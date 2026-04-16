Rashifal: आज 17 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार है.पंचांग के अनुसार बैशाख कृष्णपक्ष की तिथि अमावस्या संध्या 05 बजकर 13 मिनट तक रहेगा,उपरांत प्रतिपदा तिथि आरम्भ हो जाएगी. आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

आज चंद्रमा आपकी राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे.आज आपका दिन थोड़ी भागदौड़ वाला रह सकता है, लेकिन इसी भागदौड़ में आपको कुछ अच्छे मौके भी मिलेंगे. मन में कई विचार एक साथ चलेंगे, जिससे थोड़ी उलझन भी हो सकती है. धैर्य रखेंगे तो हालात आपके पक्ष में जाते दिखेंगे. किसी पुराने काम को पूरा करने का मौका मिलेगा. घर-परिवार में आपकी बात सुनी जाएगी. आज अपने फैसलों पर भरोसा रखना जरूरी है.

पारिवारिक जीवन: घर में माहौल ठीक रहेगा, लेकिन किसी छोटी बात को लेकर बहस हो सकती है. बेहतर होगा कि आप शांत रहकर बात करें. बुजुर्गों की सलाह आज आपके काम आ सकती है.

घर में माहौल ठीक रहेगा, लेकिन किसी छोटी बात को लेकर बहस हो सकती है. बेहतर होगा कि आप शांत रहकर बात करें. बुजुर्गों की सलाह आज आपके काम आ सकती है. व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. बिजनेस में छोटे-छोटे फायदे मिलेंगे जो आगे चलकर बड़ा लाभ देंगे. जल्दबाजी से बचें.

कामकाज में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. बिजनेस में छोटे-छोटे फायदे मिलेंगे जो आगे चलकर बड़ा लाभ देंगे. जल्दबाजी से बचें. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को फोकस बनाए रखना होगा, तभी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. करियर में कोई नई दिशा मिल सकती है, जो भविष्य के लिए फायदेमंद होगी.

स्टूडेंट्स को फोकस बनाए रखना होगा, तभी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. करियर में कोई नई दिशा मिल सकती है, जो भविष्य के लिए फायदेमंद होगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: लव लाइफ में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है. पार्टनर से खुलकर बात करना बेहतर रहेगा. शादीशुदा लोग एक-दूसरे को समय दें.

लव लाइफ में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है. पार्टनर से खुलकर बात करना बेहतर रहेगा. शादीशुदा लोग एक-दूसरे को समय दें. स्वास्थ्य: थकान और सिरदर्द महसूस हो सकता है. आराम और सही खान-पान जरूरी है.

थकान और सिरदर्द महसूस हो सकता है. आराम और सही खान-पान जरूरी है. लकी अंक: 3

3 लकी कलर: पीला

पीला उपाय: गुड़ और चने का दान करें

गुड़ और चने का दान करें आज क्या करें: हर काम सोच-समझकर और शांत मन से करें

वृषभ राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे.आज आपका दिन काफी स्थिर और संतुलित नजर आ रहा है. आप जो भी काम करेंगे, उसमें धीरे-धीरे सफलता मिलेगी. मन शांत रहेगा और फैसले लेने में आसानी होगी. आर्थिक मामलों में भी सुधार के संकेत हैं. आज किसी पुराने दोस्त से बातचीत हो सकती है, जिससे मन खुश रहेगा.

पारिवारिक जीवन: परिवार में सहयोग का माहौल रहेगा. किसी शुभ काम की चर्चा हो सकती है. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.

परिवार में सहयोग का माहौल रहेगा. किसी शुभ काम की चर्चा हो सकती है. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है. बिजनेस में पुराने क्लाइंट से फायदा मिलेगा. नए निवेश से बचना बेहतर रहेगा.

ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है. बिजनेस में पुराने क्लाइंट से फायदा मिलेगा. नए निवेश से बचना बेहतर रहेगा. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, पढ़ाई में मन लगेगा. करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं.

स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, पढ़ाई में मन लगेगा. करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा. आपसी समझ मजबूत होगी. रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा.

पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा. आपसी समझ मजबूत होगी. रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा. स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन भारी खाना खाने से बचें. हल्का भोजन फायदेमंद रहेगा.

सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन भारी खाना खाने से बचें. हल्का भोजन फायदेमंद रहेगा. लकी अंक: 6

6 लकी कलर: क्रीम

क्रीम उपाय: सफेद वस्त्र पहनकर शुक्र मंत्र का जाप करें

सफेद वस्त्र पहनकर शुक्र मंत्र का जाप करें आज क्या करें: अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखें

मिथुन राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए थोड़ा व्यस्त लेकिन फायदेमंद रहने वाला है. कई काम एक साथ आ सकते हैं, जिससे आप थोड़ा दबाव महसूस करेंगे. लेकिन आपकी समझदारी आपको सही रास्ता दिखाएगी. आज नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जो आगे काम आ सकते हैं.

पारिवारिक जीवन: घर में थोड़ी हलचल रहेगी, लेकिन माहौल खुशहाल रहेगा. भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा.

घर में थोड़ी हलचल रहेगी, लेकिन माहौल खुशहाल रहेगा. भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा. व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में नए प्रोजेक्ट पर काम मिल सकता है. बिजनेस में नई डील फाइनल हो सकती है. मेहनत का फल जरूर मिलेगा.

ऑफिस में नए प्रोजेक्ट पर काम मिल सकता है. बिजनेस में नई डील फाइनल हो सकती है. मेहनत का फल जरूर मिलेगा. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, खासकर जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. करियर में नई शुरुआत हो सकती है.

स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, खासकर जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. करियर में नई शुरुआत हो सकती है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे. शादीशुदा जीवन में खुशियां रहेंगी.

लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे. शादीशुदा जीवन में खुशियां रहेंगी. स्वास्थ्य: थोड़ी बेचैनी या तनाव हो सकता है. मेडिटेशन करने से फायदा मिलेगा.

थोड़ी बेचैनी या तनाव हो सकता है. मेडिटेशन करने से फायदा मिलेगा. लकी अंक: 5

5 लकी कलर: हरा

हरा उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें

गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें आज क्या करें: नई चीजें सीखने की कोशिश करें

कर्क राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे.आज आपका मन थोड़ा भावुक रह सकता है. छोटी-छोटी बातों का असर जल्दी पड़ेगा, इसलिए खुद को संतुलित रखना जरूरी है. दिन के दूसरे हिस्से में स्थिति बेहतर होगी और कुछ अच्छी खबर भी मिल सकती है. पुराने कामों को पूरा करने का सही समय है.

पारिवारिक जीवन: घर में प्यार और अपनापन रहेगा. माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.

घर में प्यार और अपनापन रहेगा. माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. व्यापार तथा नौकरी: काम में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं. धीरे-धीरे सब ठीक होगा.

काम में थोड़ी रुकावट आ सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं. धीरे-धीरे सब ठीक होगा. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को मेहनत बढ़ानी होगी. करियर में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं.

स्टूडेंट्स को मेहनत बढ़ानी होगी. करियर में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है. बातचीत से सब ठीक किया जा सकता है.

रिश्तों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है. बातचीत से सब ठीक किया जा सकता है. स्वास्थ्य:

पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है. खान-पान का ध्यान रखें.

पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है. खान-पान का ध्यान रखें. लकी अंक: 2

2 लकी कलर: पर्ल व्हाइट

पर्ल व्हाइट उपाय: चांदी का छोटा टुकड़ा अपने पास रखें

चांदी का छोटा टुकड़ा अपने पास रखें आज क्या करें: अपने मन की बात किसी करीबी से जरूर शेयर करें

सिंह राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरा रहेगा. जो भी काम हाथ में लेंगे, उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है. लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे. आज कुछ नया करने का मन करेगा और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी.

पारिवारिक जीवन: घर में खुशी का माहौल रहेगा. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. किसी शुभ समाचार की संभावना है.

घर में खुशी का माहौल रहेगा. परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे. किसी शुभ समाचार की संभावना है. व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपकी पहचान बढ़ेगी. बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है. नई योजनाएं सफल रहेंगी.

ऑफिस में आपकी पहचान बढ़ेगी. बिजनेस में बड़ा फायदा हो सकता है. नई योजनाएं सफल रहेंगी. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहतरीन है. करियर में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहतरीन है. करियर में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: लव लाइफ शानदार रहेगी. पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे.

लव लाइफ शानदार रहेगी. पार्टनर के साथ संबंध मजबूत होंगे. स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन ज्यादा काम से थकान हो सकती है.

ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन ज्यादा काम से थकान हो सकती है. लकी अंक: 1

1 लकी कलर: सुनहरा

सुनहरा उपाय: सुबह के समय तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य दें

सुबह के समय तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य दें आज क्या करें: अपने आत्मविश्वास का सही उपयोग करें

कन्या राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए सोच-समझकर आगे बढ़ने वाला है. मन में कई योजनाएं बनेंगी, लेकिन हर काम में जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा. आज आप चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे सही फैसले ले पाएंगे. आसपास के लोग आपसे सलाह भी ले सकते हैं. दिन के अंत तक कोई काम पूरा होने से संतोष मिलेगा. अपने समय का सही इस्तेमाल करना आज आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा.

पारिवारिक जीवन: घर में शांति का माहौल रहेगा, लेकिन आप थोड़े अपने में खोए रह सकते हैं. परिवार के साथ खुलकर बात करने से रिश्ते और बेहतर होंगे. किसी करीबी से खास चर्चा हो सकती है.

घर में शांति का माहौल रहेगा, लेकिन आप थोड़े अपने में खोए रह सकते हैं. परिवार के साथ खुलकर बात करने से रिश्ते और बेहतर होंगे. किसी करीबी से खास चर्चा हो सकती है. व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे. बिजनेस में नई योजना बनाने का समय है, जल्दबाजी में निवेश न करें.

ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे. बिजनेस में नई योजना बनाने का समय है, जल्दबाजी में निवेश न करें. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, खासकर जो रिसर्च या गहराई से पढ़ाई कर रहे हैं. करियर में स्थिरता बनी रहेगी.

स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, खासकर जो रिसर्च या गहराई से पढ़ाई कर रहे हैं. करियर में स्थिरता बनी रहेगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में थोड़ा संकोच या दूरी महसूस हो सकती है. अपनी भावनाएं साफ-साफ व्यक्त करना जरूरी रहेगा.

रिश्तों में थोड़ा संकोच या दूरी महसूस हो सकती है. अपनी भावनाएं साफ-साफ व्यक्त करना जरूरी रहेगा. स्वास्थ्य: पाचन से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. समय पर खाना और पानी ज्यादा पीना फायदेमंद रहेगा.

पाचन से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है. समय पर खाना और पानी ज्यादा पीना फायदेमंद रहेगा. लकी अंक: 7

7 लकी कलर: हल्का हरा

हल्का हरा उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं

गाय को हरा चारा खिलाएं आज क्या करें: अपने दिन की योजना पहले से बनाकर चलें

आज चंद्रमा आपकी राशि के सातवें भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन संतुलन बनाने का है. कई बार आपको दो विकल्पों के बीच चुनाव करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी समझदारी आपको सही दिशा देगी. मन में थोड़ी उलझन जरूर रहेगी, लेकिन धीरे-धीरे चीजें साफ होती जाएंगी. आज आप अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत सकते हैं. किसी पुराने रिश्ते में फिर से नजदीकियां आ सकती हैं.

पारिवारिक जीवन: घर में सामंजस्य बना रहेगा. किसी बात को लेकर परिवार में चर्चा हो सकती है, जिसमें आपकी भूमिका अहम होगी.

घर में सामंजस्य बना रहेगा. किसी बात को लेकर परिवार में चर्चा हो सकती है, जिसमें आपकी भूमिका अहम होगी. व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में सहयोगियों का साथ मिलेगा. बिजनेस में कोई नई डील फाइनल हो सकती है, लेकिन कागजी काम ध्यान से करें.

ऑफिस में सहयोगियों का साथ मिलेगा. बिजनेस में कोई नई डील फाइनल हो सकती है, लेकिन कागजी काम ध्यान से करें. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन सामान्य रहेगा, ध्यान भटक सकता है. करियर में धीरे-धीरे प्रगति होगी.

स्टूडेंट्स के लिए दिन सामान्य रहेगा, ध्यान भटक सकता है. करियर में धीरे-धीरे प्रगति होगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा.

रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. स्वास्थ्य: मानसिक तनाव थोड़ा रह सकता है. रिलैक्स रहने की कोशिश करें.

मानसिक तनाव थोड़ा रह सकता है. रिलैक्स रहने की कोशिश करें. लकी अंक: 4

4 लकी कलर: नीला

नीला उपाय: इत्र या सुगंधित वस्तु का उपयोग करें और दान भी करें

इत्र या सुगंधित वस्तु का उपयोग करें और दान भी करें आज क्या करें: हर फैसले में जल्दबाजी से बचें

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा रहेगा. आप जो ठान लेंगे, उसे पूरा करके ही दम लेंगे. आज आपकी इच्छाशक्ति मजबूत रहेगी, जिससे मुश्किल काम भी आसान लगेंगे. हालांकि गुस्से पर कंट्रोल रखना जरूरी है, नहीं तो छोटी बात बड़ी बन सकती है. दिन के अंत में कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

पारिवारिक जीवन: घर में थोड़ी बहस हो सकती है, लेकिन आप समझदारी से उसे संभाल लेंगे. परिवार के साथ समय बिताना जरूरी रहेगा.

घर में थोड़ी बहस हो सकती है, लेकिन आप समझदारी से उसे संभाल लेंगे. परिवार के साथ समय बिताना जरूरी रहेगा. व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में तेजी आएगी. बिजनेस में नया मौका मिल सकता है. नौकरी में आपकी मेहनत रंग लाएगी.

कामकाज में तेजी आएगी. बिजनेस में नया मौका मिल सकता है. नौकरी में आपकी मेहनत रंग लाएगी. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है.

स्टूडेंट्स को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. करियर में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में थोड़ी तकरार हो सकती है, लेकिन प्यार बना रहेगा. धैर्य रखें.

रिश्तों में थोड़ी तकरार हो सकती है, लेकिन प्यार बना रहेगा. धैर्य रखें. स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन ज्यादा तनाव लेने से बचें.

ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन ज्यादा तनाव लेने से बचें. लकी अंक: 9

9 लकी कलर: कोरल ग्रीन

कोरल ग्रीन उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें

हनुमान चालीसा का पाठ करें आज क्या करें: गुस्से में कोई भी फैसला न लें

धनु राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे.आज आपका दिन काफी सकारात्मक रहने वाला है. मन में उत्साह रहेगा और आप नए काम करने के लिए तैयार रहेंगे. आज आप अपनी सोच से दूसरों को भी प्रभावित कर सकते हैं. कहीं से अचानक लाभ मिलने के संकेत हैं. यात्रा के योग भी बन सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे.

पारिवारिक जीवन: घर में खुशियों का माहौल रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा.

घर में खुशियों का माहौल रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा. व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी. बिजनेस में नई संभावनाएं नजर आएंगी.

ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी. बिजनेस में नई संभावनाएं नजर आएंगी. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, खासकर जो नई चीजें सीखना चाहते हैं. करियर में प्रगति होगी.

स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, खासकर जो नई चीजें सीखना चाहते हैं. करियर में प्रगति होगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा. रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी.

पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल रहेगा. रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी. स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन बाहर का खाना कम खाएं.

सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन बाहर का खाना कम खाएं. लकी अंक: 8

8 लकी कलर: लाल

लाल उपाय: पीली दाल मंदिर में दान करें

पीली दाल मंदिर में दान करें आज क्या करें: अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें

मकर राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन थोड़ा मेहनत वाला रहेगा, लेकिन इसका फल भी आपको जरूर मिलेगा. आप अपने काम में पूरी ईमानदारी दिखाएंगे, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा. आज धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ काम देर से पूरे होंगे. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं.

पारिवारिक जीवन: घर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. परिवार के साथ तालमेल बनाकर चलना जरूरी होगा.

घर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. परिवार के साथ तालमेल बनाकर चलना जरूरी होगा. व्यापार तथा नौकरी: काम में स्थिरता बनी रहेगी. बिजनेस में धीरे-धीरे लाभ होगा. नौकरी में मेहनत रंग लाएगी.

काम में स्थिरता बनी रहेगी. बिजनेस में धीरे-धीरे लाभ होगा. नौकरी में मेहनत रंग लाएगी. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को मेहनत जारी रखनी होगी. करियर में धीरे-धीरे सफलता मिलेगी.

स्टूडेंट्स को मेहनत जारी रखनी होगी. करियर में धीरे-धीरे सफलता मिलेगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में समझदारी बनाए रखें. पार्टनर के साथ समय बिताना जरूरी है.

रिश्तों में समझदारी बनाए रखें. पार्टनर के साथ समय बिताना जरूरी है. स्वास्थ्य: थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम लें.

थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम लें. लकी अंक: 1

1 लकी कलर: चॉकलेटी

चॉकलेटी उपाय: काले तिल का दान करें या बहते जल में प्रवाहित करें

काले तिल का दान करें या बहते जल में प्रवाहित करें आज क्या करें: धैर्य के साथ हर काम करें

कुंभ राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए थोड़ा अलग सोच और नए नजरिए के साथ आगे बढ़ने का है. आप चीजों को सामान्य तरीके से नहीं बल्कि कुछ हटकर करने की कोशिश करेंगे, जो आपको दूसरों से अलग बनाएगा. मन में नए आइडियाज आएंगे और अगर आप उन पर काम करते हैं तो अच्छा फायदा मिल सकता है. दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपकी स्थिति मजबूत होती जाएगी. आज आपको अपने फैसलों पर भरोसा रखना होगा.

पारिवारिक जीवन: घर में सामान्य माहौल रहेगा, लेकिन आप थोड़ा अपने विचारों में खोए रह सकते हैं. परिवार के किसी सदस्य से दिल की बात करने से मन हल्का होगा. रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

घर में सामान्य माहौल रहेगा, लेकिन आप थोड़ा अपने विचारों में खोए रह सकते हैं. परिवार के किसी सदस्य से दिल की बात करने से मन हल्का होगा. रिश्तों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है. व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में कोई नया काम या जिम्मेदारी मिल सकती है. शुरुआत में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन आप उसे अच्छे से निभा लेंगे. बिजनेस में नए आइडिया फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

ऑफिस में कोई नया काम या जिम्मेदारी मिल सकती है. शुरुआत में थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन आप उसे अच्छे से निभा लेंगे. बिजनेस में नए आइडिया फायदेमंद साबित हो सकते हैं. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक-ठाक है, लेकिन ध्यान भटक सकता है. करियर में नई दिशा सोचने का समय है, जल्दबाजी में फैसला न लें.

स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक-ठाक है, लेकिन ध्यान भटक सकता है. करियर में नई दिशा सोचने का समय है, जल्दबाजी में फैसला न लें. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में थोड़ी दूरी या गलतफहमी हो सकती है. खुलकर बात करने से चीजें बेहतर होंगी. पार्टनर को समय देना जरूरी है.

रिश्तों में थोड़ी दूरी या गलतफहमी हो सकती है. खुलकर बात करने से चीजें बेहतर होंगी. पार्टनर को समय देना जरूरी है. स्वास्थ्य: मानसिक थकान या ओवरथिंकिंग हो सकती है. खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश करें.

मानसिक थकान या ओवरथिंकिंग हो सकती है. खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश करें. लकी अंक: 3

3 लकी कलर: बैंगनी

बैंगनी उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं

पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं आज क्या करें: नए आइडियाज पर काम करने की शुरुआत जरूर करें

मीन राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे.आज आपका दिन थोड़ा भावनात्मक लेकिन खास रहेगा. आप अपने दिल की सुनेंगे और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहेंगे. आज कोई पुरानी याद या व्यक्ति आपके मन में आ सकता है. आपकी संवेदनशीलता आपको दूसरों के करीब लाएगी. दिन के अंत में मन को शांति मिलेगी.

पारिवारिक जीवन: घर में प्यार और अपनापन रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा.

घर में प्यार और अपनापन रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा. व्यापार तथा नौकरी: काम में सामान्य गति रहेगी. बिजनेस में ज्यादा जोखिम लेने से बचें.

काम में सामान्य गति रहेगी. बिजनेस में ज्यादा जोखिम लेने से बचें. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को ध्यान केंद्रित करना होगा. करियर में नए मौके मिल सकते हैं.

स्टूडेंट्स को ध्यान केंद्रित करना होगा. करियर में नए मौके मिल सकते हैं. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: लव लाइफ में भावनाएं गहरी होंगी. पार्टनर के साथ दिल की बात शेयर करें.

लव लाइफ में भावनाएं गहरी होंगी. पार्टनर के साथ दिल की बात शेयर करें. स्वास्थ्य: मानसिक थकान हो सकती है. मेडिटेशन से फायदा मिलेगा.

मानसिक थकान हो सकती है. मेडिटेशन से फायदा मिलेगा. लकी अंक: 2

2 लकी कलर: आसमानी

आसमानी उपाय: भगवान विष्णु का ध्यान करें

का ध्यान करें आज क्या करें: अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें

Aaj Ka Panchang 17 April 2026: वैशाख अमावस्या पर अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग, स्नान-दान मुहूर्त, राशिफल, पूरा पंचांग देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.