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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMotivational Quotes: मां अपने बेटे के लिए 50 दुश्मन क्यों मांगती है? राजस्थान की इस कहावत में छिपा है सफलता का बड़ा सच

Motivational Quotes: मां अपने बेटे के लिए 50 दुश्मन क्यों मांगती है? राजस्थान की इस कहावत में छिपा है सफलता का बड़ा सच

Motivational Quotes: हर किसी को खुश रखने वाले लोग अक्सर इतिहास नहीं बनाते… राजस्थान की एक पुरानी कहावत आज की generation को बड़ा reality check दे रही है.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 09 May 2026 05:58 AM (IST)
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Motivational Quotes: राजस्थान में एक पुरानी कहावत कही जाती है 'माई ऐंडा पूत जन, दुश्मन होय पचास.' यानी ऐसा पुत्र पैदा हो जिसके पचास दुश्मन हों. पहली नजर में यह बात कठोर लग सकती है, लेकिन इसके पीछे जीवन का एक गहरा और व्यावहारिक सच छिपा है. यह कहावत दुश्मनी की नहीं, प्रभाव की बात करती है. क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने भी भीड़ से अलग रास्ता चुना, जिसने लोगों की सोच बदली, जिसने नेतृत्व किया या जिसने व्यवस्था को चुनौती दी, उसके विरोधी हमेशा पैदा हुए.

आज के समय में यह कहावत इसलिए तेजी से वायरल हो रही है क्योंकि modern life में competition, visibility और public judgement पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है. Social media के दौर में अब सिर्फ आपका काम नहीं, आपकी राय, आपकी सफलता और आपकी मौजूदगी भी लोगों की प्रतिक्रिया पैदा करती है.

भीड़ हमेशा सुरक्षित लोगों को पसंद करती है

समाज अक्सर उन लोगों के साथ ज्यादा comfortable महसूस करता है जो हर जगह समझौता कर लेते हैं, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं और कभी कोई risk नहीं लेते. ऐसे लोग किसी की सोच या सुविधा को challenge नहीं करते, इसलिए उनका विरोध भी कम होता है.

लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ना शुरू करता है, leadership लेना शुरू करता है या अलग सोच के साथ खड़ा होता है, criticism शुरू हो जाता है. लोग सवाल उठाने लगते हैं. आपकी गलतियां ज्यादा दिखाई देने लगती हैं. कई बार वही लोग बदल जाते हैं जो कभी आपकी तारीफ किया करते थे. सफलता का सबसे painful हिस्सा मेहनत नहीं होता… लोगों का बदल जाना होता है.

Leadership के साथ विरोध क्यों बढ़ता है?

Harvard Business Review समेत कई leadership studies में यह बात सामने आई है कि high-visibility positions पर बैठे लोगों को ज्यादा criticism, emotional pressure और public scrutiny झेलनी पड़ती है. क्योंकि influence हमेशा reaction पैदा करता है.

Corporate दुनिया में भी यही दिखाई देता है. जो लोग top leadership roles तक पहुंचते हैं, उन्हें सिर्फ targets और business pressure नहीं संभालना पड़ता, बल्कि perception, jealousy और internal resistance भी झेलना पड़ता है. कई CEOs openly स्वीकार कर चुके हैं कि जैसे-जैसे influence बढ़ता है, वैसे-वैसे isolation भी बढ़ता है.

यही कारण है कि leadership comfort नहीं, psychological pressure लेकर आती है.

Social Media ने criticism को और तेज कर दिया है

आज Instagram, X और LinkedIn की दुनिया में लोग liked और accepted होना चाहते हैं. इसलिए बहुत से लोग वही बोलते हैं जो safe हो. वही दिखाते हैं जिससे controversy न हो. लेकिन इसका दूसरा असर यह हुआ है कि लोग धीरे-धीरे अपनी original identity खोने लगे हैं.

Psychologists मानते हैं कि लगातार approval पाने की चाह इंसान को average बना देती है. वह risk लेना बंद कर देता है. लेकिन इतिहास average लोगों को नहीं याद रखता. इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने uncomfortable questions पूछे और भीड़ से अलग खड़े होने की हिम्मत दिखाई.

दुनिया की राजनीति में भी यही सच दिखाई देता है

यह सिद्धांत सिर्फ व्यक्तियों पर नहीं, देशों पर भी लागू होता है. जब कोई देश global influence बढ़ाता है, तो उसके विरोधी भी बढ़ते हैं. अमेरिका, चीन, रूस और भारत जैसे देशों के बढ़ते प्रभाव के साथ geopolitical resistance भी बढ़ा. यही कारण है कि global leadership हमेशा pressure और opposition लेकर आती है.

Market और business world में भी यही psychology काम करती है. जो कंपनियां तेजी से grow करती हैं, वे competition, criticism और regulatory pressure का सामना भी ज्यादा करती हैं. यानी प्रभाव जितना बड़ा होगा, reaction भी उतना बड़ा होगा.

वैदिक ज्योतिष क्या कहता है?

वैदिक ज्योतिष में मजबूत सूर्य व्यक्ति को नेतृत्व, पहचान और authority देता है. मजबूत शनि उसे संघर्षों के बीच टिके रहने की क्षमता देता है, जबकि मंगल risk लेने और मुकाबला करने की शक्ति देता है. लेकिन यही ग्रह व्यक्ति के जीवन में विरोध, competition और criticism भी बढ़ाते हैं.

ज्योतिष में माना जाता है कि जिन लोगों का तेज ज्यादा होता है, वे लोगों के भीतर प्रतिक्रिया भी ज्यादा पैदा करते हैं. क्योंकि समाज अक्सर अलग दिखने वाले लोगों को पहले challenge करता है, बाद में स्वीकार करता है.

इसीलिए कई बड़े नेता, उद्योगपति, खिलाड़ी और public figures अपने जीवन में popularity के साथ-साथ intense opposition भी झेलते हैं.

असली सवाल दुश्मनों का नहीं, प्रभाव का है

इस कहावत का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुश्मन बनाना जरूरी है. बल्कि इसका संकेत यह है कि अगर आप जीवन में कुछ बड़ा, अलग और प्रभावशाली करने की कोशिश करेंगे, तो विरोध स्वाभाविक रूप से आएगा.

अगर हर कोई हमेशा आपसे खुश है…
अगर किसी ने कभी आपके विचारों का विरोध नहीं किया…
अगर आपकी सफलता से किसी को फर्क नहीं पड़ा…

तो संभव है कि आपने अब तक ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे दुनिया असहज महसूस करे.

सबसे बड़ा सच

भीड़ हमेशा सुरक्षित लोगों को पसंद करती है, क्योंकि वे व्यवस्था को disturb नहीं करते. लेकिन इतिहास अक्सर उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जिन्होंने विरोध, आलोचना और pressure के बावजूद अपना रास्ता नहीं छोड़ा.

शायद इसलिए राजस्थान की यह सदियों पुरानी कहावत आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है जितनी पहले थी. क्योंकि समय बदलता है, technology बदलती है, platforms बदलते हैं… लेकिन एक चीज नहीं बदलती, जो सबसे ज्यादा प्रभाव पैदा करता है, उसी का सबसे ज्यादा विरोध भी होता है.

यह भी पढ़ें- Mangal Gochar 2026: 11 मई को स्वराशि में मंगल गोचर, बढ़ेगा उत्साह या होगा टकराव? जानें आपकी राशि पर असर

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह ,  वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य | मीडिया रणनीतिकार | डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABP Live में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें आज की जिंदगी, समाज, मीडिया, बाजार और वैश्विक घटनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेत मानते हैं.

हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभवी ज्योतिषाचार्य हैं, जिनका काम पारंपरिक विद्या और आज के समय की समझ को जोड़ने के लिए जाना जाता है. उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप, धार्मिक ब्रांडिंग और डिजिटल पब्लिशिंग के गहरे जानकार हैं.

प्रमुख भविष्यवाणियां

हृदेश कुमार सिंह की कई भविष्यवाणियां समय के साथ चर्चा में रहीं और बाद में सही साबित हुईं. IPL 2025 के विजेता को लेकर पहले ही दिए गए संकेत हों, Yo Yo Honey Singh की वापसी हो या भारत में AI नीति में बदलाव की दिशा, इन विषयों पर उनके विश्लेषण पहले ही ध्यान खींच चुके थे.

इसी तरह Donald Trump की वापसी के संकेत, Pushpa 2 की सफलता, Allu Arjun के करियर का उभार, Dhurandhar/ Dhurandhar The Revenge फिल्म को लेकर अनुमान और US-Iran Islamabad शांति वार्ता के सफल न होने के संकेत भी बाद की घटनाओं से मेल खाते दिखे.

ईरान-इजराइल तनाव, 2025 के शेयर बाजार की गिरावट, दिल्ली की राजनीति, पहलगाम हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया और क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) के उभरने जैसे कई मुद्दों पर भी उनके आकलन चर्चा में रहे.

ये सभी विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष के आधार पर किए गए, जिन्हें समय के साथ अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर गंभीरता से लिया गया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र

हृदेश कुमार सिंह (Astro Guy) वैदिक ज्योतिष, संहिता शास्त्र, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु के अनुभवी शोधकर्ता व विश्लेषक हैं. वे ग्रहों की स्थिति, दशा-गोचर और मनोवैज्ञानिक संकेतों के आधार पर करियर, विवाह, शिक्षा, प्रेम संबंध, बिजनेस और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन देते हैं.

ज्योतिष के पारंपरिक ज्ञान को आज के समय से जोड़ते हुए वे शेयर मार्केट ट्रेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), कॉर्पोरेट रणनीति, ब्रांड पोजिशनिंग और वैश्विक घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं. डिजिटल युग में धर्म और ज्योतिष को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए वे SEO-अनुकूल राशिफल, पंचांग आधारित भविष्यवाणी और गूगल रैंकिंग के अनुसार कंटेंट तैयार करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं.

डिजिटल युग में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हृदेश कुमार सिंह उन अग्रणी ज्योतिषाचार्यों में शामिल हैं जिन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट को विकसित कर उसे मुख्यधारा में स्थापित किया. उन्होंने राशिफल को केवल पारंपरिक भविष्यवाणी तक सीमित न रखते हुए उसे आज की युवा सोच, करियर कन्फ्यूजन, रिलेशनशिप डायनामिक्स और रियल-लाइफ डिसीजन मेकिंग से जोड़ा.

यही कारण है कि उनका कंटेंट केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि यूजर्स को यह महसूस कराता है कि ज्योतिष उनकी लाइफ से सीधे जुड़ा हुआ है,चाहे वह करियर का चुनाव हो, रिश्तों की समझ हो या सही समय पर सही कदम उठाने का फैसला.

उद्देश्य

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सही समय की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में मदद करना है, न कि भय या भाग्यवाद फैलाना. वे ज्योतिष को एक ऐसे बौद्धिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं, जो जीवन की अनिश्चितताओं को समझने, अवसरों को पहचानने और चुनौतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा देता है. यह केवल भविष्य बताने तक सीमित नहीं, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करता है.

उनका दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं की मूल भावना से जुड़ा है, श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत, सूफी संत रूमी की आत्म-खोज, बाइबल और कुरान का विश्वास व धैर्य, तथा भगवान बुद्ध का संतुलन और जागरूकता का मार्ग. ज्योतिष इन मूल्यों को जीवन में Practical रूप से लागू करने की समझ देता है.

उनके अनुसार, चाहे करियर, रिश्ते, व्यापार या जीवन का कोई भी संघर्ष हो, ज्योतिष व्यक्ति को स्थिति समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है. इसका सही उपयोग व्यक्ति को निर्भर नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है.

अन्य रुचियां

फिल्मों की गहराई को समझना, संगीत की भावनात्मक ताकत, साहित्य, राजनीति और बाजार की समझ, पर्यावरण, कृषि, ग्राम्य विकास साथ ही यात्राओं से मिले अनुभव, ये सभी उनके विचारों और लेखन को एक अलग दृष्टि देते हैं. यही वजह है कि उनका काम केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है.

 
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Published at : 09 May 2026 05:58 AM (IST)
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Frequently Asked Questions

राजस्थान की कहावत 'माई ऐंडा पूत जन, दुश्मन होय पचास' का क्या मतलब है?

इस कहावत का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति पैदा हो जो इतना प्रभावशाली हो कि उसके 50 दुश्मन बनें। यह दुश्मनी की नहीं, बल्कि प्रभाव की बात करती है।

आज के समय में यह कहावत क्यों प्रासंगिक है?

आज के प्रतिस्पर्धी दौर में, जहाँ सोशल मीडिया के कारण लोगों की प्रतिक्रियाएं बढ़ गई हैं, यह कहावत प्रभाव और विरोध के संबंध को दर्शाती है।

नेतृत्व करने वाले लोगों का विरोध क्यों बढ़ता है?

उच्च पदों पर बैठे लोग, जो प्रभाव डालते हैं, अधिक आलोचना, भावनात्मक दबाव और सार्वजनिक जाँच का सामना करते हैं क्योंकि उनका प्रभाव प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है।

सोशल मीडिया ने आलोचना को कैसे तेज किया है?

सोशल मीडिया पर लोग स्वीकृत होने की चाह में अक्सर वही बोलते हैं जो सुरक्षित हो, जिससे उनकी मौलिकता खोने लगती है और आलोचना बढ़ जाती है।

क्या यह सिद्धांत केवल व्यक्तियों पर लागू होता है?

नहीं, यह सिद्धांत देशों पर भी लागू होता है। जब कोई देश वैश्विक प्रभाव बढ़ाता है, तो उसके विरोधी भी बढ़ते हैं।

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