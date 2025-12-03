Pradosh Vrat 2026 Dates: साल 2026 के प्रदोष व्रत कब-कब ?
Pradosh Vrat 2026 Dates: दोष से मुक्ति दिलाने वाला प्रदोष व्रत कलियुग में बहुत खास माना गया है. साल 2026 में कब-कब प्रदोष व्रत पड़ेंगा, आइए जानते हैं पूरी लिस्ट.
Pradosh Vrat 2026 Dates: शिव पुराण के अनुसार शिव जी को सबसे प्रिय है त्रयोदशी तिथि, क्योंकि इस दिन प्रदोष काल में महादेव प्रसन्न होकर कैलाश पर नृत्य करते हैं. इस दिन लोग महादेव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखते हैं. कहते हैं जो प्रदोष व्रत करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं. विवाह और वैवाहिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलती है.
साल 2026 की शुरुआत प्रदोष व्रत से ही हो रही है, ये बेहद शुभ संयोग माना जा रहा है. हर प्रदोष व्रत का अपना महत्व है लेकिन जब सोमवार को प्रदोष व्रत होता है तो इसका महत्व दोगुना हो जाता है. इस साल
प्रदोष व्रत 2026
01 जनवरी 2026 - गुरु प्रदोष व्रत (शुक्ल)
16 जनवरी 2026 - शुक्र प्रदोष व्रत (कृष्ण)
30 जनवरी 2026 - प्रदोष व्रत (शुक्ल)
14 फरवरी 2026 - शनि प्रदोष व्रत (कृष्ण)
28 फरवरी 2026 - शनि प्रदोष व्रत (शुक्ल)
16 मार्च 2026 - सोम प्रदोष व्रत (कृष्ण)
30 मार्च 2026 - सोम प्रदोष व्रत (शुक्ल)
15 अप्रैल 2026 - बुध प्रदोष व्रत (कृष्ण)
28 अप्रैल 2026 - भौम प्रदोष व्रत (शुक्ल)
14 मई 2026 - गुरु प्रदोष व्रत (कृष्ण)
28 मई 2026 - गुरु प्रदोष व्रत (शुक्ल)
12 जून 2026 - शुक्र प्रदोष व्रत (कृष्ण)
12 जुलाई 2026 - रवि प्रदोष व्रत (कृष्ण)
26 जुलाई 2026 - रवि प्रदोष व्रत (शुक्ल)
10 अगस्त 2026 - सोम प्रदोष व्रत (कृष्ण)
25 अगस्त 2026 - भौम प्रदोष व्रत (शुक्ल)
8 सितंबर 2026 - भौम प्रदोष व्रत (कृष्ण)
24 सितंबर 2026 - गुरु प्रदोष व्रत (शुक्ल)
8 अक्टूबर 2026 - गुरु प्रदोष व्रत (कृष्ण)
23 अक्टूबर 2026 - शुक्र प्रदोष व्रत (शुक्ल)
6 नवंबर 2026 - शुक्र प्रदोष व्रत (कृष्ण)
22 नवंबर 2026 - गुरु प्रदोष व्रत (शुक्ल)
6 दिसंबर 2026 - रवि प्रदोष व्रत (कृष्ण)
21 दिसंबर 2026 - सोम प्रदोष व्रत (शुक्ल)
Amavasya 2026 Dates: नए साल की पहली अमावस्या कब ? 2026 में अमावस्या की पूरी लिस्ट देखें
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL