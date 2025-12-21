हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHoroscope 21 दिसंबर 2025: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए खास, जानें आज का राशिफल

Horoscope 21 दिसंबर 2025: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए खास, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 21 दिसंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 21 Dec 2025 06:41 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 21 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 21 दिसंबर 2025

आज का दिन आत्म-मूल्यांकन और दिशा तय करने का है. 21 दिसंबर, रविवार को द्वितीया तिथि और आपकी ही राशि में स्थित चंद्रमा आपको केंद्र में रखता है. मन आज अपने ही सवालों, फैसलों और भविष्य की तस्वीर पर टिकेगा. हाल के दिनों में जो बातें अधूरी या भ्रमित थीं, आज उन पर साफ-साफ सोचने की स्थिति बनेगी.

दिनभर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, इसलिए आत्मविश्वास रहेगा, लेकिन साथ ही यह भी महसूस होगा कि हर चीज को साबित करने की जरूरत नहीं है. आप भीतर से यह समझने लगेंगे कि कहां आपको रुकना है और कहां आगे बढ़ना है. राहु काल (16:11-17:29) में किसी भी तरह की जल्दबाजी या भावनात्मक प्रतिक्रिया नुकसान दे सकती है. अभिजीत मुहूर्त (11:36-12:18) में योजना बनाना, आवेदन या मार्गदर्शन से जुड़ा काम ठीक रहेगा.

Career: काम को लेकर आज आपका नजरिया बदला हुआ रहेगा. आप यह समझ पाएंगे कि किस दिशा में मेहनत सार्थक है और कहां केवल ऊर्जा खर्च हो रही है. सीनियर या किसी अनुभवी व्यक्ति से हुई बातचीत सोच को स्पष्ट कर सकती है. नौकरी बदलने या बड़ा निर्णय लेने की स्थिति अभी नहीं है, लेकिन आने वाले समय की रणनीति बनाने के लिए दिन उपयोगी है.

Finance: पैसे को लेकर आज ज्यादा जागरूकता रहेगी. आमदनी और खर्च दोनों पर नजर जाएगी. किसी पुराने फैसले या निवेश को लेकर दोबारा सोच हो सकती है. आज सुधार की दिशा तय करें, तुरंत कदम न उठाएं.

Love: रिश्ते में आप अपनी जरूरतों को समझने की कोशिश करेंगे. यदि हाल में किसी तरह की अनदेखी या दूरी महसूस हुई है, तो आज उस पर बात करने का मन बनेगा. संवाद शांत और साफ रखना जरूरी है.

Health: ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन मानसिक थकान महसूस हो सकती है. अकेले समय की जरूरत पड़ेगी.

उपाय: पीले वस्त्र पहनें और किसी गुरु या मार्गदर्शक की बात ध्यान से सुनें.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 21 दिसंबर 2025

आज का दिन भीतर चल रही प्रक्रियाओं को समझने का है. 21 दिसंबर, रविवार को द्वितीया तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेगा, इसलिए बाहरी गतिविधियों से ज्यादा असर आंतरिक स्थिति का रहेगा. आप लोगों के बीच रहकर भी खुद को थोड़ा अलग महसूस कर सकते हैं.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कारण मन बेचैन रह सकता है और बिना कारण थकान महसूस हो सकती है. आज हर बात का तुरंत हल खोजने की कोशिश न करें. राहु काल (16:11-17:29) में कोई बड़ा फैसला या वादा टालना बेहतर रहेगा. अभिजीत मुहूर्त में फाइल, योजना या लंबित काम निपटाना ठीक रहेगा.

Career: काम में स्पष्टता की कमी महसूस हो सकती है. कुछ बातें पर्दे के पीछे चल रही होंगी, जिनका असर आप महसूस करेंगे लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे. आज प्रतिक्रिया देने से ज्यादा निरीक्षण जरूरी है. कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें.

Finance: अनावश्यक खर्च या छुपा हुआ खर्च सामने आ सकता है. आज बजट को लेकर सतर्क रहना जरूरी है. उधार या कर्ज से जुड़ी बातचीत टालें.

Love: रिश्ते में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. यह दूरी वास्तविक से ज्यादा मानसिक है. आज खुद को समय देना जरूरी है.

Health: थकान, नींद की कमी या सिरदर्द जैसी समस्या हो सकती है. आराम प्राथमिकता होनी चाहिए.

उपाय: शांत बैठकर मन को स्थिर करें और अनावश्यक चिंता से दूरी रखें.
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 8

कुंभ राशिफल (Aquarius), 21 दिसंबर 2025

आज का दिन योजनाओं और भविष्य की दिशा पर केंद्रित रहेगा. 21 दिसंबर, रविवार को द्वितीया तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से एकादश भाव में रहेगा, इसलिए लक्ष्य, नेटवर्क और उम्मीदों से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे. आप यह समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या हासिल करना है और किसके साथ मिलकर चलना है.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कारण उम्मीदें ज्यादा रह सकती हैं. यदि परिणाम तुरंत न मिले, तो निराशा हो सकती है. राहु काल (16:11-17:29) में किसी बड़े वादे या आश्वासन से बचें. अभिजीत मुहूर्त में मीटिंग, योजना या भविष्य से जुड़ी चर्चा लाभ दे सकती है.

Career: काम में सहयोग और नेटवर्किंग अहम भूमिका निभाएगी. कोई दोस्त, सहयोगी या संपर्क उपयोगी साबित हो सकता है. हालांकि आज किसी के भरोसे बड़ा फैसला न लें.

Finance: आमदनी से जुड़ी योजना या उम्मीद बनेगी. आज लाभ की संभावना सोच के स्तर पर ज्यादा है, तुरंत नहीं. खर्च पर नियंत्रण रखें.

Love: रिश्ते में दोस्ती और समझ का भाव रहेगा. अपेक्षाएं ज्यादा न रखें.

Health: मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे, लेकिन आराम की कमी महसूस हो सकती है.

उपाय: लक्ष्य लिखें और उन्हें क्रम में रखें.
Lucky Color: आसमानी
Lucky Number: 4

मीन राशिफल (Pisces), 21 दिसंबर 2025

आज का दिन जिम्मेदारी और छवि से जुड़ा है. 21 दिसंबर, रविवार को द्वितीया तिथि और धनु राशि में स्थित चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में रहेगा, इसलिए काम, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियां सामने रहेंगी. आप पर अपेक्षाएं रहेंगी और उनसे बचना मुश्किल होगा.

पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के कारण काम का दबाव ज्यादा महसूस हो सकता है. आप चाहेंगे कि चीजें जल्दी ठीक हों, लेकिन परिस्थितियां धैर्य की मांग करेंगी. राहु काल (16:11-17:29) में किसी विवाद या टकराव से बचें. अभिजीत मुहूर्त में महत्वपूर्ण काम निपटाना फायदेमंद रहेगा.

Career: काम में जिम्मेदारी बढ़ेगी. आज आप पर भरोसा किया जाएगा, लेकिन साथ ही दबाव भी रहेगा. धैर्य और अनुशासन से काम लेना जरूरी है.

Finance: कमाई स्थिर रहेगी, लेकिन खर्च का दबाव महसूस हो सकता है. आज संतुलन जरूरी है.

Love: काम की व्यस्तता के कारण रिश्ते के लिए समय कम मिलेगा. शाम को बातचीत से स्थिति बेहतर हो सकती है.

Health: थकान और तनाव महसूस हो सकता है. शरीर को आराम देना जरूरी है.

उपाय: जल में दूध मिलाकर चंद्रमा का स्मरण करें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 21 Dec 2025 06:41 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashi Kumbh Rashi Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

गुजरात
अहमदाबाद: महिला को थप्पड़ मारने पर पुलिसकर्मी सस्पेंड, वायरल वीडियो से मचा बवाल
अहमदाबाद: महिला को थप्पड़ मारने पर पुलिसकर्मी सस्पेंड, वायरल वीडियो से मचा बवाल
इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
बॉलीवुड
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
Advertisement

वीडियोज

'साइको किलर' मम्मी का ब्रेन टेस्ट !
रात में मिलने आई प्रेमिका की हत्या कर दी....4 बहनें गिरफ्तार..आरोपी मां-बाप फरार
शिवराज चौहान का एबीपी न्यूज पर सुपर धमाकेदार इंटरव्यू
कट्टरपंथ का भेष.. बांग्लादेश
750 बोरी मिलावटी भुना चना बरामद, स्वास्थ्य के लिए खतरा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
गुजरात
अहमदाबाद: महिला को थप्पड़ मारने पर पुलिसकर्मी सस्पेंड, वायरल वीडियो से मचा बवाल
अहमदाबाद: महिला को थप्पड़ मारने पर पुलिसकर्मी सस्पेंड, वायरल वीडियो से मचा बवाल
इंडिया
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
ISRO ने गगनयान मिशन की ओर बढ़ाया एक और सफल कदम, ड्रोग पैराशूट का किया सफल परीक्षण
बॉलीवुड
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
88 साल पहले रिलीज हुई थी पहली एनिमेशन फिल्म, 'मूर्खता' वाले कदम ने बदला इतिहास!
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ट्रेंडिंग
डेंगू का डर इतना कि मच्छर पकड़कर नगर निगम ऑफिस पहुंच गया युवक, अफसर भी रह गए हैरान- यूजर्स ने लिए मजे
डेंगू का डर इतना कि मच्छर पकड़कर नगर निगम ऑफिस पहुंच गया युवक, अफसर भी रह गए हैरान- यूजर्स ने लिए मजे
फूड
बिना तंदूर घर पर बनानी है नान या लिट्टी, इस हैक से अपने कुकर को ही बना लीजिए ओवन
बिना तंदूर घर पर बनानी है नान या लिट्टी, इस हैक से अपने कुकर को ही बना लीजिए ओवन
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget