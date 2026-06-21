Pradosh Vrat 2026: अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखें प्रदोष व्रत, जानें सही तिथि और पूजा विधि
Pradosh Vrat 2026: शनि प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. इस दिन विधि-विधान से पूजा, शिवलिंग अभिषेक और मंत्र का जाप करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं.
Pradosh Vrat 2026: भगवान शिव की आराधना के लिए प्रदोष व्रत को बेहद पुण्यदायी माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो भक्त श्रद्धा और नियम के साथ प्रदोष व्रत रखते हैं, उन पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है.
यह व्रत केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं बल्कि जीवन की परेशानियों, आर्थिक कठिनाइयों और मानसिक तनाव से राहत दिलाने वाला भी माना जाता है. खासतौर पर जब प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है, तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है. इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है.
मान्यता है कि प्रदोष काल वह दिव्य समय होता है जब भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं. इस दौरान की गई पूजा और उपासना का फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है. इसलिए शिव भक्त इस दिन का पूरे साल इंतजार करते हैं और विधि-विधान से व्रत एवं पूजा करते हैं.
शास्त्रों के अनुसार, प्रदोष व्रत प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है. यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है. कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में चल रही बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं और सुख-समृद्धि का मार्ग खुलता है. साथ ही शनि प्रदोष व्रत का प्रभाव शनि दोष और कर्मजनित कष्टों को कम करने में भी सहायक माना जाता है.
यह भी पढ़ें- Gupt Navratri 2026: दस महाविद्याओं का पर्व है गुप्त नवरात्रि, इस तरह पूजा करने से बनेंगे सारे काम
कैसे करें शनि प्रदोष व्रत की पूजा
शनि प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें. पूरे दिन सात्विक जीवनशैली अपनाएं और भगवान शिव का ध्यान करें.
शाम के समय प्रदोष काल में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है.
पूजा स्थान को साफ करके भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें.
इसके बाद शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें.
पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का उपयोग किया जाता है. अभिषेक के बाद शुद्ध जल अर्पित करें.
अब शिवलिंग पर बेलपत्र, अक्षत, चंदन, भस्म और पुष्प अर्पित करें. भगवान शिव को धतूरा और भांग भी अर्पित की जा सकती है.
इसके बाद दीपक और धूप जलाकर पूजा आरंभ करें. पूरे मनोयोग से "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. माना जाता है कि इस मंत्र के जाप से शिव कृपा शीघ्र प्राप्त होती है.
चूंकि यह शनि प्रदोष व्रत होता है, इसलिए काले तिल का विशेष महत्व माना गया है.
शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें और शनिदेव का स्मरण करें. इससे शनि से जुड़े कष्टों में राहत मिलने की मान्यता है.
आरती और व्रत कथा का महत्व
पूजा के बाद शनि प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें. इसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें. परिवार के सभी सदस्यों के साथ आरती करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पारिवारिक सुख-शांति बनी रहती है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है. ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख, समृद्धि तथा मंगल का वास होता है.
कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ शनि प्रदोष व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं. इसलिए शिव भक्तों के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है और महादेव का आशीर्वाद पाने का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.