Aaj Ka Panchang 3 July 2026: आज कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी पर पंचक और भद्रा, देखें शुभ मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग
Panchang 3 July 2026: आज आषाढ़ कृष्ण तृतीया और चतुर्थी तिथि है. कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें
Hindi Panchang, 3 July 2026: आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि है. इस दिन आषाढ़ माह की कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी और पंचक लग रहे हैं. ये रोग पंचक होंगे. 'संकष्टी' का अर्थ ही संकटों का नाश करने वाली तिथि है। इसलिए इस दिन रखा गया व्रत विशेष फलदायी माना जाता है.
आज का व्रत
कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी पर सुबह और शाम को गणेश जी की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, इसके बाद पूजा संपन्न होती है. आज चंद्रोदय समय - रात 9.53 मिनट पर
3 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 3 July 2026)
- तिथि - तृतीया (2 जुलाई 2026, सुबह 9.37 - 3 जुलाई 2026, सुबह 11.20)
- वार- गुरुवार
- नक्षत्र- उत्तराषाढ़ा
- योग- विष्कंभ, सर्वार्थ सिद्धि योग
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- रात 9.53
- चंद्रोस्त- सुबह 08.07
- चंद्र राशि- मकर
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 5.27 - सुबह 10.41
- शाम का चौघड़िया -सुबह 9.54 - रात 11.10
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - सुबह 10.41 - दोपहर0 12.25
- यमगण्ड काल- दोपहर 3.54 - शाम 5.39
- गुलिक काल - सुबह 7.12 - सुबह 8.56
- भद्रा काल - सुबह 5.28 - सुबह 11.20
- पंचक - देर रात 12.48
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 3 July 2026)
- सूर्य- मिथुन
- चंद्रमा - मकर
- मंगल- वृषभ
- बुध- कर्क
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
3 जुलाई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है
आज का लकी कलर
पीला और लाल रंग शुभ है
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