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हरतालिका तीज पर गणेश स्थापना के बाद व्रत का पारण करें या नहीं? जानें सही नियम
Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज 14 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी,इस दिन सुबह तृतीया तिथि में पूजा मान्य होगी, क्योंकि फिर चतुर्थी तिथि लगेगी तो क्या उसके बाद व्रत पारण कर सकते हैं, क्या है नियम जान लें.
हरतालिका तीज 2026
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Published at : 04 Sep 2026 05:30 AM (IST)
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14 सितंबर को हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी एक साथ, पहले व्रत की पूजा या गणपति स्थापना?
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