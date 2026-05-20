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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKedarnath Yatra: केदारनाथ में क्यों है बैलरूपी शिवलिंग ? इसका रहस्य और महत्व जान लें

Kedarnath Yatra: केदारनाथ में क्यों है बैलरूपी शिवलिंग ? इसका रहस्य और महत्व जान लें

Kedarnath Dham: केदारनाथ धाम में लैंडस्लाइड के कारण श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ गई है. रास्ता बाधित हुआ है, हालांकि केदारनाथ आने वाले लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ, आखिर क्या है इस धाम की महीमा देखें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 20 May 2026 06:05 PM (IST)
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Kedarnath Dham: उत्तराखंड के चारधाम में से एक केदारनाथ में लैंडस्लाइड हो गया है. सड़क बंद होने के कारण कई श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए हैं. 10 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला भी गया है. यह घटना मुनकटिया क्षेत्र में हुई, जो केदारनाथ यात्रा का एक अहम हिस्सा है. 

केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर खुले थे जिसके बाद अब तक करीब साढ़े पांच लाख तीर्थयात्री यहां दर्शन कर चुके हैं. इस वर्ष सबसे अधिक आकर्षण और भीड़ केदारनाथ में देखी जा रही है. क्या है केदारनाथ धाम की महीमा, महाभारत काल से क्या है इसका संबंध, आइए जानते हैं. 

क्यों खास है केदारनाथ का स्वयंभू शिवलिंग?

केदारनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है, यहां ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुआ है. यही वजह है कि इस धाम की महिमा अन्य शिव मंदिरों से अलग मानी जाती है.

मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडव वंश के राजा जनमेजय ने करवाया था. आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार कराया. समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित यह धाम आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है.

केदारनाथ नाम का क्या है अर्थ?

‘केदार’ शब्द का अर्थ पर्वत या ऊंचा स्थल माना जाता है, जबकि ‘नाथ’ का अर्थ स्वामी होता है. इस तरह केदारनाथ का अर्थ हुआ - पर्वतों के स्वामी. हिमालय की गोद में विराजमान भगवान शिव का यह धाम प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम माना जाता है.

नर-नारायण की तपस्या से प्रकट हुए बाबा केदार

हिमालय की बर्फीली वादियों में स्थित केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि तप, त्याग और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, प्राचीन समय में भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण बदरीवन में कठोर तपस्या कर रहे थे. वो हर दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना करते थे. उनकी अटूट भक्ति और तप से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव वहां प्रकट हुए.

जब शिवजी ने वरदान मांगने को कहा, तब नर-नारायण ने उनसे विनती की कि भगवान शिव सदैव इसी स्थान पर निवास करें, ताकि आने वाले युगों तक भक्तों को उनके दर्शन का सौभाग्य मिलता रहे. भक्तों की इस निस्वार्थ भावना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहां ज्योतिर्लिंग रूप में वास करने का वरदान दिया. तभी से यह पवित्र स्थान ‘केदार क्षेत्र’ के नाम से प्रसिद्ध हुआ.

पांडवों की खोज और शिव का बैल रूप

महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव अपने ही कुल के विनाश से दुखी थे. वे इस पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते थे. सबसे पहले वे काशी पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और दर्शन नहीं देना चाहते थे.

कहा जाता है कि शिवजी वहां से अंतर्ध्यान होकर हिमालय के केदार क्षेत्र में आ गए. पांडव भी उनकी खोज में कठिन पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए केदार पहुंच गए औप भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं के बीच जाकर छिप गए.

भीम ने ऐसे पहचाना शिव का रूप

पांडवों को शक हो गया कि साधारण बैलों के बीच कोई दिव्य शक्ति मौजूद है. तब भीम ने विशाल रूप धारण कर दो पहाड़ों के बीच अपने पैर फैला दिए. सभी पशु निकल गए, लेकिन एक बैल वहीं रुक गया.

भीम ने जैसे ही उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, वह भूमि में समाने लगा. तभी भीम ने उसकी पीठ का हिस्सा पकड़ लिया. उसी क्षण भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पापों से मुक्त कर दिया. मान्यता है कि उसी समय से केदारनाथ में बैल की पीठ के आकार के रूप में भगवान शिव की पूजा होती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 20 May 2026 06:03 PM (IST)
Tags :
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