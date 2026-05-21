Firozabad Hanuman Temple: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की टूंडला रेलवे कॉलोनी में स्थित 'दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर' केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि इतिहास और चमत्कारों का एक अनूठा दस्तावेज है. लगभग 150 साल पुराना यह सिद्ध पीठ न केवल स्थानीय निवासियों, बल्कि सात समंदर पार बैठे श्रद्धालुओं की आस्था का भी बड़ा ठिकाना है.

इस मंदिर की ऐतिहासिक महत्ता इतनी है कि यह बकायदा रेल मंत्रालय के आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज है.

जब एक अंग्रेज अधिकारी बन गया हनुमान जी का भक्त

इस मंदिर के इतिहास से जुड़ी सबसे दिलचस्प कहानी ब्रिटिश काल की है. उस दौर में टूंडला रेलवे स्टेशन पर 'सोलोमन' नाम के एक अंग्रेज रेल अधिकारी तैनात थे. स्थानीय रेल कर्मियों और भक्तों की गहरी श्रद्धा को देखते हुए, उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार (पुनर्निर्माण) की अनुमति दी और इसमें सहयोग किया.

कहा जाता है कि मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान कुछ ऐसे चमत्कार हुए कि चर्च जाने वाले सोलोमन खुद संकटमोचन हनुमान जी के परम भक्त बन गए. उन्होंने न केवल सनातन परंपरा को अपनाया, बल्कि मंदिर में नियमित रूप से चोला चढ़ाना और पूजा-अर्चना करना शुरू कर दिया. देश की आजादी के बाद, वर्ष 1948 में इस मंदिर को आधिकारिक तौर पर रेल मंत्रालय के रिकॉर्ड में शामिल किया गया.

पीढ़ियों से जारी सेवा परंपरा

इस मंदिर की सेवा का जिम्मा दशकों से एक ही परिवार संभाल रहा है:

1951: मंदिर की देखरेख और पूजा-अर्चना की जिम्मेदारी महंत पंडित जगदेव प्रसाद त्रिवेदी को सौंपी गई.

मंदिर की देखरेख और पूजा-अर्चना की जिम्मेदारी महंत पंडित जगदेव प्रसाद त्रिवेदी को सौंपी गई. दूसरी पीढ़ी: उनके निधन के बाद पंडित रामस्वरूप त्रिवेदी ने हनुमान जी की सेवा का संकल्प आगे बढ़ाया.

उनके निधन के बाद पंडित रामस्वरूप त्रिवेदी ने हनुमान जी की सेवा का संकल्प आगे बढ़ाया. वर्तमान: आज उनके पुत्र पंडित अरुण त्रिवेदी पूरी निष्ठा के साथ इस समृद्ध सेवा परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं.

राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड हस्तियों का जुड़ाव

इस दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर की महिमा से देश की कई बड़ी हस्तियां प्रभावित रही हैं:

बॉलीवुड: मशहूर अभिनेता और राजनेता राज बब्बर के पिता कौशल बब्बर ने कई सालों तक इस मंदिर में निस्वार्थ सेवा की थी. स्वयं राज बब्बर भी कई बार यहां आकर चोला चढ़ा चुके हैं और उनका पूरा परिवार बजरंगबली का अनन्य भक्त है.

मशहूर अभिनेता और राजनेता के पिता कौशल बब्बर ने कई सालों तक इस मंदिर में निस्वार्थ सेवा की थी. स्वयं राज बब्बर भी कई बार यहां आकर चोला चढ़ा चुके हैं और उनका पूरा परिवार बजरंगबली का अनन्य भक्त है. राजनीति: केंद्र सरकार में ऊर्जा सलाहकार और भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा ने लगातार दस वर्षों तक इस मंदिर में आकर हनुमान जी की प्रतिमा पर चोला चढ़ाया है.

सात समंदर पार तक फैली है ख्याति

मान्यता है कि यहां मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है. यही वजह है कि आज इस मंदिर की ख्याति वैश्विक हो चुकी है.

वर्तमान महंत के अनुसार, आज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, इंग्लैंड और कुवैत जैसे देशों में रहने वाले अप्रवासी भारतीय (NRIs) इस मंदिर से गहराई से जुड़े हैं. वे नियमित रूप से यहाँ अर्जी लगवाते हैं और विशेष अवसरों पर यहाँ से हनुमान जी का आशीर्वाद स्वरूप 'चोला' और प्रसाद विदेश मंगवाते हैं. भक्तों का अटूट विश्वास है कि टूंडला के ये 'वीर हनुमान' अपने दर पर आने वाले हर संकट को हर लेते हैं.

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