Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 21 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 21 दिसंबर 2025

आज का दिन आत्म-मूल्यांकन और दिशा तय करने का है. 21 दिसंबर, रविवार को द्वितीया तिथि और आपकी ही राशि में स्थित चंद्रमा आपको केंद्र में रखता है. मन आज अपने ही सवालों, फैसलों और भविष्य की तस्वीर पर टिकेगा. हाल के दिनों में जो बातें अधूरी या भ्रमित थीं, आज उन पर साफ-साफ सोचने की स्थिति बनेगी.

दिनभर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, इसलिए आत्मविश्वास रहेगा, लेकिन साथ ही यह भी महसूस होगा कि हर चीज को साबित करने की जरूरत नहीं है. आप भीतर से यह समझने लगेंगे कि कहां आपको रुकना है और कहां आगे बढ़ना है. राहु काल (16:11-17:29) में किसी भी तरह की जल्दबाजी या भावनात्मक प्रतिक्रिया नुकसान दे सकती है. अभिजीत मुहूर्त (11:36-12:18) में योजना बनाना, आवेदन या मार्गदर्शन से जुड़ा काम ठीक रहेगा.

Career: काम को लेकर आज आपका नजरिया बदला हुआ रहेगा. आप यह समझ पाएंगे कि किस दिशा में मेहनत सार्थक है और कहां केवल ऊर्जा खर्च हो रही है. सीनियर या किसी अनुभवी व्यक्ति से हुई बातचीत सोच को स्पष्ट कर सकती है. नौकरी बदलने या बड़ा निर्णय लेने की स्थिति अभी नहीं है, लेकिन आने वाले समय की रणनीति बनाने के लिए दिन उपयोगी है.

Finance: पैसे को लेकर आज ज्यादा जागरूकता रहेगी. आमदनी और खर्च दोनों पर नजर जाएगी. किसी पुराने फैसले या निवेश को लेकर दोबारा सोच हो सकती है. आज सुधार की दिशा तय करें, तुरंत कदम न उठाएं.

Love: रिश्ते में आप अपनी जरूरतों को समझने की कोशिश करेंगे. यदि हाल में किसी तरह की अनदेखी या दूरी महसूस हुई है, तो आज उस पर बात करने का मन बनेगा. संवाद शांत और साफ रखना जरूरी है.

Health: ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन मानसिक थकान महसूस हो सकती है. अकेले समय की जरूरत पड़ेगी.

उपाय: पीले वस्त्र पहनें और किसी गुरु या मार्गदर्शक की बात ध्यान से सुनें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 21 दिसंबर 2025

आज का दिन भीतर चल रही प्रक्रियाओं को समझने का है. 21 दिसंबर, रविवार को द्वितीया तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेगा, इसलिए बाहरी गतिविधियों से ज्यादा असर आंतरिक स्थिति का रहेगा. आप लोगों के बीच रहकर भी खुद को थोड़ा अलग महसूस कर सकते हैं.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कारण मन बेचैन रह सकता है और बिना कारण थकान महसूस हो सकती है. आज हर बात का तुरंत हल खोजने की कोशिश न करें. राहु काल (16:11-17:29) में कोई बड़ा फैसला या वादा टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त में फाइल, योजना या लंबित काम निपटाना ठीक रहेगा.

Career: काम में स्पष्टता की कमी महसूस हो सकती है. कुछ बातें पर्दे के पीछे चल रही होंगी, जिनका असर आप महसूस करेंगे लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे. आज प्रतिक्रिया देने से ज्यादा निरीक्षण जरूरी है. कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें.

Finance: अनावश्यक खर्च या छुपा हुआ खर्च सामने आ सकता है. आज बजट को लेकर सतर्क रहना जरूरी है. उधार या कर्ज से जुड़ी बातचीत टालें.

Love: रिश्ते में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. यह दूरी वास्तविक से ज्यादा मानसिक है. आज खुद को समय देना जरूरी है.

Health: थकान, नींद की कमी या सिरदर्द जैसी समस्या हो सकती है. आराम प्राथमिकता होनी चाहिए.

उपाय: शांत बैठकर मन को स्थिर करें और अनावश्यक चिंता से दूरी रखें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 8

कुंभ राशिफल (Aquarius), 21 दिसंबर 2025

आज का दिन योजनाओं और भविष्य की दिशा पर केंद्रित रहेगा. 21 दिसंबर, रविवार को द्वितीया तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में रहेगा, इसलिए लक्ष्य, नेटवर्क और उम्मीदों से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे. आप यह समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हासिल करना है और किसके साथ मिलकर चलना है.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कारण उम्मीदें ज्यादा रह सकती हैं. यदि परिणाम तुरंत न मिले, तो निराशा हो सकती है. राहु काल (16:11-17:29) में किसी बड़े वादे या आश्वासन से बचें. अभिजीत मुहूर्त में मीटिंग, योजना या भविष्य से जुड़ी चर्चा लाभ दे सकती है.

Career: काम में सहयोग और नेटवर्किंग अहम भूमिका निभाएगी. कोई दोस्त, सहयोगी या संपर्क उपयोगी साबित हो सकता है. हालांकि आज किसी के भरोसे बड़ा फैसला न लें.

Finance: आमदनी से जुड़ी योजना या उम्मीद बनेगी. आज लाभ की संभावना सोच के स्तर पर ज्यादा है, तुरंत नहीं. खर्च पर नियंत्रण रखें.

Love: रिश्ते में दोस्ती और समझ का भाव रहेगा. अपेक्षाएं ज्यादा न रखें.

Health: मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे, लेकिन आराम की कमी महसूस हो सकती है.

उपाय: लक्ष्य लिखें और उन्हें क्रम में रखें.

Lucky Color: आसमानी

Lucky Number: 4

मीन राशिफल (Pisces), 21 दिसंबर 2025

आज का दिन जिम्मेदारी और छवि से जुड़ा है. 21 दिसंबर, रविवार को द्वितीया तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में रहेगा, इसलिए काम, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियां सामने रहेंगी. आप पर अपेक्षाएं रहेंगी और उनसे बचना मुश्किल होगा.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कारण काम का दबाव ज्यादा महसूस हो सकता है. आप चाहेंगे कि चीजें जल्दी ठीक हों, लेकिन परिस्थितियां धैर्य की मांग करेंगी. राहु काल (16:11-17:29) में किसी विवाद या टकराव से बचें. अभिजीत मुहूर्त में महत्वपूर्ण काम निपटाना फायदेमंद रहेगा.

Career: काम में जिम्मेदारी बढ़ेगी. आज आप पर भरोसा किया जाएगा, लेकिन साथ ही दबाव भी रहेगा. धैर्य और अनुशासन से काम लेना जरूरी है.

Finance: कमाई स्थिर रहेगी, लेकिन खर्च का दबाव महसूस हो सकता है. आज संतुलन जरूरी है.

Love: काम की व्यस्तता के कारण रिश्ते के लिए समय कम मिलेगा. शाम को बातचीत से स्थिति बेहतर हो सकती है.

Health: थकान और तनाव महसूस हो सकता है. शरीर को आराम देना जरूरी है.

उपाय: जल में दूध मिलाकर चंद्रमा का स्मरण करें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.