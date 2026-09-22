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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोParivartini Ekadashi 2026: आज रात 9:43 बजे खत्म होगी एकादशी, पारण 23 सितंबर को क्यों?

Parivartini Ekadashi 2026: आज रात 9:43 बजे खत्म होगी एकादशी, पारण 23 सितंबर को क्यों?

Parivartini Ekadashi 2026: एकादशी तिथि 22 सितंबर रात 9:43 बजे खत्म होगी, लेकिन व्रत रात में नहीं खुलेगा. जानें पारण 23 सितंबर को क्यों होगा और सही नियम क्या है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 22 Sep 2026 12:45 PM (IST)
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Parivartini Ekadashi Vrat Paran 2026: घड़ी में आज रात 9:43 बजे एकादशी खत्म हो जाएगी और द्वादशी लग जाएगी. फिर व्रत खोलने के लिए अगली सुबह तक इंतजार क्यों? एकादशी पारण का यही नियम अक्सर लोगों को कन्फ्यूज करता है.

परिवर्तिनी एकादशी का व्रत आज 22 सितंबर 2026 को रखा जा रहा है. पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि रात 9 बजकर 43 मिनट पर समाप्त हो जाएगी और इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी.

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यह भी पढ़ें- Parivartini Ekadashi 2026: परिवर्तिनी एकादशी की पूजा में पढ़ें ये कथा, भगवान वामन का मिलेगा आशीर्वाद

ऐसे में व्रत रखने वालों के मन में सवाल हो सकता है कि जब रात में ही एकादशी समाप्त हो रही है तो क्या 9:43 बजे के बाद व्रत खोला जा सकता है? इसका जवाब है, नहीं. एकादशी तिथि समाप्त होने और व्रत का पारण करने का समय एक ही बात नहीं है.

रात 9:43 बजे खत्म होगी एकादशी तिथि

पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 सितंबर की रात करीब 8 बजे शुरू हुई थी और 22 सितंबर की रात 9:43 बजे समाप्त होगी. इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी. उदया तिथि के आधार पर परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 22 सितंबर को रखा जा रहा है.

9:43 बजे द्वादशी लग जाएगी, फिर व्रत क्यों नहीं खोल सकते?

यहीं तिथि और पारण का अंतर समझना जरूरी है. एकादशी व्रत केवल एकादशी तिथि खत्म होते ही नहीं खोला जाता. धार्मिक पंचांगों में एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद करने का विधान बताया गया है. इसलिए रात 9:43 बजे द्वादशी शुरू हो जाने के बावजूद उसी रात भोजन करके व्रत समाप्त नहीं किया जाएगा.

यानी घड़ी में रात 9:43 बजे तिथि जरूर बदल जाएगी, लेकिन व्रत का धार्मिक क्रम अगले दिन होने वाले पारण के बाद ही पूरा होगा.

परिवर्तिनी एकादशी का पारण कब होगा?

दिल्ली के समय के अनुसार परिवर्तिनी एकादशी व्रत का पारण बुधवार, 23 सितंबर 2026 को सूर्योदय के बाद किया जाएगा.

पंचांग स्रोतों में पारण की अंतिम सीमा को लेकर कुछ अंतर मिलता है. पंचांग के अनुसार दिल्ली के लिए सुबह 6:09 से 8:35 बजे तक पारण का समय रहेगा, जबकि ISKCON Delhi अपने अनुयायियों के लिए 6:09 से 10:12 बजे का समय बताता है. इसलिए जिस परंपरा या पंचांग के अनुसार व्रत रखा गया है, उसी के पारण समय का पालन करना बेहतर है.

हरि वासर का भी रखा जाता है ध्यान

एकादशी पारण में केवल द्वादशी लगना पर्याप्त नहीं माना जाता. परंपरागत नियमों में हरि वासर का भी ध्यान रखा जाता है और इस अवधि में पारण नहीं किया जाता. उपलब्ध दिल्ली पंचांग गणना के अनुसार हरि वासर 23 सितंबर तड़के करीब 4 बजे समाप्त हो जाएगा. चूंकि पारण सूर्योदय के बाद होना है, इसलिए निर्धारित सुबह के समय में व्रत खोला जा सकता है.

रात में भूख लगे तो क्या करें?

यदि आपने निर्जला व्रत का संकल्प लिया है तो पारण तक उसी संकल्प का पालन किया जाता है. फलाहार या सामान्य एकादशी उपवास करने वाले श्रद्धालु भी अपने संकल्प और परंपरा के अनुसार ही आहार लेते हैं. रात 9:43 बजे एकादशी तिथि समाप्त होने को सामान्य भोजन शुरू करने का समय नहीं समझना चाहिए.

एक लाइन में समझें पूरा नियम

22 सितंबर रात 9:43 बजे एकादशी समाप्त, द्वादशी शुरू होगी तो रात में व्रत नहीं खोलना है. 23 सितंबर सूर्योदय के बाद निर्धारित पारण मुहूर्त में व्रत खोलना है.

ध्यान रहे कि सूर्योदय और पारण का समय शहर के अनुसार बदल सकता है. इसलिए दिल्ली से बाहर रहने वाले श्रद्धालुओं को अपने स्थान के अनुसार पंचांग में पारण का समय देखना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 22 Sep 2026 11:52 AM (IST)
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