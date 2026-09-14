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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मगणेश चतुर्थी पर चमकेगा इन 4 राशियों का भाग्य, ब्रह्म योग से दूर होंगी व्यापारिक अड़चनें; पढ़ें पढ़ें मेष से मीन तक, आज का राशिफल

गणेश चतुर्थी पर चमकेगा इन 4 राशियों का भाग्य, ब्रह्म योग से दूर होंगी व्यापारिक अड़चनें; पढ़ें पढ़ें मेष से मीन तक, आज का राशिफल

दैनिक राशिफल: गणेश चतुर्थी 14 सितंबर 2026, ब्रह्म योग व स्वाति नक्षत्र से चमकेंगे इन राशियों के सितारे, बप्पा की कृपा से पूरे होंगे अटके काम. जानें मेष से मीन का दैनिक राशिफल और खास उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 14 Sep 2026 04:15 AM (IST)
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Dainik Rashifal, 14 September 2026: गणेश चतुर्थी और हरतालिका तीज के पावन पर्व पर क्या बप्पा लेकर आएंगे आपके जीवन में नई खुशियां? 14 सितंबर 2026, सोमवार को ब्रह्म योग और स्वाति नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो कई राशियों के बिगड़े काम संवारने वाला है. आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी तथा दोपहर 04:00 से 06:00 बजे के बीच लाभ-अमृत चौघड़िया में नई शुरुआत करना फलदायी साबित होगा.

किन राशियों को मिलेगा व्यापार में अप्रत्याशित लाभ और किन्हें कार्यक्षेत्र में बरतनी होगी सावधानी? सुरेश श्रीमाली के सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण के साथ पढ़ें मेष से मीन तक का आज का दैनिक भविष्यफल, लकी नंबर और गणपति पूजन के खास उपाय.

मेष राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मी और उच्चाधिकारी आपके व्यक्तित्व व कार्यशैली से प्रभावित होंगे. वरिष्ठों के मार्गदर्शन से जटिल कार्य समय पर पूरे होंगे. नौकरीपेशा जातक अपने काम में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे.

आर्थिक स्थिति: पैतृक कारोबार में परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा. यदि नई साझेदारी या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर आगे बढ़ें. छोटी-मोटी अड़चनों के बावजूद नए उद्यमियों को अपनी प्रतिभा के बल पर आर्थिक लाभ मिलेगा.

सेहत: शारीरिक ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. खेलकूद से जुड़े जातकों के लिए दिन सकारात्मक परिणाम और चयन की शुभ सूचना ला सकता है.

दांपत्य जीवन: सप्तम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से दांपत्य जीवन और लव लाइफ में आपसी तालमेल व बॉन्डिंग मजबूत होगी. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा.

उपाय: श्री गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" का जप करें.

(लकी कलर: पर्पल | लकी नंबर: 5 | अनलकी नंबर: 9)

वृषभ राशि

करियर: षष्ठ भाव का चंद्रमा ज्ञात व अज्ञात विरोधियों पर विजय दिलाएगा. कार्यस्थल पर अत्यधिक कार्यभार के कारण थकान व बेचैनी रह सकती है; वरिष्ठों से किसी भी प्रकार की बहस में न उलझें.

आर्थिक स्थिति: ब्रह्म योग के प्रभाव से पूर्व में की गई व्यावसायिक यात्राओं से धन लाभ होगा. नए कारोबारियों को किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन से अच्छा आर्थिक मुनाफा मिलेगा.

सेहत: बाहर के खान-पान में लापरवाही से बचें, मौसमी बुखार या पेट संबंधी परेशानी हो सकती है.

दांपत्य जीवन: यह समय परिवार और जीवनसाथी को समर्पित करने का है. पारिवारिक रिश्तों को मधुर बनाए रखने में आपके प्रयास सफल रहेंगे.

उपाय: भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

(लकी कलर: व्हाइट | लकी नंबर: 7 | अनलकी नंबर: 5)

मिथुन राशि

करियर: करियर में आ रहा ठहराव समाप्त होगा और कामकाज में गति आएगी. मार्केटिंग से जुड़े कर्मियों को वरिष्ठों का सानिध्य मिलेगा. कार्यस्थल पर टीम भावना से काम करना लाभदायक रहेगा.

आर्थिक स्थिति: पिछले प्रयासों का सकारात्मक फल मिलेगा और अटके हुए सरकारी कार्य पूरे होंगे. घरेलू संपत्ति के दस्तावेजों को सुरक्षित रखें; त्योहारी मांग को देखते हुए कारोबार में सचेत रहें.

सेहत: मानसिक रूप से हल्कापन महसूस होगा, परंतु अत्यधिक स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर विश्राम करें.

दांपत्य जीवन: ब्रह्म योग के प्रभाव से पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने से मानसिक शांति मिलेगी. दांपत्य जीवन सामान्य व सुखद रहेगा.

उपाय: गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें और संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें.

(लकी कलर: ब्लैक | लकी नंबर: 2 | अनलकी नंबर: 1)

कर्क राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में दौड़-धूप अधिक रहेगी. किसी से व्यर्थ के विवाद में न उलझें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और विवेक से काम लें. सहकर्मियों से उलझना आपकी प्रगति में बाधा डाल सकता है.

आर्थिक स्थिति: चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने से भूमि-भवन के मामलों में रुकावटें आ सकती हैं. व्यापार में जल्दबाजी या गुस्से में कोई निर्णय न लें, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है.

सेहत: अत्यधिक कार्यभार के कारण शारीरिक थकान और आलस्य हावी हो सकता है. पर्याप्त विश्राम लें.

दांपत्य जीवन: घर की शांति बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय लेने से बचें. धैर्यपूर्वक संवाद करें ताकि जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों के साथ सामंजस्य बना रहे.

उपाय: भगवान शिव व गणेश जी का गन्ने के रस अथवा कच्चे दूध से अभिषेक करें और शिव चालीसा का पाठ करें.

(लकी कलर: पिंक | लकी नंबर: 4 | अनलकी नंबर: 8)

सिंह राशि

करियर: तृतीय भाव का चंद्रमा आपके पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा. कार्यक्षेत्र में चापलूस लोगों से सावधान रहकर अपने काम पर ध्यान दें. त्योहारी सीजन में दिए गए लक्ष्यों को आसानी से पूरा कर लेंगे.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक व्यवस्था में सुधार होगा. नया काम शुरू करने के लिए सुबह 10:15 से 11:15 या दोपहर 04:00 से 06:00 बजे का समय अत्यंत अनुकूल रहेगा.

सेहत: स्वास्थ्य में सुधार आने से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और पूरी एकाग्रता के साथ काम कर पाएंगे.

दांपत्य जीवन: बच्चों और जीवनसाथी के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा. लव पार्टनर के साथ डिनर की योजना बन सकती है.

उपाय: प्रातः तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें और गणेश जी को लाल पुष्प अर्पित करें.

(लकी कलर: नेवी ब्लू | लकी नंबर: 7 | अनलकी नंबर: 1)

कन्या राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में घरेलू चुनौतियों के बावजूद आप पूरी निडरता से जिम्मेदारियां निभाएंगे. बीमा या वित्तीय क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे ग्राहक मिलेंगे, जिससे लक्ष्य तेजी से पूरे होंगे.

आर्थिक स्थिति: द्वितीय भाव में चंद्रमा होने से पैसों के लेन-देन में सतर्कता बरतें. ब्रह्म योग के प्रभाव से व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर हाथ आएंगे.

सेहत: मानसिक तनाव को अपनी सेहत पर हावी न होने दें. नियमित ध्यान और योग का सहारा लें.

दांपत्य जीवन: दांपत्य और पारिवारिक जीवन में सुखद सामंजस्य रहेगा. समाज में मान-सम्मान और मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी.

उपाय: श्री गणेश जी को हरी दूर्वा और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं.

(लकी कलर: रेड | लकी नंबर: 3 | अनलकी नंबर: 6)

तुला राशि

करियर: आपकी ही राशि में चंद्रमा होने से आत्मविश्वास शीर्ष पर रहेगा. हालांकि पदोन्नति के लिए अभी थोड़ा धैर्य रखना होगा. कार्यस्थल पर सहकर्मियों व जूनियर्स के साथ खुशनुमा माहौल बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: ब्रह्म योग के प्रभाव से अचानक किसी अज्ञात पार्टी से बड़ा व्यावसायिक ऑर्डर मिल सकता है. दिनचर्या और कार्यप्रणाली में किया गया सुधार भविष्य में उत्तम मुनाफा देगा.

सेहत: घर के बुजुर्गों को खांसी, जुकाम या मौसमी तकलीफ हो सकती है, उनके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें.

दांपत्य जीवन: दांपत्य जीवन में मधुरता और आत्मीयता रहेगी. जीवनसाथी के सहयोग से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

उपाय: भगवान गणेश को मोदक अर्पित करें और 108 बार "ॐ गं गणपतये नमः" का जप करें.

(लकी कलर: गोल्डन | लकी नंबर: 9 | अनलकी नंबर: 4)

वृश्चिक राशि

करियर: कार्यस्थल पर जिम्मेदारियों से घबराएं नहीं; एकाग्रता बनाए रखें, यही जिम्मेदारियां भविष्य में पदोन्नति का आधार बनेंगी.

आर्थिक स्थिति: द्वादश भाव के चंद्रमा के कारण कानूनी उलझनें और अनावश्यक खर्चों की सूची बढ़ सकती है. लाभ कमाने के लिए अधिक परिश्रम करना होगा; बाजार में सामाजिक संबंधों को मजबूत करें.

सेहत: भागदौड़ और मानसिक दबाव के कारण कमजोरी व थकान महसूस हो सकती है. दिनचर्या संयमित रखें.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी का सहयोग आपको संबल देगा. दान-पुण्य और परोपकार के कार्यों में समय बिताने से पारिवारिक वातावरण शांत रहेगा.

उपाय: संकटमोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें.

(लकी कलर: ब्राउन | लकी नंबर: 6 | अनलकी नंबर: 8)

धनु राशि

करियर: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े लोगों को भविष्य संवारने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. कार्यस्थल पर वाणी पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.

आर्थिक स्थिति: ब्रह्म योग के प्रभाव से कानूनी अड़चनें दूर होंगी और व्यापार गति पकड़ेगा. धन लाभ के उत्तम आसार बनेंगे. सामाजिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी व्यापारिक संपर्क बढ़ाएगी.

सेहत: स्वास्थ्य कुल मिलाकर अनुकूल रहेगा, परंतु अत्यधिक भागदौड़ से आराम के लिए भी समय निकालें.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ सुखद और यादगार समय बीतेगा. दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

उपाय: भगवान गणेश को पीले पुष्प और मोदक चढ़ाएं, साथ ही "ॐ वक्रतुण्डाय हुम्" का जप करें.

(लकी कलर: ब्राउन | लकी नंबर: 8 | अनलकी नंबर: 2)

मकर राशि

करियर: दशम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से राजनीतिक व सामाजिक उन्नति होगी. कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर आपका प्रभाव बना रहेगा. नए कर्मचारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है, वाणी में सौम्यता रखें.

आर्थिक स्थिति: कारोबारी प्रतिद्वंद्वी कड़ी चुनौती दे सकते हैं, इसलिए दूरदर्शिता से काम लें और अपनी क्षमताओं का बेहतरीन प्रदर्शन करें.

सेहत: बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. स्वयं भी खान-पान और दिनचर्या को लेकर अनुशासित रहें.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी और परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखें. परिजनों के साथ बैठकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी.

उपाय: पीपल के वृक्ष के पास दीपक जलाएं और गणेश चतुर्थी पर विघ्नहर्ता को दूर्वा अर्पित करें.

(लकी कलर: सिल्वर | लकी नंबर: 5 | अनलकी नंबर: 8)

कुंभ राशि

करियर: ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर पूरा ध्यान दें; इसके सफलतापूर्वक पूरा होने से पदोन्नति के योग बनेंगे. सहकर्मियों और वरिष्ठों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा.

आर्थिक स्थिति: त्योहारी सीजन में ग्राहकों को आकर्षक ऑफर देकर बिक्री में बढ़ोतरी कर सकते हैं. नए व्यापार की शुरुआत हेतु सुबह 10:15 से 11:15 या दोपहर 04:00 से 06:00 बजे का समय अत्यंत शुभ रहेगा.

सेहत: खान-पान में केवल मौसमी फल व सब्जियों का प्रयोग करें. वाहन चलाते समय या खेलकूद के दौरान चोट-चपेट से सावधान रहें.

दांपत्य जीवन: पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. यदि कोई परिजन नाराज है तो उन्हें सरप्राइज देकर मनाएं. लव लाइफ में खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें.

उपाय: गणेश जी को शमी पत्र व गुड़ का भोग लगाएं और गणेश चालीसा का पाठ करें.

(लकी कलर: ऑरेंज | लकी नंबर: 8 | अनलकी नंबर: 2)

मीन राशि

करियर: कार्यक्षेत्र में अपने जरूरी दस्तावेज और डेटा सुरक्षित रखें, जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है. मार्केटिंग कर्मियों को विरोधियों की गुप्त रणनीतियों से सतर्क रहना होगा.

आर्थिक स्थिति: अष्टम भाव का चंद्रमा होने से व्यावसायिक योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें. बैठकों में दूसरों को नीचा दिखाने के प्रयास से बचें, अन्यथा हाथ आया लाभ का मौका निकल सकता है.

सेहत: मौसम में बदलाव के कारण स्वास्थ्य नरम रह सकता है. नकारात्मक विचारों से दूर रहकर मानसिक शांति बनाए रखें.

दांपत्य जीवन: घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर जीवनसाथी के साथ चिंता रह सकती है. प्रेम और दांपत्य संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें, किसी भी प्रकार के संशय से बचें.

उपाय: भगवान गणेश को 21 दुर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र की कम से कम एक माला जपें.

(लकी कलर: येलो | लकी नंबर: 7 | अनलकी नंबर: 4)

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 Sep 2026 04:15 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Horoscope 2026 Rashifal 14 September 2026
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