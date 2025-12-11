Premanand Maharaj Viral Video: वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज अपने सादगी पूर्ण जीवन और उच्च विचारों के लिए प्रसिद्ध है. उन्होंने अपनी सादगी से ही लाखों-करोड़ों भक्तों के दिलों में जगह बनाई है. महाराज जी के प्रति भक्तों का भी निश्छल प्रेम दिखाई देता है.

सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज के कई वीडियो वायरल होते हैं और कुछ तो बहुत चर्चा में भी रहते हैं. फिलहाल एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है. इस वीडियो में यूजर्स प्रेमानंद के एक बुजुर्ग भक्त की जमकर तारीफ कर रहे हैं. आइए जानते हैं इस वीडियो में आखिर ऐसा क्या है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि, भ्रमण पर निकले प्रेमानंद जी महाराज के लिए एक बुजुर्ग मधुकरी लेकर पहुंचे. लेकिन जब प्रेमानंद जी के शिष्यों ने उन्हें दक्षिणा देनी चाही तो उन्होंने इनकार कर दिया.

इससे साफ जाहिर होता है कि, बुजुर्ग भक्त के मन में केवल भावनात्मक प्रेम और श्रद्धा भाव था, जिसकी लोग खूब तारीफ भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है-‘यह तो भावनात्मक प्रेम है कुछ चीजों को शब्दों में बयां नहीं कर सकते’. एक यूजर ने तो बजुर्ग भक्त को सुदामा कहा. इसी तरह कुछ यूजर्स ने इसे प्रेम तो कुछ ने सच्ची श्रद्धा कहा.

क्या है मधुकरी (What is Madhukari)

वीडियो देख कई लोगों के मन में यह भी सवाल है कि, आखिर मधुकरी क्या है जो भक्त प्रेमानंद महाराज के लिए लेकर आए. बता दें कि, मधुकरी या माधुकरी का अर्थ है भिक्षुओं या संतों द्वारा भिक्षा के रूप में थोड़ा-थोड़ा भोजन मांगकर ग्रहण करना. प्रेमानंद महाराज आज भी इस परंपरा को निभाते हैं. महाराज जी के लिए खाने की व्यवस्था यानी मधुकरी उनके शिष्य लेकर आते हैं. कई बार स्वयं महाराज जी ब्रजवासियों के घर-घर जाकर मधुकरी ग्रहण करते हैं. मधुकरी का महत्व बताते हुए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि- ये सिर्फ खाना नहीं होता है, बल्कि ब्रजवासी के प्यार और भाव का प्रसाद है.

