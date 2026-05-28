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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAries June Horoscope 2026: मेष जून मासिक राशिफल, चुनौती और अवसरों से भरा होगा ये महीना

Aries June Horoscope 2026: मेष जून मासिक राशिफल, चुनौती और अवसरों से भरा होगा ये महीना

June Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह की भविष्यवाणी (Prediction) की जाती है. जानिए जून 2026 का महीना मेष राशि (Mesh Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 28 May 2026 01:10 PM (IST)
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Mesh June horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,जून (June 2026) का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Mesh Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जून का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

महीने की शुरुआत में बढ़ सकती हैं चुनौतियां

मेष राशि के जातकों के लिए जून का महीना मिलाजुला साबित होने वाला है. इस पूरे माह आपके साथ कभी खुशी-कभी गम की स्थिति बनी रहेगी. हालांकि महीने का पूर्वार्ध थोड़ा ज्यादा चुनौतियों वाला साबित होगा. इस दौरान आपको धैर्य और विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपनी हर छोटी-बड़ी समस्याओं से सुलझाना होगा.

सेहत और संबंधों पर देना होगा ध्यान

जून महीने की शुरुआत में आपको अपनी सेहत और संबंध दोनों पर खूब ध्यान देना होगा अन्यथा आपको मानसिक और शरीरीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इस दौरान आपको अपनी परिवार में मांगलिक कार्यों अथवा पर्यटन आदि पर जेब से अधिक धन राशि खर्च करनी पड़ सकती है, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है. घर के रख-रखाव अथवा किसी सुख-सुविधा से जुड़े सामान पर भी धन खर्च हो सकता है.

परिवार और संतान

इस दौरान संतान से जुड़ी कोई समस्या आपकी परेशानी का कारण बन सकती है. महीने के पूर्वार्ध में आपको सेहत संबंध दिक्कतें हो सकती हैं लेकिन उत्तरार्ध तक आपको उससे राहत मिल जाने की पूरी संभावना है.

करियर और कारोबार

माह के मध्य से एक बार आपको एक बार फिर जीवन की गाड़ी पटरी पर लौटती हुई नजर आएगी. इस दौरान आपको करियर-कारोबार में मनचाही सफलता मिलेगी. इस संबंध में की गई यात्रा अथवा प्रयास सार्थक साबित होंगे. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी. व्यापारियों के लिए भी यह समय लाभकारी सिद्ध हो सकता है और रुका हुआ धन मिलने की संभावना बनेगी.

प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन

इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ हंसी-खुशी समय बिताने के खूब अवसर प्राप्त होंगे. प्रेम संबंध के लिए भी यह समय अनुकूल रहने वाला है लेकिन माह के आखिरी सप्ताह में आपको इस दिशा में बहुत सोच-समझकर कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

छात्रों और स्वास्थ्य के लिए सलाह

छात्रों को मनचाही सफलता कठिन परिश्रम के बाद ही प्राप्त होगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से खानपान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और अनावश्यक तनाव से बचें. महीने के अंत तक परिस्थितियां आपके पक्ष में होती हुई नजर आएंगी और लंबे समय से अटके कार्य पूरे होने लगेंगे.

उपाय

प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा मंगलवार के दिन बजरंगबली को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 28 May 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Mesh Rashi Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026 June Rashifal 2026
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