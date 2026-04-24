आज 25 अप्रैल 2026, शनिवार के दिन बैशाख शुक्लपक्ष की नवमी तिथि है. विभिन्न राशियों पर ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव के अनुसार आज का दिन कैसा रहेगा, यह ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया है.
Rashifal 25 April 2026: मेष से मीन तक राशिफल, शनि की अशुभ दृष्टि किस पर पड़ेगी, किसका होगा भला
Rashifal 25 April 2026: सीता नवमी और शनिवार का दिन मेष से मीन तक करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है जान लें.
Rashifal: आज 25 अप्रैल 2026 दिन शनिवार है.पंचांग के अनुसार बैशाख शुक्लपक्ष तिथि नवमी रात्रि 09 बजकर 47 मिनट तक रहेगा,उपरांत दशमी तिथि आरम्भ हो जाएगी. आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की पंचम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन मेष राशि वालों के लिए थोड़ा तेज़ रफ्तार और फैसलों से भरा रहने वाला है. मन में कई तरह के विचार एक साथ चल सकते हैं और किसी एक दिशा को चुनना जरूरी होगा. घर-परिवार में आपकी बातों का असर साफ दिखेगा. कामकाज में नई जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं. धैर्य रखना आज सबसे बड़ा सहारा रहेगा. छोटी-छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचना फायदेमंद रहेगा.
- पारिवारिक जीवन: घर में किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, लेकिन आप समझदारी से माहौल संभाल लेंगे. किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में अचानक दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप स्थिति को संभालने में सक्षम रहेंगे. व्यापार में नए संपर्क लाभ दे सकते हैं.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को फोकस बनाए रखने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में थोड़ी सी गलतफहमी संभव है, बातचीत से सब ठीक हो जाएगा.
- स्वास्थ्य: हल्की थकान या सिरदर्द परेशान कर सकता है. आराम जरूरी है.
- लकी अंक: 5
- लकी कलर: मैरून
- उपाय: हनुमान जी की पूजा करें
- आज क्या करें: जल्दबाजी में कोई फैसला न लें
वृषभ राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की चौथे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाला है, लेकिन जो भी कदम उठेंगे वो मजबूत और लंबे समय तक असर देने वाले होंगे. आप किसी भी काम में जल्दबाजी करने के बजाय पूरी तरह सोच-समझकर आगे बढ़ेंगे, जिससे गलतियों की संभावना काफी कम हो जाएगी. मन में थोड़ी सी अस्थिरता या कन्फ्यूजन रह सकता है, लेकिन दिन के दूसरे हिस्से तक स्थिति साफ होती जाएगी. किसी पुराने अनुभव से सीख लेकर आप आज सही दिशा में फैसला लेंगे.
- पारिवारिक जीवन: घर का माहौल शांत रहेगा, लेकिन किसी सदस्य की राय को लेकर हल्की बहस हो सकती है. आप अपनी समझदारी से माहौल को फिर से सामान्य कर देंगे.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में धीरे-धीरे प्रगति होगी और रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं. नौकरी में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन आप उसे अच्छे से संभाल लेंगे.
- करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी, लेकिन बीच-बीच में ध्यान भटक सकता है. परीक्षा या प्रोजेक्ट में मेहनत का पूरा फल मिलेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में स्थिरता रहेगी, लेकिन साथी से बातचीत में पारदर्शिता रखना जरूरी होगा. छोटी गलतफहमियां बड़ी न बनें इसका ध्यान रखें.
- स्वास्थ्य: शरीर में हल्की सुस्ती या थकान रह सकती है, इसलिए आराम और संतुलित भोजन जरूरी है.
- लकी अंक: 3
- लकी कलर: पर्ल व्हाइट
- उपाय: घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं
- आज क्या करें: किसी भी आर्थिक फैसले में जल्दबाजी न करें
मिथुन राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की तीसरे भाव में संचरण करेगे.आज मिथुन राशि वालों का दिन काफी तेज रफ्तार और विचारों से भरा रहेगा. आपके दिमाग में एक साथ कई आइडिया आएंगे, जिससे आप उत्साहित भी रहेंगे और थोड़ा कन्फ्यूज भी हो सकते हैं. बातचीत और कम्युनिकेशन आज आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी, जिससे कई अधूरे काम बन सकते हैं. किसी पुराने दोस्त या संपर्क से अचानक फायदा मिलने की संभावना है.
- पारिवारिक जीवन: घर में बातचीत का माहौल रहेगा, लेकिन छोटी-छोटी बातों को बड़ा न बनने दें. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक संतुलन मिलेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करने से पहले अच्छे से जांच लें. ऑफिस में आपकी सोच की सराहना होगी.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, लेकिन फोकस बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में रोमांच रहेगा, लेकिन गलतफहमी की संभावना भी है, इसलिए साफ बात करें.
- स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से थकान महसूस हो सकती है, स्क्रीन टाइम कम करें.
- लकी अंक: 6
- लकी कलर: ऑलिव ग्रीन
- उपाय: तुलसी में जल चढ़ाकर परिक्रमा करें और दीप जलाएं
- आज क्या करें: एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें
कर्क राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की दूसरे भाव में संचरण करेगे.आज कर्क राशि वालों के लिए दिन भावनाओं से थोड़ा भारी लेकिन अनुभव देने वाला रहेगा. आप हर बात को दिल से महसूस करेंगे, जिससे कभी-कभी मन थोड़ा कमजोर भी हो सकता है. लेकिन यही भावनात्मक गहराई आपको सही फैसले लेने में मदद करेगी. परिवार का साथ आपको मानसिक मजबूती देगा और आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे.
- पारिवारिक जीवन: घर में अपनापन बढ़ेगा और किसी पुराने मुद्दे का समाधान निकल सकता है. परिवार के साथ बातचीत आपको सुकून देगी.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में स्थिरता रहेगी, लेकिन परिणाम धीरे-धीरे मिलेंगे. धैर्य रखना जरूरी होगा.
- करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में सुधार होगा, लेकिन मन को बार-बार एकाग्र करना पड़ेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, साथी के साथ समझ मजबूत होगी.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हल्का रह सकता है, इसलिए खुद को शांत रखना जरूरी है.
- लकी अंक: 9
- लकी कलर: लाल
- उपाय: शिवजी की पूजा करें
- आज क्या करें: भावनाओं में आकर कोई बड़ा फैसला न लें
सिंह राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की पहले भाव में संचरण करेगे.आज सिंह राशि वालों के लिए दिन काफी प्रभावशाली और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें आपकी मौजूदगी साफ महसूस होगी और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे. आपकी लीडरशिप क्वालिटी आज उभरकर सामने आएगी, जिससे आप किसी टीम या स्थिति को आसानी से संभाल सकते हैं. हालांकि ध्यान रखना होगा कि आत्मविश्वास कहीं अहंकार में न बदल जाए, वरना रिश्तों में दूरी आ सकती है. दिन के बीच में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अचानक मिल सकती है, जो आपके करियर को नई दिशा दे सकती है.
- पारिवारिक जीवन: घर में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी राय को अहमियत देंगे. किसी छोटे मुद्दे पर आप ही समाधान निकालेंगे, जिससे परिवार में आपकी पकड़ मजबूत होगी.
- व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस या बिजनेस में आपकी परफॉर्मेंस को नोटिस किया जाएगा. नई जिम्मेदारी या बड़ा काम मिल सकता है, जिससे आगे ग्रोथ के मौके बनेंगे.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में फोकस बेहतर होगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में गर्मजोशी और आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन ego टकराव से बचना जरूरी है. साथी की भावनाओं को भी समझें.
- स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन ज्यादा तनाव लेने से सिर या आंखों में थकान हो सकती है.
- लकी अंक: 2
- लकी कलर: ऑरेंज
- उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें
- आज क्या करें: अपनी बात को मजबूती से रखें लेकिन दूसरों की बात भी सुनें
कन्या राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की द्वादश भाव में संचरण करेगे.आज कन्या राशि वालों के लिए दिन पूरी तरह से सोच-समझ, प्लानिंग और डिटेल्स पर काम करने का रहेगा. आप हर छोटी चीज को सही तरीके से सेट करने की कोशिश करेंगे और किसी भी गलती को तुरंत सुधारने का मन रहेगा. आपका एनालिटिकल माइंड आज बहुत एक्टिव रहेगा, जिससे आप जटिल समस्याओं का हल आसानी से निकाल लेंगे. लेकिन परफेक्शन की चाह कभी-कभी आपको मानसिक दबाव में भी डाल सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.
- पारिवारिक जीवन: घर में सामान्य लेकिन स्थिर माहौल रहेगा. किसी काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, जिसे आप अच्छे से निभाएंगे.
- व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपकी मेहनत और डिटेलिंग स्किल की तारीफ हो सकती है. पुराने रुके हुए काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन फोकस बढ़ाने वाला रहेगा, खासकर टेक्निकल और लॉजिकल विषयों में सुधार होगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में ईमानदारी और साफ बातचीत से मजबूती आएगी, लेकिन ज्यादा आलोचना से बचें.
- स्वास्थ्य: हल्की मानसिक थकान और नींद की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए रूटीन सही रखें.
- लकी अंक: 2
- लकी कलर: लेमन ग्रीन
- उपाय: गौशाला में हरा चारा दान करें
- आज क्या करें: हर चीज को परफेक्ट बनाने के चक्कर में खुद पर दबाव न डालें
तुला राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की एकादश भाव में संचरण करेगे.आज तुला राशि वालों के लिए दिन संतुलन और निर्णय क्षमता की परीक्षा जैसा रहेगा. आप कई चीजों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे और कुछ मामलों में उलझन भी महसूस कर सकते हैं. लेकिन धीरे-धीरे स्थिति साफ होती जाएगी और सही रास्ता समझ में आने लगेगा. आपकी डिप्लोमैटिक सोच आज आपको मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है.
- पारिवारिक जीवन: घर में शांति बनी रहेगी, लेकिन किसी पुरानी बात को लेकर हल्की चर्चा हो सकती है. आप स्थिति को संभाल लेंगे.
- व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी फैसले को जल्दबाजी में लेना नुकसान दे सकता है.
- करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में सुधार होगा और किसी नए विषय में रुचि बढ़ सकती है.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में संतुलन और समझ बढ़ेगी, लेकिन ओवरथिंकिंग से बचें.
- स्वास्थ्य: थकान और लो एनर्जी महसूस हो सकती है, आराम जरूरी है.
- लकी अंक: 8
- लकी कलर: रोज पिंक
- उपाय: मां दुर्गा की आरती करें
- आज क्या करें: किसी भी फैसले को टालने के बजाय सोच-समझकर तुरंत लें
वृश्चिक राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की दशम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए काफी गहराई से भरा और अंदरूनी बदलावों वाला रहेगा. आप चीजों को सतही तौर पर नहीं, बल्कि उसकी जड़ तक जाकर समझने की कोशिश करेंगे. किसी पुरानी स्थिति या रिश्ते को लेकर मन में चल रही उलझन आज साफ हो सकती है. आपकी इन्ट्यूशन पावर मजबूत रहेगी, जिससे आप बिना ज्यादा बोले ही कई बातों को समझ जाएंगे. लेकिन ध्यान रखें कि शक और जरूरत से ज्यादा सोच आपको मानसिक रूप से थका सकता है. दिन के बीच में कोई ऐसा संकेत मिल सकता है जो आपके आगे के फैसलों को बदल सकता है.
- पारिवारिक जीवन: घर में भावनात्मक माहौल रहेगा और किसी सदस्य के साथ गंभीर बातचीत हो सकती है. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं. नई जिम्मेदारी शुरू में चुनौती लगेगी लेकिन आगे फायदा देगी.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को फोकस बढ़ाने की जरूरत है, मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे मिलेगा लेकिन मजबूत रहेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में गहराई बढ़ेगी, लेकिन गलतफहमी और शक से दूरी रखना जरूरी है.
- स्वास्थ्य: एनर्जी कभी ज्यादा तो कभी कम रह सकती है, मानसिक तनाव से बचें.
- लकी अंक: 6
- लकी कलर: पीला
- उपाय: ओम नम: शिवाय का जाप करें
- आज क्या करें: बिना पुष्टि किसी बात पर प्रतिक्रिया न दें
धनु राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की नवम भाव में संचरण करेगे.आज धनु राशि वालों के लिए दिन काफी उत्साह, उम्मीद और आगे बढ़ने की चाह से भरा रहेगा. आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे, जो आपको किसी अधूरे काम को पूरा करने या नए काम की शुरुआत करने के लिए प्रेरित करेगी. दिमाग में कई योजनाएं चल सकती हैं और आप भविष्य को लेकर थोड़ा ज्यादा ही सोचने लगेंगे. लेकिन ध्यान रखें कि हर विचार को तुरंत लागू करना जरूरी नहीं होता, सही समय का इंतजार करना भी जरूरी है. किसी पुराने अटके हुए काम में अचानक हलचल दिख सकती है, जिससे मन खुश होगा.
- पारिवारिक जीवन: घर में सकारात्मक माहौल रहेगा और किसी शुभ सूचना की संभावना बन सकती है. परिवार के साथ बातचीत से मन हल्का होगा.
- व्यापार तथा नौकरी: नए अवसर सामने आ सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलेंगे. काम में प्रगति धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रहेगी.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा, नई चीजें सीखने और समझने की क्षमता बढ़ेगी.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में खुशी और अपनापन बढ़ेगा, साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा.
- स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक ऊर्जा अच्छी रहेगी, मन उत्साहित रहेगा.
- लकी अंक: 8
- लकी कलर: गोल्डन
- उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें
- आज क्या करें: हर मौके को तुरंत पकड़ने की बजाय सही समय पर कदम उठाएं
मकर राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की आठवें भाव में संचरण करेगे.आज मकर राशि वालों के लिए दिन पूरी तरह मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारियों से जुड़ा रहेगा. आप अपने काम को लेकर काफी गंभीर रहेंगे और हर चीज को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे. दिन में काम का दबाव थोड़ा ज्यादा महसूस हो सकता है, लेकिन आपकी स्थिर सोच और धैर्य आपको संभाल लेगा. किसी पुराने रुके हुए काम में प्रगति दिख सकती है, जिससे राहत महसूस होगी.
- पारिवारिक जीवन: परिवार से सहयोग मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है. घर में आपका रोल अहम रहेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: काम का दबाव रहेगा, लेकिन मेहनत का फल धीरे-धीरे सकारात्मक रूप में मिलेगा. ऑफिस में आपकी गंभीरता की सराहना होगी.
- करियर तथा शिक्षा: धीमी लेकिन मजबूत प्रगति होगी, स्टूडेंट्स के लिए मेहनत का समय है लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में स्थिरता रहेगी, लेकिन समय और भावनात्मक जुड़ाव देना जरूरी होगा.
- स्वास्थ्य: थकान, तनाव या शरीर में जकड़न महसूस हो सकती है, आराम जरूरी है.
- लकी अंक: 7
- लकी कलर: फिरोजी
- उपाय: गरीब को कंबल दान करें
- आज क्या करें: हर काम को अनुशासन और योजना के साथ करें
कुंभ राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की सातवें भाव में संचरण करेगे.आज कुंभ राशि वालों के लिए दिन बिल्कुल नए विचारों, अलग सोच और क्रिएटिव एनर्जी से भरा रहेगा. आपके दिमाग में कई ऐसे आइडिया आएंगे जो सामान्य से हटकर होंगे और आगे चलकर आपकी पहचान बनाने में मदद कर सकते हैं. आप किसी पुराने काम को नए तरीके से करने की सोच सकते हैं, जिससे उसका रिजल्ट भी बेहतर हो सकता है. दिन के दौरान कभी-कभी मन थोड़ा बिखरा हुआ महसूस होगा क्योंकि विचार तेजी से बदलेंगे, लेकिन यही आपकी ताकत भी है. किसी दोस्त या नेटवर्क से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण मौका अचानक मिल सकता है.
- पारिवारिक जीवन: घर में माहौल हल्का और सहयोगी रहेगा. किसी छोटी बात पर बातचीत होगी लेकिन जल्द ही सब सामान्य हो जाएगा.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में नए आइडिया से फायदा मिलेगा और आपकी क्रिएटिव सोच की सराहना होगी.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन इनोवेटिव सोच बढ़ाने वाला रहेगा, नई चीजें सीखने में रुचि बढ़ेगी.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में ताजगी आएगी और साथी के साथ बातचीत बेहतर होगी.
- स्वास्थ्य: मानसिक थकान हो सकती है, इसलिए आराम और डिजिटल ब्रेक जरूरी है.
- लकी अंक: 3
- लकी कलर: पिच
- उपाय: किसी जरूरतमंद को स्टेशनरी या भोजन दान करें
- आज क्या करें: अपने आइडिया को सिर्फ सोच तक सीमित न रखें, उन्हें लागू करने की कोशिश करें
मीन राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की छठे भाव में संचरण करेगे.आज मीन राशि वालों के लिए दिन काफी भावनात्मक, शांत और अंदरूनी समझ बढ़ाने वाला रहेगा. आप अपने मन की गहराइयों में जाकर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और कई पुरानी बातों का विश्लेषण करेंगे.
आपकी कल्पनाशक्ति बहुत मजबूत रहेगी, जिससे आप चीजों को सामान्य नजरिए से अलग तरीके से देख पाएंगे. दिन के बीच में कभी-कभी भावनाएं हावी हो सकती हैं, लेकिन यही भावनाएं आपको सही दिशा भी दिखाएंगी. किसी पुराने अनुभव से जुड़ी कोई बात अचानक सामने आ सकती है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी.
- पारिवारिक जीवन: घर में शांति और अपनापन बना रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा और रिश्ते और मजबूत होंगे.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर प्रगति होगी. जल्दबाजी करने से बचना जरूरी है, वरना छोटी गलती बड़ा असर डाल सकती है.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन क्रिएटिव और कल्पनाशक्ति बढ़ाने वाला रहेगा. आर्ट, डिजाइन या लिखाई से जुड़े लोगों को फायदा मिल सकता है.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में गहराई, भावनात्मक जुड़ाव और भरोसा बढ़ेगा. साथी के साथ समझ पहले से बेहतर होगी.
- स्वास्थ्य: मानसिक शांति पर ध्यान देना जरूरी है, वरना ओवरथिंकिंग थकान और बेचैनी बढ़ा सकती है.
- लकी अंक: 2
- लकी कलर: लैवेंडर
- उपाय: मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं
- आज क्या करें: खुद को शांत रखें और अनावश्यक सोच से दूरी बनाए रखें.
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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
आज 25 अप्रैल 2026 का राशिफल क्या है?
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन फैसलों से भरा रहेगा. मन में कई विचार चल सकते हैं, किसी एक को चुनना जरूरी होगा. कामकाज में नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, धैर्य रखना फायदेमंद होगा.
वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन धीरे-धीरे आगे बढ़ने वाला है. जल्दबाजी से बचें और सोच-समझकर कदम उठाएं, जिससे गलतियों की संभावना कम होगी.
मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
मिथुन राशि वालों का दिन तेज रफ्तार और विचारों से भरा रहेगा. बातचीत और कम्युनिकेशन आज आपकी ताकत रहेगी, जिससे अधूरे काम बन सकते हैं. पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है.
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन भावनाओं से थोड़ा भारी लेकिन अनुभव देने वाला रहेगा. परिवार का साथ मानसिक मजबूती देगा और आप सुरक्षित महसूस करेंगे.
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