Powerful Stotras: आज की तेज रफ्तार जिंदगी, करियर का दबाव और भविष्य की लगातार बढ़ती चिंताओं के बीच मन को स्थिर रखना किसी बड़ी साधना से कम नहीं है. जब दिमाग हर वक्त अशांत रहता है, तो न नींद पूरी होती है और न ही किसी काम में मन लगता है. ऐसे समय में भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के प्राचीन संस्कृत स्तोत्र किसी अचूक औषधि की तरह काम करते हैं.

इन स्तोत्रों के लयबद्ध(rhythmic) उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगें मस्तिष्क को शांत करती हैं और आसपास के नकारात्मक वातावरण को शुद्ध करती हैं. नीचे दिए गए 5 प्रमुख स्तोत्र और उनके मुख्य श्लोकों का नियमित पाठ आपके जीवन में गजब की पॉजिटिव एनर्जी और मानसिक सुकून भर सकता है.

1. आदित्य हृदय स्तोत्र (Aditya Hridaya Stotram)

जब जीवन में निराशा घेर ले, आत्मविश्वास डगमगाने लगे या किसी कठिन परीक्षा का सामना करना हो, तब आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तुरंत ऊर्जा देता है. वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में वर्णित इस स्तोत्र का उपदेश महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्रीराम को दिया था.

क्यों है खास: यह आलस्य, मानसिक थकान और अवसाद को मिटाकर व्यक्ति के भीतर सूर्य जैसा तेज, साहस और स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता जगाता है.

मुख्य श्लोक (ध्यान व नमस्कार मंत्र):

रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम्।

पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्॥

सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः।

एष देवासुरगणाँल्लोकान् पाति गभस्तिभिः॥

सरल भावार्थ: जो अनंत किरणों से युक्त हैं, नित्य उदित होते हैं और देवताओं व असुरों द्वारा पूजे जाते हैं, उन समस्त लोकों के स्वामी भगवान भास्कर की आराधना करो. वे ही समस्त देवताओं के स्वरूप हैं और अपनी किरणों से पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हैं.

2. श्री राम रक्षा स्तोत्र (Shri Ram Raksha Stotram)

अज्ञात भय, असुरक्षा की भावना या बार-बार आने वाले बुरे विचारों से मुक्ति पाने के लिए राम रक्षा स्तोत्र एक अभेद्य कवच की तरह कार्य करता है. बुधकौशिक ऋषि द्वारा रचित इस स्तोत्र में सिर से लेकर पैर तक शरीर के प्रत्येक अंग की रक्षा के लिए प्रभु श्रीराम का आह्वान किया गया है.

क्यों है खास: इसके नियमित पाठ से मन का डर पूरी तरह निकल जाता है. यह व्यक्ति को मानसिक स्थिरता देता है और हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा प्रदान करता है.

मुख्य श्लोक (प्रारंभिक रक्षा मंत्र):

चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्।

एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्॥

ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम्।

जानकीलक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितम्॥

सरल भावार्थ: भगवान रघुनाथ का चरित्र सौ करोड़ विस्तार वाला है, जिसका एक-एक अक्षर मनुष्यों के बड़े से बड़े दोषों को नष्ट करने वाला है. नीलकमल के समान श्याम वर्ण, कमल नयन और जटाओं के मुकुट से सुशोभित, माता सीता व लक्ष्मण जी सहित विराजमान श्रीराम का ध्यान कर मैं इस रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूं.

3. शिव पंचाक्षर स्तोत्र (Shiv Panchakshara Stotram)

आदि शंकराचार्य द्वारा रचित शिव पंचाक्षर स्तोत्र अत्यंत मधुर और सरल है. इसके पांचों श्लोक भगवान शिव के मूल पंचाक्षरी मंत्र 'न-म-शि-वा-य' के एक-एक अक्षर की महिमा का वर्णन करते हैं.

क्यों है खास: जिन लोगों का मन बहुत चंचल रहता है या जिन्हें छोटी-छोटी बातों पर क्रोध और बेचैनी होती है, उनके लिए यह स्तोत्र बेहद कारगर है. इसका उच्चारण सांसों की गति को संतुलित कर भीतर गहरी शांति भर देता है.

संपूर्ण पंचाक्षर स्तोत्र:

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय।

नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय॥१॥

मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय।

मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय॥२॥

शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्दसूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय।

श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय॥३॥

वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्यमुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय।

चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय॥४॥

यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय।

दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय॥५॥

सरल भावार्थ: नागों का हार पहनने वाले, तीन नेत्रों वाले, भस्म धारण करने वाले, गंगाजल और चंदन से सुशोभित, माता गौरी के मुखकमल को सूर्य के समान खिलाने वाले, सूर्य-चंद्र-अग्नि रूपी नेत्रों वाले और हाथ में पिनाक धनुष धारण करने वाले उन नित्य, शुद्ध, सनातन भगवान शिव के 'न, म, शि, वा, य' स्वरूपों को मेरा बार-बार नमस्कार है.

4. श्री विष्णु सहस्रनाम (Vishnu Sahasranama)

महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह द्वारा युधिष्ठिर को सुनाया गया विष्णु सहस्रनाम भगवान विष्णु के 1,000 दिव्य नामों का महासंकलन है. सनातन परंपरा में इसे सर्वोत्तम स्तोत्रों में गिना जाता है.

क्यों है खास: संस्कृत के इन 1,000 नामों का लयबद्ध उच्चारण मस्तिष्क की नसों को आराम देता है, एकाग्रता व स्मरण शक्ति बढ़ाता है और घर के वातावरण को कलह-मुक्त व सौम्य बनाता है.

प्रमुख प्रारंभिक श्लोक:

विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः।

भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः॥१॥

पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः।

अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च॥२॥

सरल भावार्थ: जो स्वयं संपूर्ण ब्रह्मांड हैं, सर्वव्यापक हैं, भूत-वर्तमान-भविष्य के स्वामी हैं, समस्त प्राणियों के रचयिता और पालनहार हैं, जो परम शुद्ध, अविनाशी और मुक्त आत्माओं की परम गति हैं, उन सर्वसाक्षी भगवान विष्णु को मैं नमन करता हूं.

5. निर्वाण षट्कम (Nirvana Shatakam)

जब मन सांसारिक मोह, अहंकार, दुख या भावनात्मक तनाव से बुरी तरह थक जाए, तब आदि शंकराचार्य रचित निर्वाण षट्कम (जिसे आत्म षट्कम भी कहते हैं) व्यक्ति को भीतर से मुक्त करने का काम करता है.

क्यों है खास: यह छह श्लोकों का स्तोत्र हमें याद दिलाता है कि हम केवल हाड़-मांस का शरीर या भटकता हुआ मन नहीं हैं, बल्कि हम शुद्ध चेतना और आनंद स्वरूप शिव हैं. इससे ईर्ष्या, लोभ और व्यर्थ की चिंताएं समाप्त होती हैं.

संपूर्ण निर्वाण षट्कम:

मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे।

न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्॥१॥

न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः।

न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्॥२॥

न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः।

न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्॥३॥

न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः।

अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्॥४॥

न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म।

न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्॥५॥

अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्।

न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्॥६॥

सरल भावार्थ: मैं न मन हूं, न बुद्धि, न अहंकार और न ही चित्त हूं. मैं न कान, जीभ, नाक या आंखें हूं और न ही आकाश, पृथ्वी, तेज या वायु हूं। मैं न प्राण हूं, न मुझमें राग-द्वेष, लोभ-मोह या ईर्ष्या है. मैं पाप-पुण्य, सुख-दुख और जन्म-मृत्यु के बंधनों से परे हूं. मैं निराकार, सर्वव्यापी, शुद्ध चेतना और परमानंद स्वरूप शिव हूं.

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