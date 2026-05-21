Purushottam Adhik Maas 2026: पुरुषोत्तम अधिक मास के पावन अवसर पर गुरुवार को सीमावर्ती बाड़मेर जिले में आस्था और भक्ति की अद्भुत बयार बही. शहर में आयोजित 25 किलोमीटर लंबी भव्य नगर परिक्रमा में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिससे पूरा बाड़मेर भक्तिमय हो गया. तीन वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हुए इस आयोजन ने स्थानीय लोगों में भारी उत्साह भर दिया.

हनुमान मंदिर से हुआ भव्य शुभारंभ

नगर परिक्रमा का आगाज सदर बाजार स्थित ऐतिहासिक हनुमान मंदिर से हुआ. यह धार्मिक यात्रा गंगागिरी मठ के महंत श्रीश्री 1008 खुशाल गिरी महाराज के पावन सानिध्य में निकाली गई. सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी. जैसे ही पदयात्रा ने शहर के मुख्य मार्गों पर प्रवेश किया, पूरा वातावरण ‘जय श्री हनुमान’ और ‘हर-हर महादेव’ के जयकारों से गुंजायमान हो उठा. श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए इस लंबी पदयात्रा में उत्साह के साथ शामिल हुए.

सुरक्षा और अनुशासन का रहा विशेष ध्यान

25 किलोमीटर की इस कठिन पदयात्रा को सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अनुशासन बनाए रखने की अपील की थी. जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे. पुलिस बल की तैनाती और यातायात के विशेष प्रबंधों के कारण यात्रा बिना किसी बाधा के संपन्न हुई. परिक्रमा का समापन शाम को पुनः हनुमान मंदिर में आरती और विशेष अनुष्ठान के साथ हुआ.

सेवाभावी संगठनों ने की अनूठी पहल

गर्मी के मौसम को देखते हुए, बाड़मेर के विभिन्न सामाजिक संगठनों और भामाशाहों ने परिक्रमा मार्ग पर सेवा शिविर लगाए. इन शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए:

ठंडा शरबत और जूस: भक्तों को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए शीतल पेय की व्यवस्था.

भक्तों को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए शीतल पेय की व्यवस्था. फल और अल्पाहार: पदयात्रा के दौरान ऊर्जा बनाए रखने के लिए फलाहार का वितरण.

पदयात्रा के दौरान ऊर्जा बनाए रखने के लिए फलाहार का वितरण. स्वास्थ्य सहायता: आपातकालीन स्थिति के लिए प्राथमिक उपचार की उपलब्धता.

इन सेवा कार्यों ने श्रद्धालुओं की थकान को कम किया और एकता व भाईचारे का संदेश दिया.

सनातन संस्कृति और जन-आस्था का संगम

वर्ष 2023 के बाद आयोजित हुई यह नगर परिक्रमा इस बार कहीं अधिक भव्य रही. यह आयोजन न केवल सनातन संस्कृति के प्रति लोगों की गहरी आस्था को दर्शाता है, बल्कि बाड़मेर की सामूहिक शक्ति और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक बना है. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे धार्मिक आयोजन क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं.

बाड़मेर में संपन्न हुई यह पदयात्रा भक्ति भाव और जन-सहयोग की एक ऐसी मिसाल बन गई है, जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है.

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