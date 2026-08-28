रक्षाबंधन के बाद राखी कब उतारें? इसे कूड़े में फेंकने से पहले जान लें सही नियम
Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा. राखी बांधने के बाद कब उतारना चाहिए, क्या है नियम जान लें.
Raksha Bandhan 2026: आज रक्षाबंधन मनाया जा रहा है. राखी भाई की कलाई पर बांधा जाने वाला ऐसा सूत्र है जिसमें प्रेम, जिम्मेदारी, मंगलकामना और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने का भाव जुड़ा है, इसलिए रक्षाबंधन पर बहन भाई के लिए पूजा करती है, तिलक लगाती है और रक्षा सूत्र बांधती है. राखी बांधने के बाद कब उतारना चाहिए, उतारने के बाद कहां रखें ये जानना बहुत जरुरी है.
राखी कितने दिन बाद उतारें?
- धार्मिक मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन के दिन बांधी गई राखी को कम से कम कुछ दिन कलाई पर रखना शुभ माना जाता है.
- कई परिवारों में इसे 3 से 7 दिन तक रखने की परंपरा है.
- वहीं कुछ लोग जन्माष्टमी तक राखी बांधे रखते और उस दिन पूजा के बाद उतारते हैं.
राखी उतारते समय क्या करें?
- राखी उतारने से पहले भगवान का स्मरण करें. सुबह या किसी शुभ समय में इसे कलाई से निकालें.
- इधर-उधर फेंकने के बजाय सम्मानपूर्वक किसी साफ स्थान पर रखें.
- हिंदू धर्म में रक्षा सूत्र को शुभ वस्तु माना जाता है इसे कचरे में न फेंके.
- राखी उतारने के बाद आप इसे जलाशय में प्रवाहित कर सकते हैं. धातु से बनी रखी को विसर्जित न करें.
- घर के बगीचे में किसी साफ जगह जमीन में गाड़ दें.
- निर्माल्य में रख दें. निर्माल्य अर्थात भगवान को चढ़ी हुई पूजा सामग्री.
राखी अपने आप टूट जाए तो?
राखी का अपने आप टूट जाए या किसी कारणवश खुल जाए तो घबराने या इसे अपशकुन मानने की जरूरत नहीं है. राखी को सम्मानपूर्वक उतारकर किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें. रक्षा सूत्र का उद्देश्य भाई की मंगलकामना और रक्षा की भावना से जुड़ा है, ऐसे में नकारात्मक भाव मन में न लाएं.
FAQ
- राखी कितने दिन तक कलाई पर बांधे रखनी चाहिए?
धार्मिक मान्यता के अनुसार राखी को तुरंत उतारने के बजाय कुछ दिन तक कलाई पर रखना शुभ माना जाता है. कई परिवारों में इसे 3 से 7 दिन तक रखने की परंपरा है, जबकि कुछ लोग जन्माष्टमी तक राखी बांधे रखते हैं.
- राखी उतारने के बाद उसका क्या करना चाहिए?
राखी उतारने से पहले भगवान का स्मरण करें और इसे सम्मानपूर्वक कलाई से निकालें. इसके बाद राखी को किसी साफ स्थान पर रखें. इसे इधर-उधर या कूड़े में फेंकने से बचना चाहिए.
- उतारी हुई राखी को कहां रख सकते हैं?
राखी को निर्माल्य में रखने, घर के बगीचे में किसी साफ जगह जमीन में दबाने या प्राकृतिक धागे की राखी को जल में प्रवाहित करने की परंपरा मिलती है. धातु या प्लास्टिक वाली राखी को जल में विसर्जित नहीं करना चाहिए.
- राखी अपने आप टूट जाए या खुल जाए तो क्या करें?
राखी के अपने आप टूटने या खुल जाने को अपशकुन मानने की जरूरत नहीं है. ऐसी स्थिति में उसे सम्मानपूर्वक उतारकर किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें और बाद में उचित तरीके से उसका निस्तारण करें.
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