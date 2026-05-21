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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPurushottam Adhik Maas 2026: बाड़मेर में पुरुषोत्तम अधिक मास का भव्य आयोजन, हजारों भक्तों ने की 25 किमी नगर परिक्रमा

Purushottam Adhik Maas 2026: बाड़मेर में पुरुषोत्तम अधिक मास का भव्य आयोजन, हजारों भक्तों ने की 25 किमी नगर परिक्रमा

Purushottam Adhik Maas 2026: बाड़मेर में पुरुषोत्तम मास पर आस्था का सैलाब! हनुमान मंदिर से निकली 25 किमी भव्य नगर परिक्रमा में उमड़े हजारों भक्त. भक्ति और अनुशासन का अनूठा संगम देख गदगद हुआ शहर.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 21 May 2026 08:46 PM (IST)
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Purushottam Adhik Maas 2026: पुरुषोत्तम अधिक मास के पावन अवसर पर गुरुवार को सीमावर्ती बाड़मेर जिले में आस्था और भक्ति की अद्भुत बयार बही. शहर में आयोजित 25 किलोमीटर लंबी भव्य नगर परिक्रमा में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिससे पूरा बाड़मेर भक्तिमय हो गया. तीन वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हुए इस आयोजन ने स्थानीय लोगों में भारी उत्साह भर दिया.

हनुमान मंदिर से हुआ भव्य शुभारंभ

नगर परिक्रमा का आगाज सदर बाजार स्थित ऐतिहासिक हनुमान मंदिर से हुआ. यह धार्मिक यात्रा गंगागिरी मठ के महंत श्रीश्री 1008 खुशाल गिरी महाराज के पावन सानिध्य में निकाली गई. सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी. जैसे ही पदयात्रा ने शहर के मुख्य मार्गों पर प्रवेश किया, पूरा वातावरण ‘जय श्री हनुमान’ और ‘हर-हर महादेव’ के जयकारों से गुंजायमान हो उठा. श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए इस लंबी पदयात्रा में उत्साह के साथ शामिल हुए.

सुरक्षा और अनुशासन का रहा विशेष ध्यान

25 किलोमीटर की इस कठिन पदयात्रा को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अनुशासन बनाए रखने की अपील की थी. जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे. पुलिस बल की तैनाती और यातायात के विशेष प्रबंधों के कारण यात्रा बिना किसी बाधा के संपन्न हुई. परिक्रमा का समापन शाम को पुनः हनुमान मंदिर में आरती और विशेष अनुष्ठान के साथ हुआ.

सेवाभावी संगठनों ने की अनूठी पहल

गर्मी के मौसम को देखते हुए, बाड़मेर के विभिन्न सामाजिक संगठनों और भामाशाहों ने परिक्रमा मार्ग पर सेवा शिविर लगाए. इन शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए:

  • ठंडा शरबत और जूस: भक्तों को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए शीतल पेय की व्यवस्था.
  • फल और अल्पाहार: पदयात्रा के दौरान ऊर्जा बनाए रखने के लिए फलाहार का वितरण.
  • स्वास्थ्य सहायता: आपातकालीन स्थिति के लिए प्राथमिक उपचार की उपलब्धता.

इन सेवा कार्यों ने श्रद्धालुओं की थकान को कम किया और एकता व भाईचारे का संदेश दिया.

सनातन संस्कृति और जन-आस्था का संगम

वर्ष 2023 के बाद आयोजित हुई यह नगर परिक्रमा इस बार कहीं अधिक भव्य रही. यह आयोजन न केवल सनातन संस्कृति के प्रति लोगों की गहरी आस्था को दर्शाता है, बल्कि बाड़मेर की सामूहिक शक्ति और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक बना है. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे धार्मिक आयोजन क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं.

बाड़मेर में संपन्न हुई यह पदयात्रा भक्ति भाव और जन-सहयोग की एक ऐसी मिसाल बन गई है, जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 21 May 2026 08:46 PM (IST)
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Purushottam Maas Nagar Parikrama Hanuman Temple Barmer Purushottam Adhik Maas Significance
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