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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 17 April 2026: वैशाख अमावस्या पर अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग, स्नान-दान मुहूर्त, राशिफल, पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 17 April 2026: वैशाख अमावस्या पर अमृत और सर्वार्थ सिद्धि योग, स्नान-दान मुहूर्त, राशिफल, पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 17 April 2026: वैशाख अमावस्या और शुक्रवार है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 16 Apr 2026 04:05 PM (IST)
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Hindi Panchang, 17 अप्रैल 2026: वैशाख अमावस्या पितरों की तिथि है. पुराणों के अनुसार इस दिन पितर सूक्ष्म रूप में धरती पर आते हैं. इस दिन किया गया तर्पण, दान पितरों की आत्मा को शांति देता है और पूर्वजन परिवारजन को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. वैशाख अमावस्या को सतुवाई अमावस्या भी कहा जाता है.

आज का व्रत

वैशाख अमावस्या पर कई लोग व्रत भी करते हैं. मान्यता है इससे सुहागिन को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है. वैशाख अमावस्या पर जल से भरा घड़ा, सत्तू खासतौर पर दान किया जाता है. 

16 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 16 April 2026)

तिथि

अमावस्या (16 अप्रैल 2026, रात 8.11 - 17 अप्रैल 2026, शाम 5.21)
वार शुक्रवार
नक्षत्र रेवती
योग वैधृति, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग
सूर्योदय सुबह 6.01
सूर्यास्त
 शाम 6.44
चंद्रोदय
 नहीं
चंद्रोस्त
 शाम 6.46
चंद्र राशि
 मीन
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 5.54 - सुबह 10.44
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 9.34 - रात 10.57
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) सुबह 10.44 - दोपहर 12.21
यमगण्ड काल दोपहर 3.34 - शाम 5.51
गुलिक काल
 सुबह 7.31- सुबह 09.07
आडल योग सुबह 5.54 - दोपहर 12.02
पंचक सुबह 5.54 - दोपहर 12.02
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 17 April 2026)
सूर्य मेष
चंद्रमा मीन
मंगल मीन
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मेष
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

17 अप्रैल 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  1. मेष (Aries) -आज खुशियों भरा दिन रहेगा, सरकारी कार्यों में लाभ और ऑफिस में सम्मान मिलेगा. परिवार के साथ अच्छा समय बितेगा, स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा.
  2. वृष (Taurus - आत्मविश्वास बढ़ेगा और पुरानी समस्याओं का समाधान मिलेगा. परिवार में धार्मिक माहौल रहेगा, आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी.
  3. मिथुन (Gemini) - परिवार के साथ सुखद समय बितेगा, विद्यार्थियों को मेहनत बढ़ानी होगी. खर्चों पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य का ध्यान दें.
  4. कर्क (Cancer) - सभी कार्य सफल होंगे और बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे. परिवार में खुशखबरी मिल सकती है, ऊर्जा बनी रहेगी.
  5. सिंह (Leo) - सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कर्ज से राहत मिलेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.
  6. कन्या (Virgo) - एकाग्रता से किया गया काम सफलता दिलाएगा, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. निवेश से पहले सलाह लें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें.
  7. तुला (Libra) - व्यापार में बड़ा लाभ होगा और योजनाएं सफल रहेंगी. पारिवारिक विवाद सुलझेंगे, यात्रा टालना बेहतर रहेगा.
  8. वृश्चिक (Scorpio) - दिन खुशियों से भरा रहेगा, कार्यक्षेत्र में राहत मिलेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा.
  9. धनु (Sagittarius) - घर खरीदने के लिए दिन शुभ है, करियर में नए अवसर मिलेंगे.परिवार का साथ मिलेगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा.
  10. मकर (Capricorn) - बिजनेस में लाभ होगा और नई खुशियां जीवन में आएंगी. रिश्ते मजबूत होंगे और ऊर्जा बनी रहेगी.
  11. कुंभ (Aquarius) - अचानक धन लाभ के योग हैं और नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा. दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा और मन प्रसन्न रहेगा.
  12. मीन (Pisces) - दिन अच्छा रहेगा लेकिन पैसों के मामलों में सावधानी रखें. करीबियों की सलाह लाभ देगी और स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है.

आज का उपाय 

गाय, कौवे और कुत्ते को भोजन कराएंं. चिड़िया को दाना डालें और पानी पिलाएं

आज का लकी कलर 

शुक्रवार के दिन सिल्वर और सफेद रंग शुभ माना जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 16 Apr 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
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Frequently Asked Questions

17 अप्रैल 2026 को कौन सी अमावस्या है और इसका महत्व क्या है?

17 अप्रैल 2026 को वैशाख अमावस्या है, जिसे सतुवाई अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पितर धरती पर आते हैं और तर्पण व दान से उन्हें शांति मिलती है।

वैशाख अमावस्या पर व्रत रखने का क्या फल मिलता है?

वैशाख अमावस्या पर व्रत रखने से सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस दिन जल से भरे घड़े और सत्तू का दान विशेष रूप से किया जाता है।

17 अप्रैल 2026 को कौन से योग और नक्षत्र हैं?

17 अप्रैल 2026 को रेवती नक्षत्र, वैधृति, अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग हैं।

17 अप्रैल 2026 को राहुकाल का समय क्या है?

17 अप्रैल 2026 को राहुकाल का समय सुबह 10.44 बजे से दोपहर 12.21 बजे तक है, इस दौरान शुभ कार्य न करें।

17 अप्रैल 2026 को किस राशि के जातकों को सरकारी कार्यों में लाभ और सम्मान मिलेगा?

मेष राशि के जातकों के लिए 17 अप्रैल 2026 का दिन खुशियों भरा रहेगा, जिसमें सरकारी कार्यों में लाभ और ऑफिस में सम्मान मिलेगा।

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