हरतालिका तीज पर शिव-पार्वती के भक्तिमय संदेश भेजकर अपनों को दें शुभकामनाएं

Happy Hartalika Teej 2026 Wishes: हरतालिका तीज सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखने वाला पर्व है, इस बार तीज 14 सितंबर 2026 को है. इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर अखंड सौभाग्य, सुखी दांपत्य जीवन और परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, इसलिए हरतालिका तीज को उनके समर्पण और अटूट प्रेम का पर्व माना जाता है.

इसी दिन गणेश चतुर्थी भी पड़ रही है, जिससे इस दिन का धार्मिक महत्व और बढ़ गया है. तीज के अवसर पर महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, सोलह श्रृंगार करती हैं. हरतालिका तीज केवल व्रत और पूजा का पर्व नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, समर्पण और वैवाहिक सुख की मंगलकामना का अवसर भी है. ऐसे में इस खास दिन पर अपने परिवार, सखियों और प्रियजनों को हरतालिका तीज की शुभकामनाएं दें.

गौरी-शंकर का नाम जपें,

भक्ति से हर संकट टालें,

मां पार्वती का आशीष पाकर

जीवन के हर रंग को निखारें.



निष्ठा हो मां गौरी जैसी,

प्रेम हो शिव-पार्वती जैसा,

हर जन्म में साथ मिले,

जीवन हो खुशियों से भरा ऐसा.

तीज की हार्दिक शुभकामनाएं!



सोलह श्रृंगार की आभा हो,

मन में शिव-शक्ति का ध्यान रहे,

मां गौरी की कृपा से

जीवनभर सौभाग्य का मान रहे.

हरतालिका तीज की बधाई!





गौरी मां की भक्ति मिले,

शंकर जी का आशीर्वाद मिले,

सुहाग सदा अटल रहे,

जीवन में खुशियों का संसार मिले.

हरतालिका तीज मंगलमय हो!



शिव-पार्वती की पावन जोड़ी,

हर घर को सुख से भर दे,

गौरी मां का आशीर्वाद

हर जीवन को मंगल कर दे.

हरतालिका तीज की शुभकामनाएं!



माथे की बिंदी सदा सजे,

हाथों में मेहंदी का रंग रहे,

मां पार्वती की कृपा से

जीवन में प्रेम और उमंग रहे.

हरतालिका तीज की बधाई!



जिस तरह शिव में शक्ति समाई,

वैसे जीवन में प्रेम रहे,

मां गौरी का आशीष मिले,

हर पल सुख और सौभाग्य रहे.

तीज की शुभकामनाएं!



गौरी-शंकर की कृपा बरसे,

घर-आंगन में सुख आए,

अखंड सौभाग्य का आशीष मिले,

हर रिश्ता प्रेम से खिल जाए.

हरतालिका तीज मंगलमय हो!



शिव-शक्ति का आशीर्वाद मिले,

हर मनोकामना पूरी हो,

मां पार्वती की कृपा से

हर सुहागन की झोली खुशियों से भरी हो.

हरतालिका तीज की शुभकामनाएं!





हरतालिका तीज पर मां पार्वती से कैसे लें सुहाग, इसके बिना अधूरी है पूजा