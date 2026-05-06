Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मंगल 11 मई 2026 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे।

मेष स्वराशि होने से गोचर का प्रभाव कई गुना बढ़ेगा।

कुछ राशियों का भाग्य चमकेगा, कुछ को सावधानी बरतनी होगी।

मेष, वृषभ, सिंह, धनु, मकर, कुंभ राशियों को लाभ होगा।

Mangal Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, सभी ग्रह लगातार किसी न किसी राशि में संचरण करते हैं और अवधि पूरी करने के बाद एक राशि से दूसरी राशि में चले जाते है. इसे ही ज्योतिष में गोचर या राशि परिवर्तन कहा जाता है.

बात करें यदि, मंगल की तो इसे ग्रहों का सेनापति कहा गया है. मंगल गोचर की अवधि आमतौर पर 40-45 दिन की होती है. फिलहाल मंगल मीन राशि में हैं और 11 मई 2026 को मेष राशि में चले जाएंगे. मेष मंगल की स्वराशि है, ऐसे में यह गोचर बेहद प्रभावशाली और ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है. क्योंकि जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में आता है, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है.

लेकिन शत्रु राशि के लिए खतरा बढ़ जाता है. इसलिए मंगल गोचर से जहां कुछ राशियों के सोये हुए भाग्य जाग सकते हैं तो वहीं कुछ को संयम और सावधानी भी बरतनी होगी. आइए पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास से जानते हैं मंगल गोचर का राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव.

मंगल गोचर का सभी राशियों पर असर (Mars Transit effect on all 12 zodiac signs)

मेष राशि (Aries)- मंगल का गोचर आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ रहेगा. मंगल आपके स्वामी ग्रह हैं और लग्न भाव में गोचर कर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे. इस समय नया काम शुरू करने का साहस मिलेगा और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं.

वृषभ राशि (Taurus)- मंगल गोचर कर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे. आय में वृद्धि और नए संपर्क बनेंगे. मित्रों का सहयोग मिलेगा और लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं.

मिथुन राशि (Gemini)- बुध ग्रह के साथ मंगल की शत्रुता का संबंध है. ऐसे में मंगल गोचर के बाद मिथुन राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत है. मंगल गोचर से आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन विदेश या दूर स्थान से लाभ के संकेत मिल सकते हैं. मानसिक तनाव से बचने की जरूरत होगी.

कर्क राशि (Cancer)- बुध की तरह ही चंद्रमा भी मंगल के शत्रु ग्रह माने जाते हैं. ऐसे में इस समय करियर में बदलाव के योग बन सकते हैं, लेकिन यह बदलाव बहुत अधिक सकारात्मक फल नहीं देगा. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. मेहनत का फल मिलने में थोड़ा समय लग सकता है.

सिंह राशि (Leo)- मेष राशि में मंगल के आने से सिंह राशि वाले जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा. यात्रा के योग बन सकते हैं और शिक्षा या प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है.

कन्या राशि (Virgo)- मंगल गोचर का समय आपके लिए सावधानी बरतने वाला समय रहेगा. सेहत और निवेश को लेकर सतर्क रहें, अनावश्यक जोखिम से बचें.

तुला राशि (Libra)- रिश्तों में उतार-चढ़ाव आ सकता है. इसलिए पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)- कार्यस्थल पर बदलाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. किसी बड़े निवेश से बचें.

धनु राशि (Sagittarius)- मंगल गोचर का सकारात्मक असर धनु राशि वालों पर पड़ेगा. इस समय आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. संतान पक्ष से खुशी मिल सकती है.

मकर राशि (Capricorn)- घर-परिवार से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी. प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े निर्णय ले सकते हैं. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी.

कुंभ राशि (Aquarius)- बिजनेस और निवेश में अच्छा लाभ मिल सकता है. संचार और संपर्क मजबूत होंगे. छोटे यात्रा के योग बनेंगे और भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा.

मीन राशि (Pisces)- आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी होगा.

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