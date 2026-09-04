हरतालिका तीज पर गणेश स्थापना के बाद व्रत का पारण करें या नहीं? जानें सही नियम

इस बार 14 सितंबर को तृतीया तिथि सुबह 7:06 बजे तक है. इस अवधि में हरतालिका पूजा पूरी करना महत्वपूर्ण है. इसके बाद चतुर्थी शुरू हो जाएगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हरतालिका व्रत समाप्त हो गया. व्रत रखकर अगले दिन पारण करना शास्त्रसम्मत होगा.