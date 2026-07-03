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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 3 July 2026: आज कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी पर पंचक और भद्रा, देखें शुभ मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 3 July 2026: आज कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी पर पंचक और भद्रा, देखें शुभ मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग

Panchang 3 July 2026: आज आषाढ़ कृष्ण तृतीया और चतुर्थी तिथि है. कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 03 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 3 July 2026: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि है. इस दिन आषाढ़ माह की कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी और पंचक लग रहे हैं. ये रोग पंचक होंगे. 'संकष्टी' का अर्थ ही संकटों का नाश करने वाली तिथि है। इसलिए इस दिन रखा गया व्रत विशेष फलदायी माना जाता है. 

आज का व्रत 

कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी पर सुबह और शाम को गणेश जी की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, इसके बाद पूजा संपन्न होती है. आज चंद्रोदय समय - रात 9.53 मिनट पर

3 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 3 July 2026)

  • तिथि - तृतीया (2 जुलाई 2026, सुबह 9.37 - 3 जुलाई 2026, सुबह 11.20)
  • वार- गुरुवार
  • नक्षत्र- उत्तराषाढ़ा
  • योग- विष्कंभ, सर्वार्थ सिद्धि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- रात 9.53
  • चंद्रोस्त- सुबह 08.07
  • चंद्र राशि- मकर

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया -  सुबह 5.27 - सुबह 10.41
  • शाम का चौघड़िया -सुबह 9.54 - रात 11.10

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल -  सुबह 10.41 - दोपहर0 12.25
  • यमगण्ड काल- दोपहर 3.54 - शाम 5.39
  • गुलिक काल - सुबह 7.12 - सुबह 8.56
  • भद्रा काल - सुबह 5.28 - सुबह 11.20
  • पंचक - देर रात 12.48

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 3 July 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - मकर
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

3 जुलाई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष

करियर और व्यापार में नई सफलता मिलने के योग हैं. रुका हुआ धन वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

वृषभ

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और व्यापार विस्तार के अच्छे अवसर बनेंगे. नौकरी व शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धि मिल सकती है.

मिथुन

कार्यस्थल पर सावधानी बरतें, विवाद और गलतफहमियों से बचें. निवेश और नए फैसलों में धैर्य रखना बेहतर रहेगा.

कर्क

नौकरी और व्यापार में उन्नति के अच्छे संकेत हैं. प्रेम जीवन और आर्थिक मामलों में भी सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

सिंह

विरोधियों पर जीत मिलेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है. करियर में नई जिम्मेदारियां और सम्मान मिलने के योग हैं.

कन्या

विदेशी संपर्कों से व्यापार में लाभ मिल सकता है. नौकरी और पढ़ाई में आपकी प्रतिभा सभी को प्रभावित करेगी.

तुला

आर्थिक मामलों और कार्यस्थल पर सतर्क रहने की जरूरत है. पारिवारिक और प्रेम संबंधों में संयम से काम लें.

वृश्चिक

व्यापार विस्तार और विदेशी अवसरों से बड़ा लाभ मिलने के योग हैं. करियर और उच्च शिक्षा से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है.

धनु

रुका हुआ धन मिलने और वेतन वृद्धि के संकेत हैं. व्यापार और नौकरी दोनों में मेहनत का अच्छा फल मिलेगा.

मकर

नई योजनाओं और स्टार्टअप में सफलता मिलने की संभावना है. करियर में बड़ा अवसर और व्यापार में विस्तार के योग बन रहे हैं.

कुंभ

ऑनलाइन लेन-देन और कार्यस्थल पर विशेष सावधानी रखें. जल्दबाजी और गलत फैसले आर्थिक नुकसान का कारण बन सकते हैं.

मीन

व्यापार और नौकरी में आपकी मेहनत रंग लाएगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और करियर में नई पहचान मिलने के योग हैं.

आज का उपाय

संकष्टी चतुर्थी का व्रत घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने वाला माना जाता है. इस दिन बप्पा की पूजा में हल्दी, मोदक और दू्वा का खास ख्याल रखें.

आज का लकी कलर 

पीला और लाल रंग शुभ है

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 03 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang Todays Panchang Sankashti Chaturthi 2026
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