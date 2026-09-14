'मुसलमानों के खिलाफ जिद...' 21 राज्यों में UCC लागू करने की प्लानिंग पर राशि अल्वी
UCC पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. अब कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने इस ऐलान को मुसलमानों के खिलाफ बताया है.
गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2029 से पहले भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए शासित राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐलान किया है. उनके इस ऐलान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ काम करने की कोशिश है.
अल्वी ने कहा पिछले 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है. क्या UCC से आर्थिक स्थिति सुधरेगी? क्या UCC से बेरोजगारी खत्म होगी? क्या UCC से पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी? आप इसे 21 राज्यों में लागू करना चाहते हैं.
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'देश को तबाह करने का फैसला कर लिया'
अल्वी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ॉ का मतलब ही है सिविल कानूनों में एकरूपता आए. आज हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अलग-अलग पर्सनल लॉ हैं. आप इन कानूनों को 21 जगहों पर लागू करने जा रहे हैं. यह सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ जिद है.
कांग्रेस नेता ने कहा कि बेरोजगारी या आर्थिक स्थिति BJP नेताओं की प्राथमिकता नहीं है. ट्रिपल तलाक, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मस्जिद-मंदिर और हिंदू-मुसलमान ही आपके एजेंडे हैं. भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को तबाह करने का फैसला कर लिया है.
वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, हम नहीं जानते हैं कि वे क्या संदेश देना चाहते हैं. उनकी अपनी स्वयं की एक विचारधारा है. हम उस विचारधारा से सहमत नहीं हो सकते हैं. किसी की कोई भी विचारधारा हो जाए लेकिन वह संविधान से अलग नहीं हो सकती है. ये इसे(UCC) अन्य प्रांतों में भी लागू करना चाहते हैं.
गृह मंत्री ने क्या कहा था?
शाह ने कहा, ‘तीन तलाक को समाप्त करके मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं. हमने कई राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की है और मुझे विश्वास है कि भाजपा-राजग शासित 21 राज्यों में 2029 से पहले यूसीसी लागू कर दिया जाएगा.’ अगला लोकसभा चुनाव 2029 में होना है.