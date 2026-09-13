Happy Ganesh Chaturthi 2026 Wishes: गणेश चतुर्थी की 10 भक्तियमय शुभकामनाएं, अपनों को भेजकर दें बधाई
Happy Ganesh Chaturthi 2026 Wishes: 14 सितंबर को गणेश स्थापना की जाएगी. गणेश चतुर्थी पर अपनों के सुख, सफलता की मंगलकामना करते हुए ये शानदारी मैसेज प्रियजनों को भेजकर उन्हें शुभकामनाएं दे सकते हैं.
Happy Ganesh Chaturthi 2026 Wishes: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026 को है. इस दिन घर-घर में गणपति बप्पा की स्थापना कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है. मान्यता है कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता और शुभता के देवता हैं, इसलिए उनकी पूजा से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं. गणेश चतुर्थी केवल पूजा-पाठ का अवसर नहीं, बल्कि परिवार और प्रियजनों के साथ खुशियां बांटने का भी पर्व है. इस दिन लोग एक-दूसरे को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, बधाई और मंगलकामना संदेश भेजते हैं.
आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो इन खूबसूरत संदेशों के जरिए गणपति बप्पा मोरया के जयकारे के साथ अपनों के जीवन में खुशियों और मंगल की कामना करें.
गणपति बप्पा घर में आएं,
संग अपने खुशियां लाएं,
विघ्न सभी हर लें जीवन के,
सुख-समृद्धि से आंगन सजाएं।
गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं!
रिद्धि-सिद्धि संग गणपति आएं,
हर घर में मंगल दीप जलाएं,
दूर करें जीवन के सारे विघ्न,
मन में भक्ति और विश्वास जगाएं।
गणेश चतुर्थी मंगलमय हो!
माथे पर हो बप्पा का हाथ,
हर कदम पर मिले उनका साथ,
बुद्धि, बल और सुख-समृद्धि मिले,
मंगलमय हो जीवन की हर बात।
श्री गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं!
मोदक जैसी मिठास रहे,
मन में गणपति का वास रहे,
बप्पा की कृपा बनी रहे सदा,
हर दिन शुभ और खास रहे।
गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई!
वक्रतुंड का ध्यान करें,
गणपति का गुणगान करें,
हर बाधा हो दूर जीवन से,
ऐसी बप्पा से अरदास करें।
गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं!
गौरी पुत्र जब घर में आएं,
भाग्य के बंद द्वार खुल जाएं,
बुद्धि-विवेक का दीप जले,
सारे संकट दूर हो जाएं।
गणपति बप्पा मोरया!
सिद्धिविनायक की कृपा मिले,
हर प्रयास को सफलता मिले,
घर-परिवार में सुख बना रहे,
हर मन को बप्पा का आशीष मिले।
गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं!
विघ्नहर्ता का नाम हो,
हर पल उनका ध्यान हो,
गणपति की कृपा जहां बरसे,
वहां सुख-शांति का धाम हो।
शुभ गणेश चतुर्थी!
गणपति आएं बनकर उजियारा,
हर लें दुख और संकट सारा,
रिद्धि-सिद्धि संग कृपा बरसाएं,
खुशियों से भर दें जीवन हमारा।
गणेश चतुर्थी मंगलमय हो!
गणेश चतुर्थी पर इन 4 राशियों पर मेहरबान होंगे बप्पा, कारोबार, करियर में मिल सकती है बड़ी सफलता
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.