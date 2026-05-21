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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHanuman Temple: फिरोजाबाद का अनोखा हनुमान मंदिर, जहां चर्च जाने वाला ब्रिटिश अफसर भी चढ़ाने लगा था चोला

Hanuman Temple: फिरोजाबाद का अनोखा हनुमान मंदिर, जहां चर्च जाने वाला ब्रिटिश अफसर भी चढ़ाने लगा था चोला

Hanuman Temple: हनुमान मंदिर के चमत्कार देख हैरान रह गया था अंग्रेज अधिकारी, चर्च छोड़ चढ़ाने लगा चोला. राज बब्बर के परिवार से भी है जुड़ाव, रेल मंत्रालय के सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है इतिहास.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 21 May 2026 03:49 PM (IST)
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Firozabad Hanuman Temple: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले की टूंडला रेलवे कॉलोनी में स्थित 'दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर' केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि इतिहास और चमत्कारों का एक अनूठा दस्तावेज है. लगभग 150 साल पुराना यह सिद्ध पीठ न केवल स्थानीय निवासियों, बल्कि सात समंदर पार बैठे श्रद्धालुओं की आस्था का भी बड़ा ठिकाना है.

इस मंदिर की ऐतिहासिक महत्ता इतनी है कि यह बकायदा रेल मंत्रालय के आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज है.

जब एक अंग्रेज अधिकारी बन गया हनुमान जी का भक्त

इस मंदिर के इतिहास से जुड़ी सबसे दिलचस्प कहानी ब्रिटिश काल की है. उस दौर में टूंडला रेलवे स्टेशन पर 'सोलोमन' नाम के एक अंग्रेज रेल अधिकारी तैनात थे. स्थानीय रेल कर्मियों और भक्तों की गहरी श्रद्धा को देखते हुए, उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार (पुनर्निर्माण) की अनुमति दी और इसमें सहयोग किया.

कहा जाता है कि मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान कुछ ऐसे चमत्कार हुए कि चर्च जाने वाले सोलोमन खुद संकटमोचन हनुमान जी के परम भक्त बन गए. उन्होंने न केवल सनातन परंपरा को अपनाया, बल्कि मंदिर में नियमित रूप से चोला चढ़ाना और पूजा-अर्चना करना शुरू कर दिया. देश की आजादी के बाद, वर्ष 1948 में इस मंदिर को आधिकारिक तौर पर रेल मंत्रालय के रिकॉर्ड में शामिल किया गया.

पीढ़ियों से जारी सेवा परंपरा

इस मंदिर की सेवा का जिम्मा दशकों से एक ही परिवार संभाल रहा है:

  • 1951: मंदिर की देखरेख और पूजा-अर्चना की जिम्मेदारी महंत पंडित जगदेव प्रसाद त्रिवेदी को सौंपी गई.
  • दूसरी पीढ़ी: उनके निधन के बाद पंडित रामस्वरूप त्रिवेदी ने हनुमान जी की सेवा का संकल्प आगे बढ़ाया.
  • वर्तमान: आज उनके पुत्र पंडित अरुण त्रिवेदी पूरी निष्ठा के साथ इस समृद्ध सेवा परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं.

राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड हस्तियों का जुड़ाव

इस दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर की महिमा से देश की कई बड़ी हस्तियां प्रभावित रही हैं:

  • बॉलीवुड: मशहूर अभिनेता और राजनेता राज बब्बर के पिता कौशल बब्बर ने कई सालों तक इस मंदिर में निस्वार्थ सेवा की थी. स्वयं राज बब्बर भी कई बार यहां आकर चोला चढ़ा चुके हैं और उनका पूरा परिवार बजरंगबली का अनन्य भक्त है.
  • राजनीति: केंद्र सरकार में ऊर्जा सलाहकार और भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा ने लगातार दस वर्षों तक इस मंदिर में आकर हनुमान जी की प्रतिमा पर चोला चढ़ाया है.

सात समंदर पार तक फैली है ख्याति

मान्यता है कि यहां मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है. यही वजह है कि आज इस मंदिर की ख्याति वैश्विक हो चुकी है.

वर्तमान महंत के अनुसार, आज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, इंग्लैंड और कुवैत जैसे देशों में रहने वाले अप्रवासी भारतीय (NRIs) इस मंदिर से गहराई से जुड़े हैं. वे नियमित रूप से यहाँ अर्जी लगवाते हैं और विशेष अवसरों पर यहाँ से हनुमान जी का आशीर्वाद स्वरूप 'चोला' और प्रसाद विदेश मंगवाते हैं. भक्तों का अटूट विश्वास है कि टूंडला के ये 'वीर हनुमान' अपने दर पर आने वाले हर संकट को हर लेते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 21 May 2026 03:48 PM (IST)
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