गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPitru Paksha 2026: गया से पहले काशी में क्यों होता है पिंडदान?

Pitru Paksha 2026: गया से पहले काशी में क्यों होता है पिंडदान?

Pitru Paksha 2026: पितृपक्ष में श्राद्ध और पिंडदान के लिए लाखों श्रद्धालु गया जाते हैं, लेकिन काशी की परंपरा में गया से पहले पिशाचमोचन कुंड और मणिकर्णिका घाट पर कर्मकांड का विशेष महत्व बताया गया है.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 22 Sep 2026 12:10 PM (IST)
Preferred Sources

Pitru Paksha 2026: पितृपक्ष 2026 की प्रतिपदा तिथि 26 सितंबर की रात 10:18 बजे शुरू होगी, जबकि प्रतिपदा का पहला श्राद्ध 27 सितंबर को किया जाएगा. इसके साथ ही देशभर के प्रमुख तीर्थस्थलों पर तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान का सिलसिला शुरू हो जाएगा. पितरों की तृप्ति और उनकी सद्गति के लिए गया, काशी, प्रयागराज और हरिद्वार जैसे तीर्थों में इन कर्मकांडों का विशेष महत्व माना जाता है.

श्राद्ध और पिंडदान की चर्चा होते ही सबसे पहले गयाजी का नाम आता है. लेकिन काशी की एक धार्मिक परंपरा ऐसी भी है, जिसके अनुसार विशेष रूप से अकाल मृत्यु के मामलों में गया जाने से पहले काशी में श्राद्ध और पिंडदान कराया जाता है. आखिर इसके पीछे क्या मान्यता है और काशी के किन स्थानों पर यह कर्मकांड होता है?

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
मीन राशिफल 22 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा व भद्र योग से खुलेंगे आय के अनेक स्रोत, व्यावसायिक यात्रा से बड़ा सौदा, ऑफिस में बढ़ेंगे अधिकार
मीन राशिफल 22 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा व भद्र योग से खुलेंगे आय के अनेक स्रोत, व्यावसायिक यात्रा से बड़ा सौदा, ऑफिस में बढ़ेंगे अधिकार
धर्म
तुला राशिफल 22 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा से माता से अनबन की आशंका, प्रॉपर्टी खरीद में कागजी जांच जरूरी, कार्यक्षेत्र में बरतें सावधानी
तुला राशिफल 22 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा से माता से अनबन की आशंका, प्रॉपर्टी खरीद में कागजी जांच जरूरी, कार्यक्षेत्र में बरतें सावधानी
धर्म
Parivartini Ekadashi 2026: परिवर्तिनी एकादशी की पूजा में पढ़ें ये कथा, भगवान वामन का मिलेगा आशीर्वाद
परिवर्तिनी एकादशी की पूजा में पढ़ें ये कथा, भगवान वामन का मिलेगा आशीर्वाद
धर्म
अनंत चतुर्दशी पर 14 की संख्या का क्या महत्व ? जानें शास्त्रीय और ज्योतिषीय कारण
अनंत चतुर्दशी पर 14 की संख्या का क्या महत्व ? जानें शास्त्रीय और ज्योतिषीय कारण

यह भी पढ़ें- Parivartini Ekadashi 2026: आज रात 9:43 बजे खत्म होगी एकादशी, पारण 23 सितंबर को क्यों?

गया से पहले काशी में पिंडदान क्यों?

काशी के धार्मिक मामलों के जानकार और ज्योतिषविद् पंडित संजय उपाध्याय के अनुसार, पितृपक्ष में श्रद्धालु देश के अलग-अलग तीर्थस्थलों पर अपने पूर्वजों का श्राद्ध और पिंडदान करने जाते हैं. काशी की स्थानीय धार्मिक परंपरा में माना जाता है कि गया में पिंडदान से पहले काशी में कर्मकांड कराने का अलग महत्व है.

इसके पीछे मान्यता है कि जिन लोगों की मृत्यु असमय, दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या या किसी अन्य अस्वाभाविक परिस्थिति में हुई हो, उनकी आत्मा की शांति के लिए पहले काशी में विशेष श्राद्ध कराया जाता है. इसके बाद गयाजी में पिंडदान की प्रक्रिया पूरी की जाती है.

‘प्रेत योनि से पितृ योनि’ की क्या है मान्यता?

पंडित संजय उपाध्याय बताते हैं कि धार्मिक मान्यता के अनुसार अकाल मृत्यु के बाद आत्मा के प्रेत अवस्था में भटकने की आशंका मानी जाती है. काशी के पिशाचमोचन कुंड और मणिकर्णिका घाट पर विधि-विधान से पिंडदान, तर्पण और त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से ऐसी आत्मा को प्रेत अवस्था से मुक्ति मिलने और पितृ योनि प्राप्त होने की मान्यता है.

यही कारण है कि अकाल मृत्यु से जुड़े मामलों में कई परिवार पहले काशी पहुंचते हैं. यहां कर्मकांड पूरा करने के बाद वे गया में पिंडदान करते हैं. मान्यता के अनुसार काशी में प्रेत बाधा से मुक्ति का विधान होता है, जबकि गयाजी में किया गया पिंडदान पितरों की तृप्ति और मोक्ष की कामना से जुड़ा है.

पिशाचमोचन कुंड का क्या महत्व है?

वाराणसी स्थित पिशाचमोचन कुंड को अकाल मृत्यु वाले लोगों की आत्मशांति के कर्मकांड के लिए विशेष माना जाता है. यहां नारायण बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध और पिंडदान जैसे अनुष्ठान कराए जाते हैं. धार्मिक विश्वास है कि इन कर्मकांडों से मृत आत्मा की अतृप्ति दूर होती है और उसे आगे की गति प्राप्त होती है.

मणिकर्णिका घाट का संबंध भी मृत्यु और मोक्ष की काशी परंपरा से है. हालांकि कौन-सा कर्मकांड किस स्थान पर कराया जाए, यह मृत्यु की परिस्थिति, कुल परंपरा और कर्मकांड कराने वाले पुरोहित की सलाह पर निर्भर करता है.

गयाजी में 45 वेदियों पर पिंडदान की परंपरा

पितृपक्ष के दौरान गयाजी में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. यहां विष्णुपद मंदिर, फल्गु नदी, अक्षयवट सहित विभिन्न वेदियों पर पिंडदान किया जाता है. पारंपरिक रूप से 17 दिनों की विस्तृत गया श्राद्ध-विधि में 45 वेदियों का उल्लेख मिलता है. समय और परिस्थितियों के अनुसार एक दिन, तीन दिन, पांच दिन अथवा अधिक अवधि के कर्मकांड भी कराए जाते हैं.

पंडित संजय उपाध्याय के अनुसार गयाजी में श्राद्ध की विधि परिवार की आवश्यकता और परंपरा के अनुसार अलग हो सकती है. इसलिए यात्रा से पहले संबंधित तीर्थ पुरोहित से विधि और अवधि की जानकारी लेना आवश्यक है.

क्या सभी के लिए पहले काशी जाना अनिवार्य है?

यहां एक बात साफ समझना जरूरी है, सभी परिवारों के लिए गया से पहले काशी में पिंडदान करना सार्वभौमिक रूप से अनिवार्य नहीं माना जाता. यह मुख्यतः काशी की स्थानीय धार्मिक परंपरा तथा अकाल या अस्वाभाविक मृत्यु से जुड़े विशेष कर्मकांडों की मान्यता है.

सामान्य मृत्यु की स्थिति में लोग अपनी कुल परंपरा के अनुसार घर, गया, प्रयागराज, हरिद्वार या अन्य तीर्थस्थलों पर श्राद्ध कर सकते हैं. लेकिन अकाल मृत्यु के मामले में काशी के पिशाचमोचन तीर्थ पर कर्मकांड कराने की परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें
Published at : 22 Sep 2026 12:10 PM (IST)
Tags :
Pind Daan KASHI Pitru Paksha 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
मीन राशिफल 22 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा व भद्र योग से खुलेंगे आय के अनेक स्रोत, व्यावसायिक यात्रा से बड़ा सौदा, ऑफिस में बढ़ेंगे अधिकार
मीन राशिफल 22 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा व भद्र योग से खुलेंगे आय के अनेक स्रोत, व्यावसायिक यात्रा से बड़ा सौदा, ऑफिस में बढ़ेंगे अधिकार
धर्म
तुला राशिफल 22 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा से माता से अनबन की आशंका, प्रॉपर्टी खरीद में कागजी जांच जरूरी, कार्यक्षेत्र में बरतें सावधानी
तुला राशिफल 22 सितंबर 2026: 4थे चंद्रमा से माता से अनबन की आशंका, प्रॉपर्टी खरीद में कागजी जांच जरूरी, कार्यक्षेत्र में बरतें सावधानी
धर्म
Parivartini Ekadashi 2026: परिवर्तिनी एकादशी की पूजा में पढ़ें ये कथा, भगवान वामन का मिलेगा आशीर्वाद
परिवर्तिनी एकादशी की पूजा में पढ़ें ये कथा, भगवान वामन का मिलेगा आशीर्वाद
धर्म
अनंत चतुर्दशी पर 14 की संख्या का क्या महत्व ? जानें शास्त्रीय और ज्योतिषीय कारण
अनंत चतुर्दशी पर 14 की संख्या का क्या महत्व ? जानें शास्त्रीय और ज्योतिषीय कारण
Advertisement

वीडियोज

SUDAN GOLD MINE COLLAPSE: सूडान में फिर ढही सोने की खदान! 11 मजदूरों की मौत, कई जिंदगियां दबीं!
आगे-आगे जिंदगी...पीछे-पीछे 'मौत का शिकारी' !
जंगल में मिला 'जोड़ा'..ग्रामीणों ने युवक-युवती को पीटा!
33 लाख वोटर्स को SIR नोटिस क्यों?
Asim Munir पर बड़ा संकट?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UP, उत्तराखंड और बंगाल में राज्यसभा चुनाव का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग-मतगणना
UP, उत्तराखंड और बंगाल में राज्यसभा चुनाव का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग?
बिहार
बिहार में 8 सीटों पर MLC चुनाव का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग
बिहार में 8 सीटों पर MLC चुनाव का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग
बॉलीवुड
कैटरीना कैफ की मां ने ठुकराई शहर की चकाचौंध, गांव में बिना AC-बिजली ऐसे जीती हैं सादगी भरी जिंदगी
लग्जरी लाइफ से दूर क्यों रहती हैं कैटरीना कैफ की मां? गांव में ऐसे बिता रही हैं अपनी जिंदगी
क्रिकेट
IND-W vs SL-W Final Live Score: शतक से चूकि स्मृति मंधाना, फाइनल में बनाए 79 रन; डेथ ओवरों का खेल जारी
Live: शतक से चूकि स्मृति मंधाना, फाइनल में बनाए 79 रन; डेथ ओवरों का खेल जारी
इंडिया
आशीष मिश्रा मामले में सुनवाई के दौरान CJI बोले, '...ये हमें मंजूर नहीं'
आशीष मिश्रा मामले में सुनवाई के दौरान CJI बोले, '...ये हमें मंजूर नहीं'
बिहार
जमुई 'हैवानियत' मामले पर CJP का बड़ा बयान, 'इस सरकार के लिए…'
जमुई 'हैवानियत' मामले पर CJP का बड़ा बयान, 'इस सरकार के लिए…'
शिक्षा
NCERT ने बदला कक्षा 9 का सिलेबस, गणित की नई किताब जारी
NCERT ने बदला कक्षा 9 का सिलेबस, गणित की नई किताब जारी
ऑटो
कार में CNG की Smell आते ही हो जाएं Alert, वरना पड़ सकता है भारी
कार में CNG की Smell आते ही हो जाएं Alert, वरना पड़ सकता है भारी
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget