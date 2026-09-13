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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्महरतालिका तीज पर शिव-पार्वती के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

हरतालिका तीज पर शिव-पार्वती के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

Happy Hartalika Teej 2026 Wishes: हरतालिका तीज 14 सितंबर 2026 को है. सुहाग पर्व पर अपनों को ये खास शुभकामनाएं भेजकर उनकी सुख-समृद्धि और अटूट प्रेम बने रहने की कामना करें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 13 Sep 2026 03:00 PM (IST)
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Happy Hartalika Teej 2026 Wishes: हरतालिका तीज सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखने वाला पर्व है, इस बार तीज 14 सितंबर 2026 को है. इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर अखंड सौभाग्य, सुखी दांपत्य जीवन और परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए हरतालिका तीज को उनके समर्पण और अटूट प्रेम का पर्व माना जाता है.

इसी दिन गणेश चतुर्थी भी पड़ रही है, जिससे इस दिन का धार्मिक महत्व और बढ़ गया है. तीज के अवसर पर महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, सोलह श्रृंगार करती हैं. हरतालिका तीज केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, समर्पण और वैवाहिक सुख की मंगलकामना का अवसर भी है. ऐसे में इस खास दिन पर अपने परिवार, सखियों और प्रियजनों को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं दें. 

गौरी-शंकर का नाम जपें,
भक्ति से हर संकट टालें,
मां पार्वती का आशीष पाकर
जीवन के हर रंग को निखारें.
हरतालिका तीज पर शिव-पार्वती के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

निष्ठा हो मां गौरी जैसी,
प्रेम हो शिव-पार्वती जैसा,
हर जन्म में साथ मिले,
जीवन हो खुशियों से भरा ऐसा.
तीज की हार्दिक शुभकामनाएं!
हरतालिका तीज पर शिव-पार्वती के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

सोलह श्रृंगार की आभा हो,
मन में शिव-शक्ति का ध्यान रहे,
मां गौरी की कृपा से
जीवनभर सौभाग्य का मान रहे.
हरतालिका तीज की बधाई!

हरतालिका तीज पर शिव-पार्वती के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

गौरी मां की भक्ति मिले,
शंकर जी का आशीर्वाद मिले,
सुहाग सदा अटल रहे,
जीवन में खुशियों का संसार मिले.
हरतालिका तीज मंगलमय हो!
हरतालिका तीज पर शिव-पार्वती के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

शिव-पार्वती की पावन जोड़ी,
हर घर को सुख से भर दे,
गौरी मां का आशीर्वाद
हर जीवन को मंगल कर दे.
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं!
हरतालिका तीज पर शिव-पार्वती के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

माथे की बिंदी सदा सजे,
हाथों में मेहंदी का रंग रहे,
मां पार्वती की कृपा से
जीवन में प्रेम और उमंग रहे.
हरतालिका तीज की बधाई!
हरतालिका तीज पर शिव-पार्वती के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

जिस तरह शिव में शक्ति समाई,
वैसे जीवन में प्रेम रहे,
मां गौरी का आशीष मिले,
हर पल सुख और सौभाग्य रहे.
तीज की शुभकामनाएं!
हरतालिका तीज पर शिव-पार्वती के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

गौरी-शंकर की कृपा बरसे,
घर-आंगन में सुख आए,
अखंड सौभाग्य का आशीष मिले,
हर रिश्ता प्रेम से खिल जाए.
हरतालिका तीज मंगलमय हो!
हरतालिका तीज पर शिव-पार्वती के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

शिव-शक्ति का आशीर्वाद मिले,
हर मनोकामना पूरी हो,
मां पार्वती की कृपा से
हर सुहागन की झोली खुशियों से भरी हो.
हरतालिका तीज की शुभकामनाएं!

हरतालिका तीज पर शिव-पार्वती के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

हरतालिका तीज पर मां पार्वती से कैसे लें सुहाग, इसके बिना अधूरी है पूजा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 13 Sep 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
Hartalika Teej Happy Hartalika Teej 2026 Wishes
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