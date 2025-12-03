हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Pradosh Vrat 2026 Dates: साल 2026 के प्रदोष व्रत कब-कब ?

Pradosh Vrat 2026 Dates: साल 2026 के प्रदोष व्रत कब-कब ?

Pradosh Vrat 2026 Dates: दोष से मुक्ति दिलाने वाला प्रदोष व्रत कलियुग में बहुत खास माना गया है. साल 2026 में कब-कब प्रदोष व्रत पड़ेंगा, आइए जानते हैं पूरी लिस्ट.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 03 Dec 2025 08:30 AM (IST)
Pradosh Vrat 2026 Dates: शिव पुराण के अनुसार शिव जी को सबसे प्रिय है त्रयोदशी तिथि, क्योंकि इस दिन प्रदोष काल में महादेव प्रसन्न होकर कैलाश पर नृत्य करते हैं. इस दिन लोग महादेव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखते हैं. कहते हैं जो प्रदोष व्रत करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं. विवाह और वैवाहिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलती है.

साल 2026 की शुरुआत प्रदोष व्रत से ही हो रही है, ये बेहद शुभ संयोग माना जा रहा है. हर प्रदोष व्रत का अपना महत्व है लेकिन जब सोमवार को प्रदोष व्रत होता है तो इसका महत्व दोगुना हो जाता है. इस साल

प्रदोष व्रत 2026

01 जनवरी 2026 - गुरु प्रदोष व्रत (शुक्ल)

16 जनवरी 2026 - शुक्र प्रदोष व्रत (कृष्ण)

30 जनवरी 2026 - प्रदोष व्रत (शुक्ल)

14 फरवरी 2026 - शनि प्रदोष व्रत (कृष्ण)

28 फरवरी 2026 - शनि प्रदोष व्रत (शुक्ल)

16 मार्च 2026 - सोम प्रदोष व्रत (कृष्ण)

30 मार्च 2026 - सोम प्रदोष व्रत (शुक्ल)

15 अप्रैल 2026 - बुध प्रदोष व्रत (कृष्ण)

28 अप्रैल 2026 - भौम प्रदोष व्रत (शुक्ल)

14 मई 2026 - गुरु प्रदोष व्रत (कृष्ण)

28 मई 2026 - गुरु प्रदोष व्रत (शुक्ल)

12 जून 2026 - शुक्र प्रदोष व्रत (कृष्ण)

12 जुलाई 2026 - रवि प्रदोष व्रत (कृष्ण)

26 जुलाई 2026 - रवि प्रदोष व्रत (शुक्ल)

10 अगस्त 2026 - सोम प्रदोष व्रत (कृष्ण)

25 अगस्त 2026 - भौम प्रदोष व्रत (शुक्ल)

8 सितंबर 2026 - भौम प्रदोष व्रत (कृष्ण)

24 सितंबर 2026 - गुरु प्रदोष व्रत (शुक्ल)

8 अक्टूबर 2026 - गुरु प्रदोष व्रत (कृष्ण)

23 अक्टूबर 2026 - शुक्र प्रदोष व्रत (शुक्ल)

6 नवंबर 2026 - शुक्र प्रदोष व्रत (कृष्ण)

22 नवंबर 2026 - गुरु प्रदोष व्रत (शुक्ल)

6 दिसंबर 2026 - रवि प्रदोष व्रत (कृष्ण)

21 दिसंबर 2026 - सोम प्रदोष व्रत (शुक्ल)

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 03 Dec 2025 08:30 AM (IST)
Shiv Ji Pradosh Kaal Pradosh Vrat 2026
