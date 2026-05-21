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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 22 May 2026: इन 5 राशियों को पूरे होंगे टारगेट, करियर में आगे बढ़ने का मिलेगा मौका, मेष से मीन तक राशिफल देखें

Rashifal 22 May 2026: इन 5 राशियों को पूरे होंगे टारगेट, करियर में आगे बढ़ने का मिलेगा मौका, मेष से मीन तक राशिफल देखें

Rashifal 22 May 2026: ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और शुक्रवार है. मेष से मीन तक के राशिफल में जानें इस दिन आपका करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Updated at : 21 May 2026 08:31 PM (IST)
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Rashifal: आज 22 मई 2026 दिन शुक्रवार है.पंचांग के अनुसार अधिक ज्येष्ठ शुक्लपक्ष तिथि षष्ठी सुबह 11 बजकर 46 मिनट तक रहेगा,उपरांत सप्तमी तिथि आरम्भ हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन राशि है, राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे, मंगल मेष राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में हैं सूर्य वृषभ राशि में है. चंद्रमा कर्क राशि में संचरण करेगे.

आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा,आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: 22 मई, 2025 का दिन परिवार के लिहाज से सामान्य से बेहतर रहेगा. चंद्रमा आपके राशि के चौथ में संचरण करेंगे,घर का माहौल सुखद बना रहेगा और जीवनसाथी के साथ अच्छे पल बिताने का अवसर मिलेगा. शादी योग्य युवाओं के लिए विवाह का अच्छा प्रस्ताव आ सकता है. हालांकि प्रियजनों के साथ किसी छोटी बात को लेकर मतभेद होने की संभावना है, इसलिए बातचीत में संयम रखें.
  • करियर और व्यापार: आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में अच्छी आमदनी होने के संकेत हैं और कोई नया निवेश भविष्य में लाभ दे सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर ध्यान केंद्रित करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए काम को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करें. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और रिश्ते में संतुष्टि का अनुभव होगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. बाहर का खानपान और यात्रा के दौरान लापरवाही करने से बचें. थकान और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है.
  • सावधानी: किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें और अपनों की बातों को नजरअंदाज करने से बचें.
  • उपाय: भगवान Vishnu को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.
  • शुभ रंग: हरा
    शुभ अंक: 1

वृषभ राशिफल 22 मई 2026

  • पारिवारिक जीवन: 22 मई, 2025 का दिन पारिवारिक दृष्टि से सुखद रहने वाला है. चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे,घर का वातावरण शांत और आनंदमय रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपसी तालमेल बेहतर होगा और किसी पुरानी चिंता या तनाव से राहत मिल सकती है. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और साथ बिताया गया समय मन को खुशी देगा.
  • करियर और व्यापार: कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. अधिकारी और सहकर्मी आपके प्रयासों की प्रशंसा कर सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को यश और लाभ मिलने के संकेत हैं. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा. पुराने अटके कार्य भी पूरे होने की संभावना है.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. विवाहित लोगों के लिए दिन खास रह सकता है और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक रूप से भी हल्कापन महसूस होगा. ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन आपको फिट रखेगा.
  • सावधानी: किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें और दूसरों की बातों पर तुरंत भरोसा करने से बचें.
  • उपाय: भगवान Vishnu को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.
  • शुभ रंग: पीला
    शुभ अंक: 3

मिथुन राशिफल 22 मई 2026

  • पारिवारिक जीवन: 22 मई, 2025 का दिन आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है. परिवार में सामान्य माहौल बना रहेगा,चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे ,लेकिन संतान को लेकर मन में चिंता रह सकती है. घर के बड़े-बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद आपको मानसिक मजबूती देगा. दोपहर बाद पारिवारिक वातावरण पहले से बेहतर महसूस होगा.
  • करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में दिन की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. अधीनस्थ कर्मचारियों या सहकर्मियों का पूरा सहयोग नहीं मिलने से कुछ काम अटक सकते हैं. व्यापार करने वालों को पार्टनरशिप में मतभेद का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें. हालांकि दोपहर के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में आती दिखेंगी और टारगेट पूरा होने से मन प्रसन्न रहेगा.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. अपने प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ भी भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. बाहर का भोजन या अनियमित खानपान आपकी परेशानी बढ़ा सकता है. पेट और थकान से जुड़ी समस्या हो सकती है.
  • सावधानी: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और पार्टनर के साथ विवाद से बचें.
  • उपाय: भगवान Vishnu को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.
  • शुभ रंग: सफेद
    शुभ अंक: 9

कर्क राशिफल 22 मई 2026

  • पारिवारिक जीवन: 22 मई, 2025 को परिवार में माहौल सामान्य रहेगा, चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे लेकिन किसी पुराने मुद्दे को लेकर जीवनसाथी के साथ मतभेद उभर सकते हैं. ऐसे में धैर्य और समझदारी से काम लें. दोपहर के बाद घर का वातावरण बेहतर होगा और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है.
  • करियर और व्यापार: नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर अधिकारियों से बहस करने से बचना चाहिए. गुस्से और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है और पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकता है. छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव बढ़ने की संभावना है, इसलिए साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. शाम के समय रिश्तों में मधुरता लौटेगी.
  • स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और नकारात्मक विचार आपकी ऊर्जा कम कर सकते हैं. ध्यान और ईश्वर का स्मरण मन को शांत रखने में मदद करेगा. खानपान संतुलित रखें.
  • सावधानी: क्रोध और नकारात्मक सोच से दूर रहें तथा फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें.
  • उपाय: भगवान का ध्यान करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें.
  • शुभ रंग: लाल
    शुभ अंक: 2

सिंह राशिफल 22 मई 2026

  • पारिवारिक जीवन: 22 मई, 2025 को परिवार और मित्रों के साथ समय आनंददायक रहेगा. चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे घर का माहौल सुखद बना रहेगा और प्रियजनों के साथ मनोरंजन या घूमने-फिरने का अवसर मिल सकता है. रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. हालांकि दोपहर के बाद स्वभाव में थोड़ी चिड़चिड़ाहट आ सकती है, इसलिए परिवार के लोगों से बातचीत में संयम बनाए रखें.
  • करियर और व्यापार: कार्यस्थल पर दिन की शुरुआत सामान्य से बेहतर रहेगी, लेकिन बाद में अतिरिक्त जिम्मेदारियां तनाव बढ़ा सकती हैं. सहकर्मियों या अधीनस्थ कर्मचारियों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण मन परेशान रह सकता है. व्यापार में बहुत बड़े निर्णय लेने से बचें और खर्चों पर नियंत्रण रखें. आर्थिक मामलों में सावधानी रखना जरूरी होगा.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ बाहर घूमने या समय बिताने का अवसर मिल सकता है. वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान और तनाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त आराम और सकारात्मक सोच आपको बेहतर महसूस कराएगी.
  • सावधानी: गुस्से और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. अनावश्यक खर्च से बचें और कार्यस्थल पर धैर्य बनाए रखें.
  • उपाय: भगवान Vishnu को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.
  • शुभ रंग: ऑरेंज
    शुभ अंक: 8

कन्या राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: 22 मई, 2025 का दिन परिवार के लिहाज से सुखद रहेगा.चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे घर का वातावरण शांत और सहयोगपूर्ण बना रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. किसी पुराने मतभेद के दूर होने से रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.
  • करियर और व्यापार: कामकाज में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों की सराहना मिल सकती है. व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा, खासकर साझेदारी के काम में अच्छे परिणाम मिलेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं. खर्च रहेंगे, लेकिन संतुलन बना रहेगा.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत है. भावुक होकर कोई निर्णय लेने से बचें. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ बातचीत में संयम बनाए रखें, इससे रिश्ते मजबूत होंगे.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से उत्साह बना रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ और तनाव से बचना जरूरी होगा. खानपान में संतुलन रखें और पर्याप्त आराम करें.
  • सावधानी: किसी भी बात को जरूरत से ज्यादा दिल पर ना लें. भावुकता में आकर निर्णय लेने से नुकसान हो सकता है.
  • उपाय: भगवान Vishnu को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें.
  • शुभ रंग: गुलाबी
    शुभ अंक: 5

तुला राशिफल 22 मई 2026

  • पारिवारिक जीवन: 22 मई, 2025 को परिवार का वातावरण सुखद और सकारात्मक बना रहेगा.चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे घर के सदस्यों के साथ आपसी तालमेल अच्छा रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. परिवार के किसी सदस्य की सफलता या शुभ समाचार से घर में खुशी का माहौल बन सकता है. दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी संबंध मजबूत होंगे.
  • करियर और व्यापार: आज आपकी बौद्धिक क्षमता और रचनात्मक सोच आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी. लेखन, कला, मीडिया या क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलने के योग हैं. नौकरी में सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कार्य आसानी से पूरे होंगे. व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर बनेंगे और किसी पुराने काम में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. हालांकि बार-बार विचार बदलने के कारण एकाग्रता में कमी रह सकती है.
  • लव लाइफ: प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. रिश्तों में पहले से चली आ रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. साथी के साथ मधुर समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मन को राहत मिलेगी.
  • स्वास्थ्य: मानसिक रूप से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन अधिक सोच-विचार थकान बढ़ा सकता है. पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या अपनाएं.
  • सावधानी: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी काम में जल्दबाजी से बचें.
  • उपाय: भगवान Ganesha की पूजा करें और दुर्वा अर्पित करें.
  • शुभ रंग: हरा
    शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: 22 मई, 2025 को परिवार में सामान्य और सुखद वातावरण बना रहेगा. चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे,घर के सदस्यों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन अपने जिद्दी स्वभाव को छोड़कर दूसरों की बात समझने का प्रयास करें. इससे रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. घरेलू जरूरतों और नए वस्त्र या सौंदर्य संबंधी चीजों की खरीदारी में रुचि बढ़ सकती है.
  • करियर और व्यापार: विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपने व्यवहार में लचीलापन रखना होगा, तभी रुके हुए कार्य पूरे हो पाएंगे. आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए समय अच्छा है. व्यापारियों को नए ग्राहक जोड़ने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. दोपहर के बाद निर्णय लेने में अस्थिरता रह सकती है, इसलिए किसी नए काम की शुरुआत फिलहाल टालना बेहतर रहेगा.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं का सम्मान करना बेहद जरूरी होगा. छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर रिश्ते को समझदारी से आगे बढ़ाएं. विवाहित लोगों को भी जीवनसाथी के साथ मधुर व्यवहार रखना चाहिए.
  • स्वास्थ्य: मानसिक थकान और अस्थिर विचारों के कारण तनाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त आराम और सकारात्मक सोच बनाए रखें.
  • सावधानी: जल्दबाजी में नए कार्य शुरू करने से बचें और जिद्दी व्यवहार पर नियंत्रण रखें.
  • उपाय: भगवान Vishnu को पीले फूल अर्पित करें.
  • शुभ रंग: गुलाबी
    शुभ अंक: 2

धनु राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: 22 मई, 2025 को परिवार के साथ आपका समय सुखद बीतेगा.चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे परिजनों के साथ खरीदारी या बाहर घूमने का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे घर का माहौल खुशहाल रहेगा. मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मेलजोल बढ़ेगा और आपसी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. घर की सजावट और सुख-सुविधाओं पर खर्च होने की संभावना है.
  • करियर और व्यापार: कार्यस्थल पर आपकी कार्यक्षमता अच्छी रहेगी और आप अपने जरूरी काम समय पर पूरे कर पाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में भी सामान्य लाभ के संकेत हैं. हालांकि किसी स्थायी संपत्ति या जमीन-जायदाद से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते समय विशेष सावधानी बरतें. बिना पूरी जांच-पड़ताल के कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और मन प्रसन्न रहेगा.
  • स्वास्थ्य: दिन की शुरुआत में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद चिंता और तनाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त आराम करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.
  • सावधानी: संपत्ति से जुड़े कागजात ध्यानपूर्वक पढ़कर ही साइन करें.
  • उपाय: मां Lakshmi को सफेद पुष्प अर्पित करें.
  • शुभ रंग: सफेद
    शुभ अंक: 4

मकर राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: 22 मई, 2025 को परिवार में किसी बात को लेकर वाद-विवाद की स्थिति बन सकती है, चंद्रमा आपके राशि के सप्तम भाव में संचरण करेंगे इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखना जरूरी होगा. धार्मिक कार्यों और पूजा-पाठ में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे मन को शांति मिलेगी. दोपहर के बाद परिवार का वातावरण बेहतर होगा और भाई-बहनों का सहयोग व स्नेह प्राप्त होगा. मित्रों से मुलाकात भी मन को प्रसन्न करेगी.
  • करियर और व्यापार: ऑफिस में आज काम में मन कम लगेगा, जिससे कार्यों में थोड़ी धीमी गति रह सकती है. हालांकि दोपहर के बाद स्थिति में सुधार आएगा और भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं. व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहने के संकेत हैं और व्यवसाय में आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. फिर भी किसी बड़े निवेश या नई योजना पर फिलहाल निर्णय लेना उचित नहीं रहेगा.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में धैर्य बनाए रखें. छोटी बातों को लेकर बहस से बचें और साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. शाम का समय रिश्तों में मधुरता बढ़ाने वाला रहेगा.
  • स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और चिंता सुबह के समय परेशान कर सकती है, लेकिन बाद में मन हल्का महसूस होगा. ध्यान और पूजा-पाठ से मानसिक शांति मिलेगी.
  • सावधानी: अनावश्यक विवाद और जल्दबाजी में निवेश करने से बचें.
  • उपाय: भगवान Vishnu को पीले चंदन का तिलक अर्पित करें.
  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 3

कुंभ राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: 22 मई, 2025 को परिवार में शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा.चंद्रमा आपके राशि के सप्तम भाव में संचरण करेंगे गृहस्थ जीवन सुखद रहेगा और घर के सदस्यों के साथ मानसिक जुड़ाव बढ़ेगा. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में परिवार का सहयोग मिलने से मन को संतोष मिलेगा. दोपहर के बाद किसी धार्मिक आयोजन या पूजा-पाठ में भाग लेने का अवसर मिल सकता है.
  • करियर और व्यापार: कार्यस्थल पर आपको नई जिम्मेदारी या नया काम मिल सकता है, जिससे आपकी प्रतिभा निखरकर सामने आएगी. व्यापारियों के लिए दिन मेहनत और योजनाओं को आगे बढ़ाने वाला रहेगा. व्यवसाय विस्तार के लिए किए गए प्रयास भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा और पढ़ाई-लिखाई में मन लगेगा. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं तथा धन लाभ होने की संभावना भी बनी रहेगी.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में शांति और समझदारी बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित लोगों को भी किसी खास व्यक्ति से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.
  • स्वास्थ्य: शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को ऊर्जावान और प्रसन्न महसूस करेंगे. सकारात्मक सोच और आध्यात्मिकता आपके मन को संतुलित बनाए रखेगी.
  • सावधानी: नकारात्मक विचारों और बेवजह की चिंताओं को अपने ऊपर हावी न होने दें.
  • उपाय: भगवान Shiva का जलाभिषेक करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें.
  • शुभ रंग: आसमानी
  • शुभ अंक: 7

मीन राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: 22 मई, 2025 को परिवार का वातावरण सामान्य से बेहतर रहेगा.चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे , दोपहर के बाद घर में खुशी और शांति का माहौल बनेगा, जिससे मानसिक सुकून मिलेगा. मित्रों और करीबी लोगों की ओर से उपहार या शुभ समाचार मिलने की संभावना है. परिवार के साथ धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताने का अवसर भी मिल सकता है.
  • करियर और व्यापार: आज धन के लेन-देन, निवेश या उधारी संबंधी मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. व्यापारियों को किसी भी नए निवेश या बड़ी आर्थिक योजना में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. नौकरीपेशा लोगों को भी कार्यस्थल पर संयमित व्यवहार रखना होगा. कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों में सतर्क रहना जरूरी रहेगा. सोच-समझकर लिए गए निर्णय ही लाभ देंगे.
  • लव लाइफ: प्रेम जीवन में संतोष और भावनात्मक स्थिरता बनी रहेगी. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर आपसी समझ बढ़ाने का प्रयास करें.
  • स्वास्थ्य: सुबह के समय मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद स्वास्थ्य में सुधार आएगा. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि दुर्घटना की आशंका बनी हुई है.
  • सावधानी: क्रोध और कटु वाणी से बचें तथा जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.
  • उपाय: Hanuman Chalisa का पाठ करें और जरूरतमंदों को लाल वस्त्र दान करें.
  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ अंक: 9

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 21 May 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
Todays Rashifal Aaj Ka Rashifal 22 May 2026 Rashifal
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