशुभ समय की बात करें तो-

  • यमघंट: 09:20 से 10:03,
  • गुलिक काल: 11:13 से 12:34,
  • राहु काल: 12:34 से 13:54 तक रहेगा.

इन अवधियों में नई शुरुआत, निवेश, विवाद या बड़े निर्णय टालना बेहतर माना जाएगा. यह दिन सभी राशियों से यह अपेक्षा करता है कि भावनाओं से अधिक व्यवहारिक विवेक को प्राथमिकता दी जाए, जानें आज का राशिफल.

मेष राशिफल. 28 जनवरी 2026

मेष राशि के लिए आज का दिन संयम, वाणी और निर्णय क्षमता की वास्तविक परीक्षा लेने वाला है. चंद्रमा वृषभ राशि में स्थित होने के कारण आज आपका ध्यान धन, परिवार, संसाधन और व्यवहारिक सुरक्षा से जुड़े विषयों पर अधिक रहेगा. सामान्यतः आप तेजी से निर्णय लेने वाली राशि हैं, लेकिन आज परिस्थितियां आपसे धैर्य और ठहराव की मांग करेंगी.

सुबह के समय कृतिका नक्षत्र का प्रभाव 09:28 तक रहेगा. यह नक्षत्र स्वभाव से तीक्ष्ण है और चीजों को जड़ से काटने की प्रवृत्ति देता है. इस कारण आप किसी पुराने विषय, रिश्ते या निर्णय को लेकर अचानक स्पष्ट रुख अपना सकते हैं. यह स्पष्टता लाभदायक भी हो सकती है, लेकिन यदि शब्दों में कठोरता आ गई तो संबंधों में तनाव बढ़ सकता है.

यमघंट (09:20–10:03) और गुलिक काल (11:13–12:34) के दौरान किसी भी तरह की बहस, नई शुरुआत या संवेदनशील बातचीत से बचना बेहतर रहेगा. दोपहर 12:34 से 13:54 तक राहु काल रहेगा. इस समय धन से जुड़ा कोई भी निर्णय, उधार, निवेश या जोखिम उठाना नुकसानदेह हो सकता है.

आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए धैर्य रखना ही सबसे बड़ी रणनीति होगी. हालांकि ब्रह्म योग के प्रभाव से शाम के समय मानसिक संतुलन लौटेगा और आप स्थिति को अधिक परिपक्व दृष्टि से समझ पाएंगे.

Career. कार्यस्थल पर शब्दों और रवैये में संतुलन जरूरी है. रणनीति से आगे बढ़ें.
Finance. खर्च और लेन-देन में सावधानी रखें.
Love. कटु वाणी से संबंधों में दूरी आ सकती है.
Health. गले, सिर या तनाव से जुड़ी समस्या.
Lucky Color. लाल
Lucky Number. 9

वृषभ राशिफल. 28 जनवरी 2026

वृषभ राशि के लिए आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है, लेकिन साथ ही यह दिन आपको आत्मनियंत्रण की सीख भी देगा. चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित है, जिससे भावनात्मक और मानसिक प्रभाव गहरा रहेगा. लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे और आपकी उपस्थिति प्रभावशाली रहेगी.

सुबह कृतिका नक्षत्र का प्रभाव 09:28 तक रहेगा. यह समय निर्णय लेने, नेतृत्व दिखाने और लंबित मामलों को सुलझाने के लिए अनुकूल है. हालांकि कृतिका की ऊर्जा अहंकार और जिद भी बढ़ा सकती है, इसलिए विनम्रता बनाए रखना जरूरी होगा.

यमघंट (09:20–10:03) और गुलिक काल (11:13–12:34) के दौरान कोई नया कार्य शुरू न करें.
12:34 से 13:54 तक राहु काल रहेगा, इस समय निवेश, उधार या किसी के कहने पर जोखिम लेने से बचें.

आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए बड़े निर्णयों को टालना ही बेहतर रहेगा. ब्रह्म योग के कारण शाम के समय मन शांत रहेगा और आत्मविश्वास संतुलित रूप में सामने आएगा.

Career. नई जिम्मेदारी या पहचान मिल सकती है.
Finance. लाभ के संकेत हैं, लेकिन जोखिम से बचें.
Love. संबंधों में अपनापन और आकर्षण बढ़ेगा.
Health. सिर दर्द या थकान.
Lucky Color. सफेद
Lucky Number. 6

मिथुन राशिफल. 28 जनवरी 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन मानसिक बेचैनी और आत्मसंवाद का है. चंद्रमा द्वादश भाव में स्थित है, जिससे अनावश्यक सोच, चिंता और पुराने विषय उभर सकते हैं. आप भीतर-ही-भीतर बहुत कुछ सोचेंगे, लेकिन उसे व्यक्त करने में संकोच महसूस कर सकते हैं.

सुबह के समय कृतिका नक्षत्र आपको सच्चाई देखने की क्षमता देता है, लेकिन यह सच्चाई कभी-कभी मन को असहज भी कर सकती है. आज अकेले रहकर सोचने और चीजों को समझने से अधिक लाभ होगा.

यमघंट (09:20–10:03),
गुलिक काल (11:13–12:34)
और राहु काल (12:34–13:54) के दौरान कोई भी गोपनीय निर्णय, दस्तावेज़ या आर्थिक लेन-देन न करें.

आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसलिए धैर्य और प्रतीक्षा ही सही रास्ता है. ब्रह्म योग के प्रभाव से रात के समय मानसिक स्पष्टता मिलेगी.

Career. बैक-एंड काम और रिसर्च बेहतर रहेगी.
Finance. अचानक खर्च या नुकसान का संकेत.
Love. दूरी या गलतफहमी संभव.
Health. नींद की कमी और तनाव.
Lucky Color. हरा
Lucky Number. 5

कर्क राशिफल. 28 जनवरी 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन सामाजिक संपर्क, नेटवर्किंग और लाभ के अवसर लेकर आता है. चंद्रमा लाभ भाव में स्थित है, जिससे मित्रों, सहयोगियों और वरिष्ठों के माध्यम से फायदा संभव है.

सुबह 09:28 तक कृतिका नक्षत्र का प्रभाव आपको निर्णायक बनाएगा. यह समय योजनाओं को स्पष्ट करने और लक्ष्य तय करने के लिए अनुकूल है. हालांकि भावनाओं में बहकर किसी मित्र के कहने पर जोखिम लेना नुकसानदेह हो सकता है.

यमघंट (09:20–10:03) और
गुलिक काल (11:13–12:34) में नई शुरुआत से बचें.
12:34 से 13:54 तक राहु काल रहेगा, इस समय किसी भी तरह का आर्थिक जोखिम न लें.

आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, लेकिन ब्रह्म योग शाम के समय मानसिक संतुलन और सकारात्मक दृष्टि देगा.

Career. टीमवर्क और संपर्कों से सफलता.
Finance. आय बढ़ने के संकेत.
Love. मित्रों के माध्यम से नया रिश्ता संभव.
Health. थकान, लेकिन स्थिति नियंत्रण में.
Lucky Color. दूधिया सफेद.
Lucky Number. 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 28 Jan 2026 05:24 AM (IST)
