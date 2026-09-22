Kal Ka Rashifal 23 September 2026: शुक्र होंगे अस्त, कन्या सहित 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य, बढ़ेगा करियर ग्राफ
Kal Ka Rashifal 23 September 2026: मिथुन वालों की पूरी होगी पारिवारिक इच्छा, कर्क बिजनेस में संभलकर फैसला करें.जानें मेष से मीन का संपूर्ण करियर, लव लाइफ, लकी नंबर और डा. अनीष व्यास से उपाय.
Kal Ka Rashifal, 23 September 2026 (कल का राशिफल): बुधवार, 23 सितंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है. कल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात 10:50 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी.
वहीं श्रवण नक्षत्र सुबह 09:09 बजे तक रहेगा, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र का संचार होगा. योग की बात करें तो सुकर्मा योग शाम 04:27 बजे तक रहेगा, इसके बाद धृति योग का संयोग बनेगा.
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बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह की उपासना के लिए विशेष माना जाता है. वहीं द्वादशी तिथि भगवान विष्णु की आराधना और एकादशी व्रत के पारण से जुड़ी है. 23 सितंबर को पार्श्व एकादशी व्रत का पारण और वामन जयंती भी मनाई जाएगी. ग्रह-नक्षत्रों और तिथि के इस संयोग का मेष से मीन तक सभी राशियों पर अलग-अलग प्रभाव देखने को मिलेगा.
आइए जानते हैं 23 सितंबर का संपूर्ण पंचांग और मेष से मीन तक 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.
पंचांग (23 सितंबर 2026, बुधवार)
- तिथि: भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी (रात 22:50 बजे तक), तत्पश्चात त्रयोदशी
- नक्षत्र: श्रवण नक्षत्र (सुबह 09:09 बजे तक), तत्पश्चात धनिष्ठा
- करण: बव (सुबह 10:21 बजे तक), तत्पश्चात बालव
- पक्ष: शुक्ल पक्ष
- योग: सुकर्मा योग (शाम 16:27 बजे तक), तत्पश्चात धृति योग
- वार: बुधवार (भगवान गणेश और बुध देव की उपासना का दिन)
मेष राशि
- पारिवारिक जीवन: परिवार में सुख-शांति रहेगी. घर की साफ-सफाई और व्यवस्था पर ध्यान देंगे. मित्रों के साथ घूमने का मौका मिलेगा.
- करियर और व्यापार: भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन विरोधियों से सतर्क रहें. कारोबार में अच्छी डील मिल सकती है.
- आर्थिक स्थिति: खरीदारी के लिए दिन अच्छा है और लाभ के अवसर मिलेंगे.
- धार्मिक कार्य: दिन के दूसरे भाग में धार्मिक कार्यों में शामिल होने का मौका मिलेगा.
वृषभ राशि
- पारिवारिक जीवन: संतान की धार्मिक कार्यों में रुचि देखकर प्रसन्न होंगे. पिता का सहयोग मिलेगा.
- करियर और व्यापार: कारोबार में अच्छा मुनाफा होगा और सामाजिक क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. लंबी अवधि के निवेश के लिए दिन अनुकूल है.
- सावधानी: पड़ोस में होने वाले विवाद से दूर रहें.
मिथुन राशि
- करियर और व्यापार: नई योजना बनाने और उसे सफलतापूर्वक पूरा करने का मौका मिलेगा. कारोबार में सफलता और अच्छी कमाई होगी.
- शिक्षा: प्रतियोगिता और शिक्षा के क्षेत्र में भाग्य का सहयोग मिलेगा.
- पारिवारिक जीवन: भाइयों का सहयोग मिलेगा और कोई इच्छा पूरी हो सकती है.
- नौकरी: अधिकारियों से प्रोत्साहन मिलेगा.
कर्क राशि
- पारिवारिक जीवन: जीवनसाथी से कोई सुखद सरप्राइज मिल सकता है. परिवार का विवाद खत्म होगा और आपसी प्रेम बढ़ेगा.
- करियर और व्यापार: कारोबार में सतर्क रहें और जोखिम भरे फैसलों से बचें.
- सामाजिक जीवन: दोस्तों के साथ पार्टी और धार्मिक कार्यों में शामिल होने का मौका मिलेगा.
- शुभ समाचार: कोई अच्छी सूचना मन को प्रसन्न करेगी.
सिंह राशि
- करियर और व्यापार: मेहनत के साथ भाग्य का भी पूरा सहयोग मिलेगा. मित्रों से लाभ मिल सकता है.
- पारिवारिक जीवन: परिजनों से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें.
- सामाजिक जीवन: सामाजिक कार्य में शामिल होने का मौका मिलेगा.
- रिश्ते: रिश्तेदारों से चल रही अनबन दूर करने के प्रयास सफल होंगे.
कन्या राशि
- करियर और व्यापार: ईमानदारी और मेहनत से कारोबार में सफलता मिलेगी. किसी समस्या का समाधान होने से राहत मिलेगी.
- आर्थिक स्थिति: लाभ के अवसर मिलेंगे और अपने लिए खरीदारी कर सकते हैं.
- पारिवारिक जीवन: वैवाहिक जीवन में प्रेम और तालमेल बना रहेगा.
- धार्मिक कार्य: धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और जरूरतमंद की मदद करने का अवसर मिलेगा.
तुला राशि
- करियर और व्यापार: कार्य-व्यवसाय में अच्छा लाभ मिलेगा और कोई शुभ सूचना मिल सकती है.
- स्वास्थ्य: सेहत को लेकर सावधानी बरतें.
- पारिवारिक जीवन: जीवनसाथी के साथ तालमेल बना रहेगा. घर के बड़ों से स्नेह और सहयोग मिलेगा.
- खर्च: किसी जरूरी काम से जीवनसाथी के साथ खरीदारी करनी पड़ सकती है.
वृश्चिक राशि
- करियर और व्यापार: मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. वस्त्र और गृह निर्माण सामग्री से जुड़े कारोबारियों को अच्छी कमाई हो सकती है.
- प्रेम जीवन: प्रेमी के साथ घूमने का प्लान बन सकता है और रिश्ते में भाग्य का साथ मिलेगा.
- सामाजिक जीवन: सामाजिक और धार्मिक कार्यों में सफलता मिलेगी.
- पारिवारिक जीवन: मित्र या मेहमान के घर आने से माहौल खुशनुमा रहेगा.
धनु राशि
- करियर और व्यापार: काम में सफलता मिलेगी और मन को सुकून मिलेगा. कोई इच्छा भी पूरी हो सकती है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में किए गए प्रयास सफल होंगे, हालांकि कुछ अनचाहे खर्च भी हो सकते हैं.
- पारिवारिक जीवन: छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. ससुराल पक्ष से लाभ और सम्मान प्राप्त होगा.
- धार्मिक कार्य: दान-पुण्य करने का अवसर मिलेगा.
मकर राशि
- पारिवारिक जीवन: परिवार का सहयोग मिलेगा और बच्चों के साथ मनोरंजक समय बिताएंगे. जीवनसाथी को घुमाने ले जा सकते हैं.
- करियर: आराम और सुकून के साथ काम पूरा करेंगे.
- आर्थिक स्थिति: कमाई के साथ खर्च भी बना रहेगा, लेकिन खर्च जरूरी कामों पर होगा.
- धार्मिक कार्य: धार्मिक आयोजन में शामिल होने का मौका मिलेगा और भाइयों का सहयोग मिलेगा.
कुंभ राशि
- करियर और व्यापार: कारोबार में अच्छी कमाई होगी. किराना कारोबार से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: अच्छी डील मिलने से घर के लिए सुख-सुविधाओं की खरीदारी कर सकते हैं.
- शिक्षा: छात्रों को गुरुजनों का सहयोग मिलेगा.
- पारिवारिक जीवन: पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का सहयोग मिलेगा. घर की व्यवस्था सुधारने और यात्रा का भी योग है.
मीन राशि
- पारिवारिक जीवन: मित्रों और निकट संबंधियों का सहयोग मिलेगा. पारंपरिक या पारिवारिक कार्य में शामिल होने का अवसर मिलेगा.
- करियर: मित्र की मदद से अटका हुआ काम पूरा हो सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोगों को सुधार महसूस होगा.
- सावधानी: वाद-विवाद से दूर रहें. दान-पुण्य करने का अवसर मिलेगा.
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