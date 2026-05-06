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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरMangal Gochar 2026: 11 मई को स्वराशि में मंगल गोचर, बढ़ेगा उत्साह या होगा टकराव? जानें आपकी राशि पर असर

Mangal Gochar 2026: 11 मई को स्वराशि में मंगल गोचर, बढ़ेगा उत्साह या होगा टकराव? जानें आपकी राशि पर असर

Mangal Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, 11 मई को मंगल स्वराशि मेष में गोचर करेंगे. अपनी ही राशि में मंगल का गोचर करना कई राशियों को शुभ फल देगा, लेकिन कुछ राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 May 2026 11:31 AM (IST)
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  • मंगल 11 मई 2026 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे।
  • मेष स्वराशि होने से गोचर का प्रभाव कई गुना बढ़ेगा।
  • कुछ राशियों का भाग्य चमकेगा, कुछ को सावधानी बरतनी होगी।
  • मेष, वृषभ, सिंह, धनु, मकर, कुंभ राशियों को लाभ होगा।

Mangal Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, सभी ग्रह लगातार किसी न किसी राशि में संचरण करते हैं और अवधि पूरी करने के बाद एक राशि से दूसरी राशि में चले जाते है. इसे ही ज्योतिष में गोचर या राशि परिवर्तन कहा जाता है.

बात करें यदि, मंगल की तो इसे ग्रहों का सेनापति कहा गया है. मंगल गोचर की अवधि आमतौर पर 40-45 दिन की होती है. फिलहाल मंगल मीन राशि में हैं और 11 मई 2026 को मेष राशि में चले जाएंगे. मेष मंगल की स्वराशि है, ऐसे में यह गोचर बेहद प्रभावशाली और ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है. क्योंकि जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में आता है, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है.

लेकिन शत्रु राशि के लिए खतरा बढ़ जाता है. इसलिए मंगल गोचर से जहां कुछ राशियों के सोये हुए भाग्य जाग सकते हैं तो वहीं कुछ को संयम और सावधानी भी बरतनी होगी. आइए पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास से जानते हैं मंगल गोचर का राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव.

मंगल गोचर का सभी राशियों पर असर (Mars Transit effect on all 12 zodiac signs)

मेष राशि (Aries)- मंगल का गोचर आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ रहेगा. मंगल आपके स्वामी ग्रह हैं और लग्न भाव में गोचर कर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे. इस समय नया काम शुरू करने का साहस मिलेगा और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं.

वृषभ राशि (Taurus)- मंगल गोचर कर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे. आय में वृद्धि और नए संपर्क बनेंगे. मित्रों का सहयोग मिलेगा और लंबे समय से रुके काम पूरे हो सकते हैं.

मिथुन राशि (Gemini)- बुध ग्रह के साथ मंगल की शत्रुता का संबंध है. ऐसे में मंगल गोचर के बाद मिथुन राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत है. मंगल गोचर से आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन विदेश या दूर स्थान से लाभ के संकेत मिल सकते हैं. मानसिक तनाव से बचने की जरूरत होगी.

कर्क राशि (Cancer)- बुध की तरह ही चंद्रमा भी मंगल के शत्रु ग्रह माने जाते हैं. ऐसे में इस समय करियर में बदलाव के योग बन सकते हैं, लेकिन यह बदलाव बहुत अधिक सकारात्मक फल नहीं देगा. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. मेहनत का फल मिलने में थोड़ा समय लग सकता है.

सिंह राशि (Leo)- मेष राशि में मंगल के आने से सिंह राशि वाले जातकों को भाग्य का साथ मिलेगा. यात्रा के योग बन सकते हैं और शिक्षा या प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है.

कन्या राशि (Virgo)- मंगल गोचर का समय आपके लिए सावधानी बरतने वाला समय रहेगा. सेहत और निवेश को लेकर सतर्क रहें, अनावश्यक जोखिम से बचें.

तुला राशि (Libra)- रिश्तों में उतार-चढ़ाव आ सकता है. इसलिए पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)- कार्यस्थल पर बदलाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. किसी बड़े निवेश से बचें.

धनु राशि (Sagittarius)- मंगल गोचर का सकारात्मक असर धनु राशि वालों पर पड़ेगा. इस समय आपके प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. संतान पक्ष से खुशी मिल सकती है.

मकर राशि (Capricorn)- घर-परिवार से जुड़े मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी. प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े निर्णय ले सकते हैं. रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी.

कुंभ राशि (Aquarius)- बिजनेस और निवेश में अच्छा लाभ मिल सकता है. संचार और संपर्क मजबूत होंगे. छोटे यात्रा के योग बनेंगे और भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा.

मीन राशि (Pisces)- आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 06 May 2026 09:41 AM (IST)
Tags :
Mars Transit MANGAL DEV Gochar 2026 Rashifal 2026 Mangal Gochar 2026

Frequently Asked Questions

मंगल गोचर 2026 में कब होगा?

मंगल 11 मई 2026 को मीन राशि से मेष राशि में गोचर करेंगे। यह गोचर बेहद प्रभावशाली और ऊर्जा से भरपूर रहने वाला है।

मंगल को ज्योतिष में क्या कहा गया है?

वैदिक ज्योतिष में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। मंगल गोचर की अवधि आमतौर पर 40-45 दिन की होती है।

मंगल स्वराशि मेष में गोचर करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

जब कोई ग्रह अपनी ही राशि में आता है, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मेष मंगल की स्वराशि है, इसलिए यह गोचर बेहद प्रभावशाली रहेगा।

मंगल गोचर का मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

मेष राशि वालों के लिए यह गोचर सबसे शुभ रहेगा। मंगल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं।

मंगल गोचर का मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

बुध ग्रह के साथ मंगल की शत्रुता के कारण मिथुन राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत है। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और मानसिक तनाव से बचना होगा।

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