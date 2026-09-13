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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Ganesh Chaturthi 2026 Wishes: गणेश चतुर्थी की 10 भक्तियमय शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर दें बधाई

Happy Ganesh Chaturthi 2026 Wishes: गणेश चतुर्थी की 10 भक्तियमय शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर दें बधाई

Happy Ganesh Chaturthi 2026 Wishes: 14 सितंबर को गणेश स्थापना की जाएगी. गणेश चतुर्थी पर अपनों के सुख, सफलता की मंगलकामना करते हुए ये शानदारी मैसेज प्रियजनों को भेजकर उन्हें शुभकामनाएं दे सकते हैं.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 13 Sep 2026 04:06 PM (IST)
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Happy Ganesh Chaturthi 2026 Wishes: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026 को है.  इस दिन घर-घर में गणपति बप्पा की स्थापना कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है. मान्यता है कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता और शुभता के देवता हैं, इसलिए उनकी पूजा से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं. गणेश चतुर्थी केवल पूजा-पाठ का अवसर नहीं, बल्कि परिवार और प्रियजनों के साथ खुशियां बांटने का भी पर्व है. इस दिन लोग एक-दूसरे को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, बधाई और मंगलकामना संदेश भेजते हैं. 

आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो इन खूबसूरत संदेशों के जरिए गणपति बप्पा मोरया के जयकारे के साथ अपनों के जीवन में खुशियों और मंगल की कामना करें.

गणपति बप्पा घर में आएं,
संग अपने खुशियां लाएं,
विघ्न सभी हर लें जीवन के,
सुख-समृद्धि से आंगन सजाएं।
गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं!
Happy Ganesh Chaturthi 2026 Wishes: गणेश चतुर्थी की 10 भक्तियमय शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर दें बधाई

रिद्धि-सिद्धि संग गणपति आएं,
हर घर में मंगल दीप जलाएं,
दूर करें जीवन के सारे विघ्न,
मन में भक्ति और विश्वास जगाएं।
गणेश चतुर्थी मंगलमय हो!
Happy Ganesh Chaturthi 2026 Wishes: गणेश चतुर्थी की 10 भक्तियमय शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर दें बधाई

माथे पर हो बप्पा का हाथ,
हर कदम पर मिले उनका साथ,
बुद्धि, बल और सुख-समृद्धि मिले,
मंगलमय हो जीवन की हर बात।
श्री गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं!
Happy Ganesh Chaturthi 2026 Wishes: गणेश चतुर्थी की 10 भक्तियमय शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर दें बधाई

मोदक जैसी मिठास रहे,
मन में गणपति का वास रहे,
बप्पा की कृपा बनी रहे सदा,
हर दिन शुभ और खास रहे।
गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई!
Happy Ganesh Chaturthi 2026 Wishes: गणेश चतुर्थी की 10 भक्तियमय शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर दें बधाई

वक्रतुंड का ध्यान करें,
गणपति का गुणगान करें,
हर बाधा हो दूर जीवन से,
ऐसी बप्पा से अरदास करें।
गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं!
Happy Ganesh Chaturthi 2026 Wishes: गणेश चतुर्थी की 10 भक्तियमय शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर दें बधाई

गौरी पुत्र जब घर में आएं,
भाग्य के बंद द्वार खुल जाएं,
बुद्धि-विवेक का दीप जले,
सारे संकट दूर हो जाएं।
गणपति बप्पा मोरया!

Happy Ganesh Chaturthi 2026 Wishes: गणेश चतुर्थी की 10 भक्तियमय शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर दें बधाई

सिद्धिविनायक की कृपा मिले,
हर प्रयास को सफलता मिले,
घर-परिवार में सुख बना रहे,
हर मन को बप्पा का आशीष मिले।
गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं!
Happy Ganesh Chaturthi 2026 Wishes: गणेश चतुर्थी की 10 भक्तियमय शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर दें बधाई

विघ्नहर्ता का नाम हो,
हर पल उनका ध्यान हो,
गणपति की कृपा जहां बरसे,
वहां सुख-शांति का धाम हो।
शुभ गणेश चतुर्थी!
Happy Ganesh Chaturthi 2026 Wishes: गणेश चतुर्थी की 10 भक्तियमय शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर दें बधाई

गणपति आएं बनकर उजियारा,
हर लें दुख और संकट सारा,
रिद्धि-सिद्धि संग कृपा बरसाएं,
खुशियों से भर दें जीवन हमारा।
गणेश चतुर्थी मंगलमय हो!
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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 13 Sep 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
Ganesh Chaturthi 2026 Ganesh Chaturthi 2026 Wishes
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